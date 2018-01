Piqué: "Estamos en una buena posición para conseguir títulos pero aun no hay nada conseguido"

yo difícil de gestionar porque un gol de ellos pues te quedabas fuera Hay yo creo que como él estado bien hemos estado compactos no no hemos sufrido y hemos tiene alguna más como el palo de luego al final para poder sentenciar que no ha entrado pero pero contentos por por el pasional

Voz 2

02:46

eh sí que me hacía mucha ilusión y ya estaba me dolió no es no serlo ahora pues ya me lo tomo con mucha tranquilidad los hoy pues adelante ayudar en todo oí sino no soy tampoco es que que me preocupe