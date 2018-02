Se acerca un asteroide, llamamos a Bruce Willis

Voz 1 00:00 bueno bueno ya pues venga a él

Voz 2 00:06 bueno nervios estáis tranquilitas muy tranquilitos y no tenéis miedo en nada vosotros si no es así no pero no tengo miedo real no sentís que que que el miedo que la muerte está hace ahora mismo no tiene un asteroide hacia la Tierra tíos loco dos mi nombre dos mil dos a J ciento veintinueve pues la clave Wi Fi tu nombre de una esteroide de Pocho que son mil metros de longitud y pasará rozando la Tierra el próximo cuatro de febrero sea vamos a morir pero ese mismo domingo cierra puede dejar de asistir Iturriaga pero tranquilos por que el mundo tiene una oportunidad yo conozco al hombre porque les sí tus deseos son órdenes chiste hecho una pequeña avanzadilla un gancho

Voz 3 00:56 pues a ver si lo coge Bruce Bruce Willis es usted es no sé qué

Voz 2 01:05 en otras la voz un poco cambiada el no es la la voz habitual de Bruce Willis te estás un poco con con perdón

Voz 4 01:11 eh nada hasta que utiliza en España para doblar me para programas de radio mismas que es la radio

Voz 2 01:19 adiós no es la directo

Voz 4 01:22 tal la voces del doblaje bulé en radio

Voz 2 01:24 con Radio en Tele sería otra no es la misma

Voz 4 01:27 claro en la radio presupuesto no no es el mismo da para esta voz para ver si vosotros ponen la Canonja que ponen los del cine para hablarme entonces tendréis el doblaje guapo de Ramón Langa que os aguantáis es con

Voz 3 01:41 miedo no es bueno yo sepa que

Voz 5 01:47 hola sí sí Armand Le puede seguir preguntando a Bruce algo ha pasado algo pasa y ese era el as

Voz 2 01:55 si está cerca está rozando

Voz 4 01:59 hay presupone

Voz 6 02:01 la RAE

Voz 4 02:04 sí

Voz 2 02:06 oye que te llamo no

Voz 4 02:09 no porque quiera hacer un regalo sorpresa tú mujer pues su cuarenta cumpleaños consistente que tú le tapa los ojos y le insinúa que le vas a hacer el amor pero cuando tiene los ojos tapados tú te vas de la habitación y me hace centrar a mí sin que se entere cuando las los ojo me ve a mí

Voz 7 02:24 no no no no es para eso no no tiempo para eso

Voz 2 02:30 otra cosa es una dedica ahora no no te Jaume otra cosa más importante está en peligro Bruce bueno sabes que has oído la tierra no no enorme blues el planeta Tierra están en peligro me Simple necesitamos un héroe es alguien que destruye las grúas

Voz 7 02:54 que joven Asteroide

Voz 2 02:56 tierras Necesitamos un héroe coño

Voz 7 02:59 claro lo has pasado diez impacto Armageddon si el Armageddon pues esa satén

Voz 4 03:12 el impacto el meteorito sí sí sí sí que llevo Salva Baena es una basura

Voz 2 03:18 pero sí es buenísima pero si es tan real que que es casi costumbrista si Bruce Willis tales y lo hiciste lo que nuevos acepto Ice

Voz 4 03:26 que esto dos avale esta pregunta como doblador de Bruce Willis Navarro Félix vale verdad se ha hablado

Voz 2 03:34 AVE Bruce mi pregunta estarías dispuesto a repetir lo de Armageddon si las autoridades vieran un peligro inminente real

Voz 4 03:40 pues la verdad no no tú sabes que eso no

Voz 2 03:44 ya pero es muy infantil pensar que lo que hemos visto en una película de efectos especiales se puede trasladar a la vida real

Voz 4 03:50 si la gente te paras es cosa ni para esos trate así que no no me hago bien pero bueno y que es la vida la antesala de la muerte todos vamos a morir por una cosa o yo bueno haremos Dalai Lama me lo dijo Richard Gere pero escúchame una cosa era árabe tú dame la cabeza que me la feto cada vez que suena los pitos horarios y ahora sí si tú Quisiera lo de la sorpresa

Voz 8 04:16 aquí nada es buena

Voz 2 04:21 a Boris dice que no igual exagera un poquito lo que pasará rozando las yo creo que sí son cuatro millones de kilos

Voz 8 04:26 de Ronda bueno pero dado