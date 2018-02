Desconectarse de Internet

Voz 2 00:00 Isaías Lafuente buenas tardes hola buenas tardes Roberto ha vuelto aquí lo tenemos que estoy recuperado mi bueno más o menos tiene buena cara eh sí pero veníamos hacia el estudio se ve una boina de contaminación sobre Madrid alguien ha comentado

Voz 3 00:21 más con mucho acierto no me extraña que haya virus como Nicolas

Voz 2 00:24 pero eso tiene que ver con lo que te tiene que con digo hoy tomamos café en La Ventana con la actriz Elvira Mínguez Elvira buena está

Voz 4 00:29 tardes hola buenas tardes muy bien encantada eso bien

Voz 0313 00:33 te consideras esclavas

Voz 5 00:34 no estoy ahí hay quiero decir con esto que que sí que es verdad que ha tomado conciencia de la cantidad de tiempo que se pierde con con todo este asunto sobre todo con el con el whatsapp con las otras las otras Instagram Twitter y demás he llegado a la conclusión básicamente que me aburren profundamente entonces no las no la suele utilizar salvo con por cosas de trabajo ya más o menos estás obligado cosa que también es un problema

Voz 0313 01:00 Alberto Isaías manifestado saber venga

Voz 0827 01:02 bueno yo estoy razonablemente enganchado no yo lo que sí que tenemos claro no hablen esto esto es tremendo pero yo creo que sí razonablemente buenos días que es algo ideas que cuelgo cinco

Voz 3 01:13 sabes que el adicto cualquiera de los que siempre hemos dicho no no más de diez cuando superamos el paquete

Voz 0827 01:18 sí no pero yo creo que sí creo que soy justo a la hora de digamos de describir los límites de mi adicción en todo caso yo creo que esto ha venido para quedarse y además creo que esto es formidable en todo lo que tenemos que hacer es empezará a aprender a manejar la herramienta el problema es que hasta ahora las herramientas no habían llegado la imprenta llegó con Gutenberg claro hasta que pudimos leer todos pasaron quinientos años no esto ha llegado y es que tú ahora describía es que es que ha llegado ayer no estamos todavía tendiendo a manejarnos en esta nueva selva y lo que tenemos que hacer es eso limpiar la selva de los elementos más oscuros segundo empezará a aprender también a transitar con normalidad en esta nueva senda que nos ha dejado

Voz 6 01:59 sí pero el problema es yo estoy de acuerdo contigo o sea yo no estoy de acuerdo relativamente no estoy tan a favor de todo esto pero problema creo que pertenecemos a una generación donde nadie obviamente nos ha enseñado el problema lo tenemos con nuestros hijos porque no somos capaces de enseñarles decirles claro no soy capaz de de de discernir qué es lo bueno dónde está el límite Italy sin embargo por más que si que pido una formación de esto por ejemplo a nivel de colegios no a los niños sino a los padres para poder ganarles no existe esa formación

Voz 0827 02:27 claro pero seguramente tus hijos pues llegarán a la Casa del Libro y tampoco es esa gran desenvolver y seleccionar lo bueno y lo malo que hay en la Casa del Libro donde hay libros extraordinarios y libros que son nefastos y donde al lado de Belén Esteban está Vargas Llosa entonces nosotros hemos aprendido porque nos hemos educado en esa cultura hilos que vengan nosotros no sabía yo esa transición nosotros tendremos que aprender y los otros tendrán que saber discernir no antes en el kiosco había también muchos periódicos que en realidad no eran periódico si eran panfletos bueno pues ahora en Internet pasa exactamente lo mismo yo no creo que pasen cosas nuevas en Internet yo creo que pasan cosas nuevas multiplicadas la multiplicación de es lo único que nos

Voz 3 03:05 yo yo lo que veo la diferencia yo reconozco que en su momento lo cogí con muchas ganas con mucha hambre y que ahora estoy en proceso de desapego total absoluto en este momento no sé qué pasará mañana pero la pregunta es que puede vivir desconectado de todo esto que Canio estar presente en el mundo vamos a pedir ayuda vamos a pedir ayuda vamos a saludar

Voz 0313 03:23 Enric Puig Puniet que es filósofo escritor y es autor de un libro muy interesante que es que titula la gran adicción cómo sobrevivir sin internet y no aislarse del mundo Enric buenas tardes bona tarda hola

Voz 3 03:35 hola buenas tardes qué tal cómo va sonreír a ver pues Puñal lleva

Voz 0313 03:39 dos años si no me equivoco sin estar en las redes sociales sin smartphone a alguien le habrá dicho eso una antisocial o no o no hemos llegado tanto

Voz 7 03:48 bueno algo así Hall con algo me han dicho pero en realidad fue una repercusión de la propia escritura del libro yo en lugar de de abordarlo como una especie de ensayo teórico lo que hice fue entrevistar a muchísimas personas que que de alguna forma u otra habían desconectado ya habían decidido no dar un paso atrás sino realmente hacer una lección sobre sus usos y pensar en otras en otras métodos de nuestros métodos de relación con con los otros no

Voz 8 04:15 si al final me cometieron tanto yo yo mismo acabé quitando me muchas de las redes sociales y en mi teléfono

Voz 7 04:23 aparentemente inteligente pues ha quedó como medio amputado y lo lo Jubileo y lo cambie por uno que que me aguanta una batería una Semana Santa

Voz 0313 04:30 porque esas personas que aparecen en tu libro no nos que sean para que los oyentes no se hagan una idea equivocada no son de aspirantes Armitage años ni personajes místicos que desean vivir en la abstracción y en el mundo interior no no simplemente han hecho este proceso de reflexión que tu dices ya ha llegado a la conclusión de que bueno que toda esta cosa no les interesa

Voz 7 04:49 exactamente sí sí a mi a mí lo que me interesaba eran dos un personas que respondieron a a dos tipologías digamos una es que no fueran Neos rurales sino que fuera gente que de alguna forma quería apropiarse del espacio urbano y dos que fueran gente sino nativos digitales que además es una expresión quieres

Voz 9 05:10 bueno es un tanto

Voz 7 05:12 dudosa a si por lo menos gente que que hubiera desarrollado pues su carrera profesional e incluso su su propia vida alrededor de las nuevas tecnologías no hay que en algún momento hubieran decidido desconectarse claro

Voz 0313 05:25 porque lo de lo de lo de las redes sociales de internet en general pero las redes sociales por ejemplo en el terreno profesional Elvira lo comentaba hombre pues evidentemente no puedes prescindir del todo sin sin sin sin sin pagar un precio no porque es evidente que eso es un es un perjuicio pero luego está yo por eso subrayaba cuando hemos abierto programa lo de si es necesario en todo los ámbitos de la vida porque una cosa es que por nuestro trabajo como periodistas como actrices como abogados como arquitecto como albañiles da igual cómo lo que sea debamos mantener una comunicación en ese territorio yo otra que nuestro ámbito más privado más particular más de tal bol que hemos hay una cantidad de energía que a lo mejor subrayo a lo mejor no somos conscientes de estar volcando

Voz 7 06:07 sí por eso a mí me lo que me interesaba era una especie de contra discurso porque al final el discurso imperante la interconexión es algo que ya tenemos muy a la mano y que está constantemente en circulación a al final la digitalización ha ido acompañada de una serie de discursos salvífico que en Nos la han plasmado como la gran solución a muchos de los males endémicos que tengamos socialmente no y en realidad tampoco es tanta así por lo tanto a mí lo que me interesaba es crear esta especie de contra discurso no para situarse Nos en este extremo de la de la completa desconexión pero sí para evaluar críticamente cada uno de los usos que hacemos nosotros de estas plataformas en realidad al final depende mucho de la de la yo lo de siempre de esos depende mucho de la de la vida personal y profesional de cada uno pero yo sí que creo que despertar éste es de ese espíritu crítico pensar realmente de quién no sirve cada una de esas plataformas en qué nos beneficia en que nos perjudica pues nos puede llevar a hacer cierta empieza

Voz 10 07:07 no por agarrarnos al al a al título del libro a una aparte es la gran adicción dónde está el límite o la línea o la frontera entre entre un uso digamos es frecuente y algo que se convierte ya en en en adictivo Enric conocido

Voz 0313 07:22 los casos de de o bastantes casos de de de personas que están que tiene una dicción ahora mismo a finales marzo en las redes sociales a todo eso

Voz 7 07:30 hay hay muchísimos casos se puede denominar sin lugar a duda una adicción a aunque no está recogida en el de ese ahí bueno ya hay hay bastantes indicios de eso una es la la la relación que se establece con otras clases de adicción o la relación que se establece desde que se establece con con cuadros de depresión por ejemplo a ver lo que está claro es que contrariamente a otros otras formas de comunicación con te hemos visto en el pasado y hablo como de comunicación a nivel de grandes medios de comunicación interpersonal a la gran diferencia es que actualmente está marcado por una tendencia muy oligopolio que al final lo que acaba es en muchos casos si eso es así a busca

Voz 9 08:20 dos Kun gran no

Voz 7 08:22 un alto grado de de dependencia del usuario es decir los propios ya empiezan a aparecer esos muy interesante en Plestan aparecen en Estados Unidos movimientos no de filósofos es sociólogo sino de programadores están reivindicando nuevas formas nuevas plataformas quién no estén buscando la dicción del usuario porque están programadas las plataformas que utilizamos actualmente de tal forma que a Bono que ocurre es que ocurra lo que esto riendo que es que es Angra en grandes adicciones vida

Voz 0827 08:54 lo que pasa es que a la hora de examinar el fenómeno también junto a esta conexión cuesta adición a a las redes y a Internet también habría que valorar cuánta gente que antes estaba desconectada ahora está conectada con el mundo precisamente gracias a esta herramienta

Voz 7 09:10 sí por supuesto está el problema es cuando cuando aparece como sustitución es decir yo creo que las redes sociales y en general Internet como método de comunicación ha sido muy útil para personas que están en una situación un poco desfavorable en ese sentido

Voz 9 09:26 pero el

Voz 7 09:29 el problema digo es cuando aparece como sustitución y pongo una bueno una pequeña reflexión que es que no creo que sea porque sí que el creador de una de las grandes redes sociales que es Facebook Juncker ver a una persona que raya al autismo al lo que hizo fue a crear una especie de prótesis social lo que ocurre cuando nosotros no utilizamos una prótesis para suplir un órgano que tenemos en correcto funcionamiento es que son los acaba atrofiado esto es justo lo que está ocurriendo con las redes sociales

Voz 5 09:59 tiene que el concepto eso sí sí supongo que tiene que ver mucho en el asunto de los Like no me pregunto es posible la existencia de de o el uso el buen uso de las redes sociales sin que existieran los lights

Voz 3 10:13 porque yo creo que aparte de la adicción viene ahí no lo deja de ser un reconocimiento

Voz 7 10:17 exactamente esto es uno de los elementos que crea una gran dependencia porque está basado en en un gran deseo humano que tenemos que es el deseo de reconocimiento pero al mismo tiempo lo que hace es volver completamente unido dimensionar la comunicación

Voz 3 10:31 entre las personas ya que la adicción está en nuestro luego claro Gramepark pueden para Enrique Villén

Voz 7 10:38 tal este este es el gran poder de las redes sociales en general del smartphone con con todas estas plataformas a nosotros sí cuando nos vibra el teléfono en o no suena igual nos lanzamos rápidamente a consultarlo es porque estamos esperando como esa respuesta nunca satisfecha a una serie de preguntas que hemos hecho no ahí eso tiene mucho que ver con el con con el deseo de reconocimiento

Voz 0827 11:05 la gran paradoja de de este mundo en el que vivimos es que a través de las redes sociales y a través de Internet nos enteramos de que una persona como Enric ha escrito este libro desconectado parcialmente de las redes sociales Ésta es la gran paradoja del mundo no me gustaría me gustaría cerrar un poco el zoom sobre tu situación personal que has ganado con esta desconexión parcial en lo personal

Voz 7 11:27 más cosas sobre todo en la concentración y desconcentra en un montón las las redes sociales porque nos a algo que está operando sobre nuestra atención que es que nos produce una una una distorsión cognitiva como muy fuerte eso es algo que no sólo yo sino no todas las personas que alguna formación desconectado durante un tiempo lo notan que realmente al cabo de unas semanas él es mucho más capaz de focalizar como antes hacíamos no

Voz 8 11:56 sí bueno en muchísimas cosas realmente al final en lo que se gana

Voz 7 12:01 da respecto a la cantidad con con las comunicaciones también porque nos estamos acostumbrando a estar constantemente como cortando no esa idea del multitarea de la multitarea que también otro otro de los discursos que ha llegado acompañado de la de la digitalización es algo que al final no existe nosotros tenemos que estar constantemente interrumpiendo tareas para reanudar otras vías esto se aplica desde nuestro trabajo hasta las conversaciones cuando ello interrumpe una conversación con una persona porque me ya con Huerta lo que estoy haciendo no es mantener dos conversaciones al mismo tiempo sino realmente interrumpida pues al final se resumen con eso a lo que se acaba ganando es cálida aunque se pierda evidentemente cantidad de conversaciones

Voz 0313 12:42 muy bien Enric Puniet autor de la gran adicción cómo sobrevivir sin internet y no aislarse del mundo muchísimas gracias por estar estos minutos en La Ventana eh