El guionista es el origen de todo, y así debería estar reconocido

Voz 1 00:00 como la mayoría de ustedes sabrán Pablo Verger ex director

Voz 2 00:04 el cine es un guionista de éxitos responsable de películas que seguro han visto como Torremolinos XXXIII Blancanieves palabra por supuesto es un verdadero placer tenerle en este en este programa gran parte de su trabajo consiste en plantear escribir guión y en eso coincidimos Pablo bienvenido o la Tate bajo palos muy parecido a nuestro buenos guiones con distinto objetivo pero básicamente hacemos un poco la misma miras esta semana nos han dado una lección anda un baño a todos sobre cómo plantear y base llena la boca con las nuevas narrativas los nuevos códigos esta semana en el lunes escuchamos a la ya famosa profesora danesa Win en Copenhague interpelar preguntar a Puigdemont responsables de la universidad era un ejercicio brillante que nos ha asombrado recordemos algunas de sus preguntas

Voz 3 00:55 a Oyu pues sigue como un equino este democracias estilo y manera hacer las buscasen only

Voz 2 01:02 lo que hizo palos al comienzo de su intervención y además decía que es lo que hace habitualmente con sus alumnos soltó otro a todas sus preguntas al principio todas le dijo a Carles Puigdemont usted vaya tomando notas como te hemos dejado aquí hay un papel y hasta que yo no termine usted no puede empezar a contestar y claro en este arte de la entrevista que es un arte para muchos y algunos manejan extraordinariamente no es nuestro caso claro preparamos muchas preguntas que luego no formulamos porque el entrevistaba se va pero otro sitio luego vino pregunta cada vez que formamos una pregunta estamos anulando el trabajo previo de un guionista que es y como tú vienes hoy a defenderlos mixtas en los dicho pues perfecto así que yo voy a Lanzarote todas las preguntas que tengo igual que hizo la la profesora When yo voy a Lanzarote todas las preguntas que tengo para ti que nervios parece

Voz 1656 01:48 en el examen Tony eh

Voz 2 01:49 tú vas anotando cuando yo termine ya si eso tú

Voz 1 01:53 puedes hacer como Carles Puigdemont que es contestar lo que te dé la gana bueno pase lo mejor

Voz 2 01:58 qué vale posiblemente yo creo que mientras dejamos un poco de escritura

Voz 1656 02:02 Matti campeón bueno pues sí

Voz 2 02:05 bueno vamos simplemente vamos a intentar hacer algo distinto con un guionista todo mejor que nadie lo vas a entender

Voz 4 02:10 así que conmigo

Voz 2 02:13 no voy a empezar con la misma frase de la profesora de haré varias preguntas tiene su bolígrafo preparado ya no esperó a la respuesta ya directamente la primera pregunta así que voy los Feroz los Forqué los Gaudí los Goya ya tienen más antesala que Versalles cómo afrontan director y guionista de éxito esta época de premios haces al ejercicio para salir mejore los protocolos desarrollas algún tipo de habilidad especial para posicionar cerca del jamón los options debería sacar

Voz 1656 02:39 si no funciona ha visto una trampa aquí

Voz 2 02:44 desarrollas algún tipo de habilidad especial para posicionar cerca del jamón en los cócteles deberías hacerlo porque un año más estas plenamente inmersa la carrera de los premios del cine español y atendiendo a las temáticas de Duff películas nos preguntamos si es decir para la que había para ver cuál es la película más regla que se atreven a nominar ya que hablamos de nominaciones que te parecen las de los Oscars por cierto te gustaría tomar algo habrá cadáver a tu última película se estrenó el pasado verano con la perspectiva que dan estos meses está satisfecho con su recorrido durante este tiempo has tenido oportunidad de ver todas las películas contra las que compites de ser así te han gustado eres capaz de ver el resto de películas nominadas con buenos ojos y fair play o pasas una hora y media de duración cruzando los dedos para encontrar un error ya que hablamos de bajos instintos Pablo qué película te habría gustado escribir y dirigir una curiosidad es Verger o Verger lo cierto es que los Feroz que se entregaron el lunes no habido demasiada suerte los premios lo correcto cuando uno escucha que el premiados otro es poner buena cara por la tele porque se siente sino es algo parecido a esto

Voz 5 03:40 por por todo

Voz 2 03:44 cuando no te dan el premio en todo caso los actores tus películas no deben de sentirlo a menudo con Blancanieves Maribel Verdú y Macarena García ganaron el Goya ya este año ha sido nominadas Cruz tres películas tres protagonistas se pelean los actores alguien tus películas y las productoras televisivas han empezado ya pelearse Portillo para que dirija una serie al margen de Sita llevado esta oferta de llama la atención el mundo de la tele no tienes algún sueño loco que te gustaría materializar una serie Bilbao en un futuro quizá puede ser la ciudad de tus sueños lo has pensado lo has pasado bien durante esta entrevista

Voz 1 04:14 eso Frida eh respira Garrido Juan mechones Staples esté si te lo hace fenomenal

Voz 1656 04:22 este que el hecho de que el boli no me pintado ahí estaba ya nervioso venido como un estudiante

Voz 1 04:28 hacer un poder empezar gana pues mira enero es el mes de las galas esa te pasas todo el día y se me había olvidado sí sea

Voz 1656 04:41 por qué pero vienen los Gaudí premiadas Días de cine a se secar los Goya Círculo de Escritores Cinematográficos de ahí premios

Voz 4 04:51 a rebosar

Voz 1656 04:54 cuando eres guionista lo vives con con alegría porque tu película guionista director en mi casa si tu película es del pelotón que va a la cabeza pues significa que es de las que ha hecho ruido ese año Isaías asestado entre las ciento cuarenta películas hecho ese año Isabella de la tuya es muy buena señal

Voz 4 05:12 aún así el gran

Voz 1656 05:16 la gran ola el Vic Caja una ex los Goya

Voz 4 05:22 yo si debía

Voz 1656 05:23 como tú has dejado entrever los de Bilbao somos optimistas lo queremos todos somos chulos tenemos ocho décimos para saber si alguno toca una pedrea o a mí me haría muchísima ilusión fíjate mis actores sería fantástico fíjate Antonio Maribel hijos se los tres están están nominados como bien pues nada estaría feliz de recibir y subir a

Voz 4 05:54 a acoger un cabezón

Voz 2 05:58 te preguntaba por los Oscar también es visto en las películas ya se conocía las nominaciones

Voz 1656 06:03 mire yo soy de la forma del agua tiene una pinta estupenda y el resto de las películas que están dominadas por ejemplo también hay cosas muy interesantes también mirando un poco me prepara un poco porque venía he dicho de visto lo mejor guión original el mejor guión adaptado hay cosas muy interesantes yo creo que leí ver también de que Erwin pinta muy bien Déjame salir también es una película muy muy interesante lo de tres carteles a las afueras obviamente Dunkerque obviamente la peli de Spielberg bueno como siempre yo creo que o en los últimos años yo creo que los Oscar no representa la el cine comercial americano sino que representan posiblemente lo mejor de de del cine americano y yo una tendencia no oí también a veces pasa en en en los voy a veces las películas de mayor éxito comercial en la taquilla tampoco son las que mejores

Voz 2 07:02 pero obesa como transportan si las películas nominadas a los Goya no tengan aquí no esté nominado por poner un ejemplo Alex de la Iglesia en las categorías técnicas llevar bien sí pero que no este nominado el tipo que probablemente más pelea por el cine que presenta este año dos películas que no tenga ningún premio Destino porque sientes premia pues es llamativa no sé si habría que nominar las películas de superhéroes americanas pero es llamativo que las piedras que se seleccionan no corresponden con gusto al público nunca o muy pocas veces en el caso de de algo

Voz 1656 07:35 sí que has dado en el clavo digo que yo soy muy amigo de Alex empezamos juntos gran admirador de su trabajo sí que me parece injusto pues que que no este Alex con bueno con el con perfectos desconocidos un director que se mueven en ese lugar ideal que es comercialidad hay compromiso artístico no pero también luego de repente situaciones extrañas por ejemplo perfectos desconocidos externa muy tarde hay situaciones que de repente muchos no lo habían visto no seguramente que si se hubiese estrenado antes lo hubiesen votado Alex es muy querido ha sido presidente de la Academia pero sí que es verdad hay otras situaciones que yo creo que sí que que se pueden comparar con las películas de superhéroes que son películas comerciales de gran éxito en España que a lo mejor rondan los diez millones las grandes comedias que íbamos a decir son las películas o los grandes thrillers que luego los académicos de alguna manera ningunean y que prefieren por el cine independiente es ver

Voz 2 08:35 ver o Verger

Voz 1656 08:37 es Verger y si me pongo a siempre han interesante mi bisabuelo era francés de se nos oye que es pastor Verger pero sigue la fonética española colegio cuando decían por lista

Voz 1 08:49 Aguirre Verger vale estamos hablando con Pablo Verger

Voz 2 08:54 estamos a la temporada de premios vamos a hablar de los Goya a hablar de las nominaciones de su película abra cada extraordinaria película pero lo vamos a hacer dentro de unos segundos

Voz 1 09:01 sí

Voz 2 09:04 sí es cierto que el PP se financiaba con dinero negro enseguida nos vamos eso es lo que acaba de decir Ricardo Costa en la Audiencia Nacional se dialogamos hasta ya pero mientras ya saben que estamos con alguien con un invitado que no está del todo bien es la persona a la que se le ocurrió hacer una película en la que Javier Cámara dirigir una versión porno de Ingmar Marc

Voz 1 09:25 Bergman sus propios casos con una pregunta es la misma persona

Voz 2 09:34 que era buena idea rodar una versión muda bien blanco y negro de Blancanieves ambientada en la España de los años cincuenta

Voz 1 09:42 es el mismo hombre que dijo una comedia de ciencia ficción en la que José Mota hace de hipnotiza Ador

Voz 6 09:51 tengo el gusto de presentarle

Voz 2 09:54 con esos ingredientes no me pregunten ustedes cómo ha logrado hacer tres magníficas películas

Voz 1 09:59 los nominados al Goya a la mejor dirección son Pablo Verger mejor guión original quizá habrá obra sea la clave porque hace magia

Voz 8 10:12 yo creo deberíamos empezar a emitir después lo que se dice aquí

Voz 2 10:17 ante unos momentos en los que no están ustedes escuchándonos qué es eso de los bomberos toreros

Voz 1 10:24 sí a veces hay comentarios tan interesante como público lo exagerado decir como mire yo esquife corrígeme mira yo es que durante un tiempo para fui representante del Bombero Torero internacional internacional es es una larga historia pero la vida tiene muchos

Voz 9 10:42 muchos inesperados sobre este trabajo o no no duró mucho era una de llevarlos a Japón para hacerlo más exótico todavía así que bueno pues así son un poco los los trabajos que uno tiene que busca

Voz 1656 10:57 tenemos conexiones yo trabaje con los los enanos toreros When I mujeres japonesas a que parece que hay

Voz 9 11:03 mundo mundo a yo que eso es tiempo de espectáculo que tendrá un éxito según en Japón una llego tan lejos no llegó

Voz 2 11:13 a ningún sitio hablamos con Pablo y hay muchos temas pero me gustaría poner el foco eh

Voz 8 11:21 en el año dos mil dieciséis

Voz 2 11:25 indicado además de la mano el sindicato guionistas Alma has denunciado las condiciones que tienen los sionistas en este país y es muy ahora aquí tantos premios y un poco y la vi en el terciopelo rojo y las alfombras van a estar ahí puestas que reivindicar trabajo primigenio de todo esto que consiste en un tipo generalmente con boli en un ordenador pensando en en en pensando en grande o reivindicamos ese trabajo toda esta industria la poca que existen en este país no se sostiene Pablo

Voz 1656 11:51 sin sin duda esto no es como qué fue primero el huevo o la gallina qué fue primero la película o el guión el guión es el origen de todo yo siempre digo que que el guión es el mapa del tesoro y hay que reivindicarlo hay que colocar el guionista donde se merece para mí siempre es es es el autor es es aunque el cine sí que es verdad que es la suma de de un montón de jefes de equipo que aquí hacen que la película sea algo único pero si alguien está ahí que tienen algo que contar y que los productores tienen que que de alguna manera remunera de una manera justa considerarle como una de las estrellas entre comillas de de una película como pasa en en en la industria americana sin duda aquí estoy para reivindicarlo como literatura incluso de de alguna de alguna manera aunque el el el guión no no es un género literario como tal y cinematográficos sí que es verdad que que el autor de Un guión es clave fijaros en Estados Unidos

Voz 2 12:55 qué importancia tienen la opción los guionistas en el cine pero Pablo cuando hablamos de la condición de los sionistas tú cuánto tardas en escribir

Voz 1656 13:05 la verdad es que es como tú bien has dicho de los guionistas hay muchos tipos yo soy yo director entonces en mi casa suele ser un año el proceso desde que empieza a escribir un borrador primeras ideas me empieza a documentar tú

Voz 2 13:19 este año de que vives

Voz 1656 13:21 yo como he dicho soy una excepción pues el guionista director productor pues a veces puede ser del desarrollo de de que me ha dado mis productores o de los beneficios de mi anterior película en mi caso yo seguido de de película en película ir también ha dado muchos cursos de de guión aquí la la reivindicación sobre todo es para esos guionistas puros los guionistas directores y que son somos casos atípicos como como tuvieras a leer mi biografía Soy una persona afortunada por mi trayectoria pero pero a veces tienes que pensar en los que los que están detrás tuyo que son esos esos guionistas puros huesos esas personas que que se dedican a la escritura que sí que verdaderamente encuentran grandes dificultades para llegar a a final de mes

Voz 2 14:07 la vida es una una fuente de inspiración constante el es por más que trate de evadir unos cuantos películas y una España los años cincuenta en blanco y negro al final es reflejo muy muy muy evidente de de la sociedad de quiénes somos ahora hay programas del cine traer esos muchas virtudes una de las más importantes es esa no hacer radiografiar la sociedad entender además y ser capaz de trasladar para un futuro quiénes somos en un momento concreto mira en estos momentos está declarando vamos a escuchar el sonido directo desde la sala de la Audiencia Nacional donde Ricardo Costa está emitiendo la financiación ilegal del Partido Popular en Valencia señalando a Camps y Rambla como responsables de esa financiación irregular

Voz 10 14:53 el motivo oficial era o el que a mí me trasladó era porque Pablo estaba estaba muy afectado

Voz 2 15:01 esto es sonido en directo tú como director de cine como como guionista Si yo te pongo por ejemplo una música muy propia de muy

Voz 11 15:11 vamos a soltar esta música mientras escuchamos de fondo a Ricardo Costa es hacer un tráiler mixto

Voz 1 15:23 de los creadores de yo tengo yo te lo que se de de de

Voz 1656 15:30 si la música que una música puede cambiar es

Voz 1 15:33 de la histeria completamente habituales espera que a cambio de estrategia de pato nazi

Voz 10 15:41 buena vestigio esto esto ocurrió en en el dos mil el finales del dos mil ocho

Voz 1 15:47 no es una historia que te lo habían contado mil veces no te habías creído hasta pero la historia de un país de carencia buenos letrerito en poco dramático no me echaron echar una mano aquí un país en decadencia como la X es un buen título para la peli es claro yo no sé muy bien

Voz 2 16:14 sí es la vida imitando es una reflexión que hemos compartido muchas veces contó desde la vida imitando el arte del arte imitando imitando la vida como cuando se estrenó Los Soprano que los mafiosos empezarán a vestirse así mafiosas no se vestían de eso con Scarface empezarán a vestirse así

Voz 1 16:31 hablar yo no sé al final

Voz 2 16:33 qué es el arte que imita a la vida o al Córdoba contrario es la vida que está harta

Voz 1656 16:39 bueno es es un poco es un camino que que va y viene hay me gusta pensar que las películas o el cine que yo hago es como una especie de espejo de forma ante de la realidad habrá cadáver habrá de de la España de hoy idea una sociedad Si quieres anestesiada por el fútbol por los riales tease eso está ahí lo que pasa que leo la forma de una de una fábula Un cuento moderno lo que decías del cine como imita a la vida la vida al cine yo creo que Almodóvar es un claro ejemplo en este país yo creo que más Madrid se parece o en muchas ocasiones en muchas de casa parecidos al cine de Almodóvar

Voz 1 17:17 y dónde has Franco oyes que también es verdad donde éste va a ver tu cine porque cada vez más

Voz 2 17:23 has ir al cine es una experiencia en en sí mismo pero vamos de viaje digo sabes tenía que salir a muy lejos coger el coche ir donde se va a ver cine tiene que ver el soporte porque nos planteamos estos días iba a ser uno de los grandes temas de futuro que la televisión desaparece como tal tal como la conocemos va a desaparecer hicieron una tradición donde Netflix HB hoy otros operadores van a ser los los los Player relevantes los jugadores relevantes como donde eso donde vamos a ver tu película sin futuro

Voz 1656 17:53 sin duda las pantallas caseras cada vez van a ser más grandes la Sanidad va a ser mejor sabemos que el Stevenson en realidad pero también como ya anticipó un poco Steven Spielberg sitios Lucas hace unos años en una charla dijeron que los cines cada van a ser más grandes a ver menos pero yo sí que creo que va a existir el cine como gran evento pero como algo excepcional como puede como yo a pasar con con la ópera con el vale está claro que que el cine está cambiando