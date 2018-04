aquí no están todos los que son ni son todos los que están

Francisco Correa según me cuenta mi Pablo Crespo Ricardo Costa el le dice Pablo tenéis que factura unos empresa que disco y la gran novedad la que citaba Correa Ricardo Costa mi arrepentimiento y pedir pero

Rajoy no cumple con su palabra pues es difícil llegar a nuevos acuerdos

cuestiones moralmente importantes pero pequeñas ante la estabilidad del país que va primero pues el huevo o la gallina que es antes la moral o la estabilidad vamos demasiado ingenuos sino hacemos este tipo de preguntas esta mañana en el Hoy por hoy un empresario que fue presidente de la Asociación de Constructores de Castellón describía todo un entramado corrupto que se alargó durante años en la Comunidad Valenciana lo describió a una práctica política uno Sol lo que estaba describiendo era un funcionamiento social no claro de toda la sociedad pero sí de una élite de una parte de los

Voz 1176

02:39

sé que hubiera pasado sinceramente si en lugar de negarse ante la posibilidad de que pues muy lo he dicho entra entra aquí venga pero va a portar estoy pues no sé si a base de insistir en un momento quiero quitarlo no lo sé porque porque es es que es complicado cuando tienes una empresa con trescientos trabajadores