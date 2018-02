Janis Jurado, la mezcla musical entre Janis Joplin y Rocio Jurado

Voz 1 00:00 la Ventana Carles Francino

Voz 2 00:06 a ver pregunta a toro agente todo por la radio tú no puedes hablar no no no no actúa a la sala Javier Coronas Samaras sí o no a este concurso no participa

Voz 0230 00:23 viendo que Coronas no participa

Voz 2 00:25 yo creo que yo yo diría que si no no hombre que acabas de decir tú lo puedes hablar señalando así ha sido

Voz 4 00:32 no no no explicó no tiene por qué no tiene porque ser él ha estado muy bien gusto o muerte saldremos de dudas saldremos de dudas saldremos de dudas

Voz 2 00:49 es un imitador

Voz 5 00:53 viva el vino

Voz 6 00:57 he venido a hacer amigos a la política me la trae floja Mel asentada sobre la traía al fresco tu le mi pregunta es Sarah Clark así que yo os propongo quede aquí digamos bando claro es si nos parece un razonamiento muy brillante no le Pen viva

Voz 8 01:32 siempre se dice que hay dos cosas que uno puede hacer puedo tiene uno dos

Voz 9 01:37 que es inviable que es con

Voz 8 01:39 decir o escribir en redes sociales o lo que sea

Voz 1 01:43 no volveré a la Felipe m diez

Voz 4 01:50 bueno pues incógnita resuelta hoy si esta Javier Coronas

Voz 10 01:54 a esta cita

Voz 2 01:57 además mirado también está Toni Martínez y especialistas apuntó

Voz 5 02:00 Mario Alonso

Voz 2 02:04 y Roberto no son pocos romeros yo estoy perfectamente pues venga ya podemos empezar

Voz 0230 02:11 pero bueno ya se sabe que el esa sabe porque lo hemos contado lo venimos contando todo el día el ex secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana Ricardo Costa ha admitido que el Partido Popular se financió con dinero negro

Voz 11 02:22 el escándalo escándalo he descubierto que aquí juega

Voz 0230 02:26 es verdad que podría ser un escándalo pero probablemente la mayoría de las personas que nos escuchan no consideran esto una sorpresa lo habéis comentado también antes en La Ventana en realidad no ha aportado nada más allá de su propia confesión escuchamos a Ricardo Costa hoy en el juicio si cierto

Voz 12 02:43 que financiaba con dinero negro los actos de la campaña electoral

Voz 0230 02:48 hombre tiene un cierto impacto Costa ha pedido perdón se ha mostrado arrepentido cuando hay estas confesiones una voz recorre todo el partido

Voz 13 02:56 el fútbol entiende las cinco de la tarde

Voz 0230 03:00 he escuchado como el Partido Popular oficialmente decía bueno esto es una estrategia de defensa no vamos a entrar y añadía Carlos Floriano hacemos muy bien en no entrar sólo les conviene sino que es positivo para han sido muchos años negándolo en una parte pues todavía se niega ahora la situación personal de Ricardo Costa es complicada porque se enfrenta a una posible pena de cárcel pero al margen de la posición personal hay una cuestión política porque la corrupción que se está juzgando no es la del caso de un señor que tuvo un mal día aunque de manera individual cometía unos delitos a unos presuntos delitos lo que ha confesado Ricardo Costa

Voz 9 03:35 es que había un sistema ilegal

Voz 0230 03:38 la financiaron partido político y es que empresarios que contrataban

Voz 9 03:41 la Administración pagaban dinero al partido que gobernaba es administración madre mía

Voz 0230 03:46 mientras todo esto sucedía mientras Costa confesaba Mariano Rajoy estaba en una emisora de radio en Onda Cero escuchamos al periodista Carlos Alsina preguntar y a Mariano Rajoy responder usted sabe si existió o no financiación irregular en el PP valenciano

Voz 9 03:59 lo sean nosotros nunca nos lo han dicho quiénes los dirigentes los es decir se desde el PP valenciano nunca nos lo han dicho ni nunca han reconocido que eso se haya producido si no que callados lo tenía desde que empezó todo este lío de la Gürtel

Voz 0230 04:12 él la financiación ilegal los papeles de Bárcenas todo este tremendo agujero oscuro hemos oído al presidente del Gobierno del Partido Popular negarlo pero tenemos que hacer notar un pequeño detalle y es que las fórmulas de negación han ido haciéndose más endebles no es lo mismo de Fierro es falso que decir a nosotros no

Voz 9 04:31 con nos lo han dicho lo mismo eh

Voz 0230 04:34 la verdad es que ha empezado dos mil dieciocho con severas dificultades para el Gobierno y para el presidente mucha gente pide impulso político impulso político pero cada día viene a alguien delante de un tribunal diciendo lo siento mucho hoy a todas las televisiones además pendientes de las evoluciones de abeja Maya

Voz 14 05:00 cada día malos no más

Voz 13 05:06 los para el presidente el presidente tiene que estar de bajón viendo a todas horas el Canal veinticuatro horas de Operación Triunfo juicio no lo miro viendo que por la noche se le aparece en sueños como el pájaro loco

Voz 9 05:23 después de la entrevista en el de la entrevista al presidente

Voz 0230 05:27 he estado en otro acto público presentando otra cosa un acto sobre la promoción del idioma español pero es muy difícil así como hay tardes de sábado en las que uno piensa manta sofá porque el mundo me resulta hostil todo dos mil dieciocho sería para el presidente del Gobierno de manta y sofá

Voz 2 05:49 twiterías piensan aunque savoir faire de tranquilidad

Voz 16 05:55 sí bueno empezamos las tuberías con la agrediera que resume perfectamente en un tuit la tragedia de los que somos

Voz 9 06:01 los unos Gafotas tengo cuarenta y dos años llevo cuarenta con gafas ya previsto el mundo limpio unos treinta días de mi vida

Voz 16 06:11 es que es difícil es aconsejar a los hijos sobre su futuro el tuit desde su matizó

Voz 9 06:17 pero hijo Juande caso de verdad que es una carrera que abre muchas puertas que no quiero ser cajero papá

Voz 0871 06:23 Terra haga juega al cajero de Aprocom

Voz 16 06:27 Paco Castillo y la paradoja del espacio y el tiempo en un tubo de pasta

Voz 9 06:31 sientes un tubo de Colgate dura lo mismo desde que está nuevo hasta que está a punto de gastarse que desde que está a punto de gastarse hasta

Voz 11 06:38 desgasta

Voz 16 06:41 sí siete resiste al cubo de Rudy atención porque hay Félix no ha encontrado una valiente muy seductora mi récord con el cubo de Rubik es treinta y seis metros ya acabamos las detenidas con problemas en la pareja él Twitter darle de beber

Voz 9 06:56 cariño esto no funciona

Voz 17 06:59 tan

Voz 19 07:13 huy ahora más vi vi vi Mali

Voz 0230 07:23 seguramente estamos escuchando mucho en estos días con los problemas que tiene España con los problemas que tenemos los españoles qué tienen que ver con el bienestar además por ejemplo las pensiones no sabemos cuántos años están garantizadas las pensiones si hay que ahorrar sí bajarán si se podrá mantener tenemos muy malos contratos para los nuevos trabajadores los salarios son bajos no acaba de arrancar el consumo hay muchas cuestiones de las que hablar como siempre el pacto educativo siempre se dice hay pacto educativo veces parecería que en España hemos llegado a la cima del bienestar y que podemos preocuparnos de cuestiones ya sólo de celebridades prole no sólo se puede hablar de Puigdemont pero el Rey Felipe VI al foro económico más importante del planeta tierra que es el Foro de Davos hace un discurso sobre España sobre el Ecofin

Voz 2 08:10 mía ID que habla del

Voz 0230 08:13 la situación política catalana vamos a escuchar al Rey decir que la Constitución no es un adorno lo ha dicho en inglés pero lo intentaremos

Voz 9 08:21 con los stands es menor o no nos lo hemos entendido todo Ordín manifestó lo hubiera podido resolver Fassi

Voz 0230 08:33 no es tan fácil cambiar de conversación cuando te rompes un dedo pues te molesta el dedo es un poco absurdo hoy por la calle diciendo con la canción

Voz 9 08:39 de cuerpo que tengo solo

Voz 0230 08:42 además la gente que te ve con el dedo vendado te pregunta por el dedo

Voz 20 08:45 por más que uno diga tengo mucho cuerpo otra fíjate que usted qué cuerpo no me hable más el dedo bueno

Voz 9 08:51 son cosas esto a ver si era esto he cuidado atención

Voz 21 08:54 en Cataluña sigue esa operación policial en marcha

Voz 2 08:56 los Mossos d'Esquadra contra una red interna

Voz 21 08:59 no el de tráfico de marihuana nosotros

Voz 9 09:01 no hemos notado nada pero pero a ver si es esto cambiamos de personal

Voz 1 09:15 Sánchez

Voz 20 09:16 sigue en sus giras presentando cosas y al final les sucede también que le cuesta cambiar de conversación todo el mundo allá donde vale pregunta pero seguro que

Voz 9 09:24 ustedes en el PSOE están bien ante ustedes del PSOE no es un cuartel del PSOE es una organización profundamente de izquierdas que ama hay practican debate por eso nos cuáles son los párpados como lo está haciendo Susana Díaz yo creo que eso sanas lo está trabajando mucho y muy bien bueno al final convencer a la gente de quién es la persona adecuada de que hay que hablar de lo que tú quieres muy difícil para Rajoy por ejemplo es un rollo llevar diez años hablando de corrupción llevan diez años con lo mismo son bastante poco imaginativos deberían hacer propuestas que redunden en beneficio de los españoles en lugar de Esther con ese monotema claro en ese monotema gente más pesa la Mariano Rajoy en esa entrevista en Onda Cero con Carlos Alsina intentaré ser candidato la medida que yo vaya viendo cómo se vayan produciendo los acontecimientos intenta

Voz 22 10:10 tras repetir de candidato pero mi idea a fecha de hoy es intentar repetir el candidato carro tiene que querer mi partido

Voz 9 10:17 pero vamos a ver cómo evolucionan las cosas pero yo desde luego lo lo intentaré porque creo que caminamos en una buena dirección a ver en cuantas cosas nos nos pilla no el mensaje de Mariano Rajoy puede decirse que no es ilusionante no se nota que no es alguien que acaba de llegar y que está rebosante de proyectos dice el PP no es perfecto pero la gente al final sabe qué es lo que conviene por día espero que hemos hecho mal eh escuchamos a Rajoy parece un poquito de bajón en el Partido Popular no ha sido perfecto es evidente tampoco lo han sido los demás pero al final la gente dice creo que esto es lo mejor me conviene esto ilusionante como proyecto mucho no

Voz 0230 10:53 ya es raro que mientras estés haciendo una entrevista un ex dirigente de tu partido esté cantando la Traviata ante el juez

Voz 9 11:03 estaba Ricardo Costa que vamos a escuchar ahora explica como Francisco Camps el ex presidente de la Comunidad Valenciana solicitaba complementos para los mítines y que esos complementos se pagaban en dinero negro

Voz 12 11:13 el presidente Camps dada a una serie de cobre elemento

Voz 5 11:23 y en alguna pantalla adicional por ejemplo un animador

Voz 23 11:31 tal

Voz 5 11:32 pues bien por empresarios o con facturas

Voz 0230 11:43 fuegos artificiales una pantalla adicional un animador yo una banda de música de dinero negro para pagar además de la financiación ilegal que eso tiene su importancia hasta el pequeño detalle del valor de la palabra de un político en activo como Mariano Rajoy no ya al de Ricardo Costa sino de Mariano Rajoy todavía Rajoy se defiende esta mañana diciendo que hay diez de casos de militantes deshonestos pero a continuación se hizo un pequeño lío les habían más de dos mil

Voz 9 12:08 escucha con atención el Partido Popular hay casi setecientos mil militantes y seiscientos noventa y ocho mil probablemente en su vida hayan tenido más que comportamientos honrados y decentes y creo que también representan lo que es el Partido Popular no hombre ni siquiera los más críticos con el Partido Popular hablan de dos mil claro

Voz 0230 12:29 te has salido un calculó mal ojo imputados va por unos ochocientos eh otro problema es que Mariano Rajoy hay setecientos mil seiscientos noventa y ocho mil buenos esto no lo tenía bien ensayado otro problema es que Mariano Rajoy lleva tantos años dirigiendo al Partido Popular y tantos años negando los casos de corrupción en el Partido Popular que cada vez que aparece una nueva confesión o una nueva condena un nuevo caso se puede hacer la recopilación de todos aquellos a los que había dado su apoyo de Jaume Matas en el Carlos Fabra Alfonso Rus tiene todo un aire un poco decadente

Voz 24 13:05 yo quiero un gobierno como el que preside Jaume Matas en Baleares en esto

Voz 0871 13:09 comer

Voz 25 13:12 para nosotros es un eh

Voz 9 13:15 pero y un político ejemplar yo creo que el señor Camps ha actuado con grandeza

Voz 26 13:30 un

Voz 5 13:32 le deseamos lo mejor al señor Matas

Voz 26 13:37 bueno vamos te explico

Voz 13 13:43 bueno pasan cosas raras cosas raras pasan pero España no es el único lugar del mundo donde pasan cosas raras en hará

Voz 0230 13:49 habían descalificado a doce candidatos de un concurso de belleza luego

Voz 27 13:53 a está celebrando en Arabia Saudí un concurso de belleza del que han tenido que es calificar a doce participantes pero porque por hacer trampas porque se han puesto botox pues resulta raro esto sí sí lo sea por votos pero es más raro cuando se conoce que el concurso Belleza era de camellos a es decir el titular que leemos en el país es un concurso de belleza la saudí descalifica a doce camellos después de que sus dueños les implantadas en el Camille es un símbolo del país durante un mes a las afueras de Riad en una meseta del desierto el Gobierno ha preparado una pequeña infraestructura para albergar los eventos y entre ellos uno de los principales este concurso de belleza del que pues están haciendo bastante

Voz 1 14:26 trampas guapos tener unos labios pobres

Voz 28 14:37 sí

Voz 2 14:42 bueno toda España

Voz 16 14:45 los es una nueva sección que inauguramos hoy veraneo buena esto a venir a escuelas escuchar

Voz 29 14:53 intento de eso

Voz 16 14:55 es un poco entre épica informativa podríamos decir semanal y el hombre y la tierra seca muy sencillo que los oyentes nos envían preguntas dudas y nosotros pues gracias a los infinitos recursos de la Cadena Ser y a los equipos de producción maravillosos que tenemos jueces resolvemos y antes de que diga nada si ya se ha hecho antes ha hecho muchas veces no es nuevo pero bueno vosotros ponéis el Money de Pink Floyd cables de economía

Voz 30 15:19 o el Volando voy cuando sonó así que bueno yo tenemos una

Voz 16 15:25 una comunicación de alguien que quiere que los resolvamos un un tema ese Merche Guevara desde ética y la escuchamos escuchamos no

Voz 2 15:32 Sage

Voz 31 15:33 hola acopio en ese sección es haber mi marido yo estábamos ayer viendo en Flix a la tercera temporada de La ruleta de la fortuna ni de repente me surge una duda que hacen los parques acuáticos al aire libre en invierno en verano todo son prisas pero cuando llega el invierno esos parques que ese hace tierra Milla ya está los usan para ahogar el excedente de cacharritos de gato

Voz 16 15:59 sacarle de dudas por favor y gracias gracias Merche bueno pues este Merche y nuestro equipo de producción se ha puesto en contacto con el propietario de uno de estos parques acuáticos sale libre usted un poquito Dutra

Voz 3 16:10 bajo llave así con un montón

Voz 16 16:13 tal al señor Lorenzo

Voz 32 16:15 el parque acuático agua va de la Costa del solete don Lorenzo

Voz 2 16:20 va a cambiar

Voz 32 16:22 el propietario y gestor de agua va verdad que hace un parque acuático en invierno porque está claro que este cierre al público entonces que está cerrado y punto

Voz 16 16:30 de nada vale no tan aguanta acá

Voz 33 16:33 dada metros pagaba una separación parejas muy cara de mantenimiento sacarle rendimiento a lo máximo que se pueda así que cerrar nunca

Voz 16 16:41 cerrar nunca es órdenes judiciales que nos obligan a ello pero no lo no lo eso de caso no vale entonces si no cierre que hacen allí en invierno

Voz 33 16:48 no reconvertimos parte en una pequeña desaladora de bacalao nos nos viene gente acaban una bolsita de bacalao comprar en súper era un pelín solamente y XXXV hasta la entrada y tienen unas piscinas a su disposición para dejar bacalao iban ir acaba de veinticuatro horas

Voz 16 17:04 eso es lo que dan a buscarle llamas al puntito de sal lo prueban y si está bien sólo lleva no iba a mucha gente

Voz 33 17:12 miles en las también es que no tiene gente para provecho los toboganes

Voz 16 17:16 así se sepa aprovechar los toboganes de agua en invierno

Voz 33 17:20 para para que la gente que quiere ir peinada con el pelo para atrás vienen de penados suena se tiran entre la velocidad y la humedad quedan para bajó pero atrás como si volverá a la misma vaca

Voz 22 17:29 ah muy bien qué tipo de hacer esas cosas

Voz 33 17:35 siempre banquero Mario Conde pero ahora aviares mucho GIS

Voz 16 17:38 muchos hipster de Dani Mateo era el intermedio siempre se pasa para España si voy siempre perfecto daré todo hecho muchísimas gracias vale venga tenemos otra duda un oyente que quiere saber cosas y la Cadena SER pues el resuelve es Carlos Otello de Getafe

Voz 34 17:55 hola conviene exenciones queda al ver este verano yo me voy a ir a Australia salir de vacaciones no me gustaría saber si hay por ahí populismo por Australia y donde se coman buenos callos valen caballos no olía luego si por la noche decido dar una vueltecilla por ahí salir un rato a ver si viene en Australia e hay un tablao flamenco bueno todo lo bueno que sea bueno ir ya de paso una tienda del Real Madrid para comprar la camiseta de Modric lo apruebe a lo aprovecharé para ir a Australia para comprarla ya me de poder es decir un hogar aragonés ahí en Australia ya que sonar de acuerdo

Voz 16 18:30 pues es lo que nos pide es callos tablao flamenco ganan aragonés y camisetas del Real Madrid señor eutanasia o Smith que es el cónsul de Australia en el Cabo de Gata buenas tardes gracias por atendernos

Voz 33 18:41 no bueno yo escucho escuchado oyente no sé si

Voz 16 18:44 puede ayudar ya captado un viaje muy cultural muy varía edito no

Voz 33 18:47 sí sí me veo al chico que quiere impregnarse de la cultura australiana la explicación

Voz 16 18:51 ah sí informándome

Voz 33 18:53 que no se preocupe el chico porque mira callos a encontrar en un bar en un polígono de pez tiene del Real Madrid en Canberra tablao flamenco en el desierto es flamenco aborigen flamenco de origen sí pero se ve que tienen un tal tan lindo que baila que es un primor flamenco yo aragonés no pero sí hay hogar murciano al norte en Townsville

Voz 16 19:14 espero que les sirva yo creo que sí pues con sus muchísimas gracias y cuántos kilómetros de calcula que tiene que hacer para verlo todo esto es unas treinta y siete mil seiscientos ha dicho Carlos que tenía tres días tres días justito pero puedo hacerlo no puede ser embajador muchísimas gracias Si bueno hasta aquí Carlos la sección de hoy si tenéis más duda forzado los oyentes las puedes enviar a Juanma Iturriaga punto com nosotros la rosa veremos fijo

Voz 2 19:38 muy bien pues eso lo haremos La Ventana

Voz 1 19:44 Francina

Voz 4 19:55 a ver una cosita que ha con todo el fragor de la batalla hoy en Todo por la radio en La Ventana se nos ha olvidado a convocar a los oyentes uno o una de ellos ocho de ellas desempate con el gusto o muerte de Javier Coronas por favor desde ya al nueve cero dos catorce

Voz 1 20:09 sí sesenta eh

Voz 13 20:12 Kenneth Rogoff no prohíbe y sesenta eso me venga poquito música no

Voz 35 20:21 son todo

Voz 1280 20:34 oye apostamos por el sosiego no Laura un poco de paz es reconoce y seis Daisy Khan no para los que no es una intérprete de jazz americana considerada por la crítica como una de las más grandes del mundo y además de buenas críticas vende millones de discos tiene quince en el mercado esto forma parte del último con canciones escritas junto al Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro temas en francés Yves versiones de clásicos brasileños lo ha grabado en Londres con una orquesta de casi sesenta músicos decía que tenía muchas ganas de hacer algo así de grabar un disco atención en el que pareciera que te están contando un secreto al oído es así tiene temas muy intimistas como este pero también otros más

Voz 36 21:18 habidos todo está en su disco en sus conciertos mañana actúa en el teatro Nuevo Apolo de Madrid mientras tanto nos dice adiós

Voz 37 21:36 sí

Voz 5 21:55 Blanco

Voz 38 21:57 muy bien a mi me gusta mucho esta Itzik es que la confundió porque así que no

Voz 3 22:01 sí ya despistar British también mira revisado antes de venir para pronunciarlo perfección te gusta mucho es muy muy soft y muy si te te lleva con ella me gusta un nueve me pongo

Voz 2 22:19 queréis os queréis investigar un poco sí nos vamos

Voz 20 22:22 es un enterrador con un pistolero con jugador tramposo pero nunca se case con periodistas

Voz 3 22:27 estoy empezando a creer que todos los periodistas está en sonar

Voz 11 22:30 bueno quiero investigar realidades Ana Alonso ya lo saben los oyentes sí pero últimamente ya sabéis que por encargo hoy a petición del oyente Jorge Castro hablamos de la Biblioteca Pública de Las Palmas de Gran Canaria de Gran Canarias perdón el año mil novecientos noventa y siete hace ya mucho de tanto que todavía estaba de moda que los italianos cantas en temas en español con hacen Tato

Voz 39 23:08 en mil novecientos noventa y siete las vidas

Voz 11 23:10 tío Texas en España no estaban informatizadas ganó con Estados Unidos apuntaban que libra te tenías que yo haré en una ficha nadie se llevaba el portátil para estudiar había gente que todavía entregaba los trabajos Mecano agraciado

Voz 2 23:22 bueno fijamente Internet que no

Voz 11 23:24 lineal tenías hay que hacerlo con plantilla para no para no torcer T Internet iba por Mo Dem sin navegaban no podrían llamarte alpijo de escasa había que elegir entre hable a hablar o navegar en bis que estudia vamos en esa época más a la manera de nuestras abuelas con la Enciclopedia Espasa al lado nada de Wikipedia en mil novecientos noventa hicieron cursos el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mil novecientos noventa y siete concedió la licencia de obras para construir una biblioteca pública en base a un proyecto el Ministerio de Cultura era alcalde de la localidad José Manuel Soria del Partido Popular

Voz 9 23:57 dar a suena que ha pasado veinte años después se construya la biblioteca

Voz 11 24:05 no ve sí pero no esta abierta si está funcionando

Voz 2 24:10 si esto pudiera siete pero no está bien está abierta pero sí

Voz 11 24:20 donando se inaugurando el que tampoco tardaron tanto bueno ensayos entonces porque es carne de esta sección la biblioteca pública de las calle de Las Palmas de Gran Canaria pastizal muchísimo dinero mira aquí ya lo había apuntado B porque es una obra ilegal sí porque tuvo en defectos de construcción y hay que construirla de nuevo estilo no al ilegal todo el mundo

Voz 0871 24:45 estos son bueno

Voz 40 24:48 creo que oye amigo

Voz 11 24:50 mucho dinero esto pensáis en lo que querellan

Voz 2 24:54 sí

Voz 11 24:55 con mucha pasta porque es una obra ilegal sabes costó alrededor de seis millones de euros que pagó el Ministerio de Educación Cultura y Deportes sean nosotros sus claro que entonces ilegal por qué la porque se construyó encima de unas ruinas romanas comentó ve por ser contraria a las disposiciones urbanísticas de por qué el concurso de adjudicación estuvo amañado

Voz 14 25:23 ah o amañada

Voz 2 25:29 la Bella

Voz 11 25:31 la bien efectivamente el AVE contraria a las listas las tasas ves a veces es bueno por ser contraria a las disposiciones urbanísticas eliminó zonas verdes y tiene una pantalla arquitectónica que cercena las vistas pero algo que no lo es decir no es que esto esto es lo que decía la sentencia hecha unos denunciaran desde el principio a esta porque sus pisos perdieron valor desde que le expusieron la biblioteca en frente en fin el Ayuntamiento porque pasó esto porque el Ayuntamiento concedió la licencia sin elaborar un Plan Especial de ordenación de la zona ya sabéis estos estudios de viabilidad que en España a veces fallan un poco el Ayuntamiento ALE bueno en fin es que ha habido un montón de fue declara la licencia fue declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia en dos mil dos ratificada por el Supremo en dos mil seis luego hubo otra resolución en dos mil diez entonces qué ha pasado de qué color es el futuro de esta biblioteca Mulligan que tantos juicios y resoluciones ha provocado tú no me gustó mucho tan negro que la biblioteca ya no está verde esperanza para la biblioteca marrón Kemal para algunos vecinos comercios de color de rosa todos estarán contentos

Voz 0230 26:42 lo negro lo puedes usar

Voz 2 26:46 yo no no hay más

Voz 11 26:49 hay uno más si que echa un capote gris obra esperanza a ser remodelará pero no se derribará

Voz 2 26:58 la Vega over da verde la verde y las marrón verde marrón

Voz 11 27:02 Toni Bellver activamente de verde esperanza para la biblioteca marrón Jordan qué mal para algunos vendidos a bibliotecas no se va a tirar pero esto se va a conseguir dicho lo dicho más sí lo he visto muy rapidito para aquí pero ahora no estamos regateando en la Biblioteca no se va a derribar P este se va a conseguir indemnizado a los vecinos perjudicados del edificio San Telmo pero sólo a esos a otros vecinos que hay en un edificio contiguo les han les han negado el Tribunal Supremo ha impedido que que se sumen a la demanda estudios de viabilidad ya pedimos la semana que viene más

Voz 5 27:49 eso

Voz 2 27:49 poquito de Telekom Marta Téllez efectivamente os pregunto vosotros creéis en esos vamos de preguntas sí

Voz 3 27:55 nosotros Cristo eso que se dice que cuando estás a punto de morir te pues ves una luz o algo así que te indica el camino

Voz 2 28:01 ya somos un beso que busca a Agüero que puedes

Voz 3 28:06 los árboles es una luz que no sé pero ayer estuvo Antonio Carmona en El Hormiguero y tras el susto de hace unos meses donde sabéis que estuvo en coma inducido por una infección en la boca pues ojo porque él ha dicho que cuando estaba ahí casi llamando al timbre para irse pues vio Ángeles y algunos famosos

Voz 41 28:22 a mí me cuidaron varios varios ángeles de en esa semana que estaban que los vi te lo juro que lo vi Pablo que lo vi que estaban así así en la calle en la en la cama estaba en la en al final de los pies yo veía yo veía vías Ángel Nieto Ángel no Ángel Nieto o no viaja Ángel o fogones ya mi padre provista de tu padre a mi padre vi a mi padre vivía Ángel a los vi

Voz 9 28:52 yo cuando dije cuando yo digo que estoy otra vez

Voz 2 29:01 antes no me dijo que me voy rayos firme a bueno

Voz 14 29:13 eh

Voz 30 29:19 he traído con si la muerte del puesto ahí para que remate

Voz 0871 29:24 yo estoy muy bien bienvenido es agusto muerta

Voz 2 29:28 a mí esto no no precisó bien veremos un oyente para eh Antonio de A Coruña

Voz 43 29:36 Antonio buenas tardes buenas tardes

Voz 31 29:39 buenas tardes qué tal muy buenas Antonio qué tal cómo estás perfecto perfecto abrazos como todos los días

Voz 0871 29:47 perfecto qué optimista eres muy bien pues nada tú eres tú eres la parte no parcial no sea imparcial y el juez de que va a determinar lo que es justo y lo que es muerte cuando tú digas empezamos

Voz 31 29:58 venga ya

Voz 0871 30:01 yo yo hubiera hecho dentro de diez minutos revienta el programa vale empezamos gusto o muerte el primer y que misma moda una moda las modas siempre vuelven inestables vuelven las buenas también estamos viendo las malas si está poniendo llevar riñonera riñonera ojito región de Viacom brillante conflictividad

Voz 2 30:25 para arreglarlo

Voz 0871 30:27 sí sí sí allá estamos pidiéndole brillos riñonera gusto o muerte Barcelona muerte

Voz 5 30:34 el verano gusto

Voz 9 30:37 más allá de ese gusto o muerte muerte

Voz 2 30:42 bueno es una foto tuya con riñonera eso lo pagaba yo a sesenta euros pero tira para atrás

Voz 0871 30:51 la vista Grammy que seguro que hay ahora

Voz 2 30:54 en Madrid y eso se ha con brillo con brillos dos gusta a compré

Voz 3 31:03 pero si es que es muy cómoda dijo revelando como peligrosa

Voz 30 31:08 pues bien a la riñonera lo practica que no caiga

Voz 0871 31:13 ya parte iba estuvo muy importante cerca de la zona genital que eso te hace

Voz 2 31:16 dejarlo muchísimo mejor de lo contrario queridos está el móvil a Antonio gusto o muerte la riñonera

Voz 31 31:24 vamos a ver ha ganado muchos puntos protegiendo esa todas las Geli no creo que muerte

Voz 5 31:30 era era no voy a mío

Voz 14 31:36 vamos a

Voz 0871 31:41 vale vamos al tema de tema culinario vamos al tema de la comida que el tema de la comida es estoy estoy de las manos blancas cualquier cosa se puede comer ahora todos muy guay y todo es olor no de verdad estamos llevan unos límites que está yendo de las manos vamos a comer césped de cualquier día pero esto de momento sino llegamos al césped estamos en las algas las algas que están puesto muy de moda y cualquier algas sea luego te metes en la en el mar en un par que manchas de algas en los pies qué asco de playa pero

Voz 13 32:11 luego te la comes el restaurante algas gusto muerte no es necesariamente la misma persona pero bueno

Voz 2 32:19 no sí bueno sabía nada no

Voz 16 32:24 bueno gusto gusto pero tampoco muertes me tengo que decidir gusto es que no me gustaron mucho te va mal gusto a muerte a las algas

Voz 13 32:32 gusto gusto gusto abuso unas más que otras pero gustos gusto

Voz 2 32:38 a ver si pruebas la posidonia hay que cocinar hacer todo malos tratos Clamente un trato

Voz 0871 32:49 Antonio tú ves una cantidad de comida que piensen en A Coruña las algas gusto o muerte

Voz 31 32:54 bueno soy yo que me he encontrado a nadie que me ha servido prepararon con la muerte

Voz 2 32:58 muy bien

Voz 5 33:02 bien no el de A Coruña

Voz 0871 33:11 no es una forma de ser es una actitud ante la vida es una manera de modificar tu aspecto

Voz 9 33:18 yo llanamente hoy escuchamos que hay gente

Voz 0871 33:20 qué va a Turquía a hacerse implantes capilares y yo estoy

Voz 2 33:24 por eso no te quiero

Voz 0871 33:27 no no tengo sabe muchas de las cosas muy tarde pero no voy a ir al implante capilar una cosa trabajado yo operación Luchino porque tú no te lo bueno lo bueno

Voz 11 33:38 tiene Pelat donó a eso está claro

Voz 0871 33:41 es lo único que puede presumir que tengo largo el pelo pues el gente que lleva pero lo hice Pine este extremo se da cuenta no lo estábamos desengaño pero si lo que y no sé que todo los plazos

Voz 20 33:56 no no no no no digo que me parece que el pelo Keen tiene una imagen de de estar denostado injustamente buena muy buena labor en los ochenta perdonando lo guiso lo ha ganado a pulso eh

Voz 2 34:09 la las pelis de detectives Carrillo en Barcelona si esto le muerte muerte desde desde el respeto muertos

Voz 30 34:23 no sabe nuca quién va a tener es como relevo para cazar lobos

Voz 2 34:28 respecto a muerte porque igual la semana que vive el que iba a comer asegura un escritor con peluca se acabó el que decide vamos

Voz 31 34:48 la verdad vamos a ver vamos edite el gusto pero motivo por lo que le quedaba Sean Connery

Voz 2 34:54 fíjate yo me acuerdo que les queda bien vale bueno vale

Voz 16 34:59 pero pero pero es un argumento lo que me acabo de enterar íntima peluca mi madre

Voz 10 35:06 pero le quedaba también

Voz 44 35:09 es visión Saeta bueno cuando estuve aquí en La Ventana

Voz 31 35:12 me llamaban ellos

Voz 2 35:15 no es un motivo mira yo no voy a volver a ver

Voz 0871 35:19 Antonio igual estamos tapando algún algún defecto personal tú tú llevas tú no

Voz 31 35:24 yo no tengo la cabeza como una bola de billar que dice Heisenberg a mi lado tiene mayor

Voz 0871 35:32 no estoy nunca Antonio ponerte ahí aunque sea una mosquita muerta

Voz 13 35:36 no me ha corrido

Voz 0871 35:43 por eso no ser uno más uno recordar que no hay este es el de difícil digestión que gustar las dos cosas para que se agusto si no es muerte vale pero repito todas las semanas pero es muy sencillo oiga lo he dicho son unos consultar el teletexto que se está perdiendo ostrás yo creo que eso es de las pocas personas que lo consulta sea porque me va rápido dándoles la gente se va a poner me lo hubiera implantes a Turquía España insultó mucho pasados los años el teletexto vas rápido porque somos tampoco en los que los miramos que claro te está esperando tú vas a consultar cualquier cosa por tres Quito lo doy si eso es una error sí sí sí el teletexto membrillo el membrillo el membrillo

Voz 2 36:31 sí

Voz 0871 36:34 sí

Voz 20 36:35 sí pero yo creo que gustó mucho esa teletexto justo y esto no es que yo era adicto sale vale

Voz 40 36:45 tarde vale bueno sigo

Voz 2 36:51 señorías paso Internet falso bueno no no quieren decir bueno gusto Busto gusto utilizar vamos a gusto no dio el membrillo bueno no no no me gusta el membrillo me lo hace mi madre casero y desde el jardín tú busca una receta el teletexto vamos

Voz 11 37:13 a ver el del esta cuando no tenías Internet podían mirar el tiempo

Voz 2 37:16 el número premiado gusto gusto no podía verla a ver qué creada verdad

Voz 0871 37:22 tú te engancha con tu móvil de hecho no aparezca yo me enganchó darle a lo mejor te ponen el tiempo ya pasado el día cuando te lo ha puesto sea el día siguiente lo que está

Voz 31 37:31 Antonio es cuando me lo ponen con que eso es así que quieto puede convertirse como

Voz 44 37:40 a habían eso eso es sí

Voz 13 37:46 oye venga

Voz 14 37:51 todo volveré a verte

Voz 0871 37:55 pero cuando llegamos al tema musical son dos opciones he buscado dos temas completamente diferentes no tienen nada que ver pero para mí son lo mismo en primer lugar empezamos por Betty Misiego mostró

Voz 45 38:07 dos

Voz 5 38:12 esta canción va por la calle de mi hijo

Voz 30 38:31 no

Voz 2 38:36 no sabemos la Kaká lo sé todo el mundo a mí lo que más me gusta es ese trozo mayor claro en mayo oíamos los padres tienen

Voz 10 38:46 eh

Voz 2 38:48 el reformatorio ya este sería la primera subida otra eso ha cambiado muchísimo íbamos a otra versión otra versión de de esta canción no otra una versión de una canción otra con otro niño repelente no de hecho otra canción diferente vale la canta Christian flores

Voz 46 39:08 yo me veo a mí yo sé yo vengo a mí pero pido que Pla Marina hace a picar

Voz 2 39:24 hay mayor vale acaban igual he gusto o muerte una de las dos es la que gana Barcelona la primera Misiego aunque pierda izquierda metido Misiego Barcelona Madrid

Voz 0871 39:35 eh

Voz 2 39:36 mayor mayor Diego

Voz 13 39:39 a dos caras guapas mira igual

Voz 2 39:45 eso hemos agotado Carles Francino que esto es un reto se ha venido abajo al que se ha venido abajo muy bien España Antonio tú decides amigo

Voz 31 40:01 en el recuerdo de la final de Eurovisión de Bettini ciego un niño de un buen recuerdo

Voz 5 40:07 sí

Voz 14 40:14 no

Voz 5 40:20 par de borracho Antonio un abrazo muy bien radio karaokes

Voz 2 40:47 sí sí sí Misiego

Voz 1 40:51 bueno sí

Voz 3 41:00 bueno va pero lo voy a intentar hablaros de una de mis cantantes favoritas que curiosamente ahora se cumplen setenta y cinco años de su nacimiento ya no está entre nosotros vecina encima de Betty Misiego pasamos Gianni yo pedí que me toca porque están cerquísima vamos a escuchar cantando haya mi yo fui escribe

Voz 47 41:19 hola

Voz 9 41:21 qué te pasa

Voz 38 41:34 bueno pues que estaba llorando está todo es todo todo todo emoción todo irá se te ponen los pelos de punta bueno Janis Joplin yo cuando de pequeña cogía el y me ponía delante del espejo a cantar y tal yo yo hacía eso hacía eso con mis cantantes

Voz 1490 41:49 ahora yo pensaba como es el acceso no entonces yo sentía yo me imaginaba como que ya le metió una interferencia la voz algo así que luego ya con el tiempo un vehículo y lo iba haciendo algo así como A

Voz 3 42:07 lo lo Carles qué tal prueba

Voz 48 42:11 ah bueno un poquito más de puerta

Voz 3 42:15 bien

Voz 49 42:19 los demócratas eh

Voz 3 42:20 ahí está si a ver Roberto te animas

Voz 10 42:24 por qué

Voz 3 42:31 resaca de radio estropeada bastante alguien ahí en casa diciendo Castilla transistor verdad desagradable es un poco bueno sí es verdad es un poco pero hay que hay que intentar pasárselo bien vamos a ponerla en práctica dábamos vamos allá voy a intentarlo con una versión de esta canción que conocéis todos que se llama Summer Time una versión maravillosa sola tremendo de guitarra al principio lo corto hoy vamos allá venga

Voz 49 42:59 mira

Voz 50 43:04 no

Voz 51 43:11 sí

Voz 50 43:18 sí

Voz 11 43:27 no

Voz 53 43:32 amén

Voz 11 43:37 eh

Voz 49 43:39 sí

Voz 54 43:45 qué

Voz 31 43:46 sí

Voz 50 43:50 sí le

Voz 16 43:53 sí

Voz 55 44:00 acá

Voz 30 44:06 venga

Voz 3 44:13 no pero digo no te rompe rompe ahí

Voz 56 44:18 yo lo hace daño yo me hago daño pero por eso digo él lo a intentar en casa pero si os da un ataque de tos si veis que se corta que en sus va a explotar una por play back again dejando pero bueno esto del del efecto yo lo llamo efecto efecto yo pinto

Voz 1490 44:31 que que podría ser así como una una voz de interferencia de esas ondas sonoras o un un programa de indie no efecto Chaplin si lo aplica otras canciones no tiene el mismo efecto porque imaginamos la Hernández de Brines de cuna a ver cómo cómo sonaría esto

Voz 49 44:50 a entrenar

Voz 1490 45:07 el viento es el niño yo duermen debajo de la cuna se va al baño cuando hay dice por favor unos padres nuevos que esto no esto no los quiero bueno pero también al efecto yo puede tener algo muy gracioso con un lo hacemos con con la gran Rocío Jurado el Como yo te amo y con esto nos vamos a ir no qué mejor manera de vuelo

Voz 58 45:29 bueno tengo Fabre

Voz 3 45:37 visca

Voz 1490 45:38 yo

Voz 59 45:41 a ver