Play Segunda: Goles y fichajes extraños (25/01/2018)

Voz 1643 00:28 pero al ya estamos aquí bienvenidos al capítulo ciento veintiocho de Play Segunda y bienvenidos a la jornada veinticuatro de la Liga Un dos tres la última jornada antes de que se cierre el mercado de fichajes la primera jornada tras la invasión saudí el pasado domingo y es que hasta nueve equipos españoles seis de ellos en segunda a un jugador de la Liga saudita gracias a un convenio que firmado la Liga con ese país no voy a entrar en la calidad ni en el talento de los jugadores ni siquiera voy a dudar de que lo tienen pero lo que sí voy a entrar es en que para atraer a estos fugado pues no ha primado el criterio deportivo sino el económico todos los futbolistas no sólo han llegado gratis y no los paga el club sino que los equipos de Acogida van a cobrar a través de un patrocinador Saudi afortunadamente no hay obligación de que juegue en el que minutos ni se ha firmado tampoco un mínimo de partidos fijos que tengan que jugar por decreto pero una ficha que no se puede dar a otro posible fichaje otro quizá más necesario para equilibrar la plantilla no se ha dicho cuánto van a pagar por adoptara un saudí ni cuál ha sido el sistema de subasta de lección pero sí sabemos que vienen de un país que hasta hace una semana no dejaban mujeres entrar en los estadios y ahora sí lo permite pero acompañadas en una grada parte lo mismo a algún equipo de nuestra Liga ha fichado al no Maradona saudí no lo sé pero sí sé que habrá llegado porque primo el criterio económico por encima del Deportivo y aunque el fútbol sean negocio cada fin de semana se juega con los sentimientos Icon elusión de mucha gente y eso es innegociable no sé como terminará la opción la adopción saudí en la Liga unos dos tres pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los juegas a las seis hablamos de segunda con un equipo de Primera con Iván Molina los mandos arranca Play Segunda su director del programa Alejandro Rodríguez muy buenas muy buenas mojar y felicidades gracias a que yo sigo repitiendo que yo no he jugado bueno perdería la pérdida de disfrutar y de vivirlas dentro que no pero mola un montón creo que además de muy buenas no está Paco no es quién Louis Ferdinand no sabe lo último que sabemos de Paco tener que sabemos sabemos que anoche se fue a Leganés para estar en la celebración de la afición Pepín era después esa victoria en el Bernabéu en del pues hay pasando la resaca después de la fiesta del Leganés si alguien le

Voz 3 02:45 M pondrá danés acerca de unos sesenta con gafas con barba muy más gente muy majo siempre saludaba del Badajoz

Voz 1643 02:55 si sabéis algo que no pagasen toque Play Segunda arroba gmail punto com o con el Play Segunda busca Paco con esta Paco aquí está José Antonio Duro ahora muy buenas

Voz 4 03:04 ha sido muy buenas felicidades por un momento pensado que era Tumblr años y llevaba todo el día

Voz 1643 03:08 en felicitarnos para eso queda un tiempo pero al final de Copa del Rey queda menos veremos que pasa en un equipo que hasta nada estaba en Segunda que eso sí que es todo un reto que hasta hace cuatro años estaba Segunda B que estuvo dos óperas de segunda está cerquita de poder jugar una final de la Copa del Rey que siempre está muy bien y el que subió con el Alavés cayó con el Valencia así que casi casi tenemos dos representantes cercanos de hace nada Liga Un dos tres pero vas a hablar de la segunda dela jornada XXIV que empieza este fin de semana en este programa ciento XXXVIII que viene Ales con dos partidazos

pues sí dos partidazos dos equipos que aspiran a ser como el Leganés o como el Alavés en la llamada Las con Alberto Toril nuestro míster vamos a analizar el partido del líder del Huesca que se mide a un Osasuna que viene lanzado otro partidazo absoluto en el Carranza entre el Cádiz y el Lugo dos partidos al que se enfrentan cuatro de los cinco primeros lo que es lo mismo primero contra cuarto y segundo contra aquí

Voz 4 03:53 además hemos quedado con Juan Carlos el portero en Lugo y lo hemos hecho en el Anxo Carro el mismo escenario de marcó el gol el Sporting el pasado fin de semana elevamos a presentar al anterior portero español que había marcado un gol en la Liga Un dos tres hace ya veinticinco años

Voz 5 04:07 más ya lo comentabas en la portada hoja dos vamos a contar

Voz 4 04:10 cómo ha sentado y como ha caído la invasión

Voz 3 04:12 diez segunda repasaremos el resto de movimientos de la penúltima semana del mercado

Voz 4 04:16 bien vamos a terminar con el Consultorio de nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez noticias de todos los equipos de todos los partidos del fin de semana el cierre con Jaume Irak que pone la firma a una Segunda de Primera

Voz 5 04:27 pero antes de todo eso vamos a ver cómo viene la jornada número veinticuatro en la Liga Un dos tres seguimos descontando jornadas para el final de la Liga una jornada que arranca el viernes a las nueve de la noche en La Romareda Zaragoza Córdoba para las cuatro de la tarde del sábado Barça B Granada a las seis de la tarde dos partidos Rayo Lorca y Reus Real Oviedo para las ocho de la tarde al set Alcorcón ya a las ocho y media partidazo en el Carranza Cádiz Lugo para el domingo doce de la mañana en la matinal cultural Sevilla At

Voz 1643 04:53 ético a las cuatro de la tarde Sporting Nástic

Voz 5 04:56 a las seis de la tarde otra dos otros dos encuentros Huesca Osasuna y Almería Numancia cierra la jornada siempre lo digo en el mejor estadio del mundo el Tenerife

Voz 1643 05:04 C Valladolid veintitrés jornadas después

Voz 4 05:06 pues que el líder sólido tiene cuarenta y seis puntos le sigue Cádiz con cuarenta y dos y en playoff está en el oído con cuarenta uno menos tiene el Lugo treinta y nueve uno menos Osasuna XXXVIII y uno menos el Granada XXXVII con la misma puntuación séptimo el Rayo octavo el Numancia por abajo décimo cuarto está el Nàstic tiene veintiocho puntos al igual que el Alba veintisiete el Zaragoza XXVI el Almería y la leonesa ven

Voz 1384 05:28 el descenso del Barça B después esta

Voz 4 05:30 el Córdoba con diecinueve con dieciséis cierran el Lorca y el filial del Sevilla

Voz 1643 05:34 así era la jornada veinticuatro de Liga dos cero una jornada que analizamos desde ya aquí en Segunda

Voz 1643 05:50 el Huesca remontó el partido ante el Lorca ganó dos a tres es la tercera vez consecutiva que les remontan al Lorca que lleva siete derrotas consecutivas la racha del Cádiz que llevaba once partidos sin perder se terminó en Alcorcón y acabaron el nueve victorias y dos empates el equipo alfarero por cierto lleva ya más de tres meses sin perder en casa en Santo Domingo el Oviedo remontó a domicilio y lo hizo ante el Almería ya lleva ocho partidos sin perder y suman seis victorias consecutivas en el Tartiere cuarta victoria de Osasuna en los últimos cinco partidos ganó a la Cultural vuelve a puesto de play off ojo a Juan Carlos el portero del Lugo que le marcó desde su campo a Diego Mariño y el Sporting sucumbió por tres a uno en el Anxo Carro Numancia Rayo empataron a cero de el playoff los dos por la diferencia de goles con el Granada Granada ganó al Zaragoza ahora otra vez puesto de play off el rabia de Ohrid han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos el último ha sido ante el Sevilla Atlético dura derrota del Tenerife ante el Barça B en el que destacó el juvenil Carles Pérez que hizo un hat trick con el equipo azulgrana el Reus ganó el derbi ante el Nàstic y adelanta sus paisanos en la tabla y el Córdoba ganó al Albacete con un nuevo gol de Sergi Guardiola ir reduce a siete puntos la distancia la salvación ya llegamos a la jornada veinticuatro de Liga un dos tres que como cada semana analizamos en Play Segunda con nuestro técnico de cabecera

Voz 4 07:09 Alberto Toril muy buenas hola buenas tardes qué tal

Voz 1643 07:12 la tabla y con los resultados como hemos contado ya vaya dos partidazos que tenemos para esta jornada veinticuatro porque Osasuna Cádiz Lugo son dos partidos Alberto que enfrentan a cuatro de los cinco primeros

Voz 7 07:25 sí grandes partidos grandes equipos con con buenas dinámicas bueno yo creo que el Huesca está en estos momentos de una gran regularidad para creo que que está por encima de de todos los equipo no no no estamos mostrando altibajos y en ningún momento da igual que que tengan lesionados importantes no yo creo que la plantilla está comportando de una manera extraordinaria allí esa regularidad porque es afectar en una disposición muy buena en cuanto a Osasuna pues

Voz 8 07:54 tal vez la derrota de

Voz 7 07:55 entre semana el nazi le dijo un poco de daño pero también estamos mostrando una buena línea haya fallecido en playoff es un equipo que fuera de casa se se comporta de una manera es muy buena idea bueno es un equipo que va a estar arriba seguro por jugadores por plantilla y porque creo que es un equipo que si estás ahí arriba en un último partido pues lógicamente será difícil sacarlos Gay no en cuanto al Cádiz Lugo yo creo que el Cádiz pues vamos a ver qué tal se comporta después de esa primera derrota final los equipos se ven también en la derrota son capaces de asimilar la de entender que que bueno que ha sido sólo una derrota ahí hay que pensar en este partido son capaces de superar esta derrota pues seguirán ahí arriba porque es está mostrando también con con muy buen potencial creo que que están haciendo grandes partidos no hoy el lujo pues bueno yo creo que ha pasado racha esa racha mala en cuanto a resultados esa racha de de entradas y salidas de de jugadores y la última victoria pues ya han aupado a la parte de arriba otra vez a la playoff aquí se muestra como un equipo peligroso sorpresa no vamos a ver si son capaces de mantener el nivel hasta el final

Voz 1643 08:59 iba abajo esta jornada hay un partido que puede definir sobre todo del futuro el Sevilla Atlético porque juega la Cultural Leonesa ante el filial sevillista injustamente a la Cultural B del décimo octavo con veintiséis puntos el Sevilla Atlético es el colista con dieciséis claro si gana la Cultural dejaría al filial a trece puntos de la salvación que es una distancia bastante considerable

Voz 7 09:20 sí sí la Cultural consigue la victoria no sólo al Sevilla Atlético sino a Lorca ahí ya el Córdoba pero en función de lo que haga el fin de semana pues también lo dejará unos puntos considerables bueno partido importante yo creo para pararlo pues la Cultural que de ganar pues si se pararía sobre todo de tres equipos plásticamente y daría un pasito importantes

Voz 1963 09:40 con los partidos que queda el Sevilla Atlético

Voz 7 09:43 no está en la posición más o menos que que intuíamos por la dificultad que tiene esta categoría para un filial sobretodo de la segunda temporada hice diré conseguir ganar pues bueno le daría confianza aire para seguir peleando por la salvación no será fácil pero todo pues

Voz 1643 09:58 a lo largo de dos partidos que pueden decidir mucho la zona de arriban a esta jornada de uno que puede decidir parte de la zona de abajo a parte de esos tres encuentros Alberto el cual han marcado en rojo para no perderte

Voz 1263 10:09 pues mira yo veré el viernes

Voz 7 10:11 el partido Zaragoza Córdoba porque tiene muchas connotaciones creo que es un partido clave importante para los dos

Voz 1263 10:18 o que tienen aunque el el

Voz 7 10:20 Córdoba ganó la semana pasada necesita varias victoria para poder optar a a poder salvarse y el Zaragoza de pues sería una situación muy complicada muy cerca de del descenso y con la presión que hay en Zaragoza se complicaría mucho la situación por lo tanto yo creo que es un partido muy interesante para ver porque va a haber tres puntos en juego muy importantes para los dos equipos

Voz 1643 10:40 pues el Zaragoza Córdoba que se juega el viernes a las nueve de la noche también tiene buena pinta el Tenerife Valladolid que juega el domingo a las ocho de la tarde que cierra la jornada veremos si sigo confiando el Tenerife en Pep Martí o veremos si el Valladolid vuelve a meterse en play off con la dinámica de las últimas jornadas Alberto Toril muchas gracias y hasta el próximo jueves

Voz 8 10:59 muy bien gracias un abrazo vamos a conocer

Voz 1643 11:01 la última hora de los partidos más interesantes del fin de semana son prácticamente los que venimos comentando con Alberto Toril porque el domingo a las seis de la tarde se juega ese caso suena que es primero contra cuarto vienen los dos de ganar sus partidos en la última jornada en Huesca esta Luis Abadía sólo a Luis muy buenas

Voz 1384 11:18 qué tal buenas tardes en Pamplona Javier Laquidain

Voz 1643 11:20 hola hola Lucky qué tal Oscar muy buena la Lucky con tanto la parece la parece la película El Alan viene el Huesca de remontar en Lorca Luis de abrir hueco todavía con el caos

Voz 1384 11:32 sí la verdad es que da un partido llamado trampa lo dijo así Ruby en la previa y la verdad es que el Huesca sufrió pero luego demostró no que da superior al Lorca en la segunda mitad consiguió remontar un dos por dos veces el marcador porque por dos veces adelantó en Lorca el Huesca quiere seguir ampliándose las diferencias tiene un partido muy bonito este domingo ante el Osasuna ojo porque en caso de que el Huesca ganara o empatara el cuatro de febrero se cumpliría un año desde que ese sufrió la primera derrota la última derrota mejor dicho en El Alcoraz que fue con el Real Zaragoza desde entonces nos sabe lo que es perder y además que la mayoría de los partió lo está sacando con victorias se respeta hay mucho al Osasuna porque sabe que también viene en un buen momento Rubi va a dispone de todos los efectivos excepto a Kapo y Vadillo Brassens y sufrir otro día una taquicardia en Lorca pero se ha descartado cualquier tipo de situación que pueda impedir que el jugador pueda estar el serbio en el lateral zurdo y luego usted parece hablamos del tema

Voz 1643 12:28 Osasuna ha sumado doce de los últimos quince puntos Lucky cuatro victorias en los últimos cinco partidos una racha como la que lleva el Valladolid que le ha llevado a Osasuna a volver a puesto de play off están va viene me recuerda hace dos temporadas

Voz 0888 12:43 si haciendo un poquito esa racha en la que entonces Enrique Martín Monreal hablaba de que en invierno había que bajar de la y que luego ya se volvería en primavera Osasuna en las últimas jornadas como dices a metió la directa ha conseguido cuatro victorias de las últimas cinco sólo ese partido aplazado por la nieve que el Nàstic se llevó de Pamplona ha sido el único voto con de las últimas jornadas rojilla y qué mejor que el mejor visitante para afrontar pues lo de el mejor local que es el Huesca Osasuna como visitante es el que mejores números tiene intentará en eso en esa fortaleza del conjunto rojillo lejos de El Sadar para intentar pues sumar tres puntos importantes para este encuentro no vamos a ver si puede o no contaran Diego Martínez con Xisco con Rober Ibáñez que ambos han tenido que pasar hoy por la clínica realizarse pruebas médicas por molestias musculares pero en principio el resto estarían en condiciones con tres centrales va a seguir apostando Diego Martínez por esa fórmula con une García que volvería junto Oller y Aridane la principal novedad podría ser qué Lillo pasará el carril derecho decir un carril derecho bastante defensivo luego Kike en punta de ataque veremos si acompañó de David Rodríguez o de Roberto Torres que podría ser una de las novedades el que va a estar seguro en la media punta es Borja Lasso Osasuna que también está pendiente de las entradas porque aquí ha habido sorteo de entradas más de mil setecientas pedí peticiones y al final creo que sólo unos trescientos rojillos van a poder ir a Huesca

Voz 1643 14:10 pues cuéntanos cómo está el tema de Luis aunque en el acordaban Javi poquitas porque con los abonados prácticamente dijiste que pocas a la venta sí

Voz 1384 14:18 no salen ya entradas a la venta ha dejado una pastilla detrás de una portería para fichar en el visitantes pero claro son doscientos ochenta asientos y Osasuna la última vez que estuvo en Huesca trajo más de mil quinientos seguidores peticiones sabido montones de peticiones desde Pamplona va quemando la mía sí pero parece podemos escuchar a José Luis Horta el director general de la Sociedad Deportiva hosca que hoy ha dicho que por no haber no hay entradas de protocolo

Voz 9 14:44 que que hoy en día ahora mismo en estos momentos el club no tiene ni sí ni un solo ni una sola entrada nuestra disposición siquiera para compromisos nuestra eso quiere decir que bueno que que los aficionados van a acudir al campo que seguro que va a poder al equipo y a ver si entre todos sacar el equipo el partido

Voz 1384 14:58 ante bueno pues eso es lo que decía José Luis Horta es la verdad es que esta situación se va a intentar paliar porque se va a construir de forma rápida la zona norte de la tribuna serían unos cuál trescientos quinientos asientos más para a partir del mes de abril pero de momento el Alcoraz está completamente lleno y los que vengan ya saben que la afición visitante sólo tiene esas doscientas ochenta entradas que es lo que ha pasado con Osasuna

Voz 1643 15:18 qué les duele lo ha dicho José Luis hurtos porque

Voz 1384 15:21 la relación entre ambos clubes es magnifica Iriome eh siempre han sido bien recibidos aquí los sancionados rojillos ya lo saben la aquí

Voz 1643 15:26 y además es dinero de esa entrada a ganar a toda toda ciudad claro el comida Si eso restaurantes tiendas el aquí a la entrada de compromiso que lo siente mucho porque no hay que normal que quiera ir la gente de Pamplona es que estoy mirando a la instancia ciento sesenta y cinco kilómetros en menos de dos horas en coche gentes al lado

Voz 0888 15:44 ese es un desplazamiento muy cómodo incluso hay un llamamiento desde aficionados que dicen bueno pues si no conseguimos entrará por problemas vamos a vamos a pasar el día Huesca así que Se espera que vayan números aficionados rojillos unos trescientos con entrada y el resto pues a pasar el día y a la ciudad oscense que para eso está cerca

Voz 1384 16:00 mira yo te digo una cosa hay ochenta los tengo controlados porque es el restaurante donde van a comer que viene en el sábado al sábado ya tienen el sábado el domingo a las seis

Voz 1643 16:10 el lunes no tiene entrada Ivars

Voz 1384 16:12 harto el fin de semana en Huesca y a casa

Voz 1643 16:15 en en la tele dice ponen Carrusel en el pinganillo en el oído y escuchan a Luis Abadía narrando el Huesca o a Javier Laquidain narrando para Radio Pamplona Luis la que muchas gracias que vemos un partidazo domingo un abrazo un saludo hasta luego el segundo de la tabla el perseguidor del Huesca un poquito más lejos es el Cádiz que recibe al quinto que es el Lugo se juega el partido el sábado a las ocho y media Ignacio de Labarga caddie muy buenas

Voz 1263 16:38 pues qué tal muy buena un caddie que viene

Voz 1643 16:40 perder en Alcorcón de poner fin a una racha de once partidos sin perder y de hacer un encuentro que pudo en el campo que la verdad entiendo que el Cádiz no juega el domingo porque claro si juegas y era imposible que hubiera doce partidos sin perder

Voz 1263 16:53 no fue un partido horrible sólo por similar al de Lorca esta temporada ya también perdió el Cádiz uno tres salió nada absolutamente nada al equipo amarillo bueno es quien tiene bueno que es un error puntual pero que me puedes perder pero no puedes perder dando esa imagen horrible que dio que le puedo ahora con lo que se trata es verdad que Álvaro Cervera avisando en portada de que no estaba bien el equipo que congregó el Córdoba se ganó pero las sensaciones enhorabuena ya ya que antes de que mira hacia la derrota pues la derrota ya ha llegado que fue la semana pasada y ahora con el Lugo en casa que hay tiene que hacerse fuerte sacar un buen resultado para seguir arriba para seguir peleando con la baza de Lucas Beatle serán Brian el lateral izquierdo con la incorporación de piensan el futbolista el pivote de eres de de Osasuna el que quiere a John el delantero de Córdoba qué va a rescindir con el equipo cordobés que no llegó Studies de su segunda amarillo porque ya estuvo otro año aproximadamente sería el último moviliza en llegar en este mercado invernal

Voz 1643 18:02 pues eso que yo era que era salir por qué Sergi Guardiola está que se sale y es muy difícil jugar de nueve en el Córdoba supongo que con Alvarito ya recuperado Ignacio porque dijo Cervera otro día vamos yo cuando le pregunté en la sala de prensa Flip un poco dado me dijo es que un partido que no tenía que haber jugado porque corría intoxico pues leche en haberle sacado

Voz 1263 18:19 sí efectivamente pues no no lo ponga porque has estado aquejado como el jugador ha instado él mismo jugador estado de ella como el jugador pues no no lo puestos de verdad que que hay cines cierta bueno poco dependencia de los jugadores de Baranda tanto Álvaro como salí yo creo que el delito si va a poder estar este este fin de semana todavía estaba un poco renqueante pero que es que sí que sí que este es un problema ya hablaba de de yo el Guardiola sentir Guardiola son cinco seis millones de euros teclados Julio así que imagínate con estanque al que tiene el no llega a sesenta mil euros para afirmar

Voz 7 18:52 el delantero pues imagínate cómo hace un año

Voz 1263 18:55 ni siquiera acercarse a ser Alvarito Baltar que piensa piensan con Balic en la convocatoria aunque no sea titular de un inicio llevará el Cádiz de su equipo prácticamente de nada sesión en el lateral izquierdo y arriba jugará jugará Carrillo lleva donar va en la lista de convocados au sigue castigado la semana pasada Alcorcón hubo un chaval del filial no va a salir barra invernal tampoco pero es evidente que hay marejada de fondo con el delantero sí sí

Voz 1643 19:24 se Airam el chaval del filial que jugó la segunda parte con el Cádiz pues Ignacio de las ocho y media sábado nos cuentas ese pedazo de partido en Carrusel

Voz 1263 19:33 a ver qué es lo que pasa allí lo contaremos un abrazo a todos

Voz 1643 19:35 enfrente el Lugo Francisco recupera Campillo y a Sergio Díaz y ahora habrán de conjunto gallego porque hemos quedado con un protagonista en el Anxo Carro que no sólo protagonista del Lugo sino de la última jornada porque marcó el golazo no del fin de semana casi incluso será uno de los mejores goles de la Liga ACB a la jornada veinticuatro en la Liga nada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar y analizar la próxima semana Play Segunda con Alberto Toril y con el resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 10 20:04 nada

Voz 1643 20:06 no pues esta semana nuestra entrevista vamos a hablar con el que yo creo que ha sido el protagonista de este fin de semana porque no suele pasar pero a veces ocurre que un portero mal saca un gol en un partido lo hace a otro compañero interpreta a todos como no es habitual lloro así la noticias de esta jornada XXIII de Segunda División el gol lo ha marcado el portero el Lugo Juan Carlos muy buenas muy buenas cuántas entrevistas lleva ya desde que han marcado el gol el pasado fin de semana

Voz 1963 20:40 pues es la verdad que no lo sé pero bueno ganas unas cuantas la verdad

Voz 3 20:45 es que Juan Carlos aquí es el ocurre marcarle un gol al reportero

Voz 1963 20:49 EFE guardan si ya le ha dejado como algo anecdótico algo pero bueno

Voz 11 20:55 al final es un juego

Voz 1963 20:59 me alegro que sirviese para que el equipo dice tranquilo y sumar tres puntos y bueno al final la alegría que ha creado pues bueno es es bueno para todos

Voz 1643 21:07 es el tercer gol del Lugo al Sporting el tres a uno el gol que cierra el partido como digo gol no fútbol Juan Carlos de de sesenta y cinco metros un golazo

Voz 1963 21:16 sí sobre lo que fue fue un golpeo muy muy bueno muy bueno mi intención tener ningún momento fue marcar yo intenté hacer un profundo buscando el punto de penalti así para que entrase bueno me parece un poco de fuerza y Koke dirección portería Hay bueno pues pues acabo de acabo dentro

Voz 1643 21:38 hasta que no fue intencionado del golpeo y tampoco es un despeje de intensas te colgarla la olla y salió así

Voz 1963 21:45 sí sí no yo intenté meter el balón en esa dirección lo único que bueno pues me pasé un poco de fuerza no no ojo intencionado porque

Voz 12 21:55 la verdad es que los porteros no pensamos en el marcar goles no fue intencionada de Pío sobre la opera aquí me quedo un poco de fuerza y bueno doce portería hay sorprendió su a su portero

Voz 1643 22:06 pero ojo a Carlos a mí no me engañas esto no es casualidad esto tú te has salido del alma pero lo has ensayado yo he visto vídeos con Roberto los entrenamientos que le pega hilos desde lejos y es que le Pelai definir con todas dentro

Voz 13 22:19 bueno debe haber de todo

Voz 1963 22:20 por el mundo dona al final entrenado

Voz 14 22:23 nos saque de inicio oí los juego con los laterales un poco de precisión no como como hay en el billete que todo el mundo me pregunta por él

Voz 1963 22:33 pero en ningún momento hacemos golpeados buscando portería otros remarcar au algo así uno al final todos los pues desde el mundo trabajamos los los goteo dos saques y demás pero no vamos por lo menos en nuestro caso no trabajamos marcar goles

Voz 1643 22:49 oye que te dijo Mariño luego después del partido el he visto preferí que no tuviera la cara

Voz 1963 22:54 no no sé si medio me dio la enhorabuena hay bueno yo yo la verdad es la verdad no sé marcar pero bueno es que el fútbol tiene estas cosas pasan estas cosas él aceptó con con profesionalidad de naturalidad y me dio la enhorabuena es que creó otras gravísimo portero siempre lo está demostrando y bueno eso no es algo anecdótico final

Voz 1643 23:16 no es Camariñas haciendo otro de los grandes porteros de esta temporada me han dicho a Juan Carlos que incluso desde China Ana escrito al club para pedir tu camiseta

Voz 1963 23:25 sí sí se han llegado

Voz 12 23:27 diecinueve todo de todos sitios no de China bueno de ex jefe de prensa los en la mejor que yo que ha tenido que filtrar todo un pueblo porque se ha convertido en una locura y bueno nada contento porque al final pues padres repercusión a a lo que está haciendo el equipo que el gran cosa ciento y bueno a en algo pues aunque sea por segunda vez en el en la boca de todo el mundo durante pues eso durante un segundo así que bueno contento también por eso

Voz 1643 23:55 además de chinas la te va a gustar porque aparte de los chinos otro partido de Lugo de habrás

Voz 1263 24:03 ahora

Voz 12 24:04 ya en que la ley para para que puedan ver los partidos

Voz 1643 24:10 en el último portero que anotó un gol en Segunda fue Claudio Bravo lo hizo de falta directa durante un Real Sociedad Nástic el año dos mil diez pero claro eso fue a balón parado más fácil tiras una falta o un penalti goles más sencillo pero sabes que segunda cada veinticinco años marca gol un portero sin que golpeé la bola a balón parado que esto o el paso un cometa

Voz 8 24:32 sí ya te digo que a ver es algo extraño pero sí que es verdad que puede haber algún portero que alguna falta o algo más normal algún penalti que tiene algún penalti ceder pero bueno es algo extraño al final bueno me quedo con que que bueno que ha hecho disfrutar a mucha gente que ha hecho que que luego pues este es el de las durante aunque sea un ratito

Voz 1643 24:57 te acuerdas cómo fue la última vez que un portero en segunda marcó un gol que no fuera ni de falta de gol olímpico y que no fuera el de Bravo no

Voz 8 25:06 entonces sinceramente recordaba me Claudio Bravo desde que fue en Anoeta que creo que vale la pegó ahí pero quiero quedarme Pérez el portero de

Voz 12 25:15 el

Voz 8 25:16 te Nástic lo recuerdo lo bueno de dicho presenció el gol de ello es en el estadio de Vallecas porque yo estaba en la cantera en aquel momento fue un saque volea que hizo capo acá puede con el portero del Elche el ahí dentro pero esos dos no recuerdo ninguno pasa ahora mismo

Voz 1643 25:37 no te voy a contar ya otro que pasó cuántos años tienes tú bueno voy a cumplir treinta pues este gol si no me equivoco fue hace veinticinco años y que tiene tu cinco Mario Soria muy buenas

Voz 15 25:49 hola buenas tardes Mario Soria

Voz 1643 25:51 el portero del Leganés en mil novecientos noventa y tres cuéntale a Juan Carlos como fue el tuyo porque dice que no se acuerda cómo fue gol

Voz 15 25:57 normal tenía cinco años

Voz 1643 26:00 sí

Voz 15 26:01 Dagos igual o parecida circunstancia esperamos trazó el más necesitado que iba Oper el dos cero y a última jugada el partido y nada de lo que puede que se iba a sus cree que pudo meter gol de cabeza

Voz 1643 26:18 fue contra contra el Castellón en el último minuto de partido Juan Carlos marcó Mario Soriano el que bueno el Rodríguez de Miguel se vino abajo y Mario porque además creo que era el el primer punto que sumaban leganense en esa ligado a los primeros partidos perdidos

Voz 15 26:31 esa no es la primera temporada en Segunda División B era la sexta séptima jornada Bono te recuerdo que llevamos sin ganar habíamos empatado pero no hay nada ese punto habrá que fue un punto y se sigan porque a partir de ahí luego perseguidos equipo ya con un poco de impulso y bueno pues la verdad que vino bien fue sucursal sucursal la verdad

Voz 1643 26:53 el tema queda Juan Carlos que tu gol al Sporting es como el de Mario al Castellón que aparte ahora en Lugo mantiene una línea más regular porque le falta un poquito de regularidad al equipo y se mantienen hasta final de temporada para intentar el ascenso

Voz 1263 27:05 hombre ojalá ojalá ya te digo que sí

Voz 8 27:07 ojalá fuese como en el caso de Mario aunque bueno creo que están haciendo un gran año así que es verdad que sus últimos partidos pues bueno hemos alterno derrotas con con victorias pero creo que él

Voz 15 27:16 en el equipo es muy buena

Voz 8 27:18 bueno ojalá alguien silba

Voz 15 27:21 para que a partir de ahora sólo Soraya victorias

Voz 1643 27:24 el mareo de diste el gol de Juan Carlos de lo todavía te acordase hace veinticinco años

Voz 15 27:30 hombre acordarme porque la gente lo recuerda como por ejemplo setas ahora pero ahora que vamos a mitad de bonito vamos tiene está escuchando no aporta o no pero bueno ahora mismo necesitamos retoques para para llegar a portería con el campo

Voz 1643 27:48 a Carlos Juan Carlos Mario que no que fuesen querer no

Voz 8 27:52 sí si él no intente marcar no en mi cabeza en ese momento de la distancia en la que me encontraba no pensé marcar el hombre su gol al final es una lástima jugar el partido subió a rematar viene a usted de rematar voy a meter gol no yo o sea que como en no no pensé que enmarcar simplemente quince pues es un envío profundo como ya te he comentado antes buscando en la zona el punto de penalti me parece poco de fuerzas y fue una que fue alcanzó el así que contenta

Voz 1643 28:23 el gol de Juan Carlos fue muy bonito hoy gol de Mario fue muy importante yo creo que Juan Carlos tú tú gol de Super Mario porque el Leganés llamó Super Mario le había visto

Voz 8 28:33 no la verdad es que no he tenido la suerte de verlo no lo no lo he visto pero bueno seguro que seguro que algún enlace llegará por ahí seguro

Voz 1643 28:43 hasta ahora que vas a ver el gol de cabeza que marcó Mario Soria en el segundo palo en aquel Leganés uno Castellón uno Mario Soria muchas gracias y nada dentro de veinticinco años cuando lo otro portero volvemos a llamar

Voz 15 28:56 pues nada se sabe sabes que me que llega a vuestra disposición para nada enhorabuena Juan Carlos por lo que le toca

Voz 1643 29:03 muchas gracias Juan Caro la última este fin de semana el Cádiz que viene de una racha de once partidos sin perder que la ha perdido la roto en Alcorcón pero rival duro de la categoría importante para seguir arriba

Voz 12 29:15 sí sí el Cádiz eso no un equipo muy importante en la categoría de la que pasado pero bueno al final pues todos los partir de segunda son muy difíciles pero está claro que el Cádiz una racha muy buena aunque el otro día perdieron pero vamos así una racha sensacional igual un partido muy difícil en el que vamos a tener que dar lo mejor de nosotros así que bueno ya con ganas de que llegue ahí de de poder competir oí de poder intentar conseguir los tres puntos

Voz 1643 29:49 pues Juan Carlos muchas gracias la buena suerte paras a partir de nada que si marcas otro gol la próxima semana los que llamamos ola Mariño de Cifuentes para que yo no las penas segunda muchas gracias

Voz 12 29:58 gracias a vosotros gracias un abrazo

Voz 1643 30:08 desde el domingo estamos escandalizados por ese desembarco saudí en nuestra Liga y más concretamente en la Liga Un dos tres pero en qué consiste ese acuerdo de la Liga con la Federación Saudí cuántos han venido a equipos han llegado Alejandro Rodríguez lleva todas las semanas recopilando información juntando datos tantos que ya incluso habla árabe no lo creáis dale al más

Voz 5 30:28 Óscar o lo que creo que es lo mismo o la Óscar y es que ya estoy practicando mi árabe por si tenemos que entrevistar en lo que queda de temporada en Play Segunda a algunos jugadores de los que llegado de Arabia Saudí en esta última semana este domingo mientras disfrutábamos como cualquier otro domingo de la jornada nuestro Twitter senos empezó a llenar de fichaje sorpresas de equipos de Primera y de Segunda todos ellos tenían en común algo que nos llamaba mucha tensión todos eran futbolistas de Arabia Saudí han llegado nueve jugadores a siete equipos españoles cuatro de ellos de Segunda División y en calidad de cedido y no llegan por su capacidad como jugadores capacidades que aún no conocemos llegan porque la Liga se los ha pedido ya cambio estos equipos recibirán dinero ya sea a través de patrocinio o de otro modo lo explicaba así de Antón Meana

Voz 0231 31:11 pero hay clubes de Primera División que han fichado jugadores de Arabia en este mercado que van a recibir entre dos y tres millones de euros y clubes a los que se lo han ofrecido ya han dicho que no oye si viene este jugador te llegará un espónsor principal y una serie de patrocinios indirectos que te van a dar el seis meses entre dos y tres millones de euros Ésa es la cifra que no quieren que salga porque han firmado como tú decías contratos de confidencialidad

Voz 5 31:37 segunda las cantidades son un poco menores pero bueno vamos a recapitular que ha hecho cada equipo apuntó

Voz 3 31:42 que mi árabe no es muy bueno el Valladolid

Voz 5 31:45 Al Fateh cerraron la sesión del centrocampista al Mou

Voz 3 31:48 el Numancia ha traído al Ali al fútbol

Voz 5 31:50 esta de veintiséis años de edad el Rayo fue lo todos los equipos que se han metido en esta especie de sesiones con ventajas deportivas sus jugadores alma Dunne ya al Suleimán de que juega lo intentó explicar con muy poco éxito Martín Presa en el larguero

Voz 7 32:04 pues bueno pues con el digamos un trivote ofensivo

Voz 17 32:06 los más la masiva que no existiera es decir un mediocampista con que puede desempeñar en el medio campo de las zonas ofensivas en la me apunten el derecho pero inclinaba siempre a banda izquierda

Voz 5 32:20 el último jugador que llegó un equipo de Segunda al Sporting eso sí irá a su filial ocupará plaza de juvenil el anuncio que hizo el club asturiano fue surrealista Al Shabab Abdulá en Twitter el equipo que juega en el Molinón pero su nombre es Abdulá clubes Sabat es decir es como si hubiese anunciado el fichaje del jugador Fútbol Club Barcelona Messi sólo brega en fin Óscar uno de los capítulos más surrealistas de nuevo fútbol que propone la Liga

Voz 18 32:46 hola

Voz 1643 32:52 negocios ya que un deporte pero bueno aparte de los saudíes que más jugadoras han llegado esta semana muchos es que el mercado se acaban unos días y todos los equipos aceleran el único que es capaz de seguir ese ritmo frenético es José Antonio

Voz 4 33:06 sí porque continúan los

Voz 1643 33:08 ah y aunque no tengo muchos fondo pues oye

Voz 4 33:10 intentamos seguir el ritmo que nos marca esta segunda división es el caso por ejemplo de lo último de lo último que es la salida de Manu de la Cultural Leonesa que sigue protagonizando este mercado y deja que el lateral se marche al Elche Club de Fútbol pero no es la única salida de León en la última semana ya que árida ahí ya se ha ido hoy además ya ha marcado con el Mallorca en el hule como fin de semana en cuanto a últimas horas veremos a dónde se marcha al alza ciclista de Vallecas el Barça a punto de cerrar la llegada ella Nits para el filial Olmert ha sido presentado en Oviedo hilo de Fausto finalmente cambia Pamplona por Cádiz y eso que el Córdoba sabía metido de por medio en El Arcángel eso sí antes de entrar tendrán que dejar salir como pasó con el caso de Dani Pinillos que se marchó estos últimos días a Inglaterra o de Carlos Caballero que a cambio de Milla en Tenerife ya es nuevo jugador del Fuenlabrada fichajes confirmados digo saudíes aparte los del joven goleador italiano solería al Almería la cesión del tafalleras Buñuel al Valencia Mestalla o la vuelta al fútbol español de Asdrúbal que finalmente llegó al Alcorcón también hay quién Se marcha son los casos por ejemplo de Neelie y Adri Gómez en el Alba que recurren a destinos internacionales Perdomo se marcha a Grecia mientras que en central de Cuenca Adri Gómez lo hace a casa aquí

Voz 1643 34:33 pues no sé si el sobre de fichajes Sobrequés buena preguntó a los presentes ahora vamos con el Consultorio

Voz 1643 34:53 pues ahora jueves vamos a una nueva entrega del consultorio de Sergio Sánchez esa sección en la que los oyentes preguntáis a través de nuestro Twitter con la casta que almohadilla con su Play segunda huato la ves del programa que es segunda arroba gmail ir en el programa Sergio Sánchez el que más sabe de segunda de toda España en nuestro compañero de Movistar Plus o responde cada jueves Sergio Sánchez y muy buenas hola qué tal Oscar muy buenas preparado para atraer nuevas preguntas de esta complicada de los oyentes

Voz 19 35:20 sí vamos con ellas a ver si hoy no se han puesto muy duros

Voz 1643 35:23 pues mira la primera nos la manda por Twitter Dani Varela arroba Daniela ochenta y dos y te quiero preguntar no creo que a estas alturas de la temporada el Club Deportivo Lugo ha dejado de ser una sorpresa ya se puede contar como uno de los candidatos al play off

Voz 21 35:38 hombre yo creo que ahora mismo ha hecho méritos para que contemos con ellos hay que decir que además ha conseguido pasar la mala racha por ausencias importantes el jugadores como Nagy Mikel que se marchó al Málaga campaba hará lesionado también el Cofidis que también lesionado Bono en jugadores importantes que no ha tenido hay otros como Campillos G diez que recupera como chica llega a la última hora que va a estar disponible también Jaime Romero que debutó con gol bueno pues el mal momento lo pasó aguantando resistiendo y ahora de nuevo con banquillo del que tirar pues puede puede mirar sin duda alguna arriba fíjate Óscar que juega esta semana con el Cádiz y que si consiguiera la victoria iguala a los de Álvaro Cervera con cuarenta y dos puntos así que yo creo que sí que podemos contar con que es un equipo de los que por lo menos va a dar guerra iba a estar peleando por los puestos de play off yo hablando con Francisco en el partido que lo hicimos frente a Osasuna bueno pues hablábamos sobre todo de lo competitivo que iba a ser este tipo de lo difícil que es ganarle al Lugo y además un equipo que bueno hemos visto que tiene capacidad mucha mucha capacidad para resistir bien sobre todo en casa en el Anxo Carro donde va ser complicadísimo ganarle íbamos a verde de qué es capaz sobretodo superando jugadores porque había algunos hombres que le faltaban incluso el propio Iriome con ese golpe en el tobillo que ya ha vuelto que se ha recuperado yo contaría yo contaría con el Lugo para eso

Voz 19 36:54 en la pelea y encima públicas

Voz 1643 36:57 en esta allí cuando se ha recuperado

Voz 3 36:59 el gol aunque ojitos le ha salido competencia chunga que ya está Juan Carlos portero Lugo más que goles en Segunda ya que marca goles candidato ya

Voz 21 37:07 sí ya lo tienes todo aquello decir fíjate lo que decíamos de Giuly pues por ejemplo el Lugo es uno de los equipos de arriba no le hacen muchos goles constan bueno en unos números que

Voz 22 37:16 bien pero es de los equipos que hacen pocos goles

Voz 21 37:18 faltó falta algo más de pólvora de dinamita arriba con la llegada de Jaime Romero con la llegada de Llull y bueno pues yo creo que poco a poco la va a tener Campillo se recupera a Sergio Díaz así que ojo a ver lo que pueden hacer los de Francisco

Voz 1643 37:30 en la siguiente pregunta no la mía por Mail Victor González de San Antonio dice buenas tardes qué opciones Levi's al Alcorcón en la segunda vuelta un saludo sale

Voz 21 37:39 bueno yo creo que el Alcorcón lo que tiene que hacer es salvarse porque tiene que buscar es obviamente la salvación y la la situación a la que se encuentra yo creo que no son veintinueve puntos hay que decir que además frente a rivales directos que están en esa pelea por evitar el descenso como puede ser el Albacete o el Nástic de Tarragona consiguió ganar esos son resultados muy positivos íbamos a ver de cara a la segunda vuelta si consigue mantener esa buena dinámica sobre todo en el en su propio estadio no donde sólo ha sufrido dos derrotas se quiere decir que el Lugo del que acabamos de hablar al perdido los partidos en su estadio así que manteniéndose el nivel los de Julio Velázquez yo creo que pueden estar peleando por la salvación les falta más gol verdad que le está costando hacer goles pero en partidos en los que se la juega por ejemplo con el Cádiz responde fíjate sino un rival complicado que venía de once partidos sin perder y consigue la victoria así que me parece que su objetivo pelear por la salvación yo creo que está ahora mismo en una sobretodo una dinámica

Voz 1643 38:35 en la que puede conseguir tuvo la suerte de estar el domingo en Alcorcón donde hacía muchísimo tiempo que no estaba no iba desde el uno de octubre a Santo Domingo creo que vi uno de los partidos más completos del Cádiz de Cádiz pero del Alcorcón en lo que va de temporada el de que al revés

Voz 1384 38:48 sí yo de los últimos sin sin de los últimos tres meses

Voz 1643 38:51 le falta un poquito de Alcorcón ha llegado a Asdrúbal que estaba ahí allí por la grada viendo el partido Si el canario es capaz de aportarle al Alcorcón ese gol vamos a ver qué puede pasar

Voz 21 39:01 sí pero lo que pasa es que ve a los todos los equipos que hay metidos en la pelea yo creo que pensar por ejemplo los play off sería mirar demasiado arriba

Voz 1643 39:11 a los cincuenta o si es cincuenta

Voz 21 39:13 eso es el el cincuenta y sobre todo pensar en que el equipo siga siendo tan fuerte como es en casa para mantener la estructura del equipo de Julio Velázquez que frente al Cádiz como tú dices hizo un buen partido y además hay un error entre la defensa del portero del Cádiz pero que estar ahí para aprovecharlo

Voz 1643 39:27 lo aprovecha Mateo García que debutaba en casa de que marcó su primer gol con el equipo amarillo y la siguiente pregunta que nos llega a Sergio no sé si tu por estar en la televisión tienes alguna respuesta o puede ser más claridad más clarividente que lo que podamos decirle nosotros a Manuel por Twitter arroba m sesenta y cuatro Nos pregunta a Sergio en cuentas alguna razón por la cual la LFP tarda tanto en programar los partidos de la Liga un dos tres dice que no sé si lo sabes pero los aficionados que trabajamos en fin de semana nos crea un quebradero de cabeza para poder ver en otros equipos

Voz 21 39:59 bueno lo primero es decirle que claro que los porque trabajó todos los fines de semana yo también me tengo que organizar hay que decir que no otros más o menos lo hemos perdido partidos con una distancia bastante larga de mes mes y medio los partidos ahora mismo está programada hasta la jornada veintiséis acabamos de disputar la jornada veintitrés más o menos a a inicios de febrero mediados de febrero ya se pueden hacer esos planes los partidos piden con antelación también hay que tener en cuenta que nos por quitar ni mucho menos responsabilidades a la Liga que eso podría estar mejor pero hay que decir que luego los equipos también hay que ver por ejemplo las jornadas en las que se producen ya Liga de Campeones que vuelve ahora en el mes de febrero que hay que ajustar también horarios por eso porque hay que hacerlo por los aficionados también para las emisiones de los partidos en televisión ir más o menos suele ser un mes lo que estamos teniendo por adelantado no yo creo que sería mejor tener todos los partidos a inicio de temporada Isabel cuando se juega cada uno de ellos pero bueno vamos a ver si poco a poco yo creo que cada vez se van dando con más antelación nosotros lo pedimos con bastante tiempo dicho esto bueno pues tiene dos partes dos caras hay veces que nos dicen oye como que la semana que viene ese juego partido recuerdo que eso sucedió hablaba con mi compañero Juanma en la casa creo que fue con el Huesca Lugo que me decía la gente porque no he cogido ese partido que primero contra segundo porque no ese y hacéis otro partido tan sones hecho todo el mundo encima porque hay que decir que hacemos la previsión con tiempo porque la televisión también necesita mandar unas unidades móviles saber cuándo se programa los partidos no podemos elegir de un día para otro entonces sí elegimos contó bueno pues no se pueden dar todos los mejores partidos y no elegimos con tiempo pues los aficionados se enfadan así que buscar el equilibrio Oscar es difícil que vamos a hacer

Voz 1643 41:32 es un partido no se sabe quién va a estar primero segundo dentro de Messi como la segunda está tan igualada esto cambia prácticamente semana tras semana y aunque como tú dices Sergio supiéramos desde agosto fechas y los horarios de todos los partidos luego imagínate qué pasa como Cádiz y Numancia que van avanzando en la Copa del Rey

Voz 21 41:48 claro eso te puedes ver eso eh

Voz 1643 41:51 muchos horario de partido por eso por eso Oscar

Voz 21 41:53 todo se puede fijar porque luego vemos que van con las franjas de primera que ajustarlo franjas de segunda porque luego hay equipos de Segunda División que se pueden meter en el instituto también fijará los horarios y le toca jugar un jueves juega al que hace juega el Berna eso juega el sábado pues habrá que poner el partido del domingo para que no se les junto a los dos partidos entonces ajustarlo es verdad que siempre se pueden hacer las cosas mejor pero no es fácil

Voz 1643 42:13 yo lo digo por el caso que pasa hace un par de semanas que claro yo creo que nadie contaba con que el Leganés ciudad pasar la eliminatoria contra el Villarreal Zidane meter en cuartos avión partido que era Betis Leganés el lunes y tenía que volver a jugar en Leganés y hubo que cambiar dos partidos uno del Atleti y otro del Madrid Leganés para poder ajustarlo todo eso que luego durante la temporada las circunstancias donde pero sobre todo puedes prever

Voz 21 42:33 sí sobre todo porque el calendario apretadísimo porque veintidós equipos en Segunda División siquiera si hubiera menos igual sería más sencillo

Voz 1643 42:38 hicimos años que acabar todo antes porque sí que esto llamada Halle Sergio Sánchez muchas gracias ya está la próxima semana Conde respondiendo a preguntas de los oyentes y como hoy aclarando dudas que seguro que algunos tienen que hasta ahora no se han atrevido a preguntar

Voz 21 42:50 venga pues a vosotros un abrazo hosca grados

