Garitano: "Es que lo hemos preparado muy bien"

Voz 1375 00:00 metido está por ahí Óscar Egido coprotagonista Oscar

Voz 1 00:03 hola a mano muy buenas pues mira estoy con el culpable de que Zidane haya repetido tantas veces en la rueda de prensa que es un fracaso y que asume la responsabilidad está Asier Garitano tan tranquilo como si hubiera ganado en cualquier campo como hubiera empatado a cómo hubiera perdido es la normalidad es la palabra que lo define muy buenas buenas y enhorabuena

Voz 0091 00:21 muchas gracias la calidad macho no yo no no el Leganés los jugadores es importante la verdad es que hemos jugado un gran partido

Voz 1 00:28 te escucha en directo en El Larguero el técnico de la historia ganando por primera vez en el Bernabéu tanto él como el equipo

Voz 1375 00:33 en el que hablábamos la semana pasada cuando hicimos el larguero allí en Butarque hola entrenador muy buenas muy buenas la verdad que me parece que es la séptima semifinal de Copa que va a jugar en el TAS tranquilos te he visto con aspavientos normalidad

Voz 0091 00:46 no si intentas hombre te da bajón no después de conseguir eso la tensión e del partido sobre todo al final también de de de partido pues bueno cuando acaba te da el bajón Cillo ese pero increíblemente contento no de de de cómo hemos jugado de poder pasar por el convencimiento por creer

Voz 1375 01:05 en los últimos minutos y que el Madrid bueno pues por por por inercia yo creo que por otra cosa vamos a meter un poquito más hay en el área y te he visto no ha habido un par de veces que desde el banquillo estabas diciendo arriba fuera fuera no que no tres que se metieran ahí no

Voz 0091 01:17 no oí la posición un poco de Claudio pues ha metido mayor Ali a Benzema que hacer el con los tres centrales defender los centros eres pero luego con la intención de poder salir sobre todo banda izquierda con José que estaba un poquito más va a ser fresco pero bueno sabiendo que nos iba a tocar sufrir una barbaridad pero el equipo ha estado increíblemente bien es una o una eliminatoria

Voz 1375 01:38 es hoy hoy en España todos somos un poquito de de Leganés es verdad que es una noche dura para los madridistas pero es una eliminatoria que habéis hecho

Voz 2 01:45 lo con con un equipo muy modesto con una plantilla modesta pero pero ojo planteándolo muy bien no toda la eliminatoria no sé si has tenido algún momento para ti a solas en algún rincón donde te hayas refugiado un minuto ya has dicho joder joder bueno

Voz 0091 01:59 eh lo hemos preparado bien no luego se seguro no porque al final esto te te puede un poquillo no de te das cuenta no de la repercusión de de de pasar el rival que tenía enfrente de haberle ganado con un resultado malo se tenían que dar muchas circunstancias dado todas yo creo que para el fútbol también de vez en cuando estas cosas son buenos

Voz 1375 02:21 qué le dices a la gente de Leganés bueno que los

Voz 0091 02:24 siga disfrutando que siga creyendo que que cada vez somos un poquito mejores que esto no nos va a cambiar poco a poco la mentalidad que que es lo más importante para seguir creciendo en primera división que la dificultad va a ser eh grande en situaciones de de temporada pero que que ya viendo que la respuesta de cada uno de los jugadores es dar todo por esa camiseta que estén orgullosos de ellos oye eh

Voz 1375 02:46 sabe mejor un ascenso o eliminar al Madrid en semifinales en el Bernabéu

Voz 0091 02:50 es el conseguir un objetivo como la extenso sobre todo aquel de Segunda B a Segunda no de salir hoy de poder estar en prime en el fútbol profesional luego hemos querido más hemos llegado a Primera eh todo aquello yo creo que es muchísimo más importante para para el club cuando consigues el objetivo final

Voz 1375 03:08 ya a alguien en el estadio familia bueno mismo

Voz 3 03:11 Bermejo ya has hablado con ellos hasta luego lo he hablado con ellos y con el luego

Voz 0091 03:18 el estará increíblemente Blue cualquiera muy crecido