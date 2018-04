La abuela transcriptora de una niña excepcional

Voz 1 00:00 un carrito Cadena SER

Voz 2 00:05 vamos a contarles la historia de Lena

Voz 1995 00:08 de la abuela de Lena también vamos a contarles la historia en una Romero no podía podido venir porque está en el cole y hemos dicho no a ser por nuestra culpa que imagínate que suspende lo que sí hay por nuestra culpa no puede ser ya venido su abuela que es Marisol Moreda Marisol ayudado a Elena escribir yo Elena historia que su libro en el que Elena cuenta su vida es una autobiografía no sé si el término correcto Marisol es autor que es una autobiografía sería correcto aprender horas días ya muchas gracias por vuestra

Voz 3 00:40 oferta estará aquí porque a mí hablar de enorme me de profundamente es una niña que comenzó con seis años arreglarme la playa yo la grababa mi teléfono móvil pues sus sentimientos como se sentía ella Albert que pues no podía andar como otras niñas y que no podía pues hacer lo que hace normalmente una niña de seis años no jugó

Voz 1995 01:05 que ya no en esa es una niña normal hay pocos niños con ocho años que te hagan una

Voz 3 01:09 maravillosa es una maravilla es una niña maravillosa con una inteligencia francamente descomunal y con unas posibilidades que que yo que soy una persona muy positiva pues intentó también igual que por supuesto su padre su madre que son algo impresionante entonces por ordenar la historia

Voz 1995 01:27 Elena es alguien nuestro con ocho años no todos los niños hacen un libro así que empezó a escribir y ahora con ocho ya lo presenta que esto se presenta vaya así que vamos a hablar de alguien que es muy especial y no está fuera de lo normal tenemos también que hablar algo que sufre que padece Elena que es una enfermedad rara que es la distrofia muscular congénita de un once M de que con ese nombre ya cuando hoy es el nombre dices bueno esto muy común no no puede ser solamente cincuenta personas han descrito cincuenta casos a lo largo del planeta se caracteriza por una debilidad muscular generalizada pero claro sien en términos de fuerza que parece que era una tiene mucha más fuerza que muchas niñas a Soledad verdad Marisol

Voz 3 02:09 pues sí Elena es una niña que cuando después de como en todas las enfermedades raras pasó un largo peregrinaje de médicos ya que los médicos no sabían lo que lo que eran los neurólogos ni los traumatólogos pues pensaban que era vital a los cuatro y cinco años pues no lo han sabido hasta prácticamente el año pasado no hay claros enterado yendo a a un médico a Londres de que efectivamente no era una cojera o una manera de andar por por un problema de las los zapatos de las plantillas allí se encontraron con que no no había más respuesta que que bueno la investigación que está realizando el hospital San Juan de Dios con muy bajos presupuestos que se dedican al tema de la investigación por parte de los presupuestos generales del Estado se encontró con que para tener algún tipo de solución al problema que afectaba tenía que ir a los Estados Unidos ha ido a un el National Institute de esa luz anotaciones de momento

Voz 1995 03:21 en qué momento se interese viene contar su historia porque lo de quién era Óscar Gual decía que para un libro bastaba con tener algo que contar en qué momento Elena cree que es importante hito lo cuenta empezar a escribir su historia empezabas que hoy se mueve

Voz 3 03:34 es un día en la playa en una playa del norte preciosa que le gusta mucho y a mí también porque es también la pérdida de mi niñez ya empezó a decirme oye mira a mi me gustaría andar como todas las niñas empecé empecé a hablar como me pareció muy interesante como profesional también de la escritura pues les dije digo si quieres me lo cuenta si te grabo en el teléfono entonces ella pues ahí jugando con sus manitas en la arena me contaba sus sentimientos ella decía que ya lo que no quería era que L pusiera un andador lo que le pusiera un así ya para andar sino que ya lo que quería era correr saltar como otras niñas por lo que el libro es un libro que yo decidí seguir con el adelante estuvimos con un para un momento y a continuación seguimos con el libro porque ya su ilusión es sí cuando hablo con ella dice Si yo no puedo andar pues puedo a lo mejor cantar y podido a lo mejor pues efectivamente tiene una voz preciosa que sus padres están fomentando

Voz 2 04:34 también poco Marisol sino un poquito aparece la abuela quizá aparece canta muy bien aparece los padres pero lo que digo que hay criterios y canta muy bien ahí no nos dejamos llevar por no nunca objetivo verdad objetiva totalmente ahí toca el piano además como paso porque hay montes y bueno

Voz 1995 04:55 Lennon de cuenta la historia en esa playa empiezan a dar usted

Voz 4 04:58 sí ella

Voz 1995 05:00 lo que ella asiente de lo que le mueve por fin lo que le mueve es decir el lugar es una forma de momento pero afortunadamente uno se puede mover de de de muchas maneras cómo empiezan a ver la idea de que una hacemos un libro que esto se va a presentar mañana lo va a presentar director médico del Hospital Universitario La Paz hay mucha gente y mañana se va a convertir todo eso en un evento bastar una Carrión que es el presidente fe de la Federación Española hermanos tienen ustedes un evento que nace en esa playa de su niñez con Elena contándoles su historia cuando se empiezan a pensar esto hay que hacer es duro

Voz 3 05:29 pues se lo dije desde el primer momento Le dije efectivamente tú eres una niña con unas cualidades muy importantes es una es una niña muy valiente muy muy decidida ir me dijo pues nada yo te lo cuento tú lo escribiese

Voz 2 05:43 el senador así fue claro estoy hecho de negro de su nieto una esto lo hace mucha gente conocida que hace libros si hay alguien quiere ser los esquiva en este caso se en este caso como va a ser el día de mañana para Elena como como ir mañana a ella el día porque mañana

Voz 1995 06:01 se va a dar cuenta que bueno pues que los sueños se hacen realidad de que las cosas hay que trabajarla que pelearon así caso enfermedad no es ninguna limitación al contrario me va a permitir mañana

Voz 3 06:11 volar pues mañana a las seis y media era un acto en el Salón como muy bien has dicho del Hospital Universitario de La Paz con la presencia de de director y además de el doctor es un gran investigador de Juan Carrión mía que soy mecenas también de ellos no hay bueno pues esta convocados mucha gente mucha gente va a ir bastante personal pues me encanta cuyo poder Santa yo lo has me encantaba que coger la alcachofa hay vayas ahí la entrevista

Voz 2 06:51 es mucha gente me quiero Alonso esperamos que es el primer libro de varios no esto justo es lo que le dije yo a ella

Voz 3 07:01 porque lo que yo pienso al menos lo que yo pienso es cuando hablaba con mis hijos pero yo pienso que para ella es una gran satisfacción el poder continuar su historia desde los ocho años que ahora tiene

Voz 2 07:17 por eso no es mala idea hasta los creadores de yo le llega yo

Voz 1995 07:22 por otra vez Elena más distantes teoría continuar

Voz 2 07:25 a tu disco pues le usted

Voz 1995 07:27 eso enorme Elena de nuestra parte somos ya muy no la conocemos leyendo libros claro como no no puede dejar de de querer si me permite un beso grande todos pero un abrazo enorme cuando uno piensa en ellos a mí me da vergüenza me sabe lo que hacemos nosotros un abrazo enorme a todos los profesionales que trabajan con niños y los hospitales este país que todos los hacemos cosas muy importantes nada pero esa gente no existe dinero en el mundo cobran muy poco pero no hay dinero en el mundo para pagar lo que hace es agente Inés como estamos centrando en La Paz la gente cómo trabaja el gen de la paz la sensibilidad la manera El criterio las formas nos hace sentir muy pequeños a los demás así que por favor gracias sigan haciendo lo que hacen Marisol mañana nos vemos que sí pueden ustedes vayan también