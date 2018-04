Belen Rueda: "En África su futuro es mañana, aquí pagamos un psicólogo para que nos diga que disfrutemos el momento"

Voz 1 00:00 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 00:40 sí que todavía están cartel el último gran fenómeno del cine español perfectos desconocidos injustamente ignorada en algunos de los premios que serán estos días Belén Rueda está a punto de estrenar El cuaderno de Sara es una película rodada hace ya algún tiempo en África pero además tiene pendiente el estreno de otra película pero en Argentina con un planteamiento alucinante y acaba de terminar el rodaje de una más en Barcelona más o menos ese servicios de el último

Voz 0278 01:07 vamos a ver esto tiene una explicación nosotros acabamos de rodar una película

Voz 6 01:11 el año pasado me año hasta que sea

Voz 0278 01:14 de la siguiente y la verdad es que estas fechas para para estreno son muy buenas y se han

Voz 1995 01:19 nosotros vamos allí a preguntarte concretamente vamos a plantear ante este sino porque hay que centrar el tiro por Ecuador sana que hiciste hace más de un año esto era tienes que viajar en el tiempo de Bono y cuando estabas en la tú tienes hasta la meta de galas

Voz 0278 01:35 preguntáis anécdotas que eso son cosas que se te quedan grabadas del momento y cuando terminas cuando cuando estás haciendo la película cuando terminas pues todos los del equipo charlamos juego te acuerdas cuando pasó es de pero claro es que ahora ha pasado un año de todas maneras las anécdotas que te ocurren en África parece que se quedan más granadinas que que te pueden pasar un día a día

Voz 1995 01:53 no te pasa aclara que como es un trabajo que ya hace algún tiempo poco te despegas de ti misma es muy difícil que tuvo hoy que nosotras valoremos lo que hemos hecho hoy da igual si es en la radio la fontanería la da igual pero hace un año ya te da cierto margen para olvidarte de las condiciones del calor de la situación con lo cual Thomas cierta perspectiva de Tivisa como tú veas ahora los cuadernos era ya estás un poco esperada de esa de esa inmediatez eso no te da cierto criterio pues mira estoy muy sí la verdad hago esta película me ha salido bien no plantea cierta distancia mira

Voz 0278 02:25 la cosa hace poco hace dos días se hizo un pase para para todo el equipo porque claro ya te digo ha pasado un año desde que acabamos de rodar lo ha sido un pase para todo el equipo hizo de alguna manera vuelves a refrescar y a todo todo lo que pasó ayer hay muchas veces que la gente te pregunta cómo tienes como haces para memorizar todo lo que tiene hombre Izar cuando estás cuando haces una película cuando estás en teatro etcétera realmente los otros lo que lo que más me movilizamos de lo que más tenemos es memoria emocional y te puedo asegurar que cuando estábamos delante de la pantalla estoy casi segura de que todos nos trasladamos allí fue experiencia muy brutal para nosotros porque estuvimos mes y medio en Uganda se rodó en Uganda aunque la película de ese suponen que transcurre en Congo lo que pasa es que claro te tienes que ir a un país el que estés

Voz 1995 03:10 pero en el que es buena o Naher asegura por lo que describe la película pero lo que desvió la película es la mala situación que que de ahí viene como bueno vamos a hablar lógicamente de de esta película a los cuadernos el cuaderno de deseara pero esta semana por ejemplo una voz se ha alzado en la entrega de los Premios Feroz se alzaba una voz que que además ha servido para que muchos se movieran pero es que justo lo hacía a tu llamada esto es lo que ocurría en los Premios Feroz hace tres días

Voz 7 03:39 a la mejor comedia de este año es para la llamada a un premio

Voz 5 03:45 apremió Belén Rueda te emocionas

Voz 0278 03:59 bueno es que claro es si eso fuera y seis dieron ese día entorno a la mujer y entonar Javier porque era realmente son muy muy simpático Silván en todo esto de una manera muy especial los jóvenes ya sabéis que están continuamente con el teléfono idealmente han sido un fenómeno Un fenómeno antes de todo esto y el fenómeno también porque la película yo creo para determinados a determinadas edades pues es como como una cosa extraordinaria a mis hijas tienen veintitrés dieciocho años seis de la han visto

Voz 1995 04:30 la llamada que es un peliculón justo esta semana fíjate en los Premios Feroz la mujer el papel de la mujer la reivindicación sobre los últimos acontecimientos se hizo protagonista

Voz 5 04:40 de una forma muy muy evidente

Voz 1995 04:42 el cine describe lo hablábamos ayer tan esquivo muy bien el momento osea si queremos entender cómo somos ahora pues tenemos que esperar unos años y ver las películas lo que escribía ayer hubo una entrevista el presidente Mariano Rajoy donde le preguntaron por un tema que está en la sociedad que está encima de la mesa que es la brecha salarial lo que ganamos los hombres y las mujeres por el mismo trabajo que no es lo mismo por lo mismo esto es lo que decía el presidente no nos metamos en eso demos pasos en la buena dirección no sé ni siquiera sabes

Voz 0278 05:16 disculpa diciendo continuamente esto no acabaría nunca no os aquí decir cuando no Nos pasa a todos pero por ejemplo tiene ya un guión y dices bueno tengo que enfrentarme este guión que a mí cuando cuando el guión ya me gustan Beltrán nervio porque eres quiero estar a la altura de esto que está que está escrito yo creo que los políticos deberían estar a la altura de lo que está pasando en cada momento y solucionarlo porque sino nunca se soluciona nunca se acabarían las cosas en el caso por ejemplo de esta película a mí me encantó porque es una película que es una aventura emocional pero al fin y acabo tiene aventura hay también tiene mucha acción decidieron los los los los encargados de cine de Mediaset encargarla a una mujer porque porque parece que las entradas solamente las pueden vivir los hombres Ice ice tiene una visión muy diferente eh en esta película estando en África en unas condiciones bastante bastante complicadas en en muchos casos hay acción también en saltamos de camiones mira

Voz 9 06:15 nos vino a lo saltas trece veces porque hay que repetir hace

Voz 0278 06:21 por malaria en fin hay un montón de cosas Si de dificulta de factores que que que es porque no puede hacer una mujer a mí me encantó que ellas tuvieran la la la idea y las ganas de que fuera la mujer la que lo Prato protagonizó se y luego aparte había lo más importante es que tiene una historia de amor entre dos hermanas que eso también es muy actual es la familia hay veces que hay problemas con supongo

Voz 1995 06:48 a ver cómo Rajoy en este caso no sé qué mejor no entramos en eso Algodor yo estaba estaba escucha digo una película de acción con Marianne no estaría mal estoy sin Mariano aquí

Voz 6 07:00 bueno pero con un buen guionista entonces yo creo que es clave para una cosa que

Voz 1995 07:04 yo creo que no hay yo en perdona hay en este país capaz de de repetir un solo diálogo de de muy muy españoles muchos españoles no hemos oído vista pero Dios es decir

Voz 6 07:16 yo escribo lo que me pasiones asentado que tú tú eres profesional tuvo un papel pero tiene que ser muy diferente a ser tu trabajo en estos condicione como estar en un plato no todo controlado el aire perfecto el sonido no hay nada para para molestar sin embargo haciendo encima de un camión es muy diferente

Voz 0278 07:39 bueno mira también es verdad que te llegamos todos a África en en Uganda donde estuvimos rodando no sea había antes una solamente una película antes de de Disney la mitad del equipo español íbamos un equipo reducido porque en fin los presupuestos que se manejan en España no son los que se manejan en otros países entonces la mide la mitad del equipo español la otra mitad era era ugandés Idi hasta que te ha coplas es un poquito complicado pero también te digo que la convivencia con ellos te hace entender un país sí haría extensible a un continente que parece que desde aquí no lo no lo entendemos muy bien y te puedo asegurar que las dificultades al final es lo contrario porque es como que es tu día a día no aquí no saltas de un camión continuamente ese desfase

Voz 10 08:25 la falta porque no vas

Voz 1995 08:31 no no Granadilla las Navidades esas clases en el primar que hay que saltar al taxi si si es así bueno hablamos del cuaderno de Sara

Voz 11 08:39 aquí en esta sólo bueno el de los periodistas tomaron la foto me parece normal

Voz 7 08:48 en esa caja están todos los que aguarda

Voz 1995 08:50 peliculón que se estrena el próximo dos de febrero vamos a hacer una pequeña pausa muy pequeña enseguida volvemos

Voz 1995 08:58 todo lo que seguimos hablando con Belén Rueda que viene a presentarnos entre otras muchas cosas el cuaderno de Sara que está destinada a convertirse en el cuaderno más famoso de España después el famoso cuaderno azul de de Aznar la película utilizan envoltorio de un thriller para tratar algunos de los grandes problemas de la situación del continente África

Voz 5 09:18 bueno niños soldado señores de la guerra o la tele

Voz 1995 09:21 la problemática en torno al coltán

Voz 14 09:24 eso cómo se bueno sabes que es el nuevo negro como Le dicen los minerales de sangre el problema es que para fabricar estos aparatitos hace falta diferentes materiales alguno de ellos bastantes casos como la casi te grita o el coltán pero en el Congo a escasos trescientos kilómetros de aquí Machine está el ochenta por ciento de las reservas mundiales

Voz 1995 09:44 la razón coltán con la la escaso mineral necesario para la fabricación de muchos de los dispositivos que hemos convertido en imprescindibles el teléfono la Tablet que en algunos países supone especulación crueldad Higueras lo hemos comentado en alguna ocasión Belén parece que la ficción es mucho más útil a la hora de describir los problemas que padece el planeta es mucho más útil que la realidad es seguramente mucha gente va a entender bien por fin que supone el coltán gracias a los cuadernos a Hinault gracias a la portada de un periódico

Voz 0278 10:17 bueno yo creo que es una mezcla de todo realmente porque mira ahora estamos aquí estos radio es importante también que los periódicos nos apoyen cuando se estrena una película y cuando tiene una parte de problemática social pues también hay algo de eso por ejemplo sí para nuestra película es muy importante también ha hecho se está haciendo se ha hecho ya un documental sobre el contaban que lo ha hecho a Antonio Pampliega hay y es importante que este documental esté también a la vida está para que se sepa que es el coltán porque yo he de confesarte que hace un montón de tiempo antes de empezar la la la película dos años antes vinieron con la idea y me dijeron Nos vamos al Congo para documentación esto hay cuando me dijeron los vamos ya digo yo sí sube hasta en la película yo quiero ir entonces visitamos muchas oenegés de todo tipo en en el Congo no pudimos lógicamente ir a ninguna mina de coltán conseguimos siga a una mina de oro que en teoría era del Gobierno y el ministro de Minas Nos dio los permisos etcétera que todo esto parece muy sencillo pero el camino hasta ahí había un montón de de de barreras parones enseñamos el permiso no sabía si te iban a dejar pasar si no Syva pasará algo realmente el como eso en un país con con mucha inseguridad pero sí que es verdad que todo el tiempo y que hemos estado allí estos conflictos existen parece que están escondidos y una película puede hacer que otra vez se pongan en la palestra que de alguna manera se eleve un pequeño empujón y hay una cosa que digo cuando estábamos allí en África Nos dijeron Nos dijeron a la gente con la que era con la que trabajamos no se tiene que dar una visión de África en general con todos los conflictos de es que esto no sé nada tiene que haber esperanza que es lo que pasa que normalmente la miramos como como algo muy general es decir bueno esto es imposible que yo lo solucione a nivel individual de cada persona y entonces lo dejas de lado pero pequeñas cositas se pueden hacer nosotros rodamos por ejemplo en escuelas y en un orfanato y entonces nos hemos quedado ligados al orfanato en el pie en este año que no hemos estaba allí pues con pues con determinados actos de de cortos etcétera hemos conseguido reunir dinero y en el orfanato donde estábamos a hacer una hora para que para que les de él

Voz 1995 12:33 Eva

Voz 0278 12:34 sea quien hay veces que que que que cuando los conflictos nos parecen muy grandes los aparcamos decimos no podemos hacer nada pueden hacer pequeñas cositas pero todo el día a día también sí mismo

Voz 1995 12:45 el seis de esperanza a mucha gente le pasa con este tipo de experiencia hemos visto algunas imágenes de de rodaje gente y apelamos a la emocional y bueno es imposible cuando estuve en África me dejé algo allí algo de mí se quedó en tu caso pues pudo ser una rodilla perfectamente un trozo de brazo porque realmente es muy exigente contigo o sea estar malherida herida en el corazón los sentido pero Mahler

Voz 0278 13:09 yo ese bastante notita

Voz 9 13:12 porque no teníamos especial

Voz 0278 13:14 estas que me decía no no que tenemos a alguien digo que no que lo quiero hacer yo porque de alguna forma quieres ya sabes que los actores así a mí me gusta de alguna forma vivir las experiencias de mi personaje sin llegar a ponerme demasiado en peligro porque entonces todas las personas que trabajan en la peligrosa amparadas todos los días de eso viven hasta un punto soy consciente pero pero sí que es cierto que que que no se en en un momento dado esas dificultades no son tantas sino te parece es que aquello es es increíble lo que pasa es que no se allí ves que supera las dificultades en el día a día con una sencillez y con una naturalidad que te te te crees es más fuerte en todo eso es verdad que detrás de África muchas cosas para empezar su futuro es mañana nosotros pensamos siempre al futuro lo mejor a dos a dos meses a dos años para ellos el futuro es mañana de verdad yo lo digo siempre y es que nosotros tenemos que pagar coló una pasta impresionante para que nos diga

Voz 9 14:13 vive el día a día como si no existiera mañana para ellos lo tienen integrar

Voz 1995 14:18 concepto de hipoteca no ayuda para eso estudios dentro de cuarenta años que termine de pagar la hipoteca ahí empezar entonces el el

Voz 6 14:25 no hay un making of a ese será tú sabes yo soy de la escuela yo compre dvd es todavía no siempre trae un making of no es me parece tema I

Voz 1995 14:34 a ver qué pasa espera a comprar el DVD de la película para verlo

Voz 6 14:38 más y más a que confesar que soy más DVD la falta de agradable pero bueno

Voz 0278 14:42 bueno me de botón

Voz 1995 14:44 si se vive en otro siglo veo bueno no sé si hablamos de ser sino también de no dormirá

Voz 0278 14:51 está alcanzando las ciento ocho horas sin darme el cansancio desactivar su cerebro

Voz 5 15:03 son con mucho

Voz 1995 15:04 son no dejar dormir a alguien es una en Abu Ghraib los americanos torturaban no dejando dormir a la gente Guantánamo clásico de tortura

Voz 2 15:13 convertido en en primicia cinematográfica súper interesante no dormidas lo que pasa es

Voz 15 15:18 qué bueno eso es una mujer que que monta una obra de teatro con unos actores con cinco actores ileso someta insomnio durante cuatro días para hacer una sola función porque sino sería imposible pero es voluntario no es que ya les obligue

Voz 0278 15:32 no no fueron pero no es una península tortura la tortura lo que sí que es cierto es que cuando haces cualquier película que hagas a los actores me encanta documentar no si verlo y es verdad que ha sido un tipo de tortura Hay

Voz 1995 15:44 los estás dormido para probar que

Voz 0278 15:47 que yo era la que mandaba yo dormía es que no dormían era

Voz 1995 15:50 exacto eso sí pero bueno

Voz 0278 15:53 todos hemos pasado a lo mejor dormir mejor

Voz 10 15:57 no no no no se disgustos

Voz 0278 16:01 no ya bueno pues en tres te lo cuento que pasa a veces los actores sí que es verdad que para para llegar a un determinado punto emocional tú Kansas tu cuerpo corre eso o a lo mejor no nos dormido el día anterior y es verdad que las emociones afloran de una manera diferente pero porque la concentración tiene que ser mucho mayor después porque como el cuerpo no te acompañan son las hemos los sentidos es el olfato la vista y el oído se acrecientan el problema es que cuando llevas cuatro sin dormir el cerebro aunque parezca que no está durmiendo en todos no distingue entre el sueño hay el el está

Voz 1995 16:42 te despierta eso me pasa a mí muchos días de ahora sí sí negaban que me pongo me pongo la radio escucharles ya digo no esto se yo que no que no he dormido bien lo que me están contando nada bueno y acaba de terminar de rodar en Barcelona el pacto nombre particular dadas las circunstancias no además de la realidad que una película

Voz 0278 17:08 te puedes que igual me decía que esta película llegue para rodaje el día anterior al referéndum a Barcelona

Voz 1995 17:14 se llama El pacto

Voz 0278 17:17 pues siempre hay casualidades

Voz 9 17:19 pues bien pero no me lo contaron lo vi muy bien es diferente es verdad que la tristeza yo lo definía o tristeza había el ambiente era bueno

Voz 1995 17:32 no nos equivocamos al principio cuando hacíamos de Belén Rueda que es un hombre muy muy propia describe muy bien la la situación el próximo que es lo más inminente el próximo dos de febrero se estrena el cuaderno de Sara con Belén Rueda con absoluta protagonista y con Africa y la realidad elemento común cercano con con un trasfondo interesante siempre es un placer hablar es The Slow es muy de mucho