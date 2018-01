Jabois: "En estos momentos es cuando se demuestra la categoría de entrenador"

Voz 1375 00:00 pero antes hay que analizar el día después de la de Black de la debacle del Real Madrid en la Copa Javi Herráez hola muy buenas

Voz 0231 00:07 hola qué tal Manu muy buenas noches y Antón Meana también hola Antón qué tal presente Carreño buenas noches y Mario Torrejón a Mario bueno

Voz 1375 00:14 es bueno es fácil imaginárselo lo que ha sido el día después pero no sé cómo se adivina el futuro inmediato con esa eliminatoria de Champions a la vista que se dice en ese vestuario blanco en el día después de la caída en la Copa Javi

Voz 1 00:29 pues yo lo esperaba no peor porque evidentemente la gente está súper retocada después de caer ese casi casi ridículo no porque el Madrid ha fracasado en la Copa del Rey pues un Zidane que sabe que se ha equivocado no un Zidane que sabe que está en el ojo del huracán bueno pues no es el resto del Real Madrid es el máximo responsable ayer entonó el mea culpa es consciente de que se equivocó en no meter en la convocatoria hombres como Gareth Bale o Cristiano o Marcelo para reforzar un equipo que tiene o tenía mejor dicho una esperanza en la Copa del Rey y no centrarse tanto en la Liga donde el equipo aspira evidentemente a ser cuarto y meterse en la Champions pero tenía el objetivo de la Copa error decidan grave pero no solamente es Zidane al culpable de esta debacle están los futbolistas algunos implicados sensatos que no saben qué pasa otros que va a la suya Manu saber intocables en los onces iniciales ir pensando casi casi una el Mundial no tienen quién les apriete un detalle que en el club pues bueno pues no acaban de entender no entienden o bueno consideran que Zidane quiere apuntalar el ecosistema del Vestuario pero el hecho de que haya dicho no a un fichaje de club como era el de Kepa que estaba cerrado o le ofreció incluso a Alexis para reforzar la delantera que le faltaba mucho gol y meter un poquito de acicate a esos futbolistas que estaban sin gol al menos los delanteros del Real Madrid pero Zidane ha querido mantener el ecosistema cree con su once ideal de las dos Champions lo puede conseguir por ahí van los tiros no es una gestión de de Copa muy mala la decidan sabe que es el culpable aunque él insiste insistía esta mañana Manu que con los que jugaron ayer el Madrid tenía que haber pasado a semifinal

Voz 1375 02:09 pues mira con esos ha quedado fuera de de las semifinales eh Mario Torrejón a Zidane que era claramente señalado eh todos en la juega la carta de la Champions es evidente que si pierde no va a seguir la temporada que viene Si gana pues evidentemente habrá un debate pero es el que ha quedado principalmente señalado después de lo de ayer en Copa

Voz 1501 02:29 sí yo creo que está Senado a ojos de todos a ojos del Vestuario también de jugadores karate contra Antón Meana que también entiende muy bien las decisiones que tomó ayer o como en Caro más bien la la eliminatoria de Copa digo que sí han estado muy tocado a ojos de todo porque no entienden en el Real Madrid en la directiva tampoco porque Zidane que motivó para no tomar la copa como la actual Liga porque el Madrid ya no tienen Liga diecinueve puntos del Barça lo lo corroboran así que no entienden por qué la hace muy importante cuando falta la Liga no se lo ató a Zidane de la manera que tienen que tomar y por lo menos poner a la columna vertebral del equipo se en el Real Madrid que se está jugando ya día tras día su su prestigio por esa equivocación como te digo de ayer en Copa entienden que con Bale con Modric con Casemiro bueno con algunos de los habituales ayer hubiera hubiera sido otro otro cantar anoche no hubo bronca presidencial en el en el vestuario nunca la baja el presidente del Real Madrid todos los partidos y ayer no fue una excepción pero simplemente les dio la mano le dio un mensaje de ánimo el mensaje que quieren llevar al exteriores de tranquilidad pero el del interiores de responsabilidad yo digo mal aunque el partido frente al Valencia una final para todo el mundo para todo el Real Madrid para todo el club es recuperó una idea que dijo ayer Antonio Romero y es que las jornadas como las de ayer hieren de muerta casi todos Si entre ellos también está a Zinedine Zidane así que ahora todo el mundo se juega no sólo su prestigio sino también su futuro no detectan en el club problemas de relaciones ni de relaciones de El Vestuario con el entrenador ni entre ellos aunque es verdad que algunos de ellos seguro los perdió por el camino por por no ponerles también hablando con Alginet con gente del Vestuario esta mañana ha sido va de bastante actividad hay que decir que hoy tampoco han hablado que creen que ya son demasiadas charlas y que lo que necesitan es despejar la mano

Voz 1375 04:05 no sé si tantas charlas conducen al Goya pero lo peor para el mister puede ser ese run run que no existía y que ya sí que existe en el vestuario del Real Madrid Antón de jugadores que discuten decisiones del míster Nancy esto arrancar de la

Voz 0231 04:18 la charla famosa previa a la Copa del Rey en la que los jugadores le dijeron una cosa que otra la cara como contó Herráez es un es un distanciamiento perdón importante pero yo creo que todavía no definitivo de hecho el sentir de algunos jugadores Manu es que esto ya lo han vivido que ahora empiezan las filtraciones desde muchos sitios en contra del entrenador de parte del grupo y que a ellos no les interesa hablar mucho de esto no van a cambiar la película demasiado porque no encuentran repetimos el problema y ahí no lo pueden solucionar pero ha sido un día después mucho más tranquilo de lo que ellos

Voz 1375 04:50 esperada por cierto que en esa eh en esa mente de de la zona noble del Real Madrid que está puesta en la Champions evidentemente es la gran carta de salvación y la única que queda esa temporada pero también en planificar el que va a ser el Madrid inmediato estará la portería que ayer contábamos sobre lo de De Gea que es el primero que está encima de la mesa de la directiva al Madrid sí

Voz 0231 05:11 aquí tenemos una noticia importante para seguir ampliando lo que decíamos ayer que ya le ha comentado Méndez a De Gea que el Madrid va porel pues el United que ha hablado mucho con Méndez en los últimos días porque ya se ha firmado la renovación de Mourinho le ha dicho Jorge Mendes que no quieren vender a De Gea que no están buscando porteros en el mercado y que son optimistas con la oferta de renovación que le han presentado a De Gea y que creen que David la va a aceptar es lo que ha dicho el United a Mendes que les comentó que el Madrid tiene mucho dinero y que no tiene problemas económicos para firmar a De Gea y fíjate la respuesta del United nosotros tampoco si el Madrid no tiene problemas económicos nosotros no necesitamos el dinero del Madrid para no

Voz 1375 05:55 está por ahí Manuel Jabois a esta hora de la noche hola Jabois muy buenas

Voz 1389 05:58 qué tal buenas el problema no es tener dinero el problema es tener un buen fax

Voz 2 06:04 has de que vale dinero sino llega el contrato a tiempo no ahora algo debe tener el dios ese al que le reza Keylor Navas debe ser bueno he porque porque venció a Casillas venció a la llegada de dejé por dos veces ha vencido a los la llegada de Kepa que tiene arriba vamos me lo me lo pido yo ya arrodillado en Milán en la tanda de penaltis contra los rezando sí señor oye que sentiste anoche Jabois como madridista en el en el Leganés Real Madrid del Bernabéu

Voz 1375 06:30 pues una enorme pena un enorme pena porque

Voz 3 06:34 piensas en el excesivo que es este club lucen en sus en sus subidas y en sus en sus bajadas la reflexión que qué hacía yo

Voz 1389 06:42 pues será que este club nunca ha sido de ciclos es decir no ha habido no sé si lo último que se puede recordar con un cierto patrón de juego y una cierta regularidad fue la del buitre la Quinta del Buitre necesitaba semifinales en Champions se ganaba la Liga es decir había una pero desde entonces se alternan temporadas majestuosas si temporadas catastróficas a veces incluso se juntan

Voz 1375 07:06 fíjate esta que podemos pasar del mejorar uno de los mejores de la historia el Madrid con quién sabe si podía ser peor de la historia

Voz 1389 07:12 pero no no hay una forma de de regularizar lo sobre todo cuando tenemos que analizarla

Voz 4 07:16 las las las caídas estas estas

Voz 1389 07:19 estos desastres el análisis el mismo siempre es decir el problema de actitud el problema de desidia el problema de de que parece que salen desenchufado su prueba de aquí está ocurriendo dentro y qué está ocurriendo fuera de Pedro Solbes

Voz 1375 07:30 aquí en esta de eso tiene alguna responsabilidad al míster también

Voz 1389 07:33 no tiene si tienes si tiene y seis estáis hablando ahora del yo voy a aportar una una una crítica con todo dolor de mi corazón que tú y yo sabemos que soy unicidad Niza pero al Madrid le ha costado un mundo marcar goles le ha costado un mundo dará un partido de Liga cuando al Deportivo de la Coruña y el partidazo que lo juegas le gana siete uno mantenga esos tíos en el siguiente partido en que son amistoso crea una dinámica origina una cierta atmósfera de victoria es decir como si tienes que jugar un amistoso con Kinshasa saca los mismos que reprimen esa victoria hay Ipiña un poco de carrerilla es decir dame dos o tres victorias para para ir enfocando el tramo final de temporada como como Dios manda no oí de repente haces tantos cambios dejase a tanta gente fuera vuelos a ganar otra vez el equipo y el desconcierto es tal que finalmente pues mira te levanta la Copa Rey

Voz 1375 08:23 cuando viste que no estaban Cristiano y Bale en la en la convocatoria que pensaste

Voz 1389 08:27 no no haber sinceramente yo estaba confiado se ganó en se ganó en Leganés es decir ahora jugamos en el Bernabéu yo estaba con bienes de jugar el partido de Liga jugado yo sinceramente estaba confiado no no me pareció ninguna desgracia claro luego luego estas cosas luego se analizan de otra forma no pero pero pero en fin no no piensen lo que te estoy contando que salgan los mismos y demás pero bueno claro ahora decís vosotros estamos a nueve puntos de la Liga no tenemos el reto lo tenemos la Champions arado pues claro pues ahora ahora viéndolo con la derrota dices coño porque no sacaron a con los mismos

Voz 1375 09:05 tú crees que el efecto Zidane se ha quedado sin efecto

Voz 1389 09:09 el efecto Zidane evidentemente esta temporada pues pues se ha diluido lo que también darán una categoría de entrenadores poder levantarse de estos de estos momentos es decir a poder tener la capacidad de reacción esta capacidad ración la hubo cuando cuando se destituyó a Benítez que llegó Zidane tuvo dos malos resultados a principio hubo recuerdo en un empate una derrota contra el Atlético en el Bernabéu pues estaba gestando la enésima disolución del Real Madrid como club tuvo el coraje y tuvo la valentía de arriesgar conciertos conciertos hombre si darle la vuelta a dar la vuelta eso le está dando la vuelta a la situación originada por otro ahora a ver si es capaz de darle la vuelta a una situación originada por él condicionada porel ese es un reto poco diferente porque estabais hablando ahora la la confianza de la plantilla también merman la confianza a la plantilla en Benítez era nula tienes todo de cara porque llegas tú que eres nuevo y además Seles Zinedine Zidane el problema es ahora cuando empieza a ver grietas en esa confianza como las restauraciones como como lo recuperas que sí

Voz 1375 10:07 todavía quedan días y tendremos tiempo de hablar pero pero la última tiene que ver con el futuro inmediato besa al equipo ahora mismo capacitada para mirarle de tú a tú a los ojos al PS y en la Champions

Voz 1389 10:18 sí sí que lo veo es que eso me duelen estas estas derrotas no se me me duelen tanto y en fin estos partidos Llano de las derrotas y nuestros partidos esta forma de jugar si el equipo cuando se enchufa el mismo si es que es imposible que es imposible que desde agosto hasta aquí dan olvidado de jugar al fútbol y se han olvidado de mirar a los ojos a los grandes jugadores ya los grandes clubes claro que creo yo tengo siempre optimismo y en fin la prueba bomba evidentemente X que te diga que si salen a jugar como en contra Leganés unos me hacen seis pero pero yo sé perfectamente que no van a salir a jugar así sólo se perfectamente otra cosa es como sede del partido y las circunstancias que lo puedan agravar con lo puedan poner de cara pero Madrid tiene todas las categoría del mundo para ganar al París Saint Germain absolutamente todas es decir estamos hablando del del bicampeón de Europa del último es decir no la ha ganado hace diez años graduado hace unos meses la ganado ganando el cuatro uno la Juventus de Turín son los mismos por lo tanto claro que creo pero en fin que hay que cambiar varias cosas en lo poco que queda hasta el partido eso también está claro y por eso también era importante crear esa dinámica de victorias querer crear esa ola sobre la que subirse llegar a llegar al enfrentamiento plenos de confianza no llegar como vamos a llegar ahora