InPodWeCast / El otro sueño de Martin Luther King

Voz 1510 00:06 bueno dónde habrán quedado las Navidades ya panaderos y te acuerdas

Voz 1775 00:10 pero bueno te has encontrado animado el país no está haciendo una

Voz 1510 00:13 principio de año interesante no sé porque lo dice eso el primer aniversario de la presencia de Tram Puntí cierre de gobierno está de las mujeres todo muy tranquilo

Voz 1775 00:22 no está mal no está mal no pero esto de que porque le cuéntalo todo el tercer lunes de enero es festivo hay en Estados Unidos esto que os lo habéis inventado para que se haga menos dura la vuelta del la qué

Voz 1510 00:34 sí sí sí ese día es fiesta nacional aunque vaya a contarlo todo me debes un día libre porque yo lo trabaje se conmemora el cumpleaños de Martin doce King ya hasta eso en este país fue un dolor de cabeza porque muchos cuestionaban que el reverendo King se mereciera este honor que hasta ese momento sólo tenía una persona sólo lo tenía George Washington

Voz 1775 00:54 o sea que no fue fácil pone poner de acuerdo a todos los estados del país hubo peleas entre Estados

Voz 1510 00:59 mira desde su asesinato algunos estados hacían actos en homenaje a él hubo movilizaciones ciudadanas recogiendo millones de firmas que fueron entregadas al Congreso para pedir que este reconocimiento fuera a nivel federal pero no fue hasta el ochenta y tres date cuenta que King fue asesinado en el sesenta y ocho no fue hasta el ochenta y tres cuando se aprobó esta fiesta pero aún así tardó tres años más en celebrarse oficialmente es decir dieciocho años después de su muerte lo que pasa es que inca luso habiendo sido decretada por ley la mayoría de estados no la celebraron de hecho sólo veintisiete estados y la capital la la conmemoraron Arizona por ejemplo no reconoció la fiesta nacional hasta mil novecientos noventa y dos te acuerdas de John Mccain verdad me acuerdo muy bien hombre de bien claro el senador y candidato presidencial bueno pues votó en contra el último estado en reconocer la fiesta fue Carolina del Sur y lo hizo en el año dos mil

Voz 1775 01:56 en el año dos mil se que hace nada dice

Voz 0116 01:58 antes de ayer pero bueno eso ya si finalmente

Voz 1775 02:00 es el hombre que pasó a la historia por aquel famoso Tengo un sueño pues tiene ya también su tú día no para ser recordado en todo en todo el país no todo está

Voz 1510 02:09 sí sí el Suay Jafar no su famoso discurso de ese agosto del sesenta y tres que dio aquí en el Mall de Washington como colofón a la Marcha por la Libertad bueno sabes

Voz 1775 02:20 ese famoso discurso en realidad no fue allí en Washington la primera vez que lo pronunció todos recordamos bien como dices aquello de agosto de del sesenta y tres pero resulta que dos meses antes en junio escucha escucha lo que pasaba lo has oído ya había dicho aquello tengo un sueño y lo había dicho en Detroit como él mismo añadía ante las veinticinco mil personas que le estaban escuchando eso fue un discurso lo bueno que lo grabó la Motown la legendaria compañía discográfica de la ciudad del motor que estaba arrancando en esos años incluso lo editó hilo lo sacó a la venta como como Single tal era el tirón popular que tenía ya Martín Luther King fue por decirlo de alguna manera uno de los primeros Singers de la Motown donde luego estarían pues nada los Jackson Five los fans Stevie Wonder y tantos otros eh que era cierto sabes quién empezó también no en esto de la música en Detroit no llegó a grabar con la Motown pero empezando de venderle conoces muy bien la iguana

Voz 3 03:25 Iggy Pop

Voz 4 03:45 en Cadena Ser punto com

Voz 5 04:06 Juande luego con con con golpes bien con otros dos godos haga

Voz 1775 04:21 Marta este sí que es el Tengo un sueño del quién en Washington el sesenta y tres que decías su discurso más famoso en el que defendía al final de la segregación racial que bueno con el que concluía esa Marcha por la Libertad

Voz 1510 04:34 bueno entre doscientas y trescientas mil personas le escucharon en un acto que sirvió para que poco después en los dos años siguientes Se aprobarán la ley de los derechos civiles y la ley del derecho al voto cuando pensamos en Martin Luther King siempre lo asociamos a su lucha por los derechos civiles y contra no la segregación y sin duda esos son sus grandes logros pero en sus últimos años de vida el reverendo King pasó de los derechos civiles a los derechos humanos un objetivo más amplio que estaba completamente justificado en ese momento en la historia de Estados nidos date cuenta que eran finales de los sesenta Estados Unidos emergía en el mundo como un modelo de prosperidad y de democracia sin embargo había unos treinta y cinco millones de personas que vivían en la pobreza hablamos de gente que no tenía ni ni para comer ni siquiera donde vivían no

Voz 1775 05:20 claro que frente a esa frente a esta realidad Martin quien también quiso reaccionar de hecho cuando fue asesinado en un hotel de Memphis el cuatro de abril el sesenta y ocho andaba metido de lleno en la organización de lo que llamó la campaña por el pueblo pobre

Voz 6 05:40 sí

Voz 7 05:42 eh

Voz 6 05:45 un día

Voz 8 05:57 B

Voz 4 06:23 más temple

Voz 9 06:48 Fernando San larga

Voz 0032 06:49 no

Voz 1900 06:50 millones de jóvenes han crecido con la luz de la oportuno

Voz 10 06:53 con no tocar nada pero hay otra América

Voz 0032 06:59 América tiene un lado feo que transforma el optimismo de la esperanza en el agotamiento de la desesperación en esta otra América hay millones de personas que se encuentran a sí mismas caminando por las calles en busca de trabajos que no existen en esta otra América millones de personas se ven forzadas a vivir en sitios llenos de parásitos donde no tienen el privilegio de tener alfombras de en pared y en su lugar tienen a menudo demasiadas ratas cucarachas pero no es suficiente con que yo diga esto no es suficiente con que una persona se levante lo condene es también necesario que las personas con buena voluntad condenen con energía las condiciones intolerables que aún existen en nuestra sociedad

Voz 1900 08:01 con este mensaje Martin Luther King avanzaba lo que iba a ser la campaña por la gente pobre en la primavera del año mil novecientos sesenta y ocho su objetivo era organizar marchas en carros tirados formulas coches viejos a pie de cualquier manera para juntar en Washington frente al Capitolio a miles de personas sin distinción de etnia ni origen como medida de presión para que el Gobierno afrontará el problema de la pobreza se llamaría resurrección City la ciudad de la resurrección la idea la tuvo en febrero de aquel año el sesenta y ocho cuando durante la visita a una pequeña escuela rural de Marx un pueblo de Mississippi vio el profesor repartir entre los niños lo que iba a ser su única comida del día unas rodajas de manzana desde allí desde Marx salió la caravana más simbólica de esa campaña a la que llamaron el tren de las mulas en la que estaba el fotógrafo Robert Freeman área y no veo

Voz 11 09:04 no pues no quería estar en ninguna otra parte cuando me sentaban aquellos vagones algunas tardes me enfadaba conmigo mismo por no saber más de lo que sabía sobre el asunto en el que me estaba metiendo sólo sabía que era importante para mí y para las familias que querían llevar a Washington o a mí

Voz 1900 09:22 Martin Luther King

Voz 1510 09:23 tenía previsto viajar a Washington la primera semana de abril de aquel año para dejar preparada la logística que iba a hacer falta para alojar durante semanas a las miles de personas que deberían llegar a la capital antes quiso pasar por Memphis para mostrar su apoyo a la huelga que estaban haciendo los basureros negros se alojó

Voz 1900 09:43 en el motel Lorraine donde en la tarde del cuatro de abril de mil novecientos sesenta y ocho fue asesinado pese a su muerte la campaña por la gente pobre arrancó a finales de mes en los primeros días de mayo se levantaban en Washington las primeras tiendas que terminarían siendo miles de la ciudad de la resurrección era su campaña su otro sueño el sueño menos conocido de Martin Luther King

Voz 4 10:12 nunca llegó a ver

Voz 1775 10:20 hemos invitado a Marc Steiner conductor del programa de radio que lleva su nombre con el que ha ganado el prestigioso premio de radioactivo di que es también presidente del Centro de medios emergentes en Baltimore bueno que además estuvo desde el principio en aquel campamento Marc muchas gracias por estar con nosotros

Voz 1 10:37 topar pues es un placer porque crees que esto

Voz 1775 10:39 tan poco conocida esta historia la historia de de este campamento la historia del de la resurrección

Voz 12 10:45 este es una buena pregunta si su si hay dos cosas que desvió

Voz 1 10:52 la primera es que a menudo olvidamos algunos de los movimientos sociales más significativos de nuestra historia es algo que nos pasa todo el tiempo

Voz 12 10:59 el ex de la si la segunda

Voz 1 11:03 que la campaña de la gente pobre y la ciudad de la resurrección empezaron con mucha fuerza pero después terminaron común un gemido

Voz 12 11:11 tú no sabes lo que quiero decir

Voz 1 11:14 creo que eso también es parte de las razones por las que no lo recordamos mucho

Voz 1775 11:19 yo diría es también que este fue el sueño olvidado de Martín Luther King como leíamos hace unos días en un artículo del Washington Post

Voz 12 11:27 ascensor sino creo no sé quien ha sido lo va

Voz 1 11:31 el último año de vida de Martin quien supuso un gran cambio para él empezó a afrontar muchas cosas de un modo diferente realmente estaba convencido de que podía formar un ejército multirracial de los pobres para cambiar la naturaleza de la sociedad estadounidense en terminar con la pobreza y luchar contra el racismo así que si en ese sentido fue su último sueño Si tuviera que definir

Voz 1775 11:58 con una sola frase con una idea lo que viviste esos días ahí Marc cuál sería

Voz 12 12:03 el recuerdo el poder y la belleza

Voz 1 12:08 si un grupo multirracial de ciudadanos americanos pobres unidos para luchar por una sociedad justa

Voz 1510 12:17 Marc cómo era ese ese campamento cómo cómo era la vida diaria allí

Voz 12 12:24 bueno Suiza ambos equipos

Voz 1 12:27 había tres mil personas viviendo en la aquellas tiendas de campaña y casas de contrachapado improvisadas

Voz 12 12:36 en vez de hombres mujeres y niños en Berlín

Voz 1 12:41 algo que todos los que estaban allí recuerdan es el barro llovía llovía y no paraba de llover fue muy difícil

Voz 12 12:51 entonces fui a Irene allí no es sencillo pero te

Voz 1 12:56 bien creamos la Universidad de los pobres donde la gente daba clases un centro de atención de día comíamos juntos cocina vamos juntos nos manifestamos juntos y escuchábamos las historias de cada uno de los otros

Voz 1510 13:12 entonces cuál era vuestra idea inicial era estar allí para quedaros

Voz 12 13:18 pues muy fresca hace muy eh

Voz 1 13:22 cuando llegamos allí la primera vez pensábamos que íbamos para quedarnos al principio de todo la idea inicial de Martin Luther King con esta campaña por la gente pobre era conseguir una movilización masiva no violenta frena tal como ingreso frente a la Corte Suprema por todo Washington

Voz 12 13:44 dos sedes

Voz 1 13:47 hasta que se tomaran en serio nuestras demandas

Voz 12 13:52 también eso es algo que también se olvida a menudo

Voz 1 13:54 The men ante las demandas eran enormes de siguen vigentes hoy en día fútbol pedíamos el pleno empleo pregón de pingüe con un salario digno para que todo el mundo tuviera unos ingresos adecuados para que se construyera en quinientas mil viviendas cada año rindieron

Voz 12 14:14 o o Di

Voz 1 14:17 hasta que desaparecieran todos los suburbios de América y la tierra que era algo prioritario para los descendientes de de hispanos en el sureste del país para los granjeros afroamericanos del sur y el derecho a recuperar sus tierras para construir su propio entorno agrícola todas esas cosas se pedían entonces ahora seguimos teniendo los mismos problemas igual quizá en algunos casos incluso peores

Voz 1775 14:49 el objetivo según la idea inicial de Martin Luther King era por tanto crear un movimiento multiétnico para afrontar la pobreza como un asunto bueno de ámbito nacional en ese campamento había muchas diferentes comunidades quizá Marc con diferentes problemas diferentes objetivos específicos fue sencillo mantener la unidad

Voz 12 15:09 no es un análisis

Voz 1 15:12 no no fue nada es sencillo

Voz 12 15:14 me y yo teníamos comunidad latina

Voz 1 15:17 otros muchos puertorriqueños mexicanos Canon Neos consumidores debéis indios nativos americanos que venían de las reservas del interior del país afroamericanos de las zonas urbanas y del sur rural

Voz 12 15:31 Jo White será verdad

Voz 1 15:34 los pobres de Chicago ya ya fue algo realmente un y por desgracia también había grupos de delincuentes allí avisando ahora documentos de la época

Voz 12 15:46 diez ya es muy

Voz 13 15:50 si ves que el FBI

Voz 1 15:51 introdujo algunos de ellos para disgregar el campamento y lo consiguieron

Voz 12 15:56 a Kubot hizo

Voz 1 15:58 desde violencia

Voz 12 16:01 bueno yo sepa al menos

Voz 1 16:02 es una violación

Voz 12 16:06 su Jancker Jancker

Voz 1 16:07 he hecho doscientos miembros de estas bandas fueron metidos en autobuses y expulsados de allí por los líderes del movimiento había una mezcla no era la panacea ni una utopía

Voz 1510 16:20 cómo era la relación entre los líderes del movimiento no

Voz 12 16:28 ah bueno no sé qué palabra usar debe ser

Voz 1 16:34 no hubo unidad total entre los líderes

Voz 12 16:37 bueno ahí bueno van siempre de que había sido golpeado

Voz 1 16:43 de hecho recuerdo una noche en la que algunos fuimos al hotel donde se estaban quedando algunos de los líderes para enfrentarnos a ellos

Voz 12 16:52 debo les ha golpeado preguntarle

Voz 1 16:54 porqué estaban viviendo en un hotel y comiendo en restaurantes mientras nosotros seguíamos en el campamento bajo la lluvia

Voz 12 17:01 yo le de sí que había tensiones es bueno pues esas en el aire

Voz 1 17:07 lo que cuando asesinaron Akin Eduardo

Voz 12 17:09 seis algunos de los líderes de su organización

Voz 1 17:12 asumieron el liderazgo de la campaña por la gente pobre pero no tenían los recursos de Kim para hacer que las cosas funcionaran hubo muchos enfrentamientos entre los líderes

Voz 14 17:23 y cuando tenga yo menos pero yo quise tratar de mercado

Voz 1 17:44 bien gracias te conoces no esta canción que está sonando

Voz 18 18:17 Abdul http

Voz 1 18:22 claro cuando asesinaron a Robert Kennedy su cortejo fúnebre paró en el campamento imaginamos la escena no de personas del campamento de todas las razas haciendo una fila en la calle empapadas y empezaron a cantar esta canción Robert Kennedy estaba haciendo campaña para ser presidente te quiero presentaba todas las cosas en las que la gente creía dentro de ese campamento el a alguien que nos gustaba mucho al comienzo de los años sesenta decreció y cambió cuando vio la pobreza en la que vivía la gente en Estados Unidos hablaba de las mismas cosas que nosotros estábamos pidiendo

Voz 12 19:15 a usted made in situ

Voz 1 19:18 Ello fue una de las cosas más maravillosas que me han pasado en toda mi vida en su momento maravilloso

Voz 19 19:25 eh eh

Voz 1775 19:32 con la muerte bueno con el asesinato de Robert Kennedy murió también el sueño de Martin Luther King

Voz 12 19:38 yo ya no necesariamente ha hecho caso

Voz 1 19:47 si hacemos memoria en aquel momento América pero también el resto del mundo se estaba rompiendo apetecía realmente todo era muy explosivo en ese momento

Voz 12 19:58 has

Voz 1 19:59 y el Gobierno de Estados Unidos ha estaba haciendo todo lo posible para eliminar literalmente toda la oposición

Voz 12 20:07 matando gente en

Voz 1 20:11 no fue sólo el asesinato de Keane y el de Robert Kennedy era un momento en la historia en que todo estaba en ebullición la gente pensó que realmente estaba creciendo una revolución estaban equivocados pero lo pensaban

Voz 12 20:25 también se Chen Chen Liz

Voz 1 20:29 pero si hay que decir que los asesinatos de Kennedy Kim fueron simbólicos emblemáticos

Voz 12 20:34 echó muy fuerte

Voz 1 20:36 mitad de toda la confusión que es estaba viviendo en ese momento

Voz 1510 20:40 Marc como fue el el final del campamento fue fue violento cómo cómo fue

Voz 12 20:49 bien y al final del todo

Voz 1 20:53 la gente ya había abandonado el campamento por diferentes

Voz 12 20:57 hola huella de COI algún

Voz 1 20:59 Nos estaban realmente enfermos incluso sospechábamos que los podían haber envenenado nunca lo supimos pero estaban muy enfermos

Voz 12 21:07 de hecho me di

Voz 1 21:11 hubo también algunos enfrentamientos entre personas del campamento y la policía usó como una excusa para no permitir que la gente siguiera Yeah

Voz 12 21:21 y de repente todo

Voz 1 21:22 pues esos policías y esas excavadoras aparecieron por todo el campamento lanzando gases lacrimógenos a la gente le entró el pánico y empieza a correr las excavadoras aplastaron todo hubo mucha gente arrestada en yo estaba allí pero me libre de que me detuvieran

Voz 12 21:39 sí bueno es bueno no lo olvidaré había una

Voz 1 21:44 mujer a la que no conocía pero que había estado en el campamento con sus dos niños que estaban siendo porque el gas lacrimógeno lo estaba invadiendo todo pude coger unos trapos entre el barro y el agua yo les dije que se taparon la cara con ellos

Voz 12 22:04 la verdad es que me ha llamado

Voz 1 22:07 cogía uno de los niños Le dije a ella que cogiera el otro sea carrera de mi cinturón que teníamos que salir de ahí

Voz 1775 22:15 si él lo dice y ese fue el final

Voz 1510 22:18 sentiste que la protesta había fracasado

Voz 13 22:23 sí

Voz 12 22:24 no hay que ya en aquel

Voz 1 22:27 esto lo sentía así bueno pero más allá de

Voz 1775 22:29 de esas seis semanas del campamento cuando todo aquello terminó así todas las personas que estaban allí volvieron a sus lugares de origen hicieron algo por mantener vivo ese sueño por mantener vivo el proyecto por el que habían estado luchando

Voz 1 22:44 sí volvieron a sus casas se siguieron organizando cosas por todo el país en ese sentido no fue un fracaso no lo fue

Voz 12 22:53 seis de pizzas claro

Voz 1 22:56 entonces sentí que lo era porque en un momento llegamos a ser cincuenta mil personas manifestando unos o incluso más teníamos la sensación de que lo que estaba pasando era algo mucho más grande la sensación de que éramos muchos más de los que estábamos viviendo en el campamento

Voz 12 23:12 el derecho a acá

Voz 1 23:14 creo que en la mayoría de los que estábamos allí estábamos comprometidos con otra América diferente

Voz 12 23:19 no

Voz 1 23:21 eso no paró aunque terminó la campaña pero una campaña en si en aquel momento Ci sentimos que fue un fracaso

Voz 1510 23:27 cuando hace unos años surgieron un otros movimientos de protesta como por ejemplo Occupy Wall Street o los movimientos actuales que estamos viendo no que que hay de resurrección City en los movimientos actuales

Voz 12 23:44 a veces es Claude

Voz 1 23:48 por supuesto en ese movimiento en el The Black Keys máter en lo que está pasando con los oleoductos en Dakota todos son herederos de aquel movimiento es algo que puede sentir

Voz 12 24:01 beige

Voz 1 24:03 cada generación tiene un movimiento o varios que hace avanzar una sociedad aunque también haya gente que le hace retroceder

Voz 12 24:12 estáis es

Voz 1 24:13 creo que lo que hemos visto en Estados Unidos en estos últimos años es una herencia directa de lo que hicimos hace cuarenta cincuenta años

Voz 1775 24:20 cómo encaja todo eso Marc con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca necesitaría el país ahora mismo algo similar a resurrección City para cambiar el rumbo

Voz 12 24:31 ya es si estamos

Voz 1 24:36 que Trump llegara a la Casa Blanca

Voz 12 24:38 en cierto modo fue la culminación

Voz 1 24:41 donde el rechazo a todo lo bueno por lo que habíamos estado luchando por lo que aún luchamos bueno aún no asimiló la idea de que él sea presidente no tiene ningún sentido mejor

Voz 12 24:55 yo me

Voz 1510 25:00 si te tuvieras que quedar ya para cerrar siete tuviera que quedar con un momento con una escena de esos días en los campamentos una imagen de esas que uno conserva para siempre cuál sería

Voz 13 25:17 Aysén creo

Voz 12 25:20 hay bien que vendido monos buen

Voz 1 25:22 creo que sería ese momento

Voz 12 25:25 sí ha en el que las tres mil personas

Voz 1 25:28 que estaban en aquel campamento se pusieron en pie para cantar cuando el cortejo fúnebre de Robert Kennedy paró

Voz 1775 25:36 frente a nosotros esa es la imagen marque Steiner muchas gracias por compartir con nosotros tus recuerdos de aquellas seis semanas en el campamento en la ciudad de la resurrección

Voz 12 25:47 a Somalia

Voz 1 25:50 ha sido un placer hablar con ambos Marte Rafa muchas gracias un abrazo

Voz 20 25:58 eh eh

Voz 1775 26:22 Marta me contabas entonces que lo eso de que el tercer lunes de enero sea festivo en honor de Martin Luther King es algo que ya está sumido en todo el país este año superado este año me tenéis tantas cosas por superar que bueno esto lo ponemos bueno este año ha dado además la coincidencia no de que bueno el tercer lunes de enero ha coincidido con el día exacto es su nacimiento que juntitos en el once de enero sigue habiendo hoy este año por ejemplo ha habido actos desfiles o algún tipo de homenaje del Gobierno o de los políticos estadounidenses para recordar su figura y sobre todo para honrar su legado

Voz 21 26:59 pues sí en los últimos años los presidentes han participado en los eventos públicos

Voz 1510 27:03 conmemoración Obama por supuesto lo hizo

Voz 21 27:06 Bush también pero Trump trance ha quedado este año jugando al golf en su mansión de Mar a Lago la Familia de Martin Luther King fue a rendir tributo al activista a su Memorial en Washington y la sociedad civil organizó una marcha por la paz que transcurrió por la calle que ya

Voz 22 27:21 tras su nombre en uno de los barrios más pobres de la capital al sureste de la ciudad la verdad es que hacía mucho frío incluso mucha gente un grupo de vecinos organizados cantaba canciones de protesta himnos del movimiento por los derechos civiles otros repartía bolsas de comida a los más necesitados y otros escuchaban atentos los discursos recordando su lucha el colectivo Black Light máter seis uno de los organizadores me acerco a Aaron Vaughan su portavoz y le pregunto qué queda del reverendo King

Voz 0116 27:58 a viento mata es partes dieron

Voz 1 28:02 hoy no contó mucho más grande por la liberación de

Voz 0116 28:05 negros así que tiene muchas raíces no sólo la de Martin Luther King creo que podemos decir hubo una ola reciente de organizaciones contra el racismo desde Katrina que puso en evidencia las tensiones raciales en América como la administración invertía en la reconstrucción de barrios blancos en comunidades negras así que la gente se tuvo que organizar en realidad entre personas de su misma eh

Voz 23 28:31 el ex This Time y cuyo título diestro acto que me verás

Voz 0116 28:36 hablamos del movimiento de derechos civiles a finales de los sesenta parece que nada ha pasado a los siguientes cuarenta años no es para nada si después del movimiento por los derechos civiles tienes el movimiento Black Power en los ochenta la administración Reagan hubo un movimiento espiritual encabezado por mujeres negras feminismo negro así que los negros hemos estado luchando por la liberación desde que llegamos a este país nosotros sentimos que somos el siguiente paso que somos la generación que da continuidad a esta lucha no sólo de Martin Luther King sino de los movimientos que vinieron detrás

Voz 22 29:16 ya que la que hay mates es una organización horizontal

Voz 0116 29:19 que tienen una cabeza visible de lo que hemos aprendido desde los años sesenta es que no podemos basar nuestro movimiento en un líder con una única persona dando la cara por muy brillante que sea una bala puede acabar con su vida y con todo el movimiento hemos decidido decididos un movimiento descentralizado conscientemente no va a saber sólo una persona alzando la voz

Voz 22 29:44 entre la cantidad de causas y organizaciones civiles en pie de lucha actualmente Black Light máter Se busca aliados en otros movimientos sociales dicen que para unir fuerzas ante lo que está por llegar

Voz 23 29:55 era el mes de enero

Voz 0116 29:59 creo que somos mucha gente luchando contra el fascismo y los blancos supremacía de la administración Trump y la pregunta es que vendrá después porque los negros a seguir discriminados cuando Trump se vaya así que estamos organizando nos para el siguiente paso tenemos conversaciones para ver cómo construir el mundo que tenemos no nos podemos ampliar para seguir adelante cuando esta lucha

Voz 4 30:24 importa huecas con Marta del Vado ir Rafa

Voz 1 30:28 pero

Voz 24 30:32 qué edad tiene una fin hay medusa

Voz 26 30:46 va bien

Voz 27 30:55 ah sí

Voz 26 31:01 ha sido sí eh

