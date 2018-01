Actualidad (25/01) | El viaje de los hermanos Bardem para salvar la Antártida

Voz 1 00:00 de de

Voz 0313 00:21 cuando yo ponía en valor a ese momento el gesto de los hermanos Bardem de estarse ocho días embarcados en el Arctic Sunrise para participar en esta campaña de Greenpeace está acordando

Voz 3 00:30 esta sonando de fondo está acordando que hace no hace ni dos años querido fue en verano de dos mil dieciséis El pianista

Voz 4 00:37 la italiano e Ludovic

Voz 0313 00:40 como in no creo que en un Audi se llamaba que que que protagonizó ese día

Voz 3 00:47 tocando el piano mitad un témpano de hielo hay perdido abriga Tito es de acuerdo

Voz 0313 00:50 sesenta y demás hablamos con él pues eso tiene bueno pues eso tiene un valor tiene el valor de ese caso era para la defensa del Ártico desde la otra funda digamos pero tiene el valor pues eso del del compromiso de aprovechar una plata

Voz 3 01:01 forma un nombre propio una fama está habiendo y el número de visualizaciones que tiene ese

Voz 5 01:06 ese concierto gélido y la verdad que es impresionante se cuentan por por millones de ahí la importancia de pues ese gesto de los de los hermanos Bardem Javier Bardem buenas tardes

Voz 6 01:19 bueno tal es que Carlas cómo estás pues muy bien yo me gustaría que si puedes

Voz 0313 01:25 es que ahora mismo nos hagas para todos nosotros para los oyentes para nosotros una fotografía sonora del que no es escribes lo que tienes delante lo que estás viendo

Voz 1083 01:35 pues estoy una oficinista donde tenemos la comunicación por vía satélite ya a través de esta ventanita que veo a cinco glaciar enorme de unos colores azules blancos y brillantes se parecen como si fuese un dibujo si encima de de tal glaciar ahí unos pinitos el mar está bravos y alrededor estamos rodeados de montañas muy altas todas las nevadas

Voz 7 02:07 sí eso es lo que voy a hacer de la ventanita

Voz 0313 02:10 fíjese Javier Bardem los está hablando de del avistamiento de Pingüinos eso es la vista y el oído Un pingüino Javier como cómo sería escucharle Hermida mira aquí esta

Voz 8 02:22 pero no olviden

Voz 9 02:27 pingüinos emperador que es el pingüino más grande puede pesar hasta cuarenta y cinco kilos Noble muere cuarenta y cinco kilos es entre los que estaba viendo Javier Bardem pero están en que has un plazo

Voz 0313 02:39 lo hace el claxon de un atasco oye Javier del tiempo que lleva Isaí que es lo que más sosa impresionado os ha sorprendido en que estáis ahora mismo a ver

Voz 1083 02:52 pues he aquí la la admisión de de este de la protección estacionó antártico a la cual hay que sumarse y a animó a todos los que están escuchando esto que se que se dirige a la ciudad de Greenpeace punto es Si Irán suben con su firma y protección este océano Antártico que en octubre de dos mil dieciocho pues eh se vote a favor si se vote para esta protección del de lo que dicen es el serial la zona protegida más grande de la Tierra una ahí hay muchas cosas sucediendo en el en un día en este barco que tienen una visión muy especial el submarino eh yo creo que soy ideal los fondos para recoger muestras e buscando también evidencias la importancia de la protección de Esteban fea no eso es fascinante ver cómo hablamos de ese submarino como lo meten dentro como están los buzos alrededor eh poniendo las cuerdas para para sujetarlo para los tantos hubiese como bajarlo en estas temperaturas congeladas y es fascinante quienes lo que más me ha impresionado la gente la gente que esto es del barco la gente que trabaja en esto que das tú su tiempo su esfuerzo subida porque hay gente que está embarcada en esto durante meses y meses y meses en volver a casa con el único objetivo de ayudar de de conciencia de ayudar y proteger el medio ambiente clientes es es fascinante haber eso escucha sus historias Isabel testigo de la maravilla la belleza que hay importancia que es para todos los otros que es que siga habiendo

Voz 1603 04:33 oye Javier hola buenas tardes soy soy Montse Domínguez mira yo tuve la ocasión de embarcar me también hace once años por la zona de Patagonia no llegamos hasta hasta la Antártida para un documental sobre el cambio climático Illán entonces pudimos comprobar el retroceso de los glaciares glaciares es que en Punta Arenas y en toda la zona alimentaban de agua potable a la a la población que debido al cambio climático estaban retrocediendo cada vez más toda esa zona es fundamental para mantener el equilibrio la temperatura y las condiciones en el resto del mundo eso sigue siendo un problema los lo podéis comprobar vosotros desde donde estáis

Voz 1083 05:18 sí totalmente yo no soy ningún experto pero es lo que comentaba que que evidentemente esos está esa es que esa cantidad en glaciares si está menguando no si es verdad que es estamos una zona que da en un sesenta por ciento en ochenta por ciento

Voz 6 05:35 de agua a agua dulce a todo el mundo claro el ochenta por ciento es una rara ya sabes la importancia en la zona en la que estamos

Voz 1083 05:45 pensar que una cosa son las relaciones con hermosos y piensas que que que hay que conservarlos por la salud del saludo de todos nosotros y de nuestros nietos bisnietos en la la el estamos es realmente es simbólico es un termómetro de maravilloso fundamental exclusiva desde este planeta

Voz 0882 06:08 si Javier soy Javier Gregory periodista científico de la SER estuve en la Antártida donde tú estás hace unos veinticinco años en en otro bar con el Hespérides que entonces entrenaba claro también estuve aquí en Madrid cuando se negociaba el Tratado Antártico que ha protegido esa zona en los últimos veinticinco años pero mi pregunta es contra Estados Unidos tú que has hecho papeles de malo malísimo y muy bien crees que jugó en octubre van a ganar los malos no se va a proteger o crees o confías en el género humano

Voz 1083 06:43 yo confío yo aparte estoy con un grupo de gente aquí dijo que confía iba la vida corrillos ahí también como muestra un botón ese protegió el Ártico que llegaba a ser también de la presión social y de la consigue millones de Phil más por todo el mundo como eso creo un efecto en las decisiones de los que toman las decisiones los políticos con los gobiernos que has que aquí la gente está esperanzada está trabajando muchísimo por conseguir esas muestras tanto oceánica este fondo marino como fotográficas y bueno aquí nosotros haciendo nuestro pequeño granito de arena con el tema información es servir como instrumentos como vehículo de información para para generar la noticia Istán los activistas que todo esto va a resultar en que en octubre de dos mil dieciocho se consiga esta protección en la concesión de este lugar eh lo contrario sería un drama creo que a unas consecuencias de unas consecuencias extraordinarias y no se imponente hay muchísimos hay muchísimas eh a razones políticas económicas la mayoría pero creo que Himma villas d'Ebre hasta el sentido común y el sentido común nos dice que es que esto no hay vuelta atrás y como dicen aquí no hay plan B porque no aunque en esta vez es y hay que ir al plana esa protección

Voz 0313 08:06 estoy explicaba Javier Bardem que la protección del Ártico se consiguió es verdad hice consiguió gracias a la a la presión a los movimientos a la movilización a que nadie se quedara indiferente ante ante lo que podía ocurrir una de las personas que que se mojó muy activamente en la campaña de de protección y defensa del Ártico fue su hermano fue su hermano Carlos que en el verano del dos mil catorce se embarcó con yo creo que eran Alberto Ammann y con Álvaro Longoria yp protagoniza una campaña muy divertida donde mezclaban el humor con el mensaje de futuro

Voz 9 08:37 a este verano dos actores se Grío genital hasta dos mil sesenta y nueve bancarrota Lizzy Ryder quien años después Carlos Bardem y no vamos a criogénicos para ser un rey Meir de Easy Rider así es un proyecto humanos una locura maravillosa no Easy rider creo que se pues yo creo que Pitt no se escoge para este proyecto realmente por por nuestro valor artístico y no porque seamos uno de los tantos que está dispuesto a Cio generarse porque hay mucha gente somos muchos si podemos progenitor a muchos actores que hoy en día están en paro

Voz 0882 09:22 a los en un momento en el mercado laboral

Voz 9 09:25 funciona mejor pues muy bien no el sindicato está en contra por supuesto pero bueno en cada una tiene años apostura y esto es una decisión tomada será el único lugar capaz de garantizar la congelación en caso de fallo eléctrico salvando la distancia muy parecido a cuando tú coge la pescado era cogerla recoge las hombre dicho así no es no

Voz 10 09:51 como tú congelan bistec

Voz 9 09:56 de este agosto en directo Carlos Bardem y Alberto Ammann yo

Voz 11 10:04 luego cuando los congelen en el dos mil sesenta y nueve retomaremos lo que son ensayos

Voz 12 10:09 va raptar

Voz 9 10:11 hombre llevaré pues los muebles

Voz 11 10:19 bueno evidentemente esto es un fet es una broma no nos vamos a quien ceniza en parte porque en el dos mil de nueve a este paso en verano ya nos gallego

Voz 9 10:28 por eso en los mismos a la campaña de Greenpeace para denunciar públicamente el deshielo provocado por el cambio climático y las prospecciones de petróleo

Voz 11 10:36 firma allí únete a la cadena para salvar el Ártico aún estamos a tiempo salva el Ártico

Voz 0313 10:41 Carlos Bardem buenas tardes

Voz 1083 10:45 buenas tardes Carles cómo estás o sea que no

Voz 0313 10:47 no no te has querido organizado es definitivamente no

Voz 13 10:52 no no no que aquello fue una campaña para Green quince Salvador cinco eh ahora estamos en el Antártico Hinault no estamos estamos muy activos muy muy caro

Voz 1083 11:05 entre porque es un es impresionante potencia mi hermano una de las cosas maravillosas de cuando tengo un esas esta gente veintí Si viajas con ellos en su barcos es la llamada el fuego sagrado de la pasión de una gente que que la lucha por el planeta Hay cree profundamente hace ya te contagia así que decidí frío rocosa

Voz 0313 11:26 oye te puedo preguntar a Javier pero responde la tú porque os metáis en esto

Voz 13 11:35 bueno yo creo que tanto Javier como yo como otra mucha gente que se mete en esto lo hacemos porque por una convicción

Voz 1083 11:45 que hay una cosa así para esta campaña colaborando en un spot de Greenpeace hay una frase que se quedó grabada que ese no es tu casa nuestra región no es tu país pero tienes que tenemos que tejer Expo por qué porque al final las fronteras y los las las divisiones en el planeta son un invento todos los hombres el planeta no tiene corrimientos estancos lo que pasa en el Ártico lo que pasa en nuestras ciudades nuestra regiones en nuestro país es yo creo que estás la la gran causa la gran causa por la que hay que pelear defender todos tenemos el derecho y la obligación de defender algo que no es nuestro porque es de todos y que tenemos que le dárselo a los a los que vengan detrás debemos hacerlo

Voz 0313 12:37 oye Javier Javier Gregori cuéntale con más detalle a los a los oyentes de La Ventana así se consigue crear este santuario antártico que sería exactamente qué significaría pues significaría crear como ha dicho Javier Bardem el Santuario mayor

Voz 0882 12:50 es de la tierra tres veces la ascensión de España para que no seamos una idea yo he estado allí en el mar de Weather por ejemplo la riqueza es brutal pero claro el problema es que también tiene grandes riquezas de petróleo y de gas no ese es el problema hasta ahora hay un Tratado Antártico que se firmó en Madrid hace veinticinco años que lo protege pero durante una moratoria durante tiempo estamos hablando de la única región virgen que queda todavía en el planeta Tierra la única un dato también Javier Bardem es el mayor reserva de agua dulce del planeta la mayor reserva y otro dato todas las borrascas que traen agua España nacen allí nacen en la Antártida lo que pasa en la Antártida nos afecta directamente a todos los podemos quedar sin agua si se desvela cómo se está desvelando está aumentando el nivel del mar es decir que podemos quedarnos sin playas en España más décadas Isi y hay que salvarlo porque es el el último lugar Pristina le queda en el planeta Tierra no

Voz 0313 13:47 muy bien Carlos yo quería preguntarte ya para para terminar y no nos molestamos más su una curiosidad y la distancia con la perspectiva de lo que tenéis delante como saben los problemas que tenemos ahora mismo

Voz 1083 14:01 bueno minúsculos culos no te lo digo en serio yo soy una persona acabaron con todo lo bueno cierto que una persona muy implicado políticamente te das cuenta de que hay magnitudes seis y recolocar la jerarquías y sobre todo cuando te das cuenta de que Banderas cuando la única bandera que debería haber en la bandera de la humanidad y la bandera la humanidad es la única manera que debe tener una mayor sólo la otra ciudad del mundo andar tiempo esto es esto es una esto es algo que supera con creces cualquier división ideológica o política o o nacionalista es una de las cosas más bonitas que te encuentras cuando te subes a un barco de Greenpeace como suyos el esperado y ahora en este en general Pixar Weiss es que aquí hay gente de veinte países distintos que debe veinte países distintos trabajando hombro con hombro por una misma causa eso es lo importante y eso es lo que debería recordarnos todas las jerarquías que no las divisiones absurdas y los trapos de colores

Voz 0313 15:07 muy bien Carlos y Javier Bardem hermano dárselos Bardem Brothers muchísimas gracias por estar en La Ventana hay un abrazo muy grande

Voz 13 15:17 un abrazo muy fuerte desde el antártico

Voz 1 15:21 sí

