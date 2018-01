Hora 25 Deportes: Zidane cuestionado (25/01/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media las siete y media

Voz 4 00:09 con Ángels Barceló in Jesús Gallego la Gallego buenas tardes buena Copa del Rey que visto lo visto habrá que estar pendiente no

Voz 0919 00:19 delito cuidadito cuidadito partido de vuelta Camp Nou Barça Espanyol El Espanyol ganó uno cero en la ida el Barça tiene que remontar enseguida estamos en el camino para ver cómo salen los equipos en esta Copa del Rey que deja siempre sorpresas ayer la gran sorpresa en el Bernabéu con el Leganés eliminando a todo un Real Madrid ha dejado esa eliminación del Real Madrid muy tocado a Zinedine Zidane al que la gente cuestiona la alineación realmente cuestiona todo lo que ha hecho el Real Madrid en esta Copa del Rey porque en los seis partidos que ha jugado dos con el Fuenlabrada dos con el Numancia y dos con el Leganés en ninguno de ellos el equipo de Zidane ha jugado bien en ninguno ha sido superior de largo a los rivales modestos que ha tenido enfrente ayer después de la eliminación con el rostro triste Zidane contestó a la pregunta se arrepiente de la alineación que ha puesto hoy no

Voz 1994 01:21 porque esto es como como siempre asume lo que lo que hago es de los jugadores que que descanse que tiene cansado pero cuando tú miras el equipo de equipo de hoy nos puedes decir que no tienes un equipo competitivo yo lo que intento hacer como siempre y cada partido es meter un equipo competitivo yo creo que en el papel era un equipo competitivo luego la primera parte no no competimos

Voz 0919 01:55 en el papel era un equipo competitivo realmente con la plantilla que tiene el Real Madrid pongas la alineación que pongas sobre el papel es un equipo competitivo pero sobre el papel no vale luego hay que competir en el campo y para eso hace hace falta trabajo seguridad disciplina fútbol ayer en todo eso ganó el equipo de Garitano en Leganés al Real Madrid ya veremos qué pasa en las próximas fechas pero es evidente que la eliminatoria ante el París Saint Germaine de Champions va a condicionar el futuro de Zinedine Zidane vamos al Camp Nou como salen Barça y Espanyol para este último envite de cuartos de final de la Copa del Rey Adriá Albets Elena de Diego buena hasta

Voz 5 02:39 hola qué tal Gallego buenas tardes desde el Camp Nou tenemos ya confirmados los onces de los dos equipos en el Barça de momento sin Coutinho que puede debutar hoy pero de momento empieza en el banquillo el brasileño igual que Jerry Mina un once con la sorpresa de Aleix Vidal que es titular hijo la vuelta de Andrés Iniesta el capó tan del Barça sale el equipo de Valverde hoy con fieles en bajo palos Sergi Roberto Pike un City Jordi Alba en defensa Busquets en el medio centro Rakitic y Andrés Iniesta como interiores y arriba Aleix Vidal junto a Messi y Luis Suárez el descartado es Nelson Haedo para un derbi que será muy especial para Javier Mascherano que el

Voz 0919 03:20 los minutos previos al partido saltará al césped para despedirse del público del Camp Nou

Voz 0277 03:25 el español tiene de cara el resultado pero la estadística la tiene en contra ha perdido en sus últimas nueve visitas al Camp Nou en Copa no elimina al Barça desde mil novecientos sesenta y uno hoy la gran incógnita era saber quién jugaba en la portería hasta ahora el portero de la Copa era Diego el de Liga Pau pero la parada del penalti a Messi en la ida lo cambió todo Diego jugó en Liga y hoy juega bajo palos Pau López en defensa Marc Navarro Naldo hermoso y Aaron en el centro del campo trivote con Javi Fuego David López Irizar Sánchez por delante en bandas Granero Darder y arriba Gerard Moreno

Voz 0919 03:58 bueno pues así se presenta un partido que contaremos desde las nueve de la noche en Carrusel para el que tenemos un deseo por encima de todo lo demás es que hoy en este partido de vuelta no se produzcan los lanzamientos de objetos que vimos en la ida en el estadio de Cornellà ni se reproduzcan en la grada los vergonzosos insulto los que tuvieron que escuchar a algunos jugadores que reine la deportividad como siempre en el inicio del programa de las fiestas privadas que las dejen para su intimidad vuestros mensajes lo del Real Madrid ayer bueno lo del Real Madrid ayer ha dejado a la gente así

Voz 6 04:37 hola a todos pues francamente todo muy triste muy triste ya desde el principio todo se intuía pero claro se intuía pero no esto de hecho al principio perdíamos partidos yo lo sé sin merecerlo porque muchas veces el Madrid no ha merecido perder de esa manera te ha perdido pero

Voz 7 05:01 el

Voz 6 05:03 muy triste y además sin sin visos de que esto está hecho

Voz 8 05:10 no hay nadie ahí que haga

Voz 9 05:13 no se pone soluciones soluciones porque son profesionales tendrán que sea ver dar soluciones oye Isidoro saben dar soluciones pues qué le vamos a hacer lo sentimos muchísimo pero dio muy buena a mojar recuperar a la persona con otra con otra mentalidad que ahora mismo es necesario en ese grupo humano ir ahora dieces y lo único que queda tú lo que encerrar

Voz 8 05:39 mira vivido quintos

Voz 7 05:42 ah bueno yo pues adiós corazones

Voz 0919 05:47 hay que hay que recuperase dejad vuestros mensajes de guasa

queremos que los oyentes me Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa déjame opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 2 06:06 hola soy lágrima de Alcorcón y seguidora del Atleti no iba a poneros nada porque bueno que no me entendés contenta pero bueno que hay y además porque me dura el disgusto de la eliminación injusta e del Athletic ante ante el Sevilla y menos mal que le ha hecho el destino ha hecho justicia con él porque sería tremendamente injusto que el Madrid llegar a semifinales jugando como ha jugado porque su entrenador lo ha querido así porque vamos fue humillante como jugó contra él Fuenlabrada contra el Mirandés contra todos vamos que hubieran pasado sería muy gusto venga

la veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 06:56 hoy empezamos

Voz 10 07:00 pero atención vamos

Voz 0919 07:03 enviar la sintonía porque hoy tenemos un nuevo capítulo de la serie de moda

Voz 4 07:08 el patrón del futuro

Voz 0919 07:15 hoy reunión de la junta directiva de la Federación han hecho oficial en la justicia

Voz 12 07:20 esto del patrón del furgón Ángel Villar

Voz 4 07:24 alias El leprosos Larrea fue bien

Voz 0919 07:36 a la que fue lugarteniente de Ángel Villar el tesorero

Voz 12 07:42 el de las cuentas el que contaba el percal

Voz 0919 07:49 Antón Meana bueno hasta qué tal Gallego buenas tardes pues mira hoy se cumplían seis meses desde que Juan Luis Larrea era presidente en funciones de la Federación ya no es presidente en funciones pero sigue mandando porque es presidente de la gestora hoy patada a seguir no convocan todavía elecciones a presidente con esta asamblea le piden al Consejo de Estado y al TAD que por favor contesten cuanto antes se vuelven a reunir el lunes día doce de enero ya han quedado como te digo una junta gestora al frente de la cual está Juan Luis Larrea el que contaba los billetes

Voz 13 08:20 en principio no se abrirá un plazo de candidaturas en los avales respectivos Italia ahí ese inicios a quién Luis efectivamente digo se iba a presentar que adelante interés del de momento en este momento no voy a afirmar nada pero en este momento el presidente de la gestora local no obligaría a dejar la presidencia a la gestora de bueno estoy faltan fechas íbamos a verlo

Voz 14 08:39 ahí está la clave Larrea quiere ser presidente de la Federación en Rusia pase lo que pase es lo que más le importa llegar al España Portugal del Mundial y sentarse en el palco como presidente de la Federación no se quiere perder el capítulo estrella de la temporada en el patrón de la lucha

Voz 0919 08:57 por el poder en la Federación Española pero los fans de la serie se pregunta

Voz 12 09:02 dónde está el de procesos de esta villa

Voz 0919 09:07 estaba muy pendiente de la reunión de hoy se ha planteado asistir a la federación al final no le hemos visto está esperando para seguir impugnando para seguir recurriendo el que era su amigo Larrea están negociando junto con hierro la renovación de Lopetegui para que no quede en el aire por fracasos Rubiales se pone de presidente de la Federación que Villar Padrón Larrea y ahora Hierro también en el patrón del furgón la serie interminable y más emocionante que hay en el deporte español

Voz 10 09:44 hurgó o promo

Voz 0684 11:25 un rápido paso por el baloncesto dentro de unos minutos está a punto de comenzar dos partidos de la Liga en Madrid Real Madrid

Voz 0919 11:31 el Anadolu Efes cómo está eso Marta Casasola

Voz 0277 11:34 qué tal muy buenas con los blancos buscando la que sería su décimo tercera victoria para mantenerse una semana más entre los cuatro primeros enfrente el Anadolu Efes que es el colista aunque no por ello un rival precisamente sencillo al final Eaton quisque que han estado entre algodones durante toda la semana van a jugar no así Antonio Randolph más de dos meses fuera empezado a entrenar con el grupo pero hoy volverá a ver el partido desde la barrera con Llull a Johnny Cummings que siguen recuperándose el partido empiezan poco más de tres minutos

Voz 0919 12:03 es también a esa hora comienza en Málaga en el Carpena Unicaja Baskonia ambientazo seguro Enrique Aparicio la

Voz 0684 12:09 hola muy buenas y además partidazo porque se cuenta lo dos equipos igualados en la clasificación se lo toma muy en serio para no distanciarse depósitos de playoff página Unicaja no está Dani Díez por lesión y el Baskonia Kevin Jones puede jugar su último partido en la Euroliga así que termina contrato tres minutos y medio ambiental Carpena para este Unicaja Baskonia

Voz 0919 12:30 consecuencias de la Copa del Rey Javier R buenas tardes hola qué tal Gallego muy buenas tardes catastrófica eliminación ante el Leganés en el Real Madrid que pues que Zidane es el hombre

Voz 22 12:41 digamos que está en la diana Zidane muy tocado

Voz 0919 12:43 pero hoy ha trabajado con los futbolistas que ayer no jugaron el partido los que juega un rato solo

Voz 22 12:50 ante el Leganés muy bueno es conocedor que él ha sido el que se ha equivocado la convocatoria la gestión de la Copa ha sido un error lo dijo ayer públicamente aunque él insiste insistió esta mañana que o lo que puso en juego tenía que haberle dado para eliminar al al Leganés que que va a pasar en el futuro pues que va a seguir Zidane va a estar frente al París Saint Germaine pase lo que pase va a acabar la temporada que que va a hacer en junio lo sabe él y su familia porque eso es una incógnita el cree que bueno que no es equivocado que ha gestionado bien lo que es el grupo la no llegada de futbolistas es una decisión suya el club tenía firmado a Kepa le propuso Alexis él dijo que no ahora mismo la situación es que Zidane está enrocado y piensa que con lo que tiene con sus once hombres que consiguió las dos Copas de Europa puede conseguir eliminar

Voz 0239 13:39 Paris san Germain Antonio Romero tú cómo ves la situación actual de Zinedine Zidane hola buenas tardes Gallego hombre es evidente que está en el momento más delicado desde a su llegada al banquillo del Real Madrid está tomando decisiones erróneas está equivocando y no está sabiendo rectificar su bandera hasta ahora ha sido la comunión con el grupo que mataba por su entrenador y ahora empiezan la primera grietas con los malos resultados la primera las se tiene que enfrentar a jugadores que hasta ahora no le habían puesto en una mala cara jugara no no jugarán es un fenomenal gestos de grupos y lo ha demostrado con los resultados a favor y ahora tiene que demostrar la personalidad suficiente para tomar decisiones que seguramente no son tan como las hay un punto de inflexión la eliminatoria contra el París Saint Germain Si gana repuntará si pierde se hunde definitivamente ya veremos no seríamos justos

Voz 0919 14:24 no destaca seamos el papel tremendo que hizo en Leganés que fue mejor que el Real Madrid en la ida y en la vuelta Óscar Egido cómo es el día después buenas tardes

Voz 1643 14:32 hola Gallego muy buena posibilidad después ha sido de descanso primero porque acabaron muy tarde han llegado a las dos de la mañana a la Ciudad Deportiva de Butarque donde esperaba a medio centenar de aficionados celebrando todavía esa victoria en el Bernabéu además estuvieron más de una hora celebrando el uno dos en el vestuario del campo madridista en Leganés además ha jugado siete partidos en los últimos días es decir un partido cada tres días y ahora sí pasa dice que prefieren al Espanyol que precisamente el rival del próximo domingo en Liga aprovechando la euforia hoy en SER Deportivos lo hemos preguntado al goleador Javier Eraso seis imagina ganando la Copa del Rey

Voz 23 15:06 vamos pues puede ser sí sí pues ser la leche un equipo hay que pelearme con todos esos monstruos pero bueno nosotros bueno que nos toca descartamos nada ampliando de sobra

Voz 0919 15:18 y en el horizonte bueno pasado mañana partidazo en Liga Valencia Real Madrid este partido para el Valencia puede suponer cortar una una racha negativa de juego así sentenciar su aspiración a la Liga de Campeones Pedro Morata muy buenas tardes hola buenas tardes Gallego Gabriel Paulista además es posible

Voz 24 15:41 que para alegría del entrenador del Valencia Marcelino García Toral no tenga una lesión grave de rotura de ligamento cruzado en principio solamente es un esguince leve

Voz 25 15:52 y por lo tanto el jugador incluso podría jugar el próximo partido de la Copa del del Rey hoy Parejo el capitán del Valencia ha comparecido en rueda de prensa previa al partido ante el Real Madrid primero ha dicho que para el encuentro del próximo sábado entre el Valencia y el Real Madrid y el favorito es el Real Madrid segundos Se le ha preguntado si el Real Madrid todavía está a tiempo de ganar la Liga y la verdad es que parezco lo tiene claro

Voz 26 16:15 siendo real realista y como está ahora mismo por ejemplo Cool Club Barcelona que es difícil que el Madrid se plantee ganar ganar la Liga es Urán objetivo creó entonces será a quedar segundos intentar pasar cuando

Voz 0919 16:26 partidazo en Mestalla Valencia Real Madrid el próximo sábado vamos con fichajes bueno uno que se esperaba el de la por por el City Iván Martín en Bilbao llega el dinero que rumorología

Voz 27 16:37 no llega di no llega el dinero gallego a la espera de movimiento el City para depositar en la Liga la clausura de la por el jugador sigue como es normal entrenando con el Athletic y ojo es de ahora mismo ha entrado en la lista de convocados para el choque de mañana contra el Eibar es verdad que es una lista de veinte jugadores veremos si pasa el corte definitivo en

Voz 0919 16:52 la Real Sociedad estaban preocupados porque si ese vapor el Atleti puede intentar ir a por Iñigo Martínez

Voz 1825 16:58 a Roberto Ramajo hola hola qué tal muy buenas aunque no se admita hay preocupación dicen estar tranquilos que confían en Íñigo Martínez es uno de los cuatro capitanes de la Real y que por ahora no saben nada El presidente de la Real Jokin Aperribay esta tarde a la salida de Las Rozas con nuestro compañero Antón Meana escuchamos porque le preocupa no lo digo como antes a recibir dinero por Laporte dicen que pueden ir a Íñigo poco a poco aquí

Voz 28 17:22 creo que pasen de rumores no pero ustedes tranquilos con el tema de bono que sí se sabe usted

Voz 1825 17:28 cómo son las cosas que lo voy a decir a usted en Bilbao San Sebastián

Voz 0919 17:30 también busca refuerzos el Sevilla Santi Ortega

Voz 29 17:35 suena Roque Mesa una operación que está prácticamente cerrada con el sí que puede ser oficial en cualquier momento que me diría cedido esta final de temporada el Sevilla tendrá

Voz 0919 17:44 es una opción de compra sobre el jugador pudo venir el año pasado

Voz 29 17:46 pero finalmente va a ser para la segunda vuelta de esta temporada

Voz 0919 17:49 y en el Betis también hay noticias de mercado Florencio Ordóñez

Voz 30 17:52 mucho movimiento Gallego mucho movimiento lo próximo

Voz 31 17:55 días se pretende salir de tres cuatro y hasta puede que cinco futbolistas traer al menos dos que podrían ser hasta tres dependiendo de cómo salir la operaciones un gran deseo difícil muy difícil para la B diez incorporar Lucas Moura pero se teme que haya clubes europeos importantes que se hagan con los servicios del brasileño pero en todo caso vendría como cedido nunca como traspasado y un central lateral que bien podría ser la Ayun el mexicano del Oporto para reforzar la defensa

Voz 0919 18:22 en fútbol internacional José Palacio buenas tardes qué tal muy buena la noticia de la tardes que Mourinho renueva con el United empleo

Voz 32 18:29 dado su contrato hasta al menos dos mil veinte según ha comunicado el club inglés tenía contrato hasta dos mil diecinueve así que un añito más para Mourinho aunque algunos redes ha recordado que renovó con el Madrid en dos mil doce luego se fue al Chelsea en dos mil trece y que en dos mil quince renovó con el Chelsea United en dos mil dieciséis según hemos podido saber gallego ya en el Sellés se piensa mucho en esa eliminatoria ante el Real Madrid Thiago Motta sobretodo que va a estar a disposición de Unai Emery la próxima semana su objetivo estar en el Bernabéu ese próximo catorce de febrero ha sufrido tres lesiones importantes esta temporada el ocho de enero volvió a lesionarse sólo jugó seis minutos es una pieza clave para Emery quiere apuntar el sabio sino juega Thiago Motta su sustituto será Lass Diarra que ha hecho su primer entrenamiento con el París años

Voz 0919 19:11 hora veinticinco Deportes en la SER seguimos

Voz 0919 20:42 hablamos de tenis ya sabéis que nos hemos quedado sin representantes en el cuadro individual masculino y femenino el Open de Australia Rafa Nadal tuvo que retirarse Rafa Nadal está ya en España ha llegado a Mallorca con él ha estado Pedro Morlán la Pedro qué tal

Voz 37 20:58 llegó muy buenas tardes pues Rafa Nadal aterrizado en Mallorca donde va a estar descansando las próximas tres semanas tras conocerse que sufre una lesión de grado uno en el su a Scilingo en la cadera su objetivo es estar disponible en el torneo de Acapulco la última semana de febrero ya Rafa se le ha preguntado por su futuro esto es lo que responde

Voz 38 21:16 el carrera en qué momento está sigo siendo moderno el mundo está como está hasta ser pues no lo sé hasta cuando voy a jugar pues tampoco no lo sé no no no cuando uno no lo sabe porque no se plantea el momento de la retirada de actuar uno dos tres cuatro años más cinco pues no lo sé

Voz 0919 21:37 ojalá en Australia ya tenemos la final masculina y tenemos finalistas en el cuadro femenino Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 31 21:45 hola buenas noches bueno ya tenemos final femenina para en sábado a jugarle al número uno del mundo bueno dos Carolina Wozniacki curiosamente para luchar con el número uno del mundo la que gane será número uno aunque Jaled ahora lo demás son una semifinal que masculina ganó al británico tenía fichen por lo demás mañana damos la segunda semifinal masculina va a enfrentar a dos el Federer con guión de mediación que las nuevas Djokovic pero en fin yo creo que es favorito que va a estar en otra nueva final de años

Voz 0919 22:19 gracias Miguel Ángel vamos a la Euroliga como han empezado los partidos entre el Real Madrid el Efes Marta Casas

Voz 0277 22:25 pues en el Palacio de los Deportes igualdad aunque es verdad que el Real Madrid ha empezado bien obligando a los de ATA Amán a pedir el primer tiempo muerto del partido quedan seis minutos para llegar al final del primer cuarto ahora mismo empate en el luminoso Real Madrid siete Anadolu hace siete

Voz 0919 22:40 manda en el inicio del Unicaja Baskonia Enrique

Voz 0684 22:43 solamente el Unicaja está intentando abrir brecha tanto que ha tenido que pedir que echar el freno de mano Pedro Martínez tiempo muerto cinco XXXIII para que se acabe el primer cuarto Unicaja once Baskonia cuando

Voz 0919 22:53 mañana viernes jugarán el Barça y el Valencia el Barça visita la cancha del Fenerbahce obligado Xavi Saisó buenas tardes hola buenas tardes

Voz 1982 23:01 luego efectivamente examen exigente para el Barça mañana siete menos cuarto en Turquía les pero al Fenerbahçe actual campeón de Europa segundo con trece victorias el Barça viajado sin Navarro con molestias en una rodilla ni Serafín que continúa su recuperación los azulgrana están a tres victorias del octavo lugar que da acceso al playoff Sito Alonso no está de acuerdo lo escuchamos en que mañana tienen poco a perder

Voz 39 23:22 creo que esas situaciones que se dice que tiene poco que perder Cano jugadas junto a qué tipo como fue verdad cheque lo que indica que tienes mucho que perder no porque como vallas con una mentalidad de este tipo seguramente es un equipo que te puede destrozar

Voz 0919 23:35 quedan once jornadas para el final de la fase regular y el Valencia Basket va a recibir en La Fonteta al Khimki última hora Ximo más mano

Voz 40 23:42 hola qué tal muy buenas si no tiene complicado mañana el Valencia Basket ante el Khimki es el séptimo con once victorias y ocho derrotas este viejo conocido en las competiciones europeas Khimki el Valencia Basket décimo cuarto con seis victorias y doce derrotas de nuevo habrá que hacer un repaso a la enfermería cinco bajas tendrá Txus Vidorreta no estarán Lebid Sergi García Vives Williams idiota se conforma ha dicho hoy el técnico vasco que bastantes con no recuperará ninguno pero con mantener a los que están tocados tanto el recuperado Sastre como San Emeterio Rafa Tibor Pleiss estos están tocados pero mañana estará de inicio ante el crimen

Voz 0919 24:18 gracias más Baloncesto NBA Héctor González

Voz 41 24:21 la pasada madrugada duelo de los hermanos Gasol

Voz 42 24:24 el quien sólo ha llevado se lo llevaron los expertos de Pau por ochenta y cinco ciento ocho se quedó a las puertas el triple doble con catorce puntos quince rebotes y nueve asistencias y Marc a pesar de la derrota de Memphis fue el máximo anotador con dieciocho puntos siete rebotes la próxima madrugada duelo de hermanos de nuevo en este caso Hernangómez Denver Knicks a las tres hoy puede volver Juancho tras lesión Ibiza y veremos si tiene minutos pese a esos rumores que les rodean de traspaso ya la una vamos a conocer los equipos del All Star del dieciocho de febrero recordemos Le Bron James Stephen Carr y como capitanes Manel eligiendo a los integrantes de sus equipos de uno en uno al estilo patio del colegio eso si los padres no han querido que se retransmita el proceso de elección que entoces se basa

Voz 0919 25:04 Berkeley que preferencia tiene uno y que permanecía tiene otro así no se va a saber quién elige primero sin Le Bron o Carrie y no se moja balonmano ya sabéis mañana gran cita semifinal del Europeo ante Croacia no del Europeo de Croacia ante Francia España ante Francia última hora Diego González hola buenas tardes hola Gallego pues la selección ya conoce la Elena de Zagreb ha entrenado esta tarde y lo ha hecho ya con el portero Sterbik que que ha venido por si la resonancia que le han hecho Gonzalo Pérez de Vargas en esa rodilla derecha desaconseja que juegue mañana la semifinal Julen Aguinagalde Figueras con problemas en la espalda pero estarán ante Francia le hemos preguntado al mejor jugador del mundo Nicola caras dicho que espera que España espera tener enfrente

Voz 43 25:48 no esperamos nada sobre vemos que va a ser un partido duro e partido dificil sabemos que España e aunque que que hubo un partido o dos y es como ayer contra contra mañana jugando bien y han demostrado que son gran equipo Él tiene mucha experiencia jugadores que juegan los mejores del mundo ahí sabemos que que va a ser un gran partido

Voz 0919 26:12 partido duro será la primera de las dos semifinales hay optimismo a las seis de la tarde en la otra la jugarán Dinamarca y Suecia José Antonio Duro tenemos el play según da ya en la web de la Cadena SER si con hombre

Voz 44 26:24 ha destacado esta semana pasa por el programa Juan Carlos el portero el Lugo que marcó un gol en la pasada jornada además presentamos al último meta que marcó en la categoría fue hace veinticinco años analizamos lo que viene el Huesca Osasuna y el Cádiz Lugo el fin de semana y por supuesto el mercado que ya afronta la última semana con mucho movimiento

Voz 0919 26:39 le prestamos atención en especial atención al desembarco de jugadores saudíes en las narices

Voz 45 26:49 semana cerramos el programa con súper organismo son muy raros

Voz 0919 26:59 Antonio buenas tardes queda baño titular que nos dejen

Voz 46 27:01 me cuenta Justo Rodríguez que el Málaga fichado somos García vuelve al equipo malacitano cedido por el Levante de no te cuento una buena noticia es que Celia Jiménez se convierte en la primera española en ser elegida por el sistema atrás de la Liga Femenina estos niños que la más importante ha sido sede

Voz 0919 27:15 para poner Seattle Rehn de Fernando Alonso

Voz 46 27:17 que hoy iba a los a tener los libres de Daytona pero no no ha tenido porque su compañero sado un golpe con la Barreno superior hacia otro año estrella el coche a no él ni siquiera ha dado tiempo como alero exacto ni siquiera los tiempos traerlo y una muy muy buena noticia para terminar es que Valverde ha vuelto hoy a competir después de una dura aquella que sufrió en el Tour doscientos ocho días después ha quedado en el número cuarenta de la Challenge de Mallorca pero ha vuelto a competir gracias

Voz 0919 27:42 a las nueve y media comienza el Barça Espanyol desde las nueve en Carrusel se adiós