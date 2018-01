Carvajal: "No somos merecedores de estar en semifinales"

Voz 1 00:00 bueno vamos a escuchar a Dani Carvajal el primer futbolista del Real Madrid en aparecer presta ceramista muy serio el lateral del Real

Voz 0455 00:08 lo peor son las dos cosas no quedarte fuera la Copa y estará a muchos puntos de la Liga es una noche de Urano una noche en la que a muchos nos va a costar dormir en la que tú has jodido a casa pero bueno al final legales ha marcado más goles que nosotros no hemos conseguido doblegar las aquí en casa así que no somos el merecedores estar en semifinales y al final lo que queda es trabajar estar más unidos que nunca ahí iba no afrontar cada partido de Liga para otras sensaciones para intentar sumar de tres en tres que el equipo llegue a su máximo nivel para afrontar con máxima garantía a la carta de la Champions ha tocado han tocado

Voz 2 00:44 Ana Míguez ha tocado fondo el el equipo

Voz 0455 00:50 ojalá no que que éste sea el fondo iba hemos para arriba es complicado no al final hoy las sensaciones son son malas no quedan eliminados de la Copa perdiendo en casa es una noche difícil para hablar pero como digo al final hay que estar juntos hay que estar unidos bueno afrontar ahora el partido de Valencia e ir allí a a muerte igual a seguir cuando trabajar

Voz 3 01:15 al menos una noche para sacar muchas conclusiones a la afición que se le puede decir que al final

Voz 0455 01:20 Bono sabemos que la afición está estafada con nosotros al final el ellos son los que los que mandan ellos son el madridismo y no no estamos mereciendo que pues que los ovaciones no nosotros no estamos altura de de lo que implica este escudo estamos perdiendo muchos puntos las sensaciones no son buenas así que hay que revertir la situación

Voz 4 01:41 he preguntado ni por la Copa no por la Copa por el torneo así son vuestra actuación pero que ha un fracaso esta actuación extra que los volantes acción de temporada teniendo no que puedes poner Fuenlabrada con el Numancia hoy es un pagan caso muestra cómo me importa