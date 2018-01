Jaume Domenech: "Ha sido un partido muy intenso"

Voz 1375 00:00 hola Jaume portero muy buenas hola buenas noches pues felicidades morterazos lo primero muchas gracias que que que no que no es fácil llegar a una semifinal de Copa no

Voz 1 00:09 no la verdad es que no sabemos tenían una una eliminatoria

Voz 2 00:12 muy difícil muy bueno satisfechos por lograr el pase y además con

Voz 1375 00:19 cuando no se tienen tantos partidos tanta continuidad no es tan fácil no creo que jugó un partido en liga esta temporada

Voz 3 00:24 sí en el panteón de Anoeta copa de Anoeta sí

Voz 1375 00:28 cuando llegó la tanda de penaltis lo tenías claro que iba a parar alguno

Voz 3 00:33 sí la verdad es decir no bueno a ver nunca ha ganado pero no tienen confianza en sí has dicho para alguno por lo civil

Voz 2 00:41 por el esfuerzo de los compañeros vamos era lo menos que podían

Voz 1375 00:44 que que partidazo es verdad que la los penaltis asestado estado decisivo ha sido decisivo para que el Valencia estén las semis pero que partidazo dan habéis hecho los dos equipos eh

Voz 2 00:52 sí sí es un partido súper intenso hoy de muchas idas y venidas la verdad que sido

Voz 3 00:58 qué te ha dicho el míster

Voz 2 01:00 el míster siempre que no marcan no no está muy contento tiene toda la razón pero bueno al final también está contento por el pase y por lo que

Voz 1375 01:10 estamos haciendo ha dicho que no quería ha dicho que no quería ver los penaltis bueno no los ve nunca desde hace unos cuantos años

Voz 2 01:16 sí bueno yo a mí tampoco me gusta verlos escrito estamos nosotros

Voz 1375 01:19 pues como cierres los ojos pero sólo cuando chuta los tuyos no pensando desde dos mil ocho no jugaba no juega una final el Valencia lo tenéis más cerca eh

Voz 2 01:29 bueno vamos a ver si si seguimos trabajando así si tenemos suerte pues ojalá ojalá Dios quiera hay podemos jugar otra

Voz 1375 01:37 pues déjame que te felicite otro portero del Valencia que está por ahí Santi Cañizares hola Cañete qué tal buenas noches difíciles lo de la tanda de penaltis que bonito no cuando se gana hombre

Voz 1 01:51 la verdad que sí debe descargas una adrenalina de locos madre mía

Voz 1375 01:54 joe hoy recordadas tú Santiago una tanda que me tocó vivir a ti no soy yo momento se me ha acordado un para pues para bien para mal el de mal obviamente cuando están por medio siempre me acuerdo de aquella final de de Milán no el de bienes elegido la portería porque en ese en ese en esa Roma creo que fue la primera Liga que ganamos allá por el dos mil dos en el último minuto yo para un penalti que no hizo líderes aquella noche porque había perdido el Real Madrid creo que el Valladolid quiero recordar que igual se retuerce los partidos y la cabeza completamente pero cuando el cuando han tirado en aquella portería lo he dicho en Carrusel digo es aporte dieron al Valencia muy bueno pues así ha sido ha tenido suerte también es porque estaba el deporte uno por mucho que se puede esa portería sino llega parada está claro a ver qué hacen pues no Jauma que felicidades eh además a dormir pero vamos no como como un niño no

Voz 3 02:51 sí la verdad que a descansar un poquito oí que bueno mañana otra vez al trabajo mañana toca a mañana a ver qué pasa en el español y a quién crees en semis

Voz 2 03:00 pues no me me da igual la verdad nos apostó muchas complicaciones y el Alavés así no soy de elegir rival en el que nos toque puedes preparar bien el partido oí