Pantomima Full nos cuenta cómo son por dentro los Premios Feroz

Voz 3 00:24 lo escribí y así lo ponéis ahí arriba ahora claro ahora hay que ser coherente con algunos primen nada es terminemos de y tal pero es es vuestra Iñaki que es colega Alberto Casado Rober Bodegas pantomima full a desterrar venga tenemos a contaros lo que lo que hicimos el lunes que participamos en la gala de los Premios Feroz y a lo mejor ya habéis hablado de ello pero pero los que estábamos allí éramos nosotros porque venimos a contar un poco sí para para que no lo sepan los Premios Feroz que tampoco es lo más famoso del mundo son algo así como la antesala de los Goya o o los Globos de Oro españoles así como veis dos definiciones poco prometedoras vale empieza muy arriba no bueno el caso es que era nuestra primera gala de algo hoy y queremos

Voz 4 01:11 contaros cómo vivimos este evento desde dentro

Voz 3 01:13 sí porque al final la gente que nos escucha no va ir nunca a una gala de esta vale porque para ir tienes que escribir una peli producirla interpretarla es mucho curro para dos horas de fiesta no no compensa no no ves a la definición

Voz 5 01:26 de nuestra primera gala de algo como es el desternillante

Voz 4 01:34 primero vamos a cuenta las cosas que nos gustara

Voz 6 01:37 pues mira eh Ropero gratis allí subió sí sí sí sí esto es

Voz 4 01:42 la primera cosa destacar de de esta gala de algo en este caso el cine sea cojo de pagar el euro del ropero pero ahí se vio la grandeza el cine tiene no paga Ropero Estonia

Voz 3 01:51 otra cosa buena esta gala es que no no tienes que ver las películas se puede y sin sin verla si nosotros íbamos con un poco de miedo porque habíamos visto casi ninguna pero sin problemas si ves a alguien

Voz 4 02:01 con premio en la mano el enhorabuena ahí

Voz 3 02:04 ya sé exacto solo habíamos visto Verónica porque porque Paco Plaza Sfar nuestro entonces eso por la vimos por eso sí

Voz 4 02:11 se ha para nosotros la razón principal a a la hora de ver una peli o escuchar un grupo o lo que sea

Voz 3 02:16 esto es una faena porque David Verdaguer el actor de verano de mil novecientos noventa y tres también nos dijo que era fan y ahora tenemos que verlo no hay igual a del Barça más intensas

Voz 5 02:26 ahora vamos

Voz 4 02:29 bueno otra cosa buena ves famosos pero hace menos ilusión que cuando los ves por la calle sí

Voz 3 02:34 no no eso porque hace menos ponemos un ejemplo real esto pasó el lunes vale que que antes de la gala por por la mañana estábamos grabando en El Retiro y nos metimos a comer en un restaurante vale concretamente en un restaurante asturiano amantes del que el choque

Voz 7 02:49 viste de enhorabuena va muy bien

Voz 3 02:52 muy claro ahora sí hizo bueno el menú que había era menestra o macarrones filete de ternera o pollo empanadas sí que no es algo siempre asturiano pero era lo que había era el menú que que había en la mesa de al lado que esto es lo que usted real lo real esto restaría real en la mesa de al lado estaba Sergio Dalma absolutamente real comimos al lado de de Sergio Dalma que estaba allí comiendo macarrones Jones ha quedado claro ya la éxito Sergio Dalma comían macarrones con chorizo de de un menú a diez euros Sergio Dalma y la verdad es que no sido mucha más ilusión

Voz 4 03:29 verás Sergio Dalma que verá Emma Suárez recoger un premio que es como te la imaginas no es

Voz 3 03:34 mucha más ilusión un nombre con la sensibilidad para escribir una del Albalá al más famosas de la música pero en cuyo corazón además de Marie delfines hay macarrones y chorizo valen Sergio Dalma y creerle más cosas buenas de la gala pues mira no hablo del Sahara no nosotros pensábamos que que el mundo del cine siempre hablaba del Sahara pero pero ya no ya no sé ya ha pasado

Voz 4 03:56 que me Sáhara siguen estando mal pero esa reivindicación ha pasado y Horace tan con me feminista

Voz 3 04:02 y luego otra cosa es que mola es que lo los famosos dan por hecho quieres a alguien

Voz 4 04:06 ah claro claro allí la mirada como hay un filtro para entrar en las pelis al final

Voz 3 04:12 me casi nadie nadie está seguro de si el brazo o no la actitud es que se da por hecho entonces te puedes acercar a Maribel Verdú y hablar con ella que como no sabe muy bien quién eres pues te te sigue el rollo un rato

Voz 4 04:22 si te gusta pues pues decir que esta por banda sonora que como no se les pone cara pues claro cuela perfectamente

Voz 3 04:29 así las cosas que nos gustan hubo cosa que no nos gusta lo hacen contactos eso es mentira si entera siempre habíamos oído que a estas cosas hay que ir porque porque saben contactos

Voz 4 04:39 pero pero no no hubo ningún productor que no es su tarjeta ni directores que nos dijesen te mando un guión y nada no ocurre es

Voz 3 04:45 es decir el criterio para para que un director elija un actor no se basa en coincidir Ana estamos estás tú también los premios pues como papel eso no la la cosa no

Voz 4 04:55 tienes que tener talento encajar en el personaje y el director te localiza y te llama no es

Voz 3 04:59 por casualidad mira el el relativismo vale nos dimos cuenta de que lo famoso que eres es absolutamente relativo al al entorno en el que

Voz 4 05:07 estas claro es decir cuando vamos a un festival perdido un pueblo lo pensamos somos super famosos por haber trabajado en la Sexta hace diez años claro ahí López

Voz 3 05:15 vamos sin embargo los cero pues entre Javier Cámara Belén Rueda Raúl Arévalo pues éramos la última opción para pedir foto veremos lo último de hecho la única foto que nos hicimos fue con el tío que ganó el Premio Feroz el mejor cartel pues son presionamos a un tío que puso letras a una foto hombre que impresionó con nosotros

Voz 4 05:33 más cosas malas la la fiesta después de la gala las copas a ocho pavos como

Voz 3 05:37 sí sí seguro que la gente cree que es una barra libre en la que te puedes duchar en San by pues no no puedes pero te dejas una pasta y otras cosas sobre la fiesta a la fiesta sólo llegaba morralla sí que nadie se imagine

Voz 4 05:51 es un garito con Maribel Verdú Belén Rueda Antonio de la Torre Isabel Coixet bailando ahí encima de la barra liando

Voz 3 05:57 la gente de mitad de tabla para arriba después de la gala se cepilla a su casa o no sé dónde me gusta mucho la definición de es aquel garito llega a la gente de producción ayudantes de dirección guionistas nosotros bueno y Arturo Valls Gustavo sí sí morralla general es lo que había en la fiesta vale tipo grande Arturo ningún ganador borracho se deja se deja el premio eso es

Voz 6 06:20 eso es beige con la expectativa de que a pesar

Voz 3 06:24 te pues eso no pasa eso no pasa no mira que cerramos el garito donde fue la fiesta y estuvimos mirando por ahí no había ningún feroz un feroz imagínate si es un Oscar eso no lo sueltas ni de coña

Voz 2 06:36 vamos a a las conclusiones

Voz 4 06:41 pasamos a valorar los Premios Feroz como cala

Voz 8 06:47 duración eh no llega tostón famoseo vetado vestuario la gente va Fakhet fecha pegada a verme Instagram da para varios Stories con todo eso el equipo de pantomima full ha decidido que la puntuación de los Premios Feroz como gala sea

Voz 9 07:21 esto nos hacía tiempo que no dábamos aprobada hoy se le hemos dado mejor que una gala de OT pero espero que los Tony los Bafta los Globos de Oro los Oscar en cualquier gala americana de cualquier cosa

Voz 2 07:36 seis con dos horas eh eh