'La polémica del día' (24/01)' | ¿El gobierno es incompetente en materia de género?

Voz 0827

00:16

es legal para sancionar a las empresas que discriminan salarial mente a las mujeres pagándoles menos por idéntico trabajo que hacen sus compañeros hombres el presidente ha contestado contundente común no no no no nos metamos en eso y es que ha argumentado que un gobernante debe ser cauto en el cumplimiento de sus competencias entre las suyas no está igualar salarios bueno ya podría cerrar aquí la polémica porque me imagino ahora a nuestros oyentes completándolo en este mismo instante sólo habría que recordarle a Rajoy que la ley ya prevé sanciones a las empresas en esta materia y aunque no fuera así aunque no hubiera ninguna ley habría que recordarle que como presidente juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y que la Constitución en su artículo catorce proscribe cualquier discriminación subraya además alguna concreta como la discriminación por razón de sexo