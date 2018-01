Zidane: "Algo ha pasado, pero asumo la responsabilidad"

Voz 1 00:00 Zidane en rueda de prensa en el Bernabéu Antón sí

Voz 2 00:02 Madrid acaba de decir que es un fracaso había que está decepcionado y que asume lo que ha pasado escuchamos a Zidane

Voz 1994 00:09 no porque al final sabes asumo siempre lo que lo que hago lúdica cosas que si ha pasado algo ha pasado por qué como como yo decía ganando uno cero ahí afrontar la la segunda parte bueno la el segundo partido como hemos empezado la primera parte pues si estoy de eso sí estoy enfadado oí in no no entiendo pero bueno ahora ahora hay que ver cómo cómo lo vamos a como lo vamos a alimentar todo eso

Voz 3 00:49 qué tal buenas noches más Antón Meana en directo en El Larguero de la Cadena SER se puede decir que era esperado en Madrid terminara eso no se tocando fondo o dándose un golpe fuerte por cómo era la dinámica del equipo porque no era usted como entrenador o los jugadores como plantilla capaz de cambiar una dinámica negativa hace mucho tiempo

Voz 1994 01:11 no porque no hay que tirar todo pero hoy hoy es un palo duro hoy sí porque además es es una eliminatoria una eliminación pero sabemos que hay dos partido oí hicimos lo que había que hacer el la el primer partido y luego cuando tú juegas aquí en casa no no pueden pesar así no les pico otra cosa bueno sí explico que soy responsable de eso yo algo un equipo y al final bueno me pongo me me he equivocado en en en muchas cosas ahora hay que analizarlo bueno mañana vamos saber pensar levantarse mañana y pensar en el próximo partido porque es de todas formas no no hay más remedio que eso esto es un palo duro es muy muy muy duro esta noche porque además no nadie suele esperaba yo el primero muy bueno pero esto es el fútbol

Voz 2 02:19 muy serio hombre señalando relativamente a los jugadores hasta el punto de que dice que él tiene parte de responsabilidad pero en el otro un poco tocado y dolido con su grupo por gestos por alguna respuesta que otra Lennon un pelín mira le preguntan por enemigo

Voz 1994 02:35 no con mis jugadores mi jugadores lo intenta y probaban intenta corren a lo mejor mal pero pero no la culpa no la tiene la tiene si aparte porque están ahí en el campo pero yo creo que soy una responsable de eso todo porque porque a lo largo de de de un partido de noventa minutos las cosas las tenemos que cambiar y bueno no hemos podido cambiarla entonces es la culpa la tenemos todos pero soy yo en el pueden sable

Voz 2 03:10 buenas noches más preguntar para Zinedine Zidane bueno yo creo que es normal el mensaje que manda sobre sus jugadores pero hoy Manu no le veo si triste le veo enfadado como que lo que he dicho no esperaba que al Madrid le ocurriera esto no entraba en sus planes enfadado y no esperaba a las como

Voz 1 03:26 algo al equipo en el inicio de partido a ver qué dice decidan que sigue respondiendo en directo doce y tres después de que el Madrid haya quedado eliminado en Copa por el Leganés

Voz 2 03:34 la mala imagen de la sensación de que el equipo no yo no está bien que si tiene solución esto de aquí a que termine la temporada allá por el mes de mayo

Voz 1994 03:42 la solución es es seguir trabajando yo voy a asumir la la situación voy a asumir la situación voy a ir voy a seguir trabajando trabajando como como siempre he hecho es es difícil es difícil porque como tú decías bueno en después de dos positivo además después de un partido de de ida que es bueno que tú ganas hay uno cero defendiendo bien hoy bueno ha sido todo lo contrario de lo contrario el rival te mete en dificultades bueno luego tú me puedes mirar para decirme que pasa bueno vamos a vamos a seguir vamos a seguir porque esto no lo tenemos que cambiar hay muchos partido para para hacerlo en Joy oye Os es es un fracaso para mí eso sí

Voz 2 04:38 sin paliativos Gemma no ha dicho la palabra fracaso ocasión si tiene miedo a reconocer que el equipo ha fracasado y que esto no vale mucho la pena lamentarse pero tampoco tiene un remedio claro a corto plazo más que pensar en el que Sage

Voz 4 04:53 eran muy mala posición de los que no juegan habitualmente de los que juegan qué está pasando con Isco Asensio que no están siendo lo de la pasada por ejemplo está pasando con los que están jugando que apenas rinden esos chavales que ficha tesis con tanta ilusión está ocurriendo

Voz 1994 05:09 nada nada es un contexto donde donde tú no no les pica Lol el problemas del partido de hoy el única cosas la primera parte después te digo de la de la del de nuestros primera partido en en Leganés no se puede explicar la primera parte luego que que bueno que cada uno lo tienes un nivel su nivel como de siempre bueno eso de toda forma es el fútbol a veces estás estás arriba a veces no te sale las cosas pero bueno no los jugadores en lo intenta lo intentan la segunda lo intentamos y y bueno hemos tenido ocasiones para hacer gol no quisimos la primera parte yo estoy ahí sí muy muy decepciona con con con nuestra primera parte los los te digo los jugadores lo que tenemos que hacer es bueno pensando que el trabajo no va a salir de ahí para todos cada uno en yo el primero bueno pensar que tenemos que dar más porque porque todo lo que damos ahora no es suficiente entonces hay que dar más entrenar más pensar más en en lo que en lo que ayudar a su compañero y bueno y lo vamos a intentar

Voz 5 06:39 aquí juegan diferente a veces vi hacerte una consulta en eliminado de la Copa diecinueve puntos y teniendo en cuenta cómo es este club que el el pasado verano se acuerda mucho eh tiene la sensación de que se está jugando su puesto de trabajo en la eliminatoria contra el PSG que si no pasa contra el PSG tiene en cuenta que va a decir que es un fracaso suyo y que es culpa a los jugadores podría estar en peligro su continuidad en aquí

Voz 1994 07:06 claro está clarísimo yo sólo reponsable de esto saber el entrenador entonces yo tengo que yo tengo que encontrar las soluciones la encontramos pero no no no no suficientemente con con regularidad pero te digo lo que tengo que hacer yo es asumir sitio es yo yo no voy a yo siempre voy a pelear voy a voy a seguir trabajando yo lo que voy a hacer es intentar buscar cosas a buscar para que el equipo esté más más más eficiente ya está nada más

Voz 6 07:56 por aquí Diego Miguel Fernández de Deportes Cuatro esta es culpando a los jugadores está asumiendo toda la responsabilidad de lo ocurrido lo gustaría preguntarle en qué cree que ha fallado como entrenador ISIS se arrepiente de haber dejado fuera esta eliminatoria tengo en una competición en el que el Real Madrid estaba One jugadores como veis lo cristiano

Voz 1994 08:13 no porque esto es como como siempre asume el lo que lo que hago y y de los jugadores que que descanse que tiene descansaron pero yo cuando tú miras el equipo de equipo de hoy no puede decir que no tienes un equipo competitivo yo lo que intento hacer como siempre y cada partido es meter un equipo competitivo yo creo que en el papel era un equipo competitivo luego la primera parte no no competimos