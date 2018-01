El dietario de Ramoneda: "Rajoy se lava las manos"

Voz 3

00:06

hemos en eso ha dicho Mariano Rajoy preguntado sobre la desigualdad salarial entre hombres y mujeres todos sabemos que Rajoy no le gusta meterse en problemas y quizá por eso se acumulan sobre la mesa pero lo que deja perplejos argumento que Rajoy ha utilizado para quitarse la cuestión de medio no es asunto que compete al Gobierno este no tiene ninguna competencia para igualar salarios osea que el Gobierno no ha de ocuparse de los derechos de más de la mitad de la población y que no se siente competente por algo que consten la Ley sobre Infracciones en orden social sobre lo que la Comisión Europea viene pidiendo que se actúe Alemania y el Reino Unido entre otros países ya han legislado y la oposición viene pidiendo soluciones Rajoy se lava las manos es un problema de las empresas es decir no hay alternativa se hace lo que el dinero le conviene paraíso quiere volver a presentarse Cataluña es una parte fundamental de alma de España dicho al Rey Felipe damos no soy experto en metáfora reales que seguro que no se construyen con los mismos criterios que va desde el común de los mortales pero el alma de los pueblos de la esencia el nacionalismo romántico que es lo que es reprocha al nacionalismo catalán que el darle de trasnochado cuál es la diferencia me temo que es muy prosaica España es un Estado Cataluña no que sería de los espectáculo Puigdemont Si el Gobierno español no estuviera colaborando permanentemente con personajes a treinta y complementos de guión anuncian que le persiguen si va de viaje pero se arrepienten cierran las puertas de la delegación catalana en Bruselas para que tenga que reunirse en otra parte caliente en el ambiente ante un posible regreso y anuncian recursos sinfín desde luego Puigdemont no se puede quejar el Gobierno está permanentemente pendiente de lo que es lo que busca dice Albert Rivera que el eje derecha izquierda ya no existe y que el PP y el PSOE no se han integrado on entiendo porque Rivera decidido desplazarse completamente a la derecha