“Tras escribir la carta mi hijo me dijo: Papa, qué grande eres”

Voz 0313 01:16 aquí en esta canción se junta prácticamente todo el el valor del perdón el coraje de pedirlo cuando no tiene la sensación a la convicción de que es equivocado yo te lo que te lo concedan y que Amaral son aragoneses la historia que les contamos a continuación ocurrió hace unos días en en Rivas en en Zaragoza historia que se repite partido de fútbol partido infantiles Regional Preferente ya alguien en la grada

Voz 5 01:40 no sabíamos que pierde los nervios y una jugada

Voz 0313 01:43 la dudosa o lo que sea pues empieza a incluso

Voz 5 01:46 para el árbitro

Voz 0313 01:47 bueno eso forma parte por desgracia del paisaje cotidiano de nuestro fútbol en todas las categorías lo que no es tan frecuente es que esa misma persona que le he dicho de todo al colegiado fin porque se le han cruzado los cables luego recapacite reflexione pida perdón lo hagan público además y eso es lo que ha hecho Moisés Irigoyen y por eso lo hemos invitado son

Voz 6 02:08 en La Ventana Moisés buenas tardes hola muy buenas tardes qué tal bienvenido a La Ventana hombre venga muchas gracias

Voz 0313 02:14 es es padre del jugador de de doce años verdad de la escuela de fútbol cinco millas de Rivas

Voz 6 02:19 sábado en un partido contra el Tarazona algo ocurrió en en el campo no

Voz 7 02:24 sí sí fue una jugaban poco a ver qué a vista de por parte de los padres pues pensamos todos que que que sea que había equivocado el árbitro que fue una jugada de que tiraba al jugador del Tarazona El Larguero no se llega a meter del todo el el balón el el colegiado baúl ya entonces yo pues bueno vez pues me puse un hooligan hablando así claro Julio

Voz 0313 02:54 yo

Voz 7 02:55 en ningún momento les falte al respeto es decir de acordarme de sus familiares y ni nada de eso sino que la recriminó reiteradamente pues que no había sido gol qué tal bueno qué pasó pues que al finalizar el encuentro eh pues yo me encontré mal mal porque pues porque durante ese rato que estuve yo gritándole

Voz 0313 03:17 estaba mi hijo en el banquillo y qué cara pone a tu hijo

Voz 7 03:22 mi hijo pues la grada es el decir Papa cállate Papa cállate

Voz 0313 03:27 ya

Voz 7 03:28 bueno miras hacia hacia ese lado hacia la izquierda que tenía en el banquillo fue es decir romper me me rompí literalmente me quedé desechó entonces entonces cogí yo lo que quería es que terminar el partido ya que terminase el partido

Voz 0313 03:43 sí

Voz 7 03:44 y al final sale el partido corría hacia hacia vestuarios de del colegiado lo llega a su alcance y Le dije que que perdona así le pedí mil perdones que por favor que me perdón así que yo no era así que había sido momento de no sé que algo había pasado algo había pasado ahí que me ha vuelto es decir un hooligan verdadero

Voz 0313 04:06 pero luego eso ocho además luego además ha hecho una carta pública enviase una carta en la escuela de fútbol que eso tiene más valor todavía Moisés

Voz 7 04:12 sí sí era una manera bajé a a que dejé a mi pueblo bueno como la cabeza me seguía todo todo todo lo mismo es decir ver una persona indefensa un o un árbitro porque se puede decir que es una persona indefensa en las categorías donde está

Voz 0313 04:27 sí sí luego los niños que hay

Voz 7 04:30 pues que te da el bajón y decidir escribe una carta

Voz 0313 04:33 muy bien oye que te he dicho tu hijo de la carta

Voz 7 04:36 pues me dijo el chico pues es muy contento es decir me dijo Papá

Voz 0313 04:41 eres es muy grande para mí eso es lo más grande es lo más grande estés es que eso que has hecho no es fácil

Voz 7 04:49 no ya lo sé yo yo pensaba que esto no iba a tener así tanta repercusión es decir que que si escribía la carta era una manera de de de yo volver otra vez a pedirle disculpas pero no sé en en la página ficus de nuestro club pero esto sea ha dos años para fuera cosas yo ahora estoy muy contento que la gente pues que vea que que a ver que hay padres que deberá lo que decimos no lo sentimos entonces yo esta carta les quitó con lo que yo siento con lo que yo sentí en ese momento al al al menospreciar una persona empezamos en los partidos de Primera División que han con la tecnología que hay a veces que que que esas repeticiones y esa pues aquí una persona en un partido de infantil que no tiene asistentes que que es una jugada rápida no podemos la vida podemos echarle la culpa

Voz 8 05:40 Smodis es el hijo orgulloso ETI el arbitro que te dijo supongo que también quedaría desconcertado porque no suele ser un gesto frecuente no la verdad es que

Voz 7 05:48 cuando yo fijará él se queda un poco como que me hace eres

Voz 8 05:53 te vienes porque sí sí sí sí

Voz 7 05:56 es un poco de cara pero le dije que no que no veo solo venía a disculparme sola disculparme porque yo no hubo momento en mi intencional de pero nunca en mi vida es decir he hecho una cosa de éstas así barbaridades de estas sí siempre pierde los nervios pero no como se peli como los perdí esta vez

Voz 0313 06:14 fíjate es anoche Garitano decía después de que el Leganés eliminar al Real Madrid que es bueno para el fútbol que de vez en cuando ocurran esas cosas inesperadas yo creo que lo que has hecho tú también forma parte de esa categoría de verdad te lo digo de todo corazón oye qué tal juega el chaval por cierto de que juega

Voz 7 06:31 bueno pues normalmente los estaba jugando de central suele jugar iba bastante bien se defiende que ya lo sostienen estas categorías y son buenos y son malos son regulares sino que creo que quiero que lo que queremos nosotros es que jueguen se diviertan Hay y eso es eso es simplemente oye la última pregunta

Voz 0313 06:49 está creo que es la más comprometida de todas va ha dicho un pajarito que eres seguidor aficionada del Huesca no

Voz 7 06:55 sí la verdad es que si el Huesca será de Primera

Voz 0313 06:58 así o no si este año si no tiene pinta tiene pinta al menos sí

Voz 9 07:02 sí sí se portan los árbitros

Voz 6 07:06 bueno eso normalmente les caerá al que no no siglo habló de los buenos que nos favorezcan pues bueno también del del Real Zaragoza pero bueno el Real Zaragoza ya

Voz 7 07:17 que ya no sé yo no sé qué pasa ahí no nos ha matado a muchos se les hubo realmente cuando ves un equipo pequeño como como el Huesca el los ánimos que tiene todas esas cosas es que te levantas dentro gana decir yo soy del Huesca con todas de Lavín

Voz 9 07:32 dentro entrando gana Hamilton pues pues que se cumpla pronóstico Moisés Irigoyen un abrazo a mí

Voz 6 07:37 de verdad igualmente inteligible pero que vaya venga hasta luego

Voz 8 07:42 bueno pues nada pues oye que no es fácil epa no se exponen reconocer que nos hemos equivocado y además delante de nuestros te diga papa que