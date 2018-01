"Queremos una subida del 10% en tres años desvinculada del PIB"

Voz 0027 00:00 Miguel Borra presidente del sindicato de funcionarios CSIF buenos días buenos días ustedes han anunciado que ayer se reunieron con el ministro de Hacienda Cristóbal

Voz 1 00:14 Montoro que éste les confirmó que haya o no haya Presupuestos este año si habrá subida salarial para los funcionarios y que les ofreció un cinco y medio por ciento de incremento para los próximos tres años que podría subir incluso hasta el ocho por ciento Si la economía fuera muy bien a ustedes esta subida no les basta

Voz 2 00:29 efectivamente yo no tuviéramos una reunión con el ministro Montoro lo que hacíamos sea retomar las negociaciones en el mismo punto que las dejábamos en junio cuando ya se supo que no iba a haber presupuestos la oferta sigue siendo en principio la misma es decir un pacto a tres años con una soberbia hasta un máximo de un ocho por ciento vinculado a la evolución tendríamos garantizado un cinco veinticinco en tres años y según la evolución del PIB el ocho por ciento indudablemente no nos basta porque tienen que entender todos sus oyentes que se con esto practicamente ni siquiera garantizamos el que no perdamos poder adquisitivo porque vamos a depender muchísimo de la evolución del PIB y sobretodo de la evolución de la inflación y estamos hablando de colectivos que hemos perdido a lo largo de esta situación de crisis más de un veinte por ciento de poder adquisitivo nuestros médicos con otros maestros

Voz 0027 01:15 usted sabe también que muchos de los oyentes que nos están escuchando y San Juanillo daba un brazo vuelque me garanticen que en tres años me suben un cinco veinticinco y que puede llegar incluso al ocho

Voz 2 01:23 totalmente de acuerdo con usted lo que ocurre es que ahora estamos hablando de presupuestos que es la única vez a lo largo de todo el año se habla de los salarios públicos también yo creo que todos nuestros oyentes se tienen que saber que los salarios que estamos cobrando los empleados públicos se lo pueden preguntar a un médico del centro de salud enfermero cuál docente de su hijo pues es que son salarios para ser profesionales que hemos superaron proceso selectivo la inmensa mayoría de los casos una cualificación universitaria son salarios que desde luego no se sitúan en lo que estamos a lo que se puede cobrar en el resto de Europa entendemos que la crisis ha sido muy dura para todos ahora los momentos de presupuestos es cuando se habla única y exclusivamente empleados públicos porque dependemos de estos presupuestos tenemos los pies muy en el suelo pero lo que no queremos es seguir perdiendo poder adquisitivo un años y otro también leemos en los periódicos que nuestros enfermeros son nuestros médicos están yendo a Inglaterra suenan a Portugal por qué pues porque tienen allí mejores salarios queremos unos salarios justos que nuestros profesionales estén retribuidos de manera digna

Voz 0027 02:24 cuál sería cuál sería la oferta que de este CSIF considerarían asequible dijo este incremento en estos tres años que van a pactar

Voz 2 02:33 es una pregunta compleja no es una pregunta muy compleja a la que usted me está planteando nosotros partimos de la base que sea perdido en torno al veinte por ciento de poder adquisitivo nosotros lo que queremos es empezar a ver qué se empieza a recuperar ese poder adquisitivo yo creo que tenemos que superar con creces el crecimiento de la inflación estaríamos hablando pues que tenía que ser entorno y medio por encima del crecimiento de la inflación cada uno de los años es es decir a lo mejor podíamos hablando en torno a una subida en tres años reitero en tres años de un diez por ciento y que no estuviera condicionada a la evolución del sí porque es que también que podemos influir el médico que está en urgencias o el bombero que está pagando un incendio en la evolución del Tea también queremos que se vincule a nuestro salario que no nos oponemos pero que esté relacionado con variables que puedan depender de nosotros

Voz 0027 03:19 cuando usted ayer le dice a Montoro un diez en tres años un diez por ciento de base sin que esté vinculado a al PIB el que le dijo

Voz 2 03:27 bueno pues el ministro Montoro lo que dijo es que eso en estos momentos el creía que no era asumible que podíamos entrar a hablar de este otras de otras variables yo tengo que decir que también este Gobierno ha hecho un esfuerzo en el tema de la Oferta Pública de Empleo firmamos un acuerdo muy bueno en el año dos mil diecisiete si hay Presupuestos en este dieciocho tendremos una buena oferta pública de empleo igual los estos son las negociaciones y este era el primer disparo de estas negociaciones el los plazos hablaba de que pensaba que podría tener la la ley el anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros a finales de marzo y que en el Congreso se podría aprobar en junio tenemos meses por delante y bueno pues nosotros lo que sí que vamos a hacer yo el tenemos una rueda de prensa a las diez y media donde bueno pues vamos a anunciar una serie de medidas que desde CSIF vamos a tomar y también menos Annunziata porque estamos en contacto con otras organizaciones sindicales porque es la defensa de los servicios de los salarios públicos tenemos que estar todos los ciudadanos las organizaciones sindicales y por supuesto todos los empleos

Voz 0027 04:27 Miguel Borra y lo que le ha dicho Montoro que va a tener ya preparado para salir del Consejo de Ministros en marzo son los presupuestos o es el decreto por el que aprobaría estas medidas dando por hecho que no va a sacar adelante los presupuestos

Voz 2 04:39 bueno el ministro Montoro cuenta hay trabaja en la en la idea de que conseguirá los apoyos parlamentarios con lo cual estas fiestas que nos daba eran fechas para intentar tener presupuestos finales de Marto aprobar en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Presupuestos y luego llevarlo al Congreso si al final no hubiera Presupuestos si al final no ir a presupuestos el ministro también lo que nos ha garantizado es que vía decreto se produciría el incremento salarial es decir que no tendríamos congelación salarial

Voz 0027 05:06 cuando sería ese vía de esa ese decreto Si sino hubiera presupuestos cuando se aprobaría ese decreto se lo dijo

Voz 2 05:13 yo creo que esas fechas todavía no se saben cuando ellos si al final no consigan los apoyos parlamentarios desde luego la fecha tope para poder tener ese anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros y los apoyos es finales de marzo primeros Garrido a partir de esas fechas y no consiguieran los apoyos parlamentarios sería cuando tendríamos que barajar esta otra opción

Voz 0027 05:31 cuando dice que Montoro y trabaja con el escenario de si aprobar los presupuestos es porque lo dijo que tienen ya pactado y que ahora mismo están en una debate público no

Voz 2 05:40 no no fue cuando me dijo que estaban trabajando los presupuestos cosas que están trabajando en los presupuestos nosotros en ese en ese tema hablábamos de los presupuestos desde un punto de vista técnico el punto de vista político a nosotros nosotros no tenemos nada nada que que

Voz 0027 05:54 Miguel Borra presidente de CSIF gracias buenos días