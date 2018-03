Sulma, desde Londres: "Mucha gente no se adapta a vivir aquí pero yo no tengo pretensiones"

Voz 1363 00:00 desde Londres suena nuestro número de teléfono suma buenas noches

Voz 1 00:04 hola muy buenas noches Macarena como estás saludo batía todos los oyentes me madrugada

Voz 1363 00:10 gracias gracias noche fría verdad

Voz 1 00:15 mucho mucho si la libertad no se Madrid que que clima está haciendo ahora

Voz 1363 00:20 pues bastante raro parece que estamos en primavera pero ya hoy bajan las temperaturas osea que la cosa cambia

Voz 1 00:26 que pues pues nada me ha leído mucho de escucharte igualmente verdad que es maravilloso yo soy nocturna normalmente siempre me acuesto tarde pero mi que me engancho al programa porque siempre que ellos a dormir el estás escuchando la yo era mi record de John programa que ahí en Colombia también que ese ya es igual hablar si ya muchos años y entonces yo me acosté y había veces en España en Barcelona no se escuchaba también de cuando iba a me dio mucha alegría volver a poder a estar en línea con usted

Voz 1363 01:06 escuchaba usted también en Radio Caracol sí que bueno que bueno pues nos en nuestros compañeros y hermanos claro

Voz 1 01:13 sí sí sí sí claro que sí

Voz 1363 01:16 el también muy bonito la verdad es que

Voz 1 01:18 en este programa es maravilloso porque muchas veces Donna quedó Moon nocturnos hay mucha le gusta hablar nos gusta contar de pronto cosa desahogarnos reside es consejo de las otras personas y entonces muy bonito porque es bonito hablar a mi me encanta mucho

Voz 1363 01:40 se aprende mucho verdad di una de repente se sitúa en el mundo con otros cosas que escucha es un hay que hace usted en Londres

Voz 1 01:49 bueno pues mira Macarena no nosotros vivimos hace seis años aquí en donde debido a la crisis en en España pues inmigrados para acaparar donde ir la verdad pues gracias a Dios nos ha ido muy bien al principio como todo es difícil es un poco duro pero nosotros somos simple fuertes valientes ir forzado Si vemos logra ahí está muy bien desde que llegamos hemos tenido trabajo la verdad ha sido maravilloso estar aquí como fue maravilloso vivir doce años en Barcelona también puede endosando se años muy preciosos inicia pues nosotros lo sudamericanos somos hermanos colombianos son conocidos por ser trabajadores pues gente chapa aislante si nada tiene entiendes entonces yo pues yo siempre he sido muy positiva ha sido muy muy positiva

Voz 1363 02:49 su marido es colombiano también sí

Voz 1 02:51 que si nosotros somos colombiano Yo soy de una ciudad hermosa llamada pasto ILD de pitón huy tiene Columbia donde sí con

Voz 1363 03:01 nacieron se conocieron en Colombia

Voz 1 03:04 sin ir a la la historia bonita porque es muy bonito porque los dos nos conocimos en Colombia muy yo tuve cuatro hijos antes de conocerlo a él en esa época de que yo era madre eh que de viuda y a los casi siete ocho años nos volvimos a encontrar ahí él se casó conmigo Él me llevó a España el adoptó mis cuatro hijos y ha sido una esposo maravilloso maravilloso hasta el día dos mil diez

Voz 1363 03:37 habría que historia

Voz 1 03:40 si no me las dan eh tú decías que si teníamos testimonios en la verdad a mi me gustaría contar tenientes chinón gustaría junto al tenis testimonio que ellos que tiene Dame vida yo yo soy cristianas Bjelica si desean hace veinte años con enseñó a la verdad el amor a Dios y la OCM ha permitido llegar muy lejos no permitió tener paz me ha permitido tener amo ha permitido salir de muchas cosas duras que pasaba una vida en yo te cuento que en fin una mujer que pasó mi necesidades en Colombia sufrí al quedar viuda con cuatro hijos dos seguidos no estuve muy muy seguir que debido a veintisiete años a mí cuando Dios puso a mi esposo fue en cambio una transformación para mí también es muy grande en permitió que yo llevar a Barcelona desde que llegué me encantó y al sistema añade que a la gente en aprendí a respetar sus normas a respetar sus leyes gracias a Dios siempre tuve como ese carisma de de de donde sientes para llegarle a la gente yo soy muy apreciada ahí en un barrio que se llama Molins de Rei allí en Barcelona tanto mi esposo como yo consigo ir te cuento que después de de ya estar ahí en Barcelona nos casamos duramos cuatro años haciendo papeleo para hacerlas de agrupación de los niños porque tuve que viajar primero yo iba a los cuatro años pudimos la grupal hizo fue un momento maravilloso precioso fueron dos años precioso de nuestra vida pero a los dos años de de estar Mis hijos ya con nosotros teniendo esa vida plena y maravillosa la cual cualquier ser humano decía pues lastimosamente ni como mayor en esa época tenía dieciocho años murió en un trágico accidente atropellado por un tren en Barcelona eso fue algo muy brutal fue algo muy tú muy doloroso en intentó destrozar una mujer Beatles repito yo soy creyente yo me acerco al amor de Dios me hacías reía a él el dolor de perder un hijo es algo muy cruel doloroso eso es un sentimiento que yo no se lo he echado a nadie mi mira pues poco a poco fuimos saliendo adelante me dijo ya hace ocho años que murió de cuento que debido a la muerte del mi otro hijo que en esa época tenía catorce años cogió una fuerte depresión tuvo un intento de suicidio se me metió en las drogas mi esposo ha venido por aquí para Londres fue un tiempo muy muy duro la crisis en España está muy fatal los niños están terminando la es yo tenía que quedarme allá

Voz 2 06:51 a mí me para tanto y nada de por aquí con

Voz 1 06:55 el tuvimos que dejar los niños que terminaran la eso ahí al año no los hemos traído al año de habernos traído fue que negó tuvo en intento de suicidio porque él ya tenía dieciocho años dijo que se quedado allá me tocó de volverme poder traerlo lo de eso ya hace cinco años Macarena cinco años fueron cinco años donde gracias a Dios en este país lo ayudaron mucho me de pudieron psicólogos tuvo una atención maravillosa especialistas todo todo todo todo ahí los médicos me decían que él tenía un problema de esquizofrenia que era un tenía una enfermedad mental Él nunca iba a ser una persona normal que yo tenía que de consciente que él de por vida iba esa carga para mí que yo tenía que ser su cuidadora fueron muchas citas muchas terapias yo siempre le decía la psicóloga yo soy cristiana yo cuernos cual Dios mi Dios me ama mucho yo sí tengo esperanza de que Dios me va más el a ese ordene

Voz 3 08:05 un día ocurrió en Dios lo sano en

Voz 1 08:11 son cosas espirituales que pronto no quieren entrar mucho en el tema mi Dios me hizo él mi lado me llamó empezó asistieran Iglesia mi recuperó el mismo gracias a Dios Él nunca quiso tomar medicamentos él siempre tías hemos tomado habías no los psicólogos me decían yo les decía que lo obligaran a tomarse los para que él estuviera de niños Mesia cómo era el adulto no lo podían obligar por él gracias a Dios porque nunca se volvió adicto a eso Dios lo Oliver todos los no hay hace ahora en el verano pasado se ha cazado con una niña de la iglesia más mi niña terminó sus estudios aquí en Inglaterra le dieron una beca para que estudiara en inglés término todos inglés y ahora está felizmente casado y trabaja diseñador gráfico porque el estudio de diseño gráfico en Barcelona

Voz 4 09:10 vaya su alma

Voz 1363 09:13 han sido unos años intensos muy duro sin unos años que la han puesto a usted aprueba

Voz 1 09:19 muchas son pruebas muy eso cuando las personas yo las veo tristes idéntico estancias así yo yo yo vine yo quisiera todo el mundo le crean Dios Bush quién Dios porque del proviene la paz del proviene la tranquilidad la felicidad la moda los seres humanos son necesarios para dar Dean Murt para compañía pero divos del Espíritu de Dios es tan grande están hermoso que sobrepasa todo acto sentimiento sabe y eso me ayudó a mí me ha ayudado a superar la muerte de mi hijo muchas veces en aquí en Londres he tenido la oportunidad y la dicha de compartir con mujeres maltratadas en las cuales Dios me ha permitido ser testimonio de tu tienes que seguir adelante y si tienes un poquito de fe busca esa fe sabemos que es algo de esa tristeza de de protección de esos traumas porque son seres humanos limó lleno de tantos así la vida

Voz 3 10:22 entonces es es es muy

Voz 1 10:25 cuando uno dos pero a la vez para mí ha sido ha sido como una universidad porque he aprendido a valorar pues me he aprendido a a soportar he aprendido lo que es el dolor para poder ayudar a otras personas custodiados he aprendido la paciencia el amor la hace la Misericordia hasta ha aprendido un poquito de psicología en sabe estoy muy se ni ni o mi hija una de ellas Biden pase luego una tengo otra fiesta que que tiene veintidós años y donde no podían suma sí aquí en donde viven hijos no era de Niza que tiene veintidós años y en Barcelona de la otra tiene veinticuatro años

Voz 1363 11:15 y cómo es la vida en Londres con con una familia bueno tiene parte ahí pero hay otra que está repartida por por otros lugares cómo es su vida tiene usted un entorno de bueno con el que compartir me imagino que la Iglesia si no allí una en una comunidad y amigos familia practicamente

Voz 1 11:37 pues mira que muchas personas cuando vienen aquí a Londres al principio cuando llegan no les

Voz 5 11:41 me gusta mucha gente que ha venido de España porque hay mucha gente que ha venido

Voz 1 11:45 pues sí están en tiempo y que no se adaptan a Lima no se adaptan al idioma nacional John al tema pero yo he sido una persona muy positiva yo soy una persona muy alegre siempre aprecio y valoro todo lo que él había y lo que Dios me permite tiene entonces intentó sacarle lucro entonces como tú dices si tengo el entorno la de la Iglesia siente colombiana siente inglés asiente por túneles alguien te planteas de todas las de toda la ciudadanía es porque te países multicultural en ese aspecto es muy bonito pero él en si yo soy muy dado a la gente me gusta hablar Hinault habló viene nivel todo lo poco que se habló con todo el mundo saludó a todo el mundo va uno les cuento di les digo que soy de Colón de ahí habló de comida que vengo España inevitable no es Ia así entonces son seis años que han pasado y en este en estos seis años ha he ido adquiriendo amigos que han llegado quizá no otros que se han quedado otros que me nada o experiencias pero es muy bonita la vida sabes hay trabajo no trabajamos desde cultivos ni a mí ni de guardaespaldas de la Reina algo la baja aquí peleando trabajamos son muy felices nos ganamos dinero pagamos un alquiler es costosa la vida igual que en todas partes vi trabajar y lucha te fue en te vas a poder salir adelante sabe Si tienes aspiraciones ya muy altas Vives que lo Ziganda no te alcanza para vivir llevar esa vida tan alta pues paso divas Apache pero sí tiene una tasa al sistema lo que hay y feliz con lo poco mucho que necesitan pues para mí eso es lo fundamental

Voz 1363 13:41 a gusto da gusto escucharle a usted Somalia ya que es nocturna recuerde que bueno estamos a un paso muchísimas gracias por llamar

Voz 1 13:50 muchísimas gracias a ustedes un abrazo muy fuerte para Antoni decirle que siga adelante y que de pronto la señora lo va a valorar de pronto puede que vuelva energía que que se arrepiente y no valore porque de verdad que me da mucha penita con él que siga adelante que pida a Dios que vayan a su corazón de paz dio muy buenas noches a todos y ha sido un placer hablar contigo Macarena

Voz 1363 14:17 igualmente cuídense mucho buenas noches no muchas gracias