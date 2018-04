La película The Post es, en realidad, un anuncio

Voz 1 00:00 un rito

Voz 0621 00:05 Nos ocurre en todos los niveles de la vida pero

Voz 0958 00:07 sí sí concretados este asunto en un entorno que hasta hace poco era familiar cercano nos damos cuenta que el mundo de consumir televisión tal y como lo hemos conocido hasta ahora

Voz 2 00:18 se muere muerto superó

Voz 0958 00:23 permítame el al respecto dos consideraciones iniciales la primera es que si coges el periódico en las últimas páginas las de programación de televisión se darán cuenta de lo poco importante cada vez más de lo importante que resulta saber a qué hora él que echan en la tele su serie favorita

Voz 3 00:40 los oye enrollado navega por Internet escribo MM rememora cuando empiece una película porno

Voz 4 00:45 de esta noche está lo cual evento de

Voz 3 00:50 Timo cincuenta y ocho puntos sumando

Voz 4 00:53 que ahora hay nuevas teles Macián madre

Voz 0958 00:55 donde echan meses donde eso donde lo echan Clay es HBO Amazon Google Play el no más entre otros se que muchos más el futuro los acuden que que está la camiseta del Barça eso es una delito buenas mucho más ganas la red acuden se llama bueno es casi ya el presidente ya hablamos de futuro es el presente y además conforme pasan los meses las semanas el consumo es mayoritariamente a la carta tú no le puedes explicar a nadie a un niño no opera te siéntate aquí a ver qué es lo que pone la tele esto es así y claro eso va a alterar un entorno dedicado a la publicidad que hasta ahora tenía muy claro cuál era su camino bueno la segunda de esas consideraciones de las que les hablaba es que resulta fascinante poder ser testigos de ese cambio somos unos privilegiados cambio del que hoy hablamos con dos de los publicistas más geniales de este país acostumbrados a vivir en los cambios Isabel perfectamente cómo interpretarlos mi Segarra muy buenos días buenos días yo creo que somos afortunados vivimos una época de cambios constantes y los vivos en primera fila

Voz 0621 02:01 sí somos tras la segunda final la primeras falsa de los hemos geniales no en el caso de Gonzalo Pérez premio pero lo que sabemos no adaptados al cambios eso es una falacia total que habría que de montaña

Voz 3 02:14 en la primera fila a la pregunta de qué está pasando

Voz 5 02:17 a la pregunta qué está pasando la respuesta no tiene idea

Voz 0621 02:20 pero si si la la el es verdad que que no es normal tener el privilegio de asistir a una revolución de estas proporciones en en tu oficio

Voz 0958 02:29 fíjate Gonzalo Madrid muy buenas bueno que el presidente el CEO de Google decía hace tan solo dos días que los cambios que va a provocar en nuestra vida la inteligencia artificial son mayores que los que provocó el fuego

Voz 6 02:43 con la imprenta este hombre

Voz 0958 02:45 o es que un poquito sobre Aíto a ver

Voz 7 02:48 yo estoy convencido lo que no vamos del tema pero yo estoy obsesionada con el impacto de la tecnología en en en nosotros como especie humana toda esa nueva religión entre humanismo cómo vamos a ser cuando la tecnología pueda poner Chipre mi cadera como cuando frena el envejecimiento cambiamos como especie damos un salto evolutivo es verdad que cuando claro cuando contemplada es el futuro y el impacto a tecnología de un salto evolutivo de la especie pues como que va como mínimo está a la altura del fuego Piru

Voz 0958 03:13 por poner un ejemplo concreto en este caso Otón tú que eres amigo de costumbrismo tú cuánto hace que no te sientas a ver qué echan en la tele pues es buena pregunta yo no soy el más

Voz 3 03:24 al día yo yo oigo rumores este programa y mis compañeros

Voz 0958 03:32 pero tú no te sientes a lo que todo el mundo está cambiando dice madre cambiando por allí

Voz 3 03:37 está cambiando pero yo voy por otro lado se lo tengo este como alternativa los que menos mal que no me obligan porque sinceramente yo como persona llame mí realmente disfruto más con un libro no es este pero fíjate

Voz 0621 03:54 que la aquí el asunto es que no nada se va a morir al tema es que el que vamos a coexistir con distinta posibilidad eso eso es realmente la confusión porque si como se anunció cuando parecer atraviesan que la radio va a morir pues la Josep muerto pues vamos hubiese sido menos complicado

Voz 3 04:08 es muy viva pero yo ahí discrepo a media eh yo discrepo con ella hasta aquí la exhibición

Voz 7 04:18 quizá lo pondría al revés creo que tiene más futuro la radio que muchos de televisión a ver yo creo que aquí no muere nada sino que nace la posibilidad como decía Toni en la entrada de ver las cosas como nos da la gana y eso es para celebrar yo creo que se habla mucho de la muerte de la tele porque hay determinados agentes que empiezan a perder mucho dinero y no Sarhane muerde pero aquí de lo que hay que hablar de un nacimiento Hidalgo positivo dos yo creo que lo que nace es un nuevo modelo de consumir la televisión a la carta tanto a conversaciones a la carta o lineal Viñales como lo hemos consumió toda la vida a alguien decide cuál es el orden de las cosas y a la cartas que lo decido yo la conversación no esté leo Internet ni siquiera la conversaciones Netflix o Telecinco la conversaciones si es

Voz 3 04:58 a la carta pues vamos a es a la carta pero vamos a cabo si es a la carta quién va a sufrir son los canales que conocemos hoy día yo eso es iban a morir claro pero vamos a bajar la conversación al tener vale la realidad porque sino vamos a todo el mundo intermedio entre la realidad

Voz 0958 05:14 has dicho algunos de los mejores anuncios que hemos visto en este país si quieres no te lo digo yo el mejor publicista europeo de todos los tiempos cuando la gente ya no se sienta a ver la tele cambia la forma en la que tú tienes que dirigirte a ellos mediante espacios publicitarios decir Si hasta ahora las pausas publicitarias básicamente según algunos era lo que construya televisión y entre medias la publicidad lo que ponían eran programas cambia tu forma la fórmula que tú te relaciones con la publicidad y por extensión que la Audiencia ha cambiado completamente sí

Voz 0621 05:42 también es verdad que cambia el modelo clásico intrusión hay que decir que lo de la tele a los cincuenta cuarenta cincuenta años de de unas tele mono monopolísticas es la anomalía es decir antes de eso y ahora sea después de eso lo que hay es la confusión en la fragmentación y el lío lo qué va a pasar entiendo es que vamos a pasar de un modelo de publicidad que que interrumpe un contenido a publicidad que es el contenido pero eso

Voz 0958 06:05 ya

Voz 0621 06:05 ya es decir nunca tuve la sensación de que Popeye era un anuncio anuncia todo Hollywood te a la otras desde aquí en Hollywood es propaganda todo es decir la película de que todo el mundo habla de de Spielberg de papeles lleva el atentado hombre eso es sospechoso que salga ahora que sea el dueño del por qué eh que Trump consigues hay algo detrás de eso no por tanto pasaremos a un universo en el que no sabremos distinguir muy bien

Voz 7 06:31 lo que os contenido de lo que es propaganda que es una cosa que ocurrió

Voz 0621 06:34 siempre pero siempre siempre sonriente

Voz 7 06:37 completamente de acuerdo yo creo que es Bezos que Nacho el Post ya está con Spielberg pero volviendo volviendo a lo que tu decías de estos

Voz 0958 06:44 perdón para que es el dueño de Amazon que simplemente ayer por por unir todos los cabos ayer El Corte Inglés pedía amparo sin vamos a luchar todos con las mismas condiciones El Corte Inglés apelando a regular el mercado y con cariño decir el enemigo de El Corte Inglés a Amazon en la película que se estrena en Steven Spielberg que habla de esos papeles de un periódico que compra el dueño de Amazon empieza a estar todo demasiado bueno yo tenía una conversación ayer

Voz 7 07:09 lo que pasa es que igual estoy pero apasionante como Amazon es el primer agregador de audiencias del planeta y entonces cómo está vendiendo los datos porque además no es como Google que sabe lo que tú has buscado Amazon sabe lo que tú has comprado y vende los datos sabiendo lo que tú has comprado portando tienen mucho más valor no es una intención es una realidad entonces como Amazon es el principal agregador de de audiencias del mundo se ha convertido en el primer medio el mundo y digo también es

Voz 0958 07:32 sí pero espera para Iriney flexible la tormenta o por ejemplo para mucha gente que esté es un hito que van a escuchar es casi un orgasmo y ahora empieza a tu sería Jo esa este vamos a repetirlo tú te sientas además es una señal de tener un ente Netflix de abrir la puerta entonces abre la puerta del placer y ahora empieza a Yeste otro es el de es que es tan sutil lo hacen también

Voz 6 08:04 este es el de HBO

Voz 10 08:10 no es un un abrazo saber cómo estás

Voz 3 08:14 dice que no sé no es exactamente igual que es muy

Voz 0958 08:16 mucho más sutiles mucha más gente puso te recordar la época Toni te acuerdas

Voz 0621 08:21 de Canal Plus con su decodificador se recordado buena noticia maravilloso de de la del fútbol de Canal Plus que decía o lo eso no lo ves ya aparecía el clarificar que había gente mucha gente que veía determinadas cosas del Canal Plus codificadas no no vamos hacia

Voz 3 08:37 que eso Tom tampoco no pero yo yo con no había mucha gente que de esta forma absurda de sobremesa son que el último avance tecnológico que tú valoras es la imprenta a partir de ahí ya no no sé una cosa déjame defenderme en ese sentido yo reconozco que la gran creatividad hoy en día la que estará de esa existe existen la pantalla yo creo que Hollywood ha quedado detrás o Hollywood se ser que ahora poca poca la pantalla pequeña porque creo que Cinemateca yo creo que quien esto les en Telecinco Gonzalo ya

Voz 7 09:13 a mí me parece cuando hablamos de la televisión a la carta y a mí me hace gracia porque te dicen no es que en un modelo de lesionada capta la gente lo que me Telecinco entonces parece que es que la conversación es la salud del contenido diciéndonos sino tiene que ver imagen te va a querer Sálvame que Netflix y eso no hay ningún problema el problema es si lo vais a la carta o de van o bajo demanda tienes un mando en la mano si tienes un mando en la mano cuando llega la publicidad la pasas porque hay una gran pregunta que es quién con capacidad de no ver la publicidad quiere ver la publicidad nadie si tú pasa es la publicidad lo que no tiene Telecinco en un modelo a carta modelo ingresos quiebra vale no es una es más se da una paradoja Sálvame podrían verlo no no seis veintidós mil millones de personas pero sí las veintidós mil millones de personas lo hacen en un modelo que tienen capacidad de no haber publicidad la publicidad notifica los anunciantes no estarán ahí tendrá audiencia no es un problema de salud el contenido la gente lo querrá ver lo que la marca no querrán

Voz 0621 10:05 Starr Gonzalo yo que soy mucho más dijo que tuvo ese debate lo vivimos con la aparición del mando a distancia las cadenas privadas exactamente el mismo con el claro cuando yo yo yo viví una época en que solamente había un helados de pronto aparecen Antena tres Telecinco la compañía y de pronto aparece un artilugio diabólico que es el mando a distancia y el gran debate de la policía en aquel momento era con el mando a distancia hemos muerto pero sabes que vas a Toni y ha durado unos

Voz 0958 10:30 es decir esto y yo me siento de esa generación de españoles que hemos sido el mando a distancia que

Voz 5 10:37 llevan niño mira a mí me paso por pone lo HF

Voz 0958 10:42 de la tele de forma que yo no hay para mí discusión yo cuando apareció el mando a distancia para Audi me cambió la vida esa entonces

Voz 7 10:49 lo que pasa es que todo es jugar con las reglas del juego entonces hemos sobrevivido porque había cinco había anuncios en uno de otro pero Toni lo que no es lo que yo creo que no hay ninguna duda posible es que si estoy sentado tengo la capacidad imagínate que de un partido de descanso y lo grabado pero bien va que debe los anuncios

Voz 3 11:05 la parte alguna una última pregunta

Voz 0958 11:08 me pasan resistido eso sí bueno voy a hacer ultima pregunta porque este porque aquí hay muchas aristas se anuncia que los hechos deportivos de la Premier League la liga de fútbol a la que la Liga española imita en su modelo de retribución y de ingresos si anuncia que para las temporadas diecinueve veintiuno y diecinueve veinte y veintiuno

Voz 6 11:30 el propietario esos derechos va a ser Facebook

Voz 0958 11:33 de manera que el fútbol ya no va a ser una cosa que que sí podemos compartir socialmente en algunos entornos en casa pero ya no lo vamos a ver a través de la tele o no a través de la

Voz 7 11:43 si no no vamos a vez a ver a través del canal de televisión que lo esto es otra vez el televisor John Lennon

Voz 0621 11:49 es el de Telecinco a ver si si

Voz 7 11:52 dicen que la televisión lineal como tal tiene sentido desde los deportes las noticias yo creo que las noticias las consumiré vamos en el móvil Le pertenecen al móvil y por tanto serán de Twitter será de la radio que lo que mejor vive en el móvil y los deportes que pertenecen a lineal lo vamos a ver pero le pertenecer a Amazon a Facebook

Voz 0958 12:08 no se produce ahí hay algo muy perverso en ese planteamiento se comparto es decir la televisión que conocemos bien muy bien cuando hay noticias verdad cuando ocurre algo el problema es que cuando no hay noticias la tele tiene que seguir emitiendo lo que ocurre y lo hemos denunciado en este programa es que cuando no hay noticias igual hay que seguir rellenando la parrilla de y no era que cuando no hay noticia nos la inventamos y creamos una sensación de expectativa de emergencia de urgencia cuando Noray y hay muchos programas no voy a decir yo no voy a quienes hay muchas formas que viven todavía no ha pasado nada atentos cuidado eso que no hagas ileso de forma la visión que tenemos de la información de manera que bueno esto está inventado cuentos el relevo lo cual me ocurre algo ya no no le das ese valor Toni

Voz 0621 12:57 hay otro debate de que se que es que es el que habla es que es el del formato es decir también hay libros que tienen doscientas páginas porque hay que tener páginas y con veinte estarán acabados lo pasa que no existe el formato libremente páginas en las que la tenían que duraron una hora y media que podrían duramente minutos pero no existes formando programas de radio y claro los los los formato nos gobiernan y eso sabe mucho Gonzalo Segarra yo no sé de qué habla Garrido

Voz 0958 13:19 eh

Voz 3 13:20 no sé yo tengo a mi hay una reelección

Voz 0621 13:24 visitar por el por el por el prólogo prendieron monólogo o lo que sea porque me gustaba mucho la metáfora for dating pedales casi me emocionado

Voz 11 13:30 hombre pues es hombre casi día lo conseguí Toni Segarra aquí si te vemos la semana que viene

Voz 0958 13:42 de sesudo hoy con muy buenas ideas no puedo decirle lo hizo y Gonzalo al hablar del fin de la radio sí

Voz 3 13:47 es decir he dicho que el futuro noticias está en la rabia

Voz 0621 13:50 claro

Voz 3 13:52 no consume nada está aquí me pueda posicionar como él en el siglo XVI como representante de un mundo que ya hace tomen el Madrid tories agarraban gracias hasta luego

Voz 12 14:15 ah

Voz 13 14:20 huy are