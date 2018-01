¿En qué se ha equivocado Zidane?

Voz 1375 00:00 más de romeros saludo al resto de comentaristas de El Larguero para empezar el tipo de sanedrín aunque en cuanto comience ciudadanos vamos a la sala de prensa por supuesto y no te salgan los jugadores pero además de remero está por ahí gallego hola Jesús muy buena mano buenas noches estaba hay Julio Pulido que tan Julio qué tal buenas noches por ahí Mario Torrejón no la una noche en mano pues no sé qué titular se os ocurre además de S P Pinazo en el Bernabéu de Leganés y de la enhorabuena chapó porque es que hay que quitarse el sombrero con este equipo que vino ordenado Kevin que que con qué poco pero qué bien hecho le ha plantado cara al Real Madrid en los dos partidos y luego el desastre de Madrid que repito lo digo lo que he dicho al inicio El Larguero hoy es una noche en la que los madridistas se han avergonzado de ver lo que ha hecho su equipo en el en él campo pero que Romero Gallego e jugaron

Voz 0239 00:43 tres luego habrá análisis tiempo de análisis futbolístico de todo lo que ha dicho en Zidane Diego Milito de todo lo que he dicho Álvaro si lo que pide esas un titular no sé si suena muy fuerte pero creo que es así Zidane comienza el principio del fin yo no creo que haya muchos entrenadores en la historia del Real Madrid en una situación como la de hoy lo que viene arrastrando durante la temporada tirando la Liga prácticamente en diciembre que sean capaces de levantar no digo que mañana Zidane vaya a abandonar el barco pero no estoy diciendo eso estoy diciendo que es muy difícil que Zidane siga el entrenador del Real Madrid la próxima temporada de puedes lo que ha pasado

Voz 1375 01:16 primeras declaraciones decidan antes de la rueda de prensa esta combinen

Voz 1994 01:19 entramos muy mal en la primera parte y bueno después del de haber ganado un partido muy complicado sin jugar bien pero pero como siempre pensando en escribo del equipo ganando uno cero ahí hoy no hicimos el partido adecuada no hicimos el partido que había que hacer porque nosotros podemos decir las lo que queremos pero pero es es es es muy duro es un es una noche muy difícil para todos los gente muy bueno pero vamos asumieron la la situación y yo el primero porque soy responsable de eso eh no podemos cambiar las cosas había noventa minutos para hacerlo no lo hicimos ahora hay que pensar en el mañana

Voz 1375 02:10 noche muy dura asume la responsabilidad Zinedine Zidane que está a punto de ir a la rueda de prensa un titular muy rápido antes de tirar la disco Jesús Gallego el tuyo decía Romero el principio del fin de Zidane vamos con el tuyo bueno yo dije la semana pasada

Voz 0919 02:21 desde el de porque Zidane en el País de las Maravillas ese cuento había terminado pero voy a remitirme a lo mismo que dije la semana pasada después del partido con el Leganés alguien pensaba que el equipo suplente después de pasarlas canutas con el Fuenlabrada con el Numancia se iba a pasear ante el Leganés que va octavo o noveno en la primera división Ike es un equipo contrastado es que Zidane pensaba que esto iba a cambiar porque sí

Voz 1375 02:48 sí sí era ir contra el Fuenlabrada

Voz 0919 02:50 contra el Numancia casi se la pegó

Voz 1375 02:53 en la ida y la vuelta titular muy rápido Julio

Voz 1005 02:56 el Madrid ha perdido una tensión competitiva la intensidad del fútbol no funcionalidad a no funcionalidad ve en medio Zidane incapaz de solucionar esta situación Mario para mí

Voz 1375 03:05 lo ha dicho Álvaro Benito de tocando fondo es que me quedo con eso porque lo había puesto en Twitter cinco minutos antes si es verdad en el Madrid yo creo que toca fondo hoy no se puede hacer peor tanto en la ida como la vuelta no pueden estar peor desde el entrenador hasta el último jugador

Voz 1501 03:15 sí que ha salido ileso me parece que Bono

Voz 1375 03:18 teóricamente sólo puede mejorar pero vino parecen bien son las once y cincuenta y siete empieza la rueda de prensa Zidane en dos minutos

Voz 1 03:25 no

Voz 1994 05:48 no porque al final asumo siempre lo que lo que hago lúdica cosas que si ha pasado algo ha pasado porque como como yo decía ganando uno cero ahí afrontarla la segunda parte bueno la el segundo partido como hemos empezado la la primera parte pues si estoy de eso sí estoy enfadado oí in no no entiendo pero bueno ahora ahora hay que ver cómo cómo lo vamos a como lo vamos a alimentar todo eso

Voz 12 06:27 qué tal buenas noches más Antón Meana en directo en El Larguero de la Cadena SER se puede decir que era esperado el Madrid terminara eso no se tocando fondo o dando un golpe fuerte por cómo era la dinámica del equipo porque no era usted como entrenador o los jugadores como plantilla capaz de cambiar una dinámica negativa hace mucho tiempo

Voz 1994 06:50 no porque no hay que tirar todo pero hoy hoy es un palo duro hoy sí porque además es es una eliminatoria una eliminación pero sabemos que hay dos partido oí hicimos lo que había que hacer el la el primer partido y luego cuando tú juegas aquí en casa no no puede empezar así no les pico otra cosa bueno sí explico que soy responsable de eso yo algo un equipo y al final bueno me pongo me me he equivocado en en en muchas cosas y ahora hay que analizarlo bueno mañana vamos saber pensar levantarse mañana pensando en el próximo partido porque es de todas formas no no hay más remedio que eso esto es un palo duro es muy muy muy duro esta noche porque además no nadie suele esperaba yo el primero muy bueno pero esto es el fútbol

Voz 11 07:58 muy serio hombre señalando relativamente a los jugadores hasta el punto de que de que él tiene parte de responsabilidad pero en Olot un poco tocado y dolido con su grupo por gestos por alguna respuesta que otra Lennon un pelín mira le preguntan por enemigo

Voz 1994 08:14 no con mis jugadores mi jugadores lo contenta que probaban intenta corren a lo mejor mal pero pero no la culpa no la tiene la tiene si no aparte porque están ahí en el campo pero yo creo que soy una responsable de eso todo porque porque a lo largo de de de un partido de noventa minuto las cosas las tenemos que cambiar y bueno no hemos podido cambiarla entonces es la culpa la tenemos todos pero soy yo en el pueden sable

Voz 11 08:49 buenas noches de su mensaje más preguntas para Zinedine Zidane bueno yo creo que es normal el mensaje que manda sobre sus jugadores pero hoy Manu no les veo si triste Le veo enfadado como que lo que he dicho no se esperaba que al Madrid le ocurrirá esto no entraba en sus planes enfadado y no esperaba al al cómo

Voz 1375 09:05 todo el equipo en el inicio de partido a ver qué dice Zidane que sigue respondiendo en directo doce y tres después de que el Madrid haya quedado eliminado en Copa por el Leganés

Voz 11 09:12 la mala imagen a la sensación de que el equipo no yo no está bien que si tiene solución esto de aquí a que termine la temporada allá por el mes de mayo

Voz 1994 09:21 la solución es es seguir trabajando yo voy a asumir la la situación voy a asumir la situación voy a ir voy a seguir trabajando trabajando como como siempre he hecho es es difícil es difícil porque como tú decías después de dos punitivo además después de un partido de de ida que bueno que tú ganas hay uno cero defendiendo bien hoy bueno ha sido todo lo contrario todo lo contrario el rival te mete en dificultades bueno luego es tú me puedes mirar para decirme que pasa bueno vamos a vamos a seguir vamos a seguir porque esto no lo tenemos que cambiar hay muchas partido para para hacerlo en Joy oye Os es es un fracaso para mí eso sí

Voz 11 10:17 sin paliativos Gemma mano ha dicho es la palabra fracaso ocasión si tiene miedo a reconocer que el equipo ha fracasado y que esto no vale mucho la pena lamentarse pero tampoco tiene un remedio claro a corto plazo más que pensar en el que Sage

Voz 13 10:32 quedan en una muy mala posición de los que no juegan habitualmente de los que juegan qué está pasando con Isco y Asensio que no están siéndolo desde la temporada pasada por ejemplo qué está pasando con los que están jugando que a penas rinden esos chavales que fichajes con tanta ilusión que está ocurriendo

Voz 1994 10:48 nada nada es un contexto donde donde tú no no les pica el problemas del partido de hoy el lo única cosas la primera parte después te digo de la de la del de nuestra primera partido en en Leganés no se puede explicar la primera parte luego que que bueno que cada uno tiene su nivel su nivel como de siempre bueno eso de todos forma es el fútbol a veces estás estás arriba a veces no te sale las cosas pero bueno no los jugadores en lo intenta lo intentan la segunda lo intentamos y y bueno hemos tenido ocasiones para hacer gol no quisimos la primera parte yo estoy ahí sí muy muy decepciona contó con con con nuestra primera parte los los te digo los jugadores lo que tenemos que hacer es bueno pensando que el trabajo no va a salir de ahí para todos cada uno en yo el primero bueno pensar que tenemos que dar más porque porque todo lo que damos ahora no es suficiente entonces hay que dar más entrenar más pensar más en en lo que en lo que ayudar a su compañero y bueno y lo vamos a intentar

Voz 12 12:17 aquí a veces vi hacerte una consulta en eliminado de la Copa diecinueve puntos teniendo en cuenta cómo es este club que el el pasado año se acuerda mucho tiene la sensación de que se está jugando su puesto de trabajo y la eliminatoria contra el PSG que si no pasa contra el PSG tiene en cuenta que va a decir que es un fracaso suyo y que es culpa a los jugadores podría estar en peligro su continuidad en el equipo

Voz 1994 12:44 claro esto está clarísimo yo sólo reponsable de esto el entrenador entonces yo tengo que yo tengo que encontrar las soluciones la encontramos pero no no no no suficientemente con con regularidad pero te digo lo que tengo Caserío es asumir las sitio es yo yo no voy a yo siempre voy a pelear voy a voy a seguir trabajando yo lo que voy a hacer es intentar buscar cosas a buscar para que el equipo esté más más más que forman juvenil eficiente ya está nada más

Voz 14 13:35 por aquí Diego Miguel Fernández de Deportes Cuatro esta es culpando a los jugadores está asumiendo toda la responsabilidad de lo ocurrido me gustaría preguntarle en qué cree que ha fallado como entrenador hice se arrepiente de haber dejado fuera esta eliminatoria tengo en una competición en el que el Real Madrid estaba One jugadores como veis lo cristiano

Voz 1994 13:52 no porque esto es como como siempre asume lo que lo que hago y y de los jugadores que que descanse que tiene descansaron pero yo cuando tú miras el equipo de equipo de hoy no se puede decir que no tienes un equipo competitivo yo lo que intento hacer como siempre y cada partido es meter un equipo competitivo yo creo que en el papel era un equipo competitivo luego la primera parte no no competimos

Voz 1375 14:27 la primera parte no competimos son explicaciones de Zinedine Zidane en directo en la sala de prensa no se arrepiente de haber dejado fuera ni a Cristiano ni a Bale con este equipo había suficiente calidad como para competir pero en la primera parte no hemos competido

Voz 1005 14:40 está por ahí Óscar Egido coprotagonista Oscar

Voz 15 14:43 hola mano muy buenas pues mira estoy con el culpable de que Zidane haya repetido tantas veces en la rueda de prensa que es un fracaso y que asume la responsabilidad está ser Garitano tanto

Voz 1005 14:51 tranquilo como si hubiera ganado

Voz 15 14:54 en cualquier campo hubiera empatado a cómo hubiera perdido es la normalidad es la palabra que la define hacer realidad no muy buenas buenas y enhorabuena

Voz 0091 15:01 muchas gracias la calidad macho no yo no no el Leganés los jugadores es importante la verdad es que hemos jugado un gran partido

Voz 15 15:07 Manuel te escucha en directo en El Larguero el técnico de la gran Cacho historia ganando por primera vez en el Bernabéu tanto él como el equipo

Voz 1375 15:13 con el que hablábamos la semana pasada cuando hicimos el larguero allí en Butarque hola entrenador muy buenas muy buenas la verdad que me parece que es la sexta o séptima semifinal de Copa que vas a jugar tranquilos no te he visto con aspavientos normalidad

Voz 0091 15:26 no si intentas hombre te da bajón no después de conseguir eso la tensión e del partido sobre todo al final también de de de partido pues bueno cuando acaba te da el bajón Cillo ese pero increíblemente contento no de de de cómo hemos jugado de poder pasar por el convencimiento por creer eso es lo más importante

Voz 1375 15:45 los últimos minutos sí que eh el Madrid bueno pues por por por inercia yo creo que por otra cosa los ha metido un poquito Masái en el área Davis tuvo un par de veces que desde el banquillo estabas diciendo arriba fuera fuera no que no tres que se metieran ahí no

Voz 0091 15:57 no soy la posición un poco de Claudio pues ha metido mayor Ali a Benzema a hacer el con los tres centrales defender los centros eres pero luego con la intención de poder salir sobre todo banda izquierda con José que estaba un poquito más más fresco pero bueno sabiendo que nos iba a tocar sufrir una barbaridad pero el equipo ha estado increíblemente bien poco Esnaola

Voz 1375 16:16 es una eliminatoria habéis hoy hoy en España todos somos un poquito de Leganés es verdad que es una noche dura para los madridistas pero es una eliminatoria

Voz 11 16:24 he hecho con con un equipo muy modesto con una plantilla modesta pero pero ojo planteándolo muy bien no toda la eliminatoria no sé si has tenido algún momento para a solas algún rincón donde te hayas refugiado un minuto ya has dicho joder joder bueno

Voz 0091 16:38 porque lo hemos preparado bien no luego se seguro no porque al final esto te te puede un poquillo no te das cuenta no de la repercusión de de de pasar de el rival que tenía enfrente de haberle ganado con un resultado malo ese tenían que dar muchas circunstancias dado todas eh yo creo que para el fútbol también de vez en cuando estas cosas son buenas

Voz 1375 17:01 qué le dices a la gente de Leganés que lo sea

Voz 0091 17:04 a disfrutando que siga creyendo que que cada vez somos un poquito mejores que esto no nos va a cambiar poco a poco la mentalidad que que es lo más importante para seguir creciendo en en primera división que la dificultad va a ser grande en situaciones de de temporada pero que ya viendo que la respuesta de cada uno de los jugadores es dar todo por esa camiseta hay que estén orgullosos de ellos oye eh

Voz 1375 17:26 sabe mejor un ascenso o eliminar al Madrid en semifinales en el Bernabéu no

Voz 0091 17:30 en el conseguir un objetivo como el ascenso sobre todo aquel de Segunda B a Segunda no de salir hoy de poder estar en prime en el fútbol profesional luego hemos querido más hemos llegado a Primera eh todo aquello yo creo que es muchísimo más importante de para para el club cuando consigues el objetivo final

Voz 1375 17:48 ya es alguien en el estadio familia bueno menos

Voz 16 17:50 Fermí hijo ya has hablado con ellos no yo lo habla

Voz 0091 17:53 no con ellos eh

Voz 16 17:55 con chaval

Voz 0091 17:58 eh estará increíblemente Blue cualquiera muy crecido

Voz 1375 18:02 hace ya años viene diez diez añitos bueno a ver yo lo aguanta no va a ser va a ser difícil hacer difícil enhorabuena Garitano muchas gracias un abrazo en directo el entrenador del Leganés un hombre feliz pero con tranquilidad al menos eso es lo que lo que muestra con esa con esa sensación de que bueno de que todavía no ha pasado nada nada grave y que lo mejor puede que esté por llegar a tres hablando de prensa decidan Antón ahora mismo termina en la rueda de prensa en los dejábamos una respuesta en la que dice que tienen que pedir perdón a la gente no ha querido valorar si ésta puede terminar siendo la peor temporada en la historia del Real Madrid con lo mal que está en la Liga eliminado por el Leganés en la Copa del Rey con los octavos de la Champions a la vuelta de la esquina irse va con la cara con la que entró con la sensación de enfado de que esto no estaba en la hoja de roto de un entrenador que ha confiado el grupo mano y que por ahora no le ha salido bien la jugada bueno que salgan jugadores quedan ya la queda la sala de prensa día ya ha pasado por ahí Garitano ya hemos escuchado a los dos entrenadores también a la presidenta del Legacy que es tiempo de sanedrín con Romero Gallego Pulido y Mario que ya habían dado el primer titular a expensas de que sean algún jugador que creo está a punto salir Herráez

Voz 17 19:11 bueno vamos a escuchar a Dani Carvajal el primer futbolista del Real Madrid en aparecer

Voz 1375 19:16 de esta forma Mista muy serio

Voz 17 19:18 lateral del Real Madrid peor son las dos cosas no

Voz 0455 19:21 eh quedarte fuera la Copa ahí estará a muchos puntos de la Liga es una noche de Urano una noche en la que a muchos nos va a costar dormir la que tú has jodido a casa pero bueno al final legales ha marcado más goles que nosotros no hemos conseguido doblegar las aquí en casa así que no somos el merecedores de estar en semifinales y al final lo que queda es trabajar estar más unidos que nunca ahí iba no afrontar cada partido de Liga para voces exacciones para intentar sumar de tres en tres que el equipo llegue a su máximo nivel para afrontar con máxima garantía a la carta de la Champions

Voz 17 19:54 ha tocado ha tocado ha tocado fondo el el equipo y bueno

Voz 0455 20:01 ojalá no que que éste sea el fondo vamos para arriba es complicado no al final oí las sensaciones son son malas no te dan eliminados de la Copa perdiendo en casa es una noche difícil para hablar pero como digo al final hay que estar juntos hay que estar unidos bueno afrontar ahora el partido de Valencia e ir allí a muerte igual a seguir cuando trabajar

Voz 16 20:26 eh chicos ficción que suele pues que al final

Voz 0455 20:32 Bono sabemos que la afición está con nosotros al final el ellos son los que los que mandan ellos son el madridismo y no no estamos mereciendo que pues que los ovaciones no nosotros no estamos altura de de lo que implica este escudo estamos perdiendo muchos puntos las sensaciones no son buenas así que hay que revertir la situación

Voz 16 20:52 preguntado ni por la Copa no por la Copa por el torneo ha sido un fracaso muestra actuación ha sido un fracaso como esta actuación flamenco por las balanzas alcalde temporada pero viendo lo que puede suponer porque hablaba con Numancia hoy es un pagan son pocos

Voz 0455 21:09 no lo consideraría un fracaso no me fracaso una palabra un poco fue

Voz 18 21:15 hora de contexto no al final se eso se dice cómo

Voz 0455 21:18 acaso algo catastrófico final ha sido un partido malo el que el nos hablaba Leganés en un error nuestro juego a balón parado hemos podido empatar si hubiésemos metí por ejemplo de Karim pues estaríamos hablando de que bueno estaríamos en semis con pues esa tienes bueno de puede cometer si te lo que ir al deporte estamos jodidos es un algo duro porque es una alineación de Copa y además te eliminan en casa así que Bono como digo hay que hay que trabajar hay que estar unidos Si ir a por los compañeros que tienen tocados después de esto no no te pongo nombres pero te puedes imaginar algunos que pueden salir tocado después de estas eliminatorias hombre creo que químicamente únicamente Nos vamos todos tocados no respeto que quién quién sea mínimamente amarillo está hoy está jodido

Voz 1421 22:03 bueno pues es es Dani Carvajal que se marcha esta zona mixta muy serio no no encuentran explicación la verdad es que tanto pública como privadamente te dicen los futbolistas no sabemos que lo está pasando este año pero en Madrid está fuera de la Liga fuera de la Copa le queda la Champions vamos a ver vamos a ver qué pasa contra el PSD esperamos aquí a a Sergio Ramos al capitán que va a dar explicaciones pues nada en serio pendientes de que no expira

Voz 1375 22:25 eso Javi Herráez es verdad que siempre hemos dicho que yo tenía por lo menos la duda de ver qué pasaría cuando llegas en mal dadas cómo reaccionar

Voz 19 22:33 a Zidane y bueno pues yo espera o esperaba otra reacción siempre tanto en la rueda de prensa como en los partidos

Voz 1375 22:42 cuando todo va a favor de obra pues es mucho más fácil no cuando te vienen mal dadas yo esperaba algo más alguna respuesta

Voz 19 22:47 más de futbolera

Voz 1375 22:50 convincente alguna explicación un análisis más profundo un análisis más un análisis pero al fin y al cabo si la hacen doce preguntas en la rueda de prensa la respuesta es la misma para las doce preguntas la misma bueno matizó además si yo creo que por primera vez que ha sido más crítico pero ha contestado lo mismo digo los futbolistas los jugadores bueno lo bueno los luego luego esa pregunta es el han hecho literal esta semana con los juegos o no conmigo soy bueno Perea

Voz 8 23:14 pero en el fondo está enfadado

Voz 0239 23:17 primero Zidane yo creo que es igual la sala en el sentido de que futbolero en rueda de prensa Respuesta futbolera no ha dado claro pero hablando broma claro pero cuando ganas nadie te pica reaccionaron cuando las tienes que habrá cuando pierde el matiz estando totalmente de acuerdo contigo lo que has dicho el matiz importante del día de hoy es que la estocada decidan por cierto hay que decirle a Carvajal que no pasa nada por decirlo lo decías un fracaso no está fuera de contexto es un fracaso pero la la la diferencia fundamental entre decidan que aparece hoy en rueda de prensa el que aparece habitualmente que hoy ha señalado a la primera parte de los futbolistas me ha dicho en la primera parte no hemos

Voz 1375 23:51 no hemos competido si yo no sé lo que es una cosa que es un fracaso pero con copa de un pino lo que está haciendo el Real Madrid este año y luego lo último termino yo por mi parte no sé si es que o están el entrenando mal porque además hasta físicamente no hay ninguna sensación de que haya ni un intento ni un amago de arrebatos que les ves que van al tran tran durante todo el partido es y perdiendo ni eliminamos vicios bueno o es que se han ido mentalmente tanto tanto tanto que físicamente tampoco es también no están entrenando peor o no sé qué pasa y luego desde el banquillo tampoco es una capacidad de reacción el gallego quiero quiero destacar una frase decida

Voz 0919 24:23 han al final de la rueda de prensa ha dicho sobre el papel el equipo que pusimos es competitivo es una leche a los jugadores importantísimo

Voz 11 24:33 ah

Voz 0919 24:34 sobre el papel el equipo que pusimos es competitivo ahora yo les diría Zinedine Zidane que con la plantilla de jugadores que tiene el Real Madrid sobre el papel cualquier equipo que pongas es competitivo pero luego en el campo se tiene que ver que el equipo está trabajado yo por lo que he visto hoy por lo que bien la ida el Leganés ha estado en esta eliminatoria infinitamente más trabajado que el Real Madrid dale a Garitano el once del Madrid de hoy juegan mejor más compactos más unidos más como bloque segurísimo

Voz 1375 25:05 ahora os acordáis lo que dijo Zidane perdona gallego al final de la del partido de la semana pasada en Butarque después de que lo dijéramos vaya a partido a pesar del cero uno bueno es normal son chicos que juegan menos también es difícil para ellos cuando juegan menos por un lado les justificaba su mal partido y hoy ha vuelto a insistir con ese equipo quitando un par de incorporaciones a mí eso es el pobre insistir en una cosa darle ha salido mal que la semana pasada dijo en normal estos no juegan tanto bueno es difícil para ellos ganaran puesto otra vez aunque ganara

Voz 1501 25:31 Sada por por esa ese gran toque de Marco Asensio en lo único que vimos de Marco Asensio durante toda la eliminatoria aunque ganarlas no puede existir una error sobretodo con otra está jugando contra un equipo de Primera División en Leganés y lo haya podido sonar después del sorteo a que aquello era una cosa

Voz 1375 25:47 es el octavo en la Liga medio asequible medio

Voz 1501 25:49 no no sé qué vale pero que no es asequible Leganés porque está demostrando cada día que no es asequible porque todos los que le gana le ganan a duras penas porque hace muy buenas ayudas en las bandas donde ahogado al Real Madrid y evidentemente la la menor culpa sin ninguna duda con la gestión de la de los recursos que tenía la la cero capacidad que ha demostrado durante el partido de cambiar algo pero es verdad que ha sido como jugar con dos menos no sea visto para nada Marco Asensio el único que ha entendido que se jugaban algo era Lucas Vázquez he visto por primera vez en mi vida yo creo un error de Nacho Ramos estaba ya volviendo porque porque tiene que volver quiero decir que hay muchos mucha acumulación de errores individuales

Voz 0239 26:25 eso verdad Mario pero cuando hemos venido aquí al Bernabéu no había ni uno solo cuando hemos confirmado la primera conexión de Carrusel el equipo titular del Real Madrid yo creo que no había nadie que pensara que el Real Madrid a cederle eliminan el Leganés yo creo que este equipo sea lo que dice firmantes razona parece que este equipo competitivo para eliminar al Leganés mí también eh

Voz 8 26:41 yo creo créame lo he visto yo creo que el error fundamental

Voz 20 26:45 de Zidane es dejar en su

Voz 0239 26:47 casa repito en su casa o en la grada o comiendo piedras son desea a Bailey a Cristiano Ronaldo lo normal gallego perdona el partido lo vas a sacar adelante esto pero si hay una curva en la curva no puede ser que en el sonrojo de partido que te has marcado tus dos Boris futbolistas referenciales estén inicial

Voz 1375 27:07 sí a Keylor Carvajal Varane Modric Casemiro mayor hoy Tejero atacantes somos mayoría pero pero no todas las miradas

Voz 1005 27:15 apuntan a Zidane por una toma decisiones que apuntan ácida

Voz 1375 27:19 sí yo hoy Julio fíjate fíjate que están de acuerdo contigo muchas veces yo creo que hoy se ha equivocado de cabo a rabo Zidane hasta el punto de la confección de toda la eliminatoria ya está

Voz 1005 27:27 punto que llegaste a decir que tú sabías que se iba a haber otro Real Madrid en la Copa yo te dije que no lo creía no que tú sabías que iba

Voz 0239 27:35 pero ellos Real Madrid yo te dije que había que esperar a ver

Voz 1005 27:37 qué Real Madrid veíamos en la Copa y hay que esperar a ver qué Real Madrid vemos en la Champions lo que si vemos día tras día es que su entrenador no hace absolutamente nada

Voz 1375 27:45 no hay reacciones guiar esto absoluta

Voz 1005 27:48 ente nada sea el Madrid como yo decía al principio ha perdido la tensión competitiva no tiene eco tensión competitiva a perdió la intensidad ha perdido el fútbol no le funciona la unidad no hace nada no lo funcionalidad B no hace nada físicamente el equipo será caído no hace nada toma decisiones como las de hoy que estoy totalmente de acuerdo que ha gestionado fatal la eliminatoria de Copa del Rey poniendo este equipo competitivo sí pero dejando jugadores como Cristiano o como Bale que te pueden solucionar en un momento determinado la eliminatoria fuera también decisión de Zidane el análisis ahora en rueda de prensa es decir es también culpa de Zidane sea no da ninguna explicación futbolística no vale con la sonrisa de Zidane no la sonrisa ya no vale

Voz 0239 28:31 cuando Manolo para eso no no efectivamente

Voz 1005 28:33 yo lo decía también aquí decía que no había ninguna cuestión deportiva que analizara Zidane

Voz 21 28:40 bueno no no está la mente lógicamente cuando valoró porque nadie le pide explicaciones dices enhorabuena que viene a jugada tal pero claro cuando cuando el momento

Voz 1375 28:47 qué está pasando ahora no lo había pasado antes Zinedine Zidane pero es la primera vez que bueno yo yo creo que de verdad si queremos todo ya sus capacidades quiere decir que queremos todo Grace tiene lo que no se porque ahora

Voz 1501 28:56 cómo es incapaz de The no

Voz 1375 28:58 creo que las tiene porque llevo un equipo muerto ahora llego antes a menos

Voz 1501 29:04 cuando llegó con un equipo muerto le dio la vuelta le devolvió optimismo le dijo que quería ser protagonista que tuvieran el balón que tuvieran paciencia y luego introdujo una cosa que en el Real Madrid por lo menos no habíamos visto las las rotaciones extremas hasta hasta tal punto de que muchos partidos que se jugaba he arriesgado precisamente dejando concierto

Voz 1375 29:23 el tiro gol el equipo salió bien vamos no se jugó el tipo ganó aunque no te guste pero si no se jugó el tipo Gijón pudo haber perdido la Liga porque si no con lo que suelo aquí tranquilo porque lo puso yo

Voz 0919 29:37 lo decía el año pasado Finance encontró el equipo cuando se lesionó Being hasta que se lesionó Bale y con el equipo y jugó con cuatro centrocampistas que hasta entonces no estaba jugando el Madrid no jugaba bien pero es que lo del año pasado ya es pasado vamos a lo de ahora lo ha gestionado desde el principio yo le quería preguntar a Romero hemos dicho a dice cuando hemos visto dos el equipo hemos dicho en Madrid va a pasar mi pregunta es este equipo que ha jugado hoy en el Real Madrid cuántos partidos ha jugado

Voz 1375 30:04 bueno y medio los Copa

Voz 8 30:06 este no no no llegó hoy veintiuno El de hoy exactamente ningún el de hoy pero pregunta cree gallego mi reflexión es

Voz 0919 30:14 hoy ha jugado con un equipo que no había jugado juntos ni un solo partido ya

Voz 8 30:19 pero siempre toda su vida adelanta

Voz 0919 30:21 ha jugado ante el Leganés es un equipo trabajamos y trabaja muy trabajado que le ha ganado tácticamente en la ida y la vuelta hice ha jugado regalo cuando tú pones esto en el Real Madrid a veces tienes suerte porque en el Real Madrid juegan en teoría jugadores de nivel alto Jan que tú hagas un mal equipo un día vas a ganar porque lo siento pero un día te la pegas por parte

Voz 1375 30:42 en dos años completos suerte pura

Voz 0239 30:46 eso te iba a decir yo no yo yo no creo que eres

Voz 8 30:48 esta en la Copa pero yo no creo que sí

Voz 0919 30:52 esta es la Copa también se bien pero yo no creo que es

Voz 0239 30:54 de diez ha ganado yo no creo que un entrenador llegue gane ocho veces por suerte él realmente no lo creo que Zidane tiene que asumir la responsabilidad de la eliminación en la Copa del Rey no hay ninguna duda que este es un tipo de derrotas que marcan el futuro inmediato de un entrenador en un club como el Real Madrid no tengo ninguna

Voz 1375 31:10 es que hay muchos futbolistas porque

Voz 0239 31:13 Irán se ha equivocado pero gallego yo te devuelvo la pregunta cuando te has puesto la radio en escucha el equipo titular del Real Madrid pensabas que era inferior al Leganés

Voz 0919 31:21 no no es que yo lo que he pensado de sabes que es a ver cómo sale esto de hoy y me me porque hombre por hombre son muy buenos pero repito no ha jugado un partido juntos los de hoy en su pobre hombre por hombre son muy buenos a lo mejor no tanto como pensamos

Voz 8 31:36 el error de El error decidan es quién debe tirar que seguro que Ramos un momento a otro digo que el error decía

Voz 1375 31:41 en este cálculo con el equipo B en buena forma difícilmente le podrías ganar al Leganés a este Leganés a este imagínate con el equipo B en mala forma y sin embargo el ha dicho bueno aunque no es también porque lo reconoció la semana pasada él reconoció que el equipo no está en buena forma dijo bueno yo insisto y con este equipo B en mala forma creo que le puedo ganar al Leganés es un error Garden Grove Gordillo de cálculo y con el riesgo que siempre tienen estas cosas de equivocarme yo creo que hoy se ha acabado el efecto Zidane yo creo que se ha acabado no sé si va a acabar ganando la Champions iba a acabar perdiendo contra el año le yo creo que hoy se ha acabado el efecto Zidane que por lo que sea le ha durado todo este tiempo pero me da la sensación de que entre la plantilla Zidane eso que había ha dejado desistir y no hay forma de que reaccione ni los jugadores ni el entrenador

Voz 22 32:30 en la planta noble de

Voz 1375 36:24 Herráez esperando el capitán del Madrid que un día a las dos de la mañana si hablamos de inmediato ya está

Voz 1421 36:30 que sigue dentro y bueno

Voz 1375 36:32 tras el discurso me da tiempo mientras que he escuchado

Voz 1421 36:35 Ana bueno pues hablar un poquito con con gente del vestuario que está ahí dentro hoy de alguno me dice que que no no voy explicación otro descalabro otro que es un fracaso otro que el PSC tiene que ser nuestra salvación cada uno de una forma pero las situaciones pues como dicen ellos textualmente jodida muy jodida porque tiene mala solución nos puede apuntar los tantos pero cuando se reunió esta plantilla con Zidane y contábamos los que los chavales habían dicho a Zidane de forma educada que el que creía que podía jugar un poco más porque entrenaba duro no tenía porque el equipo estaba muy jerarquizado dijimos que parecía que podía ser el principio del fin no porque Zidane como decía Romero se merece todo pero se ha equivocado en la gestión clara la mismo del grupo esta eliminatoria si tiene el sello de que Zidane la la aliado aunque luego éstas habían jugado muy mal que es verdad en la primera parte pero Zidane Saleh como principal culpable de este

Voz 1375 37:31 pero tú no estás ahí no te pregunto eh pero los jugadores no digo que haya roto la relación evidentemente cuando vienen roto la admiración yo creo que da la sensación de que el efecto Zidane no hace efecto

Voz 8 37:43 la falta ahora lo que falta ahora hace falta algo más

Voz 1375 37:46 el efecto Zidane no cuando llegó Zidane se marchaba

Voz 1421 37:48 united que es muy buen técnico equivocado porque manejo más de vestuario pro equivocado o no por el trabajo trabajaba bien pero cable decía Modric nuevo pegar exterior que decía como faltas a Cristiano el manejo del vestuario en la gestión del vestuario que eso Zidane es una maravilla en eso Benítez se equivocó no en el trabajo en la pizarra que es muy bueno pero no entendió ese vestuario no supo entenderlo o no pudo entenderlo quién sabe no pero Zidane cuando llegó la gente le admiraba no como figura lo supo gestionar y ahora quizá el equipo aparte de un gestor necesita un buen entrenador Zidane en en las malas no ha sido capaz de de esto no ir yo creo lo que estoy sacando un poco que esa admiración se ha perdido un poco podrán el respeto no no no no no

Voz 8 38:31 el gesto de Isco hoy sí sí

Voz 1421 38:33 soy muy significativo muy muy sirve digo porque estaba muy quemado lo hemos contado aquí muchas veces Isco estaba muy quemado no no no no no te siempre el cambio él el que queda siempre sacrificado él el que caía de los onces el cuando ha sido el mejor de la primera parte el primer tercio de la temporada bueno es lo que está pasando

Voz 1501 38:49 no hay muchas ya lo había sido hoy disco sino una mala decisión porque embotellado más al equipo se que no también digo que eso estado horrendo

Voz 1375 38:55 pues ya estás igual que a que es verdad pero que hoy ha estado muy mal como hay quién compañero

Voz 1501 39:02 fundamentalmente porque con su que qué culpa tendrá el pobre que va a salir de no chocar la mano no digo eh

Voz 1375 39:07 es verdad que disco le costó mucho entrar en el equipo titular tuvo que hacer muchos muchos muchos buenos partidos para entrar en el equipo titular es verdad que le hace falta muy poco para salir del equipo titular en cuanto esto ha dicho va fuera si Asensio también no de quién es la culpa lo que decíamos antes pero lo que es cierto es que hoy ves el partido Asensio también dice pues no sé si la culpa es decir claro pero es que eso es que no está mucho que igual es culpa decidan porque no lo ha dado confianza igual es culpa Asensio porque yo qué sé porque es el ha subido lo que cada uno tendrá una una opinión no será otra que noten que que no digamos aquí pero que Asensio está jugando mal lo sabe Asensio el primero también entonces silenciador te pone poco tienes que aprovecha también las oportunidades

Voz 1005 39:43 cuando mal lo poco que juega claro exactamente

Voz 8 39:45 es que para que un jugador de le ponía jugaba bien cuando no porque yo

Voz 1005 39:50 confianza cuando le dio confianza sientes más que eso está señalando de una manera Noel él Isco

Voz 8 39:55 el caso está siendo muy justo

Voz 1005 39:58 con Isco Zidane muy justo muy injusto yo creo que hoy ninguna ha estado

Voz 0239 40:02 lo lógico niveles futbolistas que hayan demostrado el nivel que tienen y otros que no señalar con el dedo a futbolistas que además no son como dice Gallego titulares habituales y que no están rodeados de los titulares habituales en una noche como la de hoy es goloso pero no es justo pero hay casos que son evidentes yo creo que hay tres futbolistas que quedan muy señalado no por la eliminación pero sí porque demuestran con su rendimiento que no estará al nivel no ya de ser titulares del Real Madrid sino ahora mismo de poder ayudar al Real Madrid y el otro es Teo y el tercero marcó Llorente trece

Voz 1375 40:35 bueno no es justo señalar a Isco Asensio justo señalar a chavales

Voz 21 40:39 encontrado quita pobre

Voz 0239 40:43 ya me contarás es cuestión de análisis y yo creo que ahora mismo hay fútbol el año pasado en la unidad de todos los futbolistas demostraron tener capacidad o casi todo porque el año pasado también dijimos por ejemplo que Danilo no estaba capacitado para ser titular del Real Madrid pues de la misma manera que Zidane tiene que asumir el noventa y cinco por ciento de la eliminación en el día de hoy de esta competición yo creo que hoy queda bastante demostrado que hay futbolistas de la unidad de la unidad de la unidad ven que no tienen

Voz 1375 41:09 no serán nunca de la unidad no hay muchas pasa nada por decirlo así mucha gente de la unidad ve que Adele

Voz 1501 41:14 he estado en algún momento que que pueden ya en su momento Marcos Marcos Llorente

Voz 8 41:18 no desde que llegó al Real Madrid no ha demostró pero a nivel de unidad

Voz 1375 41:22 en ningún momento perdón que me equivocaba nombre Marco así

Voz 1501 41:24 yo pienso Lucas Vázquez por supuesto en su momento la temporada pasada delantero

Voz 1375 41:28 sin duda

Voz 1501 41:30 yo qué sé si considera esa Nacho de la unidad ve que yo ya no lo consiga la unidad

Voz 0239 41:32 no lo ves es el futbolista el segundo que más ha jugado toda la temporada

Voz 1501 41:35 quiero decir que hay jugadores que de verdad ya habían demostrado pero estos nuevos en inevitablemente tienen que demostrar que va

Voz 1375 41:40 pero no cómo tienen que demostró que yo estoy de acuerdo con

Voz 1501 41:43 con Romero que puede ser injusto lo que tú quieras pero al final son jugadores que ahora mismo no tienen nivel ya efectivamente ayudar a los objetivos tan importantes que teóricamente tenía el Real Madrid

Voz 8 41:51 es muy diferente muy diferente a responsabilizar los de la eliminación no se que Benítez

Voz 0239 41:56 la Tutu esto es el Real Madrid cuando te dan una oportunidad tú tienes que agarre esa oportunidad han tenido la oportunidad de la Copa del Rey durante la Copa del Rey ha demostrado que son futbolistas que están muy lejos de poderle poner en presión a Zidane para pensar en ellos en el equipo titular

Voz 1005 42:09 sí yo quería incidir en la responsabilidad de Zidane este equipo se empezó a caer hace cuatro meses yo vuelva a hacer la reflexión de hace unas semanas que ha hecho Zidane en que se ha notado la mano de Zidane cuando este equipo ha empezado a perder y a cosas que tenía la temporada pasada en qué se nota la mano del entrenador hoy es realmente televisión hoy eh ha avanzado ayer en un avance de la duodécima in ese avance de la duodécima hay un pasaje donde se ve la charla de Zidane en la duodécima no le deja en buen lugar no les deja en buen lugar si ese es el argumento que tiene Zidane futbolístico en un vestuario malva el Real

Voz 1375 42:51 Madrid es una frase Julio o lo que se refiere es que ese documental hay una frase dentro de la charla técnica de Zidane dijo su por la derecha se la frase de Zidane lo digo porque no lo sabe es cuando dice abrimos a la banda centramos el remate y gol bueno ese corte ya han puesto a sino que la charla durará mucho antes y después por diez segundo le fue mal la charla puedo tiene segundo de una charla del descanso al tu rival de turno

Voz 8 43:15 no es que yo yo insisto Mario Pascual eso

Voz 1375 43:18 ya no no no que yo digo que cuáles son

Voz 8 43:21 los argumentos futbolísticos de Zidane que cuando habla de fútbol que cuando Zidane Nos da una explicación argumentos futbolísticos de dos exime haciendo Zidane que está abriendo Zidane para cambiar la dinámica de decir que análisis sí

Voz 0239 43:35 Zidane fue el pasado no cuenta en el Madrid pero como los preguntas hay que contarte los de fue que encontró un vestuario fagocitado pero

Voz 1005 43:43 estoy hablando ahora claro pero

Voz 0239 43:46 que no no no estás hablando ahora SAS hablando de la charla en la que el Real Madrid se coronó correcto pasándose por la piedra a la Juventus de Turín seis estas hablando de

Voz 8 43:54 estoy hablando de lo que he visto de esa y yo lo que pido curiosamente lo que viene Madrid Televisión lo que vi lo que vi fue el mejor equipo que he visto yo en el campo quitarnos el Barcelona de Guardiola haciendo osa en un montón de aquí nos hemos pasado por algún momentos

Voz 1005 44:09 Antilla está por encima de su entrenador titula yo yo

Voz 8 44:11 el tiempo es tantearla cantarle también la madre es una práctica mente la misma que tenía a Zidane repito cuando me entregaron las llaves del club y el club arriba

Voz 1005 44:21 Antonio cabe la posibilidad de que esta plantilla esté por encima de la capacidad de su entrenador no

Voz 8 44:27 no no no y ahora déjame que termine y ahora

Voz 1005 44:30 que está demostrando yo creo que está a su nivel gracias Jesús y ahora que está demostrado que no está a su nivel se está notando

Voz 8 44:37 la plantilla está en manos del entrenador algo algo algo tuvo que ver Zidane en que la plantilla sólo faltaba claro

Voz 1375 44:45 Julio te está diciendo durante cinco segundos a la plantilla que no insista por el centro con la que vayan por la banda aunque que Centre para marcar curiosamente de los tres goles que hacer que hace la victoria del Real Madrid en la segunda parte dos vienen justo aparte jugadas por la banda centrando

Voz 8 44:57 que no sabe lo ya eso demuestra la incapacidad

Voz 1375 45:00 pero bueno pero que cree que sí