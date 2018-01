Fernando Álvarez-Ossorio: "El Gobierno está haciendo un uso torticero de la Constitución"

Voz 0194 00:00 saludamos a Fernando Álvarez Ossorio que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Fernando muy buenas noches buenas noches ha sorprendido la respuesta de del Consejo de Estado

Voz 1 00:09 ha sorprendido yo Brandon yo creo que es todos pensábamos que si el Gobierno planteaba plantear mañana el la impugnación frente a el acto de el presidente del Parlament el preceptivo que el Consejo de Estado doble que había habido al menos un diálogo previo es decir que por lo tanto me ha sorprendido lo que tiene de bueno que las instituciones están vivas que las instituciones son capaces de de decir lo que piensan y eso yo creo que para nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho pues bienvenido no

Voz 0194 00:41 siempre tiene que haber un informe previo del Consejo de Estado antes de la presentación de cualquier recurso al al al Constitucional

Voz 1 00:47 la ley del Consejo de Estado dice cuáles son las la las acciones del Gobierno las actuaciones del Gobierno que requieren de informe previo en este caso el preceptiva necesaria no vinculante obviamente

Voz 0194 00:59 cuando esta mañana usted escuchado Soraya Sáenz de Santamaría anunciar a la impugnación ante el Constitucional que ha pensado le le ha parecido que tenía suficiente base jurídica que sensación ha tenido usted

Voz 1 01:11 a mí me ha parecido una forma torticera de hacer uso de la Constitución y lamento decirlo así yo creo que es aprovecharse de un automatismo constitucional el que está escrito en el artículo ciento sesenta y uno punto do pues para sortear la que es la voluntad de una cámara que yo creo que en el fondo aquí lo que no podemos ignorar es que hay un Parlamento catalán elegido por el pueblo catalán cuyo acto parlamentario más trascendente los primeros momentos de su arranqué es elegir presidente de gobierno y por lo tanto a mi me parece que hacer uso de un automatismo legal que en este caso significa que el Gobierno mañana presenta la impugnación el Tribunal Constitucional muy posiblemente es muy excepcional solamente las que una vez en su historia que no lo admitirá a trámite porque únicamente lo puedes rechazar a efectos de forma de automáticamente porque el Gobierno lo invoca va a suspender el acto de proposición no de propuestas de de del señor Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat y esto se hace de una forma automática sin que ni se haya pronunciado en contra sin que el Tribunal Constitucional se pueda pronunciar ha pasado un plazo que se ponga en contacto con el resto de las parte pida informes etc

Voz 0194 02:29 yo creo porque sé que que pasados unos meses los que sean cinco seis meses cuando ya dicte sentencia Le quite la razón al Gobierno al Tribunal Constitucional

Voz 1 02:37 absolutamente en en el plazo de cinco meses tiene que decidir si mantiene la suspensión que se inicia mañana o o presuntamente se inicia mañana yen pero hasta dentro de cinco meses el Tribunal Constitucional puede estar planteándose si levanta o la suspensión y posteriormente cuando resuelva el asunto sino lo hace aunque pues efectivamente no podemos encontrar con que el señor Puigdemont efectivamente es un sujeto titular de todos sus derechos políticos y que tiene derecho a ser candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña

Voz 0194 03:05 porque dice el Gobierno que el estatus jurídico actual de Puigdemont y entre comillas es incompatible con su comparecencia personal en la Cámara alguien con una orden de detención Se puede presentar una investidura

Voz 1 03:15 eso es absolutamente falso eso no está escrito en ningún sitio ni esa interpretación cabe en la Constitución y de verdad que lamento ser así dogmático pero me parece importante que lo digamos precisamente en defensa de la Constitución española no al contrario un haciendo un uso mucho espurio de de la Constitución el señor Puigdemont como el señor Junquera que están en prisión preventiva tiene un derecho político totalmente vigentes ellos tienen absolutamente activo tanto para votar como para ser candidato en su caso a las elecciones y en su caso ser candidato a la presidencia de su comunidad autónoma otra cosa es que una vez que entrase el señor Custo a España y a la vista de quince de de que estar por orden de detención se detuviese se lo lleva le ya de que Llarena yo creo que ahí no hay ninguna discusión en la doctrina salvo excepciones eso es posible si la inmunidad no cubre que uno pueda ser detenido será detenido y puesto a disposición judicial y el juez decidirá sobre su prisión provisional incluso en prisión provisional es discutible que el señor Puigdemont no pueda ser candidato a la presidencia de la Generalitat y de hecho el señor Junquera como todos sabemos vota porque canción por orden de un juez no

Voz 0194 04:31 qué podría pasar Si bueno

Voz 2 04:33 sí de hecho está convocado el pleno para

Voz 0194 04:35 el martes que viene aún sabiendo la la la impugnación el anuncio de impugnación el presidente del Parlament de Cataluña ha anunciado el pleno para el martes a las tres de la tarde y en principio porque nadie ha dicho lo contrario con Puigdemont como candidato qué pasa si se celebra este pleno con Puigdemont como candidato

Voz 1 04:53 porque volvemos a la a las andadas yo creo que ya es además el Gobierno ha amenazado con le ha amenazado en cierta forma con carácter general y sobretodo señalando especialmente al presidente del Parlament eh podemos volver a la situación de Forcadell que entremos en una en en una nueva la situación de desobediencia a las decisiones del Tribunal Constitucional porque el Tribunal Constitucional tiene que decir que el acto de propuesta de señor Tous de está suspendido porque lo ha invocado el Gobierno con ese automatismo y a partir de ese momento pues yo creo que es volver a empezar así siguen podemos entrar en una espiral tremenda eh que la fractura con con Catalunya sea cada vez más tremenda o una parte de la sociedad catalana y desde luego yo creo que eso no se lo merece y lo que significa nuestro texto constitucional que como bien dice nuestro o ha dicho a lo largo de su historia eh en su jurisprudencia hay que interpretarlo siempre buscando aquella interpretación que integre a la sociedad y que no y que no la la desmembración

Voz 0194 05:56 pues Fernando Álvarez Ossorio como siempre muchísimas gracias por ayudarnos y muy buenas noches buenas