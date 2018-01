Ramos: "Entendemos que la gente esté tocada y dolida con los jugadores, con su club y con su entrenador"

Voz 1 00:00 no hay ocho sale Sergio Ramos Herráez lo posible que teníamos

Voz 1896 00:04 con una lesión bastante buena ahí al final pues nos queda la carta sólo de la Champions Si nos queda aguantar pues este tipo de de momentos que no es para nada agradable Sergio capitán del Real Madrid en la buenas y las malas te pregunto por El Vestuario y por Zidane en muchos señalan que ciudadana gestionar los mal esta eliminatoria ha dejado fuera a hombres como B

Voz 1 00:26 el cristiano que también dejó tres veces y consiguió el equipo pasa eliminatorias pero este caso estaba en la grada no estaba en el banquillo cómo ves esto a Zidane leves igual que hace dos años leves tocado

Voz 1896 00:35 bueno yo creo que tocados estamos todos yo creo que hoy es un día jodido para no sólo para hoy para los jugadores que quizá lo hemos vivido desde el terreno de juego un poquito más de cerca pero también es un día jodido para el aficionado oí los entendemos no porque al final el fútbol es un estado de ánimo sí depende mucho no que tu equipo para para seguir enfocando el estado anímico de la Semana de de cada uno en su tema laboral por lo tanto entendemos que la gente esté tocada este dolida y decepcionada con con el Madrid con sus jugadores y y con su entrenador como te he dicho yo así su pues obviamente como al equipo no pues hoy es un día para para estar junto porque es es difícil atravesar esto estos momentos pero también la vida pues te brinda esta oportunidad de aprender de lo malo hemos vivido un tiempo maravilloso donde hemos ganado todo con conciso también de de entrenador y en ese aspecto si el equipo la respaldado siempre las bueno cuando se ganaba nadie hablaba pues ahora también si su puedes tendrá el apoyo de de sus jugadores

Voz 2 01:40 esto se hace unos meses se celebran celebrando cinco títulos en un año y el equipo se está desplomándose señaló Zidane como decía Javi tú crees que pase lo que pase con la Champion todavía en juego Zidane debe ser el entrenador del Real Madrid la próxima temporada bueno yo no soy yo el que tomo ese tipo de

Voz 1896 01:57 yo les por lo tanto no te puedo dar una respuesta concreta yo siempre he dicho no llevo muchos años aquí he vivido etapas donde hemos tenido en un mismo año cuatro y cinco entrenadores y obviamente pues nunca es agradable para el equipo no cuando hay cambios es señal de que la cosa no va bien por lo tanto pues sea inestabilidad que hay veces que se puede llegar a transmitir a al equipo por lo tanto no soy muy partidario siempre de los cambio porque lo he vivido te hablo desde la experiencia pero sí te digo que ese tipo de decisiones no son nuestras nosotros sí te puedo decir tenemos respaldados y su cuando ganábamos todo que fue el otro día como como aquel que dice ahora que vienen momentos de de turbulencia momentos duro donde los resultados no salen nosotros somos los primeros que dábamos la la cara por por seis uno a pesar de que la gente pueda tener una opinión distinta una pero una opinión pues que no sea como la de su pero bueno él es la cara visible de este equipos es el que tiene que tomar las decisiones de quién juegue quien no y por supuesto él el que tiene que asumir ese tipo de decisiones no nosotros

Voz 3 02:59 sabes que hemos visto en Copa muchos años pero lo que ha marcado esas eliminación nació el partido de ida recuerdo Alcorcón recuerdo Real Unión de Irún en recuerdo la temporada pasada contra el Celta lo que sorprende de hoy es que el equipo no ha aprovechado una ventaja de la ida el han remontado en en el Bernabéu eso porque pasa por falta de motivación relación Cerezo ya estéis saqueados de ganar

Voz 1896 03:22 descansa te ganar todo lo contrario yo si me hubiese cansado de ganar me hubiese retirado hace tres años no pero en ese sentido yo creo que la gente sigue manteniendo esa ilusión esa hambre por porque era de seguir Conti conquistando títulos por querer seguir brindando al al mundo que hemos sido los mejores pero el fútbol sigue avanzando el fútbol también te hace vivir momentos malos de los cuales pues también debemos saber aprender a lo largo de mi vida la experiencia también me ha hecho aprender mucho de mis errores hay que estar preparados no es agradable porque venimos de de vivir una etapa muy bonita con Zizou pero eh cuanto antes salgamos si estemos juntos y unidos para asumir la la realidad pues mucho mejor corríjame si me imagino las decisiones las toma el presidente como decías yo no tomo las decisiones Carlas mal presente al Real Madrid el presidente de Caja bajado al vestuario como siempre el discurso ha sido distinto al de siempre ha habido bronca al vestuario del presidente no pero sí tampoco en honor de animar hoy ha sido y no no no recuerdo nunca un discurso del presidente siempre sí que es verdad que bueno pero siempre los hace buenos ha ganado cuando se pierde siempre habla con algunos May con otros menos pero siempre se han cargado de bajar a felicitar au da ánimos a al grupo y hoy tampoco te voy a decir lo que habla con si surgen lo que habla como presidente pero sí que es cierto bueno es suyo es un día jodido para para todos el presidente es el primero que se va jodido a casa los jugadores el míster nuestra afición es un día para que todo el madridismo pues entendemos que como está la situación de fracaso de sesión pero nosotros somos también los primeros que estamos muy muy dolido no tiene preguntar ha dicho Zidane la escucho decir

Voz 1 05:03 el equipo no ha competido en la primera parte tú en el campo con capitán Estado porque con él

Voz 1896 05:08 hombre al final el resultado pues está ahí sí que es cierto que me quedo con con la segunda parte donde hemos metido al otro equipo hemos creado ocasiones hemos ido ha buscado cuando realmente la situación era pues muy complicada es decir una situación al límite de que calles eliminados pues uno reacciona de otra manera quizá si hubiésemos salió la primera aparta así pues no estaríamos hablando hoy se está mete bueno primero pues pedirle disculpa obviamente por porque somos los primeros que nos hubiese gustado no es que el madridista pues sois acostarse Felisa costado se posa orgulloso de su equipo orgulloso de del esfuerzo que hace por pagar una entrada por pagar un cable por comprarle una camiseta su hijo todo eso pues somos los primeros que lo sentimos que lo valoramos yo no voy muy jodido a casa

Voz 1 06:03 pero como el resto de mis compañeros como si su como él

Voz 1896 06:05 el siguiente sea es un día para que el madridismo esté unido es difícil pero después de haber vivido a lo mejor yo creo que tenemos que estar juntos para para vivir lo peor