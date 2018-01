“Es pronto para saber si se pueden comer los insectos con seguridad”

Voz 1 00:00 si no lo sabías

Voz 0927 00:05 Sergio Pérez dueño de Don Grillo la muy buenas hola buenos días Jesús

Voz 2 00:10 a esa ya bien ya saben ustedes que desde

Voz 0927 00:13 el pasado uno de enero en España está ya autorizado el consumo y comercialización de insectos a muchos nosotras Quito pero en otros mundos la verdad es que comen cosas que a nosotros nos dan como supongo que en algunas zonas P les dará asco de algunas cosas como las nuestras ustedes estaban ya desde hace tiempo con esta idea como les está funcionando

Voz 2 00:33 sí bueno efectivamente es un tema que que crea mucha hay mucha gente a la que le da asco igual igual que si no es normal nosotros ya llevamos aproximadamente un año con el tema porque bueno lo descubrimos en nuestro país vecino en Francia nos llamemos nos llamó mucho la atención ir poco a poco nos hemos ido metiendo en este mundo y bueno un poco menos nos ha ido llevando el proyecto a nosotros más que nosotros ha cubierto

Voz 0927 00:59 los que venden Don Grillo que vendéis grillos saltamontes hormigas que vende dinos producto

Voz 2 01:03 pues mira ahora mismo la gama de productos es bastante amplia porque bueno existen muchísimos insectos te Podemos que son de ámbito alimenticio para el ser humano pero en la Unión Europea sólo se pueden consumir algunos el Rey el Grillo pero bueno tenemos desde animales enteros vamos a llamar los animales pues eh ahora la pieza del animal que se puede comer de manera enter

Voz 3 01:24 la aislar vas ahí gusanos de seda hay escorpiones y después

Voz 2 01:28 eh a gobiernos parece mucho más interesante que es donde vemos el futuro realmente pues son productos producidos a partir de harina de insectos no de galletas bombones barritas energéticas en fin hay un abanico bastante amplio Fuentes pues en principio como la ley ha salido ahora en enero estamos apenas arrancando nuestra actividad pero bueno nuestro cliente pues va a ser el consumidor final en un principio después pues creemos que que hay un mercado interesante también en el mundo del deporte porque es un tipo de alimento con un alto valor proteico sí bueno es muy acorde para el tipo de alimentación de deportistas de élite y después también creemos que va de parte de de de restauración que se anime a aprobaría ya crear nuevas recetas no eres nuestro producto

Voz 0927 02:18 Nuestra técnico María Jesús dice que cuánto cuestan por ejemplo una bolsita de saltamontes hormigas escarabajos más grieta dice

Voz 2 02:26 sí bueno al final bueno son bolsitas de insectos deshidratados y tostados vienen saliendo pasa en entorno a un horquilla depende un poquito de el acabado idea el insecto pero bueno entre cinco ocho euros más o menos vienen vienen bastantes como para hacer un es una o bueno si los quiere integrar en algún en algún plató pues fenomenal ahí ya la imaginación de cada uno

Voz 0927 02:50 muchas gracias Sergio Pérez dueño de Don Grillo inglés hito eh venga a vosotros gracias pero bueno está también con nosotros marco negro ni que es dueño de una cafetería coctelería restaurante Pasión Café en Valladolid hola qué tal cómo estás negro ni hola buenos días qué tal amigo ustedes ya llevan tiempo con esto no me dicen

Voz 3 03:10 pues llevo unos doce años trabajando con esto

Voz 0927 03:13 ajá pero antes que era lo que estaba era ilegal entoces ante eso usted sí lo importaba de fuera sí que lo pude utilizar en sus platos sin problema

Voz 3 03:21 vale mirar la palabra ilegal pero es la más correcta una especie como de limbo ya que este producto no estaban dados de alta como consumibles dentro de dentro de la Comunidad Económica Europea entonces no estaba permitido pero tampoco estaba prohibido era una especie de vacío vacío legal

Voz 0927 03:39 si tiene éxito o no en su restaurante su cafetería

Voz 3 03:43 bueno pues hombre se venden más los bocadillos de jamón excelente pero sí hay mucha curiosidad por probar los dos por experimentar ha siguieron transgresora o o exótica que supone comer sexto no

Voz 0927 03:57 qué es lo que más funcionando que mejor venden ustedes

Voz 3 04:00 bueno nosotros tenemos una amplia variedad de de de efectos en clasificados por el orden por el tipo de insecto bueno la gente hay quien se atreva tanto pide unos grillos no ata Voltaire y luego en la escala de monstruosidad es pues tenemos también escorpión imperial teníamos tarántulas de Camboya depende un poco de de hasta dónde quiera llegar la personas

Voz 0927 04:25 dónde van preparados en ensaladas au lo preparan de distintas formas como es

Voz 3 04:30 pues como estaba diciendo del compañero un brillo nosotros nos tendremos que eran los recién negocia bolsitas como si fueran patatas fritas digamos piensa es y que que luego quiso que te los pongamos en alguno de nuestros platos por ejemplo en humus uso guacamole pues pues guay queda mucho más visual no que los quieres comer como si fueran unas pipas pues también

Voz 0927 04:53 muy bien marco negro ni de pasión en Valladolid muchísimas gracias gracias a vosotros porque además no bueno ahora hablamos enseguida con un experto en seguridad alimentaria con Miguel Ángel Urueña pero antes es Jorge García estado la calle preguntando a la gente

Voz 5 05:07 qué piensan de esto de los insectos en nuestra mesa pues escuchen las respuestas

Voz 0684 05:26 alguna vez ha comido no me lo he comido ni pienso por lo menos conscientemente no no no no ni lo va a aprobar lo tiene más claro sí sí ya sé que se come que no pasa nada que están muy rico pasó unos cuatro sabes pero de momento Pastor mientras que hay otras cosas por ejemplo tu mañana vas a un restaurante ya insectos no despediría con los que nos visitan discusión por ejemplo de guarnición como estiletes los probarían no sé poco borracho a lo mejor si la prueba pero sí que no me interesa no ninguno ninguno ninguno ninguno prefieren flete de comer porque tengo amigas que es que víveres

Voz 6 06:12 en sitios que se come de esto los Villa

Voz 0684 06:17 y me han dicho que están buenísimas bueno gusta probar lo primero pero han pasado los controles sanitarios doy promete tendrá algún sabor alguna especie que le echen pues los recomendase su médico porque dicen que son lo bueno yo no soy vegetariana pero estas cosas no me da miedo antes la recomendación de constantes no no me el tomarían hierba a alguna de esas yo no dicen que puede ser la posible solución a la hambruna no va a tolerar alimentación el mundo si yo creo que sí porque no se me como las gambas y al final son como si lo la cara que tiren las gambas

Voz 7 06:54 cómo mundo

Voz 0684 06:55 se pues si antes nadie comía sus y ahora todo el mundo no sé si si no porque ese mismo yo creo que conozco tanto brillo ya puede hacer una maratón de Sevilla vale

Voz 0927 07:06 Miguel Ángel Urueña doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos cómo estás buenos días hola buenos días qué tal escuchábamos a gente que vende ya grillos en su establecimiento gente que los comercializa gente en la calle que no parecen muy proclives al consumo que te parece a ti hoy esto de legalizar entre comillas el el consumo de insectos en nuestro país

Voz 4 07:28 bueno pues es una opción más eh nos da un poco de reparo por cuestiones culturales sí pero bueno tenemos que recordar que comemos caracoles como vemos ambas cosas que en otros países suenan muy raras y aquí tenemos asumidas como

Voz 0927 07:44 experto en Seguridad Alimentaria Miguel Ángel plantea algún tipo de problemas este tipo de productos o no como cualquier otro

Voz 4 07:51 pues en principio como cualquier otro aunque la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria lo que ha dicho es que hay que evaluar pues cada insecto de forma individual hay algunos que ya se vienen utilizando desde hace muchos años en en otros países pues por ejemplo algún tipo de saltamontes en Méjico bueno en Méjico comes muchos diferentes insectos y bueno este uso a lo largo de los años pues ya ha demostrado una seguridad entonces en ese caso novia no habría problemas el problema sería pues dirimir si en otros que no sean consumidas hasta ahora son seguros no ya

Voz 0927 08:30 que controle suficiente la gente crees que lo que hay en el mercado lo puede consumir con toda tranquilidad

Voz 4 08:35 bueno pues ahora es pronto porque esta legislación se aprobó el uno de enero de este año lo que tiene que hacer ahora la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria es autorizar cada Cani efecto por separado cada producto derivado de de los insectos y lo que se hizo fue aprobarlos efectos como nuevos alimentos ya a partir de esa aprobación pues lo que hay que hacer es una evaluación de su seguridad para que puedan ser aprobados para el consumo

Voz 0927 09:04 perfecto desde el punto de vista nutricional que aporta realmente es puede ser una como se dice la salvación de la humanidad a el problema de la alimentación eso o no

Voz 4 09:14 bueno pues eso es lo que lleva diciéndonos lanzado durante unos años la la la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura aquí lo que nos dice es que la población está aumentando tanto que dentro de pocos años seremos tantas personas en el planeta que tendremos que buscar nuevas fuentes de alimento y propone a los insectos como una buena fuente eh porque es algo que ya se utiliza en algunos países es algo que cuyo y producciones muy eficiente necesita menos recursos que que los animales de gran tamaño sí señor tienen bueno pues sí nutrientes de calidad proteínas de calidad como un perfil de aminoácidos ácidos grasos saturados saturados Si ciertas vitaminas y minerales en definitiva sí que tiene un un buen perfil nutricional

Voz 0927 10:07 bueno pues dejamos ya lo de los insecto te queríamos preguntar porque esta semana y estas últimas semanas sido noticias todo el tema de las leches lo de Lactalis que retirado en España muchas referencias de alimentación infantil al completo recordemos las marcas esa a nutrir Damir a Puleva Bebé supongo que el principio de precaución está bien no te parece

Voz 4 10:26 sí sí sí bueno de lo que hizo fue retirar los lotes que se pensaba que podían estar afectados es que se hizo una retirada de una gran cantidad de productos en muchísimos países lo que imagino habrá supuesto gran varapalo económico para la empresa pero bueno lo primero de todo es la seguridad y si hay que hay que tener precauciones para evitar pues lo que ha ocurrido en algunos países a algunos bueno en el nuestro sin ir más lejos casos de salmonella casos de salmonella en nuestro caso en el caso de España fue se retiraron los productos pero parece ser que había una muestra que tenía un pediatra en su consulta y que le regaló una familia ella a partir de esa muestra que no había estado controlada por pues por las autoridades sanitarias pues fue como se contrajo entonces cómo contrajo este niño la salmonelosis

Voz 0927 11:19 mala suerte recordemos que Lactalis

Voz 5 11:22 te ha dado este número de teléfono estos días novecientos ciento dos tres tres seis novecientos ciento dos tres tres seis

Voz 0927 11:28 bueno pues para cualquier problema supongo que también para facilitar la devolución si es que en algunas casas siguen teniendo estos productos que naturalmente les tienen que devolver el dinero por cierto que tiene un curso como hacer una compra saludable tenemos que hablar un día de esto eh tranquilamente

Voz 4 11:42 cuando queráis no si es un curso que realiza junto con la Escuela bitácoras y en el que hablo bueno pues de lo que es una alimentación saludable sobretodo de de un poco de consumo de cómo tenemos que comprar alimentos cómo interpretar el etiquetado como saber si los alimentos frescos donó como elegirlos

Voz 0927 12:02 perfecto perfecto Miguel Ángel Urueña doctor en Ciencia Tecnología de los Alimentos hasta que hablemos de la compra saludable muchísima gracia hasta la próxima a un abrazo muchas gracias

Voz 4 12:11 a vosotros un abrazo