El Consultorio de Sergio Sánchez (18/01/2018)

Voz 1643 00:11 bueno es una semana más a hablar con el tío que más sabe de segunda de toda España nuestro compañero de blues Sergio Sánchez tal que todos los jueves podéis preguntarle a los oyentes lo respondo en el programa como podéis hacerlo mandando un mail a Segunda arroba gmail punto com o a través de Twitter utilizando el casta almohadilla Consultorio Play Segunda ya está por ahí ha escuchado a nuestro compañero Sergio van a ser muy buenas hola qué tal muy buenas hoy tenemos otra vez trío de preguntas escritas esta semana hemos elegido toda de Twitter tenemos alguna en el Mail si ve que no la hacemos no os preocupéis que hay veces que la guardamos para la próxima semana cuando queremos saben que pegan un poquito más cola con la actualidad y con lo único a lo que viene y hablando de actualidad yo creo en la primera pregunta Sergio la de arroba Estrada no puede ser mala actualidad porque el protagonista marcó dos golazos el pasado fin de semana dice que hay un gran debate en Cádiz por la posible salida de Alvarito de Álvaro García que tiene una cláusula de ocho millones de euros en el Getafe recordemos que a finales de verano llegó a ofrecer incluso cuatro y casi seis millones para llevarse un jugador Cádiz dijo que no le renovó para que se quedara así que la pregunta que hace eres tú para donde declinaron su balance ocho kilos el extremo que prefieren la pasta por jugador

Voz 0475 01:23 yo me quedo con el jugador sin duda alguna lo que pasa es que creo que ese es el debate no porque si el Cádiz no le dejó salir por casi los seis millones pues tampoco creo que unos meses después de vaya a dejar salir por dos millones de euros más por qué porque da mucho más dinero subir a Primera División y Álvaro García es una pieza fundamental para conseguir eso pero tampoco depende de Cádiz si alguien llega con los ocho millones de euros y convencer al jugador fuese lo lleva a pagar la cláusula y consigue llevarse los yo creo que ahora mismo con lo importante que es el jugador con los clubes que hay detrás de la los últimos Nápoles Valencia equipos importantes de primer nivel europeo una buena opción para el Cádiz que quizá fuera la pudiesen manejar sus dirigentes es conseguir llegaron a acuerdo lugar de venderlo por la que paguen la cláusula de los ocho decir te lo vendo por seis pero tú me lo dejas hasta final de temporada ido tengo para ver si puedo conseguir el ascenso y cuando acabe la temporada en lugar de tener que pagar quince si hemos conseguido el ascenso pues te lo llevas con seis pero me lo has dejado dos no cuanto meses y por dos millones de euros menos que al final eso se recupera en Primera en nada pues consiguió el ascenso yo creo que sería lo más inteligente intentar negociar con el club que realmente lo quiera que apueste por el fuerte para que lo deje hasta el mercado de hasta el verano para intentar conseguir el ascenso porque si hay que elegir entre las dos cosas yo lo tengo claro el jugador pero es que no es cuestión de elegir es que si llega alguien y con el dinero que comenzó jugador sólo lleva

Voz 1643 02:40 fíjate yo le preguntaba uno hace once quedaban esta muy bien yo que el Cádiz subiera a Primera fíjate como sea ahora otro año más en Segunda ocho millones es mucho dinero para preparar un gran proyecto la siguiente pregunta arroba Jandri tocó muchas y salida hacen en Twitter tiene que ver con la actualidad de los fichajes porque han llegado Cristian Rivera al Barça B así que te que te quiero preguntar qué como que ese fichaje para el filial y qué es lo que necesita este club

Voz 0475 03:08 mismo bueno yo lo veo un buen jugador tiene veinte años Cristian Rivera es un jugador muy prometedor de que Mendilibar habla maravillas pero es verdad que tenía competencia en esa zona el centro del campo tiene veinte años es un jugador joven que ahora mismo va llegar sin ritmo de competición

Voz 2 03:22 a las filas del Barça B y el Barça B necesita que enseguida se adapte no que se metan

Voz 0475 03:28 papel papeles recupere verdad que puede puede ayudar para dar un poco de solidez al centro del campo el Barça B porque preguntaba el oyente que le pasa que le pasa este equipo pues yo creo que le pasa es que tiene poca contundencia es fácil hacerle daño ya hemos visto los últimos partidos el Albacete con Angola Ghana al Zaragoza con un gol de empata el Valladolid con el gol Le consigue ganar porque en un equipo como suelen ser los filiales que encajan mucho en ese aspecto bueno lo vemos en una zona más o menos media no le han hecho veintiocho goles el octavo que más goles encaja pero es un equipo que hace pocos goles y eso sí es extraño en un filial ha hablado muchísimo de la virtudes que tienen grandes jugadores que han fichado como por ejemplo Jose Arnaiz pero Jose Arnaiz y aliñar son los máximos goleadores con seis tantos luego está el chocó con cuatro son pocos los que han conseguido goles si además le sumamos que es un equipo que se puede decir blandito de hecho es el de los que menos amarillas han visto y no visto en un y una roja lo que llevamos de temporada pues un equipo poco contundente con gente muy joven y quizá lo que necesita es en formar un armazón para que sea un equipo que ofensivamente dé más de sí porque yo creo que tal y como juega el Barça B y cómo está estructurada la cantera en La Masía no podemos pedir que el Barça desea defensivo ni muchísimo menos tiene que tener el control tiene que tener llegada pero necesita ser más ofensivo a recuperar más balón perder menos que eso con Cristian Rivera lo va a tener ya arriba tener más efectividad porque sino siendo un equipo poco goleador en filiales difícil salvarse

Voz 1643 04:48 la siguiente pregunta llorosa recibe a la gente se toma al pie de la letra esa frase que yo digo todos los jueves de vamos a hablar con el tío que más sabe de segunda de España porque la la pregunta que ven ahora de consultor de experto el entrenador está había que hacérselo a a Nacho González en el Zaragoza Hotel AC arroba lo You sin guión bajo máximo a ti te dice cómo solucionaría al meter a la sufre a Benito y además en el once o a quién dejaría fuera

Voz 0475 05:13 bueno hemos visto que lo ha solucionado Nacho González que como tú dices saben bastante más que nosotros lo ha solucionado poniéndole como titulares en el último partido no en el anterior pero que estuvieron los cuatro y en y en el último menos del Mass también vimos como como titulares pues va va a dar opciones sobre todo los jugadores estos jugadores de la cantera que son buenos jugadores para mí pero algunos bastante jóvenes sobre todos los partidos de La Romareda yo creo que ahí iban a tener más opciones pueden ocupar plazas de otros jugadores veteranos que han sido emblema del equipo como hemos visto los últimos partidos con Alberto Zapata

Voz 2 05:44 ayer también la bueno y la llegada de

Voz 0475 05:46 a los jugadores como Buzz como Puppy que no están teniendo los minutos que os espera incluso en los laterales cuando se necesitan algo a lo mejor jugadores de diferentes características porrón velocidad por rapidez pues entra Julian del más entro a la sufre Daniel a SUR el lateral izquierdo sustituyendo Ángel Benito pero lo bueno es que haya competencia yo creo que lo bueno de estos jugadores es que están apretando a los hombres que podrían ser los titulares no en en esos puestos en esas posiciones mover ya lo estamos viendo no tienen usted y nosotros han movido por ejemplo el centro del campo hemos visto entrar a bombo hemos visto entrar a Guti pues por ahí se ha caído jugadores como puede ser Alberto Zapater como pude tan pelear la titularidad a Javi Ros Abu FAPA Phuket ya se han visto relegados al banquillo yo creo que lo bueno es que el Real Zaragoza tiene un bloque de alternativas que tiene opciones en esos puestos que antes no tenía

Voz 1643 06:33 yo creo que Nacho González sabe de segunda más que yo no sé si además de segunda que también eso eso eso habrá que verlo

Voz 0475 06:40 los entrenadores los entrenadores saben mucho además la suerte que tenemos que hablar mucho con ellos sino los que no cuentan cosas que luego bueno pues no es no es este el caso pero que se pueden extrapolar a otros equipos yo creo que yo os vamos lo están viendo toda sobre todo yo Oscar el contacto de la semana de entrenar con ellos porque nosotros hablamos de fuera pero hay que ver cómo evolucionan y que puede suplir por ejemplo en que pueden ser mejores que Ángel Benito que Ángel Martínez Alberto Benito los laterales que tiene el Real Zaragoza más jóvenes pilló creo por esto siempre sin personal que en La Romareda pueden dar bastante buen rendimiento quizá en partidos comprometidos fuera joven menos