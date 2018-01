'La Ventana del Cine' (24/01) | Carlos Boyero: “Los protagonistas de ‘Call me by your name’ me caen fatal”

Voz 1 00:00 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine una historia de amor muy bonita no voy a contar qué qué fin al tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores

Voz 0324 00:19 actores del mundo o para nada

Voz 1 00:22 me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define con una palabra es tremendo que a esta hora abre la ventana del cine pero las obras no la verdad Carlos Boyero

Voz 2 00:47 Carlos Boyero buenas tardes amigo

Voz 0324 00:50 el SAE

Voz 0889 00:52 acuerdas de Calígula del aquella peli de de Tinto Brass no Pedro Franco McDowell hacía de quiera darme creo medio sí

Voz 2 01:01 lo que había de de lo que te conté que que por las espaldas de los de los romanos yo no sé si llega a la película fíjate no se sido haberla yo creo que sí

Voz 3 01:12 pero pero no me dejó huella desde luego no

Voz 1 01:15 a mí tampoco deberían

Voz 2 01:18 es un ángel de Calígula pero tendrían que dejar

Voz 1 01:20 Nos huella todos estos

Voz 0324 01:23 seres bestiales que además es cíclico que se van repitiendo en la historia ahora tenemos

Voz 3 01:31 a un a un tal Trump que hombre no no de momento tú crees Jaime me me da pavor

Voz 0324 01:40 es un tío no con el poder absoluto porque afortunadamente en Estados Unidos funciona no

Voz 0889 01:46 o sea emperadores romanos eran otra cosa es se veracidad e Galí sabía que sólo cargaran al final

Voz 0324 01:55 pero tú crees que este el tramo uno no estaba zumba o también es un multimillonario no

Voz 0889 02:01 cada vez cada veinte tengo ve puede obedece

Voz 0324 02:03 pero también hacerse mucho más rico

Voz 0889 02:06 también de que no te quiero para nada está loco y que sabe bastante bien lo que hacen se creo que eso es una especie de engaño en el que nos han metido el héroes como o no es un escalón

Voz 1 02:16 frío no sé si debería esa noche el el

Voz 0889 02:19 documental que emitió Cuatro de Josep Cuní de la América que lo comentamos y ahora que la Ventana muy interesante son cincuenta minutos además se pasan nada ha estado en cinco estados y es la gente que votó a Trump explicando porque votó a Trump sale absolutamente del estereotipo

Voz 4 02:33 lo del cateto del paleto

Voz 0889 02:36 deslumbra alguno sale pero bueno ahí hay abogados hay políticos en la clase de y claro yo pensaba que que la mayoría de

Voz 0324 02:46 eran gente que pobres e si desean podemos ser tan ricos como él es más con podemos tener una mujer tan impresionante como la que tiene el podemos ser que de alguna forma estaba alimentando el el sueño de de la América profunda no de

Voz 0889 03:04 pero no sólo la profunda entre sesenta y dos millones de votantes tiene que haber de todo y le votan también perdón a América en negros muchos jóvenes de hecho en el reprobada hispanos muchos

Voz 0324 03:16 hispanos que no quieren que han conseguidos seis años sueño y no quieren que

Voz 1 03:21 venga venga Notro la notado efectivamente horror

Voz 0889 03:24 oye Carlos dejando momentito que paramos el cine porque tenemos noticia de última hora noticia muy interesantes

Voz 4 03:32 Javier Gregori buenas tardes qué tal buenas tardes clonados los primeros monos con la

Voz 0882 03:37 en cada oveja Dolly lo que abre

Voz 0889 03:39 es la primera vez que funcionan primates

Voz 0882 03:42 a se llevaba intentando desde entonces esto abre las puertas a la clonación humana aunque dicen los científicos solo han conseguido que son chinos de la Universidad de Shanghai que no es su intención utilizarla además está terminantemente prohibido por la ONU la clonación humana pero es la primera vez que se consigue clonar a unos primates desde una célula no embrionaria como se hizo con la oveja dosis es decir es extra el núcleo de una célula eh que contiene el ADN introduce introduce

Voz 0889 04:12 en un en un óvulo al que antes las traído el no

Voz 0882 04:16 núcleo es decir que la misma técnica ahora ya funciona en primates por primera vez en la historia les han puesto nombres como si si se llaman lo pasas no sé cómo se y como es en español pero os llaman son son son guagua Juan

Voz 0889 04:30 Sony Juanjo a tienen

Voz 0882 04:33 seis semanas en la página web vamos a poner la foto habrá que son dos macacos

Voz 5 04:37 muy simpáticos aquí para qué sirves tocar responsables los científicos chinos aseguran que ellos lo que quieren es que

Voz 0882 04:43 enseguida monos iguales para temas de investigación ejemplo para probar nuevos medicamentos para estudiar enfermedades como el Parkinson es mucho más fácil en animales completamente iguales perlas

Voz 1 04:55 es que puede haber un tipo de medicamentos

Voz 2 04:57 está muy bien esta sonando de fondo la banda sonora de El planeta de los simios bueno bandera de quiénes viene además tú al pelo hay cosas Carlos que con el paso del tiempo parecían ciencia ficción

Voz 0324 05:11 hace quince veinte años y hoy son vamos realidad no realidad superada e peor que que realidad incluso yo recuerdo en el plano final de El resto películas se años yo era muy crío así es pero era espeluznante que todo esto que te ha encontrado no voy a hacer cómo se llama esto que dicen que no lo hagas sera hoy Leopoldo y leer por si acaso alguien lo ha visto la primera del planeta de los simios resulta que el planeta de los simios irá me pueden acusar de todo era la tierra si ese Healy el plano final hasta la la de la libertad sido Izar es tonta gritando desolado hijos de puta destruirse es el mundo no pues yo creo que cada vez me parece menos ciencia ficción podría ocurrir así

Voz 2 06:08 bueno esperemos que no pase de Javier Gregori de la próxima

Voz 6 06:17 hubo un uno uno

Voz 2 06:23 es un libro regresamos al cine puro y duro porque esta semana como saben bueno ayer ya se han hecho públicas las nominaciones de los de los Oscar Guillermo del Toro con las trece nominaciones a la forma del agua arranca así a priori como

Voz 0889 06:38 como gran favorito pero hay una película Éste es un fragmento de la banda sonora que estamos escuchando que los archivos del Pentágono

Voz 2 06:44 de la que Carlos Boyero nos habló maravillas de la que vamos a hablar otra vez hoy que no ha quedado muy bien colocada en lo de los Oscar Tutto entiende

Voz 0324 06:53 es eso pues peor para los Oscar a ser ahí sean San producido tantas injusticias SATE puedo citar un montón de obras maestras de la Historia del Cine Delfín americano que que pasaron pasaron de ellos no Spielberg yo creo que tiene ya como tantos premios tanto reconocimiento pero Tata admiración tanto respeto que se pueden permitir el el lujo de de ignorar que es pues uno de los hombres capitales de la historia delfines eh esta película concretamente oiga hay algunas suyas que que no me gustan pero esta me me parece espléndida me parece

Voz 0889 07:38 junto a Dunkerque la me gustó mucho Dunkerque se muy buena verdad si ya lo creo

Voz 2 07:44 bueno está el Oscar a mejor película Si está eh si los socios de lo perverso

Voz 0324 07:48 no él como director no y no está Tottenham tampoco tampoco que es que es un actor espléndido yo creo que Tottenham siempre está bien pero es de estos que como es el bueno y eterno oí el una imagen tan reconocible así el otro día lo pensaba viendo películas que no me gustan nada los los actores Rosa que que desde el primer plano digo pero me voy a pasar dos horas escondía digo que cada vez a medida que envejece con me gusta más estar en compañía de gente que me cae muy bien

Voz 0889 08:31 la que estás a gusto con la que estoy de Augusto desde

Voz 0324 08:33 el primer plano y luego esa gente puede ser muy compleja puede tener anverso irreversible IT citó pues eso Vera Cary Grant toda la vida Buster Keaton a a John Wayne es que veo a a John Wayne ese señor que cuentan que era fascista de la Legión Americana pero lo que de lo que desprende es como una umbría una calidez un a mí por lo menos Jack Lemmon Chacón Hanks Tom Hanks pertenece también a esa raza de tres que dices igual les piden interpretar a un villano absoluto igual lo hace muy bien porque son George Clooney es otro tipo que me encanta verlo en en la que eh la película Los los informes de los impone archivos Garzelli esos papeles a mí me me parece excelente

Voz 0889 09:39 Tel y más vista de este fin de semana en España así ha sido la más visto alegra mucho

Voz 0324 09:45 es una exaltación de de lo que alguna vez o en un momento determinado fue el periodismo no concretamente el Washington Pos antes de Watergate ya la plataforma que era un periódico de de Washington Ike descubren e por la filtración por lo que aparecen todos los escándalos me imagino no alguien que te filtra que la guerra de Vietnam a todos los presidentes de Estados Unidos sabían desde el principio era una guerra perdida no sacrificaron a pues yo creo que murieron como sesenta mil soldados norteamericanos Kim millón y medio de vietnamitas aunque yo cuando estuve en Viena me me decían que que habían muerto tres millones de vietnamitas la mayoría población civil no es alimentaron esta esta mentira no eh fue un una investigación en la empieza el New York Times pero empiezan a surgir problemas legales tienen como todo encontrar

Voz 0889 11:00 sí sí expresiones esos pues

Voz 0324 11:02 Mattel el o no el Washington Post se mete se mete en esta movida mediante una señora que es lo que más me gusta es la película que es Katherine Graham a la dueña y que no es alguien pico

Voz 7 11:21 mi

Voz 0324 11:23 ni salvadores una persona aparentemente grisácea cuyo marido se suicidó que ha heredado eso de su padre pero que esa persona tan tan frágil tan débil tan vulnerable que se juega todo pues a toda su herencia su subidas la existencia del periódico no en un momento determinado dice adelante adelante con un tipo épico que es Ben Ali el el editor del The Washington Post entonces bueno si los niños vieran esta película como todos los hombres del presidente como pensarían que el que el periodismo es es algo más no dedicado a puedes el estirar puede serlo puede serlo pero también no nos engañemos puede ser todo lo contrario de lo dice alguien que lleva cuarenta años vive un cuarenta y tantos eh en este mundo entonces me me encanta que que el cine narra una historia en la en la que la gente va contra el enemigo contra el poder y consiguen salir triunfantes pero digamos que no es la ideal causó al no de los medios de comunicación los medios de comunicación son intereses y poderes manipulación es mentira muchas veces también puede ser lo con los archivos el no

Voz 1 13:05 está versión original el hacerte una pregunta hipotética cielos me gustan las preguntas hipotéticas creo que te vaya gustarle

Voz 4 13:20 versión doblada tienes los chicos

Voz 2 13:29 la primera recomendación de hoy pero hay más eh no quiero que te marchas en ellas así que

Voz 0324 13:35 Meryl Streep que es que hay tres qué maravilla de cree que pueda hacer esta señora lo que le dé la gana

Voz 8 13:44 y siempre hay creértelo

Voz 9 13:48 muy bien

Voz 0324 14:06 la Ventana Francina

Voz 9 14:14 ha sido que no venga

Voz 2 14:43 son las seis y treinta y dos minutos las cinco y treinta y dos en Canarias aquí seguimos asomados a la venta era la Ventana del cine con Carlos Boyero vamos con el segundo título yo me preguntaba hace un ratito Chirac ha gustado mucho o poco esta película a Carlos se titula Llámame por tu nombre se estrena este próximo viernes narra una historia de amor homosexual

Voz 10 15:06 As Frei pariendo a Locker san Arsène versión original no suman

Voz 11 15:14 músculos en el cuerpo recto en estas estatuas todas tienen curvas a veces curvas imposibles así como si nada Vidal tiene su eterna inversión

Voz 2 15:23 da cuenta la historia de un chaval de diecisiete años que en pasa el verano

Voz 9 15:28 en la Casa de Campo de sus padres

Voz 2 15:30 de Italia y esa rutina veraniega cambiará cuando llegue el ayudante nuevos de su padre no americano por el que se sentirá muy atraído qué tal esta película Carlos que Abbas tiene varias nominaciones a los Oscar

Voz 0324 15:41 sí tiene muchas nominaciones muchos premios e la crítica dice que es algo sublime te hablaba antes de gente pensé que nada más ver la me me cae bien no pero que o no a mí los protagonistas de esta película me me caen fatal

Voz 3 16:02 no los no los soporto y son como lo más cool son tan guays

Voz 0324 16:09 a principios de los ochenta se norte de Italia una recreación del verano está hecha con con mucho estilo amaneceres atardeceres en el vuelo de los insectos las sensaciones el erotismo pero es que lo los personajes no es que no me los creas que digo porque yo voy a estar dos horas con con este crío repito todo muy ilustrado hablan de Heidelberg de junio a él de Aristóteles de en dos personas que se supone bisexual es uno de diecisiete un tío de XXX socio judíos en un en un lugar donde no hay ningún judío no y habla de las sensaciones de el nacimiento

Voz 1 17:00 el amor de los rough te es de

Voz 0324 17:04 de lo que pasa en la cabeza llena en el corazón es un guión de James Ivory que es es un hombre ilustre con sus sus historias las películas que ha dirigido que siempre habla de un poco el Henry James del cine aplicándola pero yo es que me es que no no estoy de moda al techo Al Ahmed no sí que está está para los osos que les llamen si seguramente lo hacen bien lo que me me caen fatal IT en I concretamente una secuencia no voy a ser gráfico todo muy fino pero dices que audaz que el el adolescente e se masturbaba creo que es con un melocotón que ya me parece un poco abierto a todo tipo de perversiones entonces el futuro amante que lame el melocotón diciéndole estos lo más enfermizo que vas a sentir a mí me me produce bochorno y alguien puede decir que aguda ya que es una película que la veo está está bien dirigida repito es una película de de sensaciones de clima de momentos pero que es que esa misma noche después de ver esto vi una película de de amor entre dos lesbianas eh que es una obra maestra que es la historia del una

Voz 0889 18:43 el amistoso sí sí sí sí ya lo creo

Voz 0324 18:47 con sensaciones compleja las dote pues lo que es la vida el amor el desamor el el abandono los de los de la confusión es la confusión el te quiero decir no es una cuestión ilesas dos personas me me caían también aquí es es que me Monica en Gordos son tan ilustrado le vamos a acertar pero buena igual son cosas mías y luego es una película muy bien dirigida muy pero a mí no me cae mal

Voz 0889 19:21 bueno vamos con la última también con una nominación a los Oscar Moris Game

Voz 12 19:26 yo no

Voz 0324 19:31 pero

Voz 2 19:33 la película cuenta la historia de Molly Bloom una una esquiadora que vio truncada su carrera deportiva muy prontito pero que acabó ganando mucho dinero millones de dólares en todo el mundo a través del poco

Voz 13 19:45 ver antes de que de ese Bale a investigar

Voz 9 19:48 sí

Voz 13 19:55 la versión original

Voz 2 20:01 cómo lo sabes el y Diego no están conservados TUI del versión doblada el debuta como director de armas

Voz 0882 20:10 Sorkin el gran creador de series esto tiene buena pinta no Carlos una semana sí

Voz 0324 20:15 lo que te quiero de Aaron Sorkin que es creador guionista ilustre El ala Oeste de la Casa Blanca otra que no soporte de Sama ni Word el guionista de La red social es un tío tan listo que necesita Pita contar de continuo amén a través de los diálogos brillantes de los personajes que dio en el en el en la vida cotidiana no se te ocurre eh contar algo tan

Voz 1 20:50 tan maravilloso y que te respondan con la misma rapidez me resulta un poco artificial que vio Bendita sea tu inteligencia y tu brillantez pues es una película que está bien pero yo me sigue cargando un poco el afán de Sorkin por contarte en cada momento lo lo listo que es como dialoga mejor que nadie no y luego está Jessica Chase que es una eso

Voz 2 21:24 ella mira que no maravilla que por cierto

Voz 3 21:26 no no la no estará para quedarme

Voz 1 21:31 es una historia real yo creo que en la realidad

Voz 0889 21:34 sonase nace de ser mucho más turbio organizaba partidas clandestinas clandestinas en las que está

Voz 1 21:40 a Leonardo Di Caprio la mafia rusa lo sea una mezcla muy rara es una película que la veo bien con algún momento excepcional como una conversación entre Kevin Costner y su hija que es Jessica pero repito me molesta en Sorkin siempre el él dado hace de de soy el más guapo y el más inteligente y el más rápida de Maps

Voz 0889 22:11 bueno vamos a cerrar como siempre con Boyero con música con su música

Voz 14 22:23 sí o

Voz 15 22:29 se es muerto

Voz 14 22:39 hombre