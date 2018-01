Costa canta, Camps lo niega, Rajoy silba

Voz 1

00:00

sí es cierto que se financiaba con dinero negro en los actos de las dos se las decisiones más importantes en esa campaña las tomaba el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana al señor Camps el acto central del Partido Popular en la comunidad valenciana de la plaza de toros con Mariano Rajoy Génova elegía sitio Génova ponía su empresa entonces presidente Camps solicitada una serie de complementos por ejemplo fuegos artificiales por ejemplo un animador fuera Jandro me consta que esas cantidades fueron abonadas con dinero opaco al fisco aportado por empresarios o con facturación emitida empresarios Victor Campos me llamó a su despacho No time muestra unos sobres donde me dice que hay dinero en efectivo me comenta que es dinero de los empresarios le aportan y que esto es una encargó ha hecho el presidente Camps me desplazó a la sede nacional del partido Luis Bárcenas me dijo con eso es una práctica prohibida en el Partido Popular a nivel nacional sería un Illes ilegalizados soy consciente de lo que estoy diciendo quiero declarar y manifestar mi en mi arrepentimiento y pedir perdón especialmente a la sociedad española y valenciana y en particular a mi familia que se que va dir consecuencias con esta muchacha