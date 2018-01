Mijatovic: "Esto es muy preocupante"

Voz 1375 00:00 está por ahí Pedja Mijatovic a esta hora once y treinta y nueve en directo comentarista de La Ser o la Aprilia muy buenas

Voz 1699 00:05 hola buenas noches hay ahora analizamos con más detalle pero

Voz 1375 00:08 el primer titular siete ocurre viene a la cabeza después de lo que has visto hoy

Voz 1699 00:12 bueno el titular no sé si tu sorpresas con lo que hemos visto esa noche sino en Madrid muy muy apagado muy demasiado tranquilo sin si en clase al seguro digamos después de tener un buen resultado de partido y esta noche no han ofrecido practicamente nada Leganés les les ha parado en prácticamente en todo eso sí que es preocupante antes por lo que por lo que vienen en la Champions sobretodo de poco

Voz 1375 00:40 fíjate qué manera de encarar la eliminatoria contra el Paris san Germain no

Voz 1699 00:44 sí sí y además ahora pues la única digamos la única vía para para seguir jugando y para salvar la temporada digamos es pasar la eliminatoria de la Champions contra un rival que no es nada sencillo y demás

Voz 1 00:58 te ponen al ver complicada está por ahí Álvaro Benito también hola Álvaro muy buenas qué tal buenas noches

Voz 1375 01:02 te está escuchando en Carrusel con Dani Garrido oí con todos han pasado unos minutos desde que ha terminado te lo crees porque porque te lo crees pero es una de esas noches que deja huella en el madridismo no

Voz 0097 01:14 sin duda sobre todo por las formas no es que es que tangana o bien tengan una justamente hoy es que no es que no es de esto que te hagan piña en una contra ETA hayan hecho un gol ya sometido al rival ya has fallado ocasiones no está acertado es que en jugaba mejor que tú es que la han puesto más más ganas más pasión más interés que tú han preparado mejor todo lo que tú ni te han ganado entonces toca cura de humildad ahí asumir responsabilidades porque porque hoy me envíe en mi opinión se toca se toca fondo sea a peor

Voz 2 01:47 peor imagen en que hoy es difícil

Voz 3 01:51 se toca fondo palabras de Álvaro Benito

Voz 1375 01:55 es el primer análisis de Pedja Mijatovic y de Álvaro Benito estalla Asier Garitano en la sala de prensa verdad Antón Meana ya estás por ahí si está dentro del patio de butacas Ejido preguntará en directo para el largo

Voz 4 02:05 entonces se puntuales es cierto que hay que temer para darle la vuelta a una eliminatoria lo hemos tenido con el gol de Javi recibir el empate ahí seguir ese convencimiento de que

Voz 1375 02:18 algunos americano en directo en esa sala de prensa ahora volvemos ahí Javi Ray que está en la zona mixta esperando que salgan jugadores imagino que los del Leganés una tardar por la fiesta vamos a ver lo que tardan en salir los del Madrid porque eso es un velatorio ahora mismo Javier

Voz 5 02:30 por lo además nadie ha hablado con derechos a nuestro compañero Ricardo Rosetti ningún futbolista del Real Madrid

Voz 1 02:37 lo hemos visto en la tele separado algún jugador del Leganés pero el Madrid no ha parado ninguno

Voz 5 02:41 no ha parado ninguno todos han entrado al Vestuario el último Sergio Ramos que ha felicitado a los futbolistas del Leganés que justamente se han metido en las semifinales de la Copa del Rey un claro perdedor Zidane una malísima gestión de esta Copa del Rey dejando fuera en la grada a hombres como B y lo como Cristiano Ronaldo ha quitado a Isco tiene su derecho evidentemente pero a lo mejor futbolista Isco que se ha marchado sin dar la mano a Mayoral directamente al banquillo tampoco se la dio a Cioran está cabreado con él y veremos lo que dice aquí Sergio Ramos como capitán del Real Madrid

Voz 1 03:11 ahora saldrá a darla a dar la barba del capitán Ramón

Voz 1375 03:14 es porque alguien tiene que dar la cara y nos imaginamos que va

Voz 1 03:16 el capitán después de que hasta ahora ninguno haya querido

Voz 3 03:19 hacerlo Mijatovic crees que el principal tocado afectado por lo que hoy es Zidane

Voz 1699 03:26 bueno ahora después de un partido sí pues no yo no buscaría ahora quiénes y bable pues hay que hacer un análisis profundo pero no sólo de este partido sino que de varios partidos que hemos podido ver a lo largo de esta temporada no porque hoy digamos es culminación de un mal ambiente mal rollo digámoslo entonces en muchos meses no pues el otro día se ha ganado un partido de la Liga un resultado muy muy importante pero luego ya el equipo es que no que no está no es un partido que que ha demostrado que hay que mejorar en cuanto todo ahora poesías culpable de entrado jugadores son los enfadado en el culpable son todo eso está claro pero yo creo que son todos si eso no debería pasar todo no equipo que el año pasado consiguió todo lo que se puede conseguir prácticamente no en esta situación no te tengo un equipo que que ha sido tan superior año pues saben cuánto todo deberá dar un equipo muy tímido un equipo sin ninguna sin sin sin seguridad sin prácticamente nada no ya eso sí que es preocupante si no mejor algo pronto es que es es sufriera de aquí a final de temporada

Voz 2 04:39 que Álvaro es es el

Voz 6 04:41 es el diagnóstico efectivamente no de un día malos que sufrieron con el Fuenlabrada sufrieron con el Numancia hoy te elimina el Leganés después de haber ganado en Butarque osea tal remontado en el Bernabéu esto no es un día malo que te pillan y lo puede tener cualquiera esto es que aquí pasa algo