La firma de Ángels Barceló: "Entre el esperpento y el ridículo"

nuevo giro de guión en la crisis catalana el Gobierno ha anunciado la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat pero no ha sido el último giro de guión del día de hoy el Gobierno había pedido al Consejo de Estado que le aclarara los posibles interrogantes que plantea la impugnación ya que iba otro giro de guión que no el último ya lo verán el consejo dado le ha dicho que no hay fundamento para impugnar ahora la candidatura de Puigdemont pero hay más y esta ahora a las diez de la noche parece que sí puede ser el último giro de guión y es que el Gobierno dice que le da igual el informe desfavorable del Consejo de Estado que como no es vinculante tira para adelante con la impugnación ante el Constitucional en serio pregunto quién está diseñando la estrategia del Gobierno en la cuestión catalana si es que alguien la está diseñando Soraya Sáez de Santamaría era la persona designada para encontrar la solución no sólo no la encontró hubo consulta al uno de octubre sino que ahora queda desautorizada por el mismísimo Consejo de Estado sino de pulmón en Bruselas es esperpéntico lo de Moncloa es ridículo y mientras tanto el juicio de la Gürtel que sigue dejando perlas sobre el Partido Popular y su financiación ya no son sólo las declaraciones de presuntos delincuentes hoy en la ser un empresario de Castellón ha explicado con pelos y señales cómo era lo de las mordidas a cambio de adjudicaciones Él nunca quiso entrar en el juego desde el PP de llegaron a decir que estaba muerto el de hoy ha sido muy mal día para el Gobierno de Mariano Rajoy y me temo que no va a ser duro