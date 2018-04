"Con la indignación no basta. Hay que hacer algo más"

Voz 1 00:00 Baltasar lo lo difícil estos días es elegir con qué se indigna uno es muy difícil bueno indignarse está bien es necesario porque eso te te mueve las neuronas te mueve a sangre y te mueve te impulsa a hacer algo más a la acción pero es lo que te es difícil

Voz 1995 00:23 era una lista en el tres dos a uno de la indignación hay muchos temas para elegir esta misma mañana escucharemos en unos minutos a Ricardo Costa hablando de la Audiencia Nacional probablemente todo y todo indica que va a señalar a Camps como como era X que tenemos a un ministro que ahora mismo en el explicando en sede parlamentaria el caos de una autopista ahí será seguramente otro el que tenga la culpa tenemos a un presidente en Onda Cero hace rato diciendo que bueno son seis a siete señores de todos los afiliados al Partido Popular diciendo que hay seis así que bueno que han cometido actos no demasiado si repasamos la actualidad hoy tenemos un atentaba cuenta Save the Children en Afganistán es decir repasamos la actualidad de hoy no no sé cuál es el número uno no sé qué es lo que más me indigna

Voz 1 01:10 yo creo que es un conjunto de todo indigna la corrupción porque cáncer uno de los cánceres de la democracia ese instrumento de el crimen organizado indigna el crimen organizado mafia hecho expansión la ley a la hora de perseguir determinadas conductas indigna la violencia machista la violencia contra la mujer hoy mismo pues nuevos acontecimientos en Málaga en cualquier parte del mundo indigna a la guerra indigna a los políticos falsos o la falsedad en la política pero con la indignación hasta tenemos que hacer algo más la indiferencia es absolutamente eh reprobable pero la indignación por no cerrar algo es insuficiente tenemos que pasar a la indignación activa significa aportar ideas aportar reflexiones para solucionar los problemas actuar actuar no podemos solamente quedarnos en esa crítica

Voz 1995 02:20 hoy Baltasar Garzón presenta la indignación activa una mirada personal para transformar la realidad un libro editado por Planeta cuando hablas de de movernos de activamente indignar unos tiesto te ha costado la carrera merece la pena

Voz 1 02:36 yo creo que no es que merezca la pena es absolutamente necesario en esta vida hay que aprovechar cada latido de vida que tenemos para hacer algo que merezca la pena vivir para mí mi vida ha sido prácticamente de servicio público el ámbito de la judicatura ahí ahora en el ámbito del activismo y del ejercicio de la profesión de abogado pero no entiendo eh la pasividad de determinadas gentes no entiendo qué eh haya personas que siguen dando confianza a quiénes la traicionan sistemáticamente en cualquier país por ejemplo en España no entiendo ni acepto a los mentirosos a quienes hacen gala para obtener una posición no mantenerse de la mentira no acepto la violación sistemática de derechos humanos no acepto esa ese desconocimiento derechos de los más vulnerables no acepto es decir me indigna hasta lo más e íntimo la violencia contra la mujer pues que es de cobardes admiro a personas como el presidente de Canadá que discurso en Davos pues ha hecho una defensa de desde la mujer eh admiro o aquellos que se la juegan como Save the Children participando en acciones que les cuesta la vida es decir hay muchas cosas por las que merece la pena vivir

Voz 0269 04:14 la única que no merece la pena vivir es por el inmovilismo y la mentira tú que vamos ganando la partida sí porque si no sería absolutamente frustrante lo que pretendo

Voz 1995 04:25 esto es como el chiste perdóname es como existe de boxeador en el quinto asalto ya no puede más tiene el rival lo lo tiene cada vez que va al Rin al al su esquina perdón el entrenador le dice sino nota tocado entonces siguiente asalto que bueno como dice que está tocado ya vuelve dice que dicen bueno pues vigila al árbitro porque alguien me está poniendo morado digamos

Voz 0269 04:50 ha ganando la partida Baltasar siempre está no pero a lo mejor

Voz 1 04:53 es que nos tienen que poner morados como como tú dices que es el que algo quiere algo le cuesta yo siempre he dicho que soy un pesimista positivo como alguna vez hablamos buen amigo ya fallecido José Saramago yo es decir el pesimismo en el optimismo acaba con las gentes y la sociedad porque nunca se hace nada el pesimismo es inmovilista pero el pesimismo positivo los que creemos que sí se puede hacer algo las vamos a llegar muchos golpes pero intentamos cambiar las cosas eh sin lugar a dudas hay mucha gente que lo está intentando lo que ocurre es que los que no quieren que esto sea así son los que hacen ese discurso es decir estás noqueado a alguien me las está dando para que te vas a mover No te muevas bueno yo lo que creo es que hay que hacerlo yo lo llevo haciendo toda mi vida con mejor o peor suerte y mira que me las han dado eh porque hay que me ha costado mi en mi carrera profesional pero merece la pena hay que seguir tú mencionabas al inicio que hoy quizás se pueda producir acontecimientos judiciales bueno pues eso sí va en esa línea será muy positivos

Voz 1995 06:05 hombre sería casucha

Voz 0269 06:08 haría

Voz 1 06:08 son muchas las derrotas pero también algunas victorias y sobre todo es la constancia para erradicar esa lacra

Voz 1995 06:17 sería casi justicia poética que hoy día en el que tú presentas de indignación activa una mirada personal para transformar la realidad sería justicia poética que hoy justo supiéramos quién era la X de la organización Gürtel bueno

Voz 1 06:31 no esperemos que que eso pueda ser pero lo importante aquí es que se desvelen los mecanismos que durante muchos años han identificado a una forma de hacer política

Voz 2 06:47 ya van a falsa

Voz 1 06:50 sólo fijada en el interés personal en el protagonismo de uno mismo para promocionarse Hinault tanto en el servicio público en la necesidad de los ciudadanos ese son poco la línea

Voz 1995 07:04 ha dicho Rajoy esta mañana que eran seis a

Voz 1 07:08 seis siete que individuos no eso bueno yo

Voz 3 07:13 lo que diga el presidente del Gobierno Mariano

Voz 1 07:16 a estas alturas en materia de corrupción ya ni me produce sonrojo sino que me produce rechazo no porque a los ciudadanos que no se les puede mentir en forma sistemática pero lo menos desde la estructura más alta desde una de las estructuras las altas del Estado él sabe que no es así pero no no porque yo quiera ir más allá sino porque las evidente dentro de los tribunales ya están obvias no

Voz 0269 07:46 no hablemos de la responsabilidad políticas yo ahí

Voz 1995 07:49 de tengo que llevar vendría si se nos pide además

Voz 0269 07:52 el ciudadano español podría no se ven pues se hace de una forma reiterada por eso es la indignación activa es decir por eso tenemos que ponernos por eso tenemos

Voz 1 08:04 hay algo que se está perdiendo yo creo o que quieren que se pierde que es la defensa de los valores básicos del sistema democrático en los distintos ámbitos esta lucha por una justicia limpia independiente de la lucha

Voz 0269 08:17 era por una contra la desigualdad

Voz 1 08:21 ya decimos que estamos en la opulencia nuevamente ya se superó la crisis y tenemos informes como los de obstinan de ayer mismo que no es

Voz 0269 08:30 dan un golpe reducen claro eso suene jeta

Voz 1995 08:34 el uno por ciento se lleva el ochenta y dos por ciento de la nueva riqueza que se genera bueno Baltasar Garzón es un buen entrevistaba o la dialéctica está siempre de su parte por eso voy a necesitar a María Garzón es eso eso es fácil hablar es fácil difícil hablar con tu padre María buenos días buenos días

Voz 1523 08:50 hola buenos días lleva la conversación donde le da la gana si no totalmente

Voz 1995 08:55 no es a mí solo no

Voz 1523 08:58 yo creo que la retórica a lo

Voz 1995 09:01 muchos autores

Voz 0269 09:04 no es verdad es que no es decir yo tengo que quiere decir aquello en lo que creo

Voz 1 09:11 no se eh mantener una mentira

Voz 0269 09:16 en forma de hacer contra los ciudadanos es decir

Voz 1 09:20 que se me ponga un presidente del Gobierno

Voz 0269 09:22 ah bueno pelillos a la mal estado son seis siete bueno no esto ocurrió hace mucho tiempo y nos vamos al tema de la memoria ganó España tiene nuestros problemas actuales cuando estamos infectados

Voz 1 09:33 los de hay una inflación de procedimiento

Voz 0269 09:35 el judicial el por temas de corrupción pues es no estar en la realidad eso afirma en esta ocasión para este tema a mí me da mucho miedo

Voz 1 09:44 que alguien así siga al frente

Voz 0269 09:48 de los destinos España esperando a ver lo que ocurre no no sabe si usted es muy fuerte

Voz 1995 09:53 de esa irrealidad en la propuesta o esta mentira cualquiera de las dos no parece la mejor opción para el hombre que tiene la máxima responsable en este país vamos a hacer una pequeña pausa vamos a seguir hablando con Baltasar Garzón y con María Garzón de la indignación activa de esa mirada personal que nos atañe a todos para transformar la realidad que debería ser una la gran tarea de lo que deberíamos estar hablando con el presidente de lo que estaríamos de lo que deberíamos estar hablando en Catalunya de lo que deberíamos estar hablando general es de tránsfuga tomar la realidad son las diez y quince minutos una hora menos en Canarias escuchan hoy por ahí

Voz 4 10:24 cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 10:33 la indignación activa María como qué te parece la indignación de Baltasar Garzón como la calificarían

Voz 1523 10:40 la indignación que ha sido permanente en el tiempo y que últimamente se está acrecentando más como los pasaba muchos no es necesario además es una indignación formada que yo es una de las reflexiones que me hago de la necesidad de de este tipo de libros no hasta qué punto la sobre información que tenemos olas falta educación que hemos tenido en ciertos valores cada vez comando hablaba de valores democráticos no sin ni siquiera se nos enseña que es la democracia no no tenemos formación en las escuelas de ciertas y bueno de cuando tienes serán los padres no sabe cuán cómo llega nuestra historia no se conoce nuestra historia personal de España no se conoce los derechos que ya teníamos cuando se nos quitaron como fue la lucha todo esto no se conoce con lo cual a veces se nos llena la boca hablando de que en democracia cuando ni siquiera hemos aprendido que es la democracia no

Voz 1995 11:34 fíjate que el otro día la ya famosa en España pero será en la Universidad de Copenhague formulaba esa misma pregunta es decir que es la democracia ir a votar y hacer un referéndum o defender le parece como si la política llegar a un punto tan complejo como sociedad hemos llegado evolutivamente un sistema en el que no sabemos si la democracia es poder votar hoy defenderle y hemos puesto la política frente a las leyes

Voz 0269 11:56 batible lo uno con lo otro precisamente en el libro

Voz 1 12:01 que que hoy parece en las librerías la indignación activa trata de estos temas también es decir de no sólo combatir sino aprender democracia nadie conquista un reino o para siempre es una de las frases que aparecen en mi libro

Voz 0269 12:24 lo que indica es la lucha constante por la democracia por los valores democráticos por la responsabilidad por la justicia por el cumplimiento de la ley al Cicerón decía el cumplimiento yéndose a ser esclavos de la al Ibex bueno no tanto es así pero implica un cumplimiento de las normas de las reglas de juego quebrantar la es muy grave pero para eso Baltasar la separación de poderes no la separación de poderes y fantástico y lo pone sí pero hay que entenderlo en un sentido algo diferente a que cada uno está en una parte de la Mesa del Estado es decir el Estado es uno y todos los poderes del Estado sí está deben de actuar en coordinación para proteger garantizar ir a ayudar a los ciudadanos que lo componen porque un Estado sin ciudadanos no es Estado por tanto el Estado no está para servir a los que están para defenderlo sino precisamente para proteger a los ciudadanos separación de poderes absoluta independencia claro que sí cómo no va a ser independientes Poder Judicial un Poder Judicial vicario del poder Ejecutivo es lo peor que puede haber una democracia un ministerio público misterio fiscal que en su cúspide está designado por el poder ejecutivo y que sigue directrices el mismo en casos tan tan delicados como los de Cataluña además es muy peligroso porque no genera confianza genera confusión y ahí en la iluminación activa habla también de este tema como los jueces fiscales se tienen que defender asimismo para defender a la sociedad en la vocación expansionista del poder Ejecutivo es voraz óptimo quiere hoy tenemos que están muy enfadados porque el juez del Supremo no ha ordenado la detención yo estoy más enfadado porque el juez del Supremo retirara una orden de detención que quizás ni siquiera se tendría que haber dado porque no se puede utilizar a la justicia con fines políticos y eso está ocurriendo en este país no se atreven mucha gente decirlo porque no procede sí yo lo digo y lo puedo justificar no hay argumentos para que estemos en la situación que estemos que estamos en relación al proceso de Cataluña estamos diciendo que si Puigdemont va que si no va que si se mete en un maletero que es el ministro del Interior dice que va a poner todos nos sistemas policiales en electa para sacarlo del maletero por favor esto no es serio extremas

Voz 1995 15:00 yo recuerdo cuando cuando empezó este es ese primer día además estábamos los tres aquí yo recuerdo cuando cuando dijiste decir cuidado porque la máquina la justicia no sé para una vez que inicie su proceso eso es una máquina esos una rueda que no se va a detener en ningún momento decías dice si María claro debemos definir debemos tener muy claro cuál es el concepto de democracia que le exigimos que le entregamos

Voz 1523 15:23 hay una zona una parte muy importante del libro que es política y ética y en cierta manera yo creo que todavía es un reto de la nueva política bueno de la nueva nueva política que está por venir porque lo que nos han vendido como una política

Voz 0269 15:35 se parece demasiado al antiguo no que

Voz 1523 15:38 es el reto de hacer esa explicación esa pedagogía de ver como como recoge la indignación de las diferentes generaciones como hay ahora mismo somos un proceso de confrontación entre generaciones entre realidades en eh es necesario ver cómo hacer esa política para todos pero sobre todo cómo explicar que es la política realmente que el ser humano debe ser un ser político no

Voz 1995 16:05 la indignación como decíamos al comienzo pues no tiene mil oportunidades para hacerlo y decidir el tema incluso prioritario sobre el que indigna seres complejos vamos a escuchar este es el sonido de la indignación contra Donald Trump

Voz 7 16:19 mira mira

Voz 1995 16:24 este es el sonido de la indignación que supuso en su día y un motor que aceleró una mecha que todavía no no hemos resuelto no hemos sido capaces de de archivar que es la primavera árabe

Voz 9 16:41 al país la indignación levantó movimiento el 15M y este es el sonido también aludió a la indignación que provoca la violencia de género

Voz 1995 17:03 lo cierto celo su marido sobre esa nueva política una de las extraordinarias capacidades de la nueva política ha sido parecerse a la vieja política en un tiempo récord con lo cual mucha gente que estaba indignada en cualquiera de los lugares que hemos visto cualquiera de los temas que acabamos de escuchar ahora está frustrada hemos pasado la indignación a la frustración sino un periodo de cívico entrené

Voz 1 17:23 sí sí decías oíamos todos estos sonidos también se oyen en el libro porque hago reflexiones sobre estos temas aquí hoy mismo una noticia

Voz 0269 17:38 en el tema medioambiental los proyectos de para lo que se ha dado en llamar el cambio climático el pos cambio climático ya sin embargo pues Donald Trump utiliza todos los fondos que de muchas de las agencias que estaban dedicadas a este cometido que es en pro de la humanidad

Voz 2 17:56 va al levantar un muro

Voz 1 17:59 en en con la frontera con Melilla

Voz 0269 18:01 Nico es decir esto no es no aquí está ocurriendo algo muy raro en esta en este momento de del mundo pero es que mucha gente o algunos de estos movimientos que generaron realmente una ilusión se quedaron en la indignación no pasaron a la acción y aquellos que pasaron a la acción en algunos casos rápidamente sufrieron la inercia atractiva de lo de siempre es ahí donde yo creo que la pedagogía que tal María el compromiso es la responsabilidad de todos todos y cada uno de nosotros y nosotras tiene que actuar no podemos dejar el ámbito de la política sólo a los políticas los políticos son representar

Voz 1 18:47 es de la sociedad eso de decir

Voz 0269 18:50 la política no es lo mío como que no sea escotado o la empresa no puedes quedarte ahí no puedes otorgarle una carta abierta para hacer lo que se les ponga el señor presidente del Gobierno el señor Sánchez señor eh ver a todos y cada uno el señor Iglesias responden y debe responder ante los ciudadanos y las ganas de España tienen una obligación y no pueden dedicarse a historias que no son las que nos deben de interesar no es buena la generalización pero es necesaria que se produzca un un con una confrontación un consenso general para corregir estos errores de base hablas de responder ante la ciudad

Voz 1995 19:31 Dani a Miguel Ángel Campos nuestro compañero está en la Audiencia Nacional porque hoy se retoma el juicio de la Gürtel Miguel Angel buenos días

Voz 1552 19:39 es Baltasar ha comenzado ya no todavía no estamos a la espera está previsto que sobre las diez y media pero no parece que haya movimiento ir bueno puede alargarse unos minutos estaba sucediendo en estas sesiones de forma habitual con don José María Vázquez Honrubia pero bueno no tardará más de un cuarto de hora veinte minutos de comenzar la sesión

Voz 1995 19:59 la expectativa es es máxima va a estar hoy Ricardo Costa a la altura de de generado el mismo estos días

Voz 1552 20:05 bueno por lo que nos cuenta su entorno no ha variado su posición en las últimas horas y desde el miércoles pasado tiene la intención de confesar en una confesión que es extemporánea y como tal no va a ser tenida en cuenta como atenuante a la hora de rebajar un grado es la pena que se le pide de siete años y nueve meses de cárcel pero sí que dentro del margen de la pena es decir si se le pide pongamos por ejemplo por delitos de seis años que sea el máximo por un delito que contempla entre cuatro y seis pues la Fiscalía estaría dispuesta a rebajar hasta el mínimo de ese margen de la pena Si la confesión resulta veraz y aporta datos interesantes no sólo interesantes sino importantes para la investigación que sean relevantes bueno Francisco Camps a Ricardo Costa perdón tiene previsto confesar apuntar a quien fuera su mentor en el partido a Francisco Camps como al ideólogo de la trama de financiación ilegal del PP mientras que también señalará al ex vicepresidente Víctor Campos como uno de sus ejecutores entre otros nombres que también tiene previsto decir

Voz 1995 21:12 bueno pues vamos a estar pendientes de lo que ocurra en esa en la Audiencia Nacional de esa declaración de Ricardo Costa muchísimas gracias la imagen

Voz 1552 21:20 de nada Toni todo esto lo que está dibujando es es esa metodología sistemática en el Partido Popular de obtención de fondos en negro a cambio de adjudicaciones amañadas para ganar las elecciones algo que ya apuntaba a Baltasar Garzón en los sin

Voz 10 21:34 Miguel Ángel has dicho el presiente que eran seis siete individuos de una

Voz 1995 21:38 con más de setecientos mil afiliados

Voz 1552 21:40 aquí estamos viendo ya por ejemplo Alvaro Pérez el Bigotes y otros apuntaron a muchísima gente en sus últimas declaraciones veremos qué pasa hoy gracias Miguel Ángel encontraste

Voz 1 21:51 la colaboración con la justicia es bienvenida en cualquier momento porque esa colaboración con la justicia se es sincera abierta beneficia a la sociedad el conocimiento de lo que ocurrió aquí tenemos que extraer de esas confesiones algunas de ellas movidas por intereses espurios otros puede ser por convicción yo creo que estas alturas Si se consolida lo que lo que decía Miguel Ángel Campos bueno es evidente que no hay pacto y por tanto quién actúa de esa forma será porque lo hace por una convicción que les lleva a ello pero lo importante es que se profundice hice erradique de esas prácticas y no

Voz 0269 22:39 no se pueden erradicar si los más

Voz 1 22:41 los responsables siguen diciendo que pasaban por allí que esto

Voz 0269 22:46 era una trama contra el PP a una trama del PP saben por el sistema organizativo que eso no era así hay una responsabilidad piramidal

Voz 1995 22:55 ese señor que usted me habla María empatando

Voz 1523 22:58 además que los datos que se den se continúen es decir que no nos quedemos aquí como sociedad y como como poderes públicos

Voz 0269 23:06 debemos esta invertir ese cetro

Voz 1995 23:09 nos atañe a todos es un libro que hoy presenta Baltasar Garzón sobre el que hablábamos con María pero es importante que la indignación no se ocupe absolutamente a todos Baltasar María es verdadero placer es un orgullo que estáis con nosotros gracias por estos buenos momentos de reflexión de análisis de futuro y de esperanza que no sabéis muchísimas gracias seguimos

Voz 11 23:31 bueno

Voz 12 23:36 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido también