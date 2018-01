¿Se le ha acabado el crédito a Zidane?

Voz 1 00:00 Radiodifusión Comercial

Voz 3 00:11 doce y veintiuno de la noche hora menos en Canarias enseguida vamos a estar también en Estados Unidos para analizar la que ha sido la gran noticia que conmocionó a medio mundo de la condena

Voz 1375 00:22 entre cuarenta y ciento setenta años de cárcel de Larry Nasar enseguida estamos con este asunto también con la piloto de el rally Dakar Cristina Gutiérrez que no está esperando por algo José Antonio Ponseti y el debate de los jueves todo esto nos queda en el larguero desde las doce y veinte hasta la una y media pero antes hay que analizar el día después de la de Black de la debacle del Real Madrid en la Copa Javi Herráez hola muy buenas hola qué tal Manu muy buenas noches y Antón Meana también al acto aunque

Voz 1623 00:48 tal presente Carreño buenas noches y Mario Torrejón

Voz 1375 00:50 hola Mario buenas noches a todos bueno es fácil imaginarse lo que ha sido el día después

Voz 1375 00:58 adivina el futuro inmediato con esa eliminatoria de Champions a la vista que se dice en ese vestuario blanco en el día después de la caída en la Copa Javi

Voz 5 01:06 pues yo lo esperaba no peor porque evidentemente la gente está súper retocada después de caer ese casi casi ridículo no porque el Madrid ha fracasado en la Copa del Rey pues un Zidane que sabe que se ha equivocado no un Zidane que sabe que está en el ojo del huracán bueno pues es el vestuario del Real Madrid es el máximo responsable de ayer entonó el mea culpa es consciente de que se equivocó a no meter en la convocatoria hombres como Gareth Bale o Cristiano o Marcelo para reforzar un equipo que tiene o tenía mejor dicho una esperanza en la Copa del Rey y no centrarse tanto en la Liga donde el equipo aspira evidentemente a ser cuarto y meterse en la Champions pero tenerlo

Voz 1375 01:45 activo de la Copa error decidan grave

Voz 5 01:47 pero no solamente en el culpable de esta debacle están los futbolistas algunos implicados sensatos que no saben qué pasa otros que va a la suya Manu saber intocables en los onces iniciales ir pensando casi casi en el Mundial no tiene quiénes apriete hizo un detalle que en el club pues bueno pues no acaba muy bien de entender no entienden o bueno consideran que Zidane quiere apuntalar el ecosistema del vestuario pero el hecho de que haya dicho no a un fichaje de club como era el de Kepa que estaba cerrado o le ofreció incluso a Alexis para reforzar la delantera que le faltaba mucho gol y meter un poquito ahí de acicate a esos futbolistas que estaban sin gol al menos los delanteros del Real Madrid pero Zidane ha querido mantener el ecosistema cree con su once ideal de las dos Champions lo puede conseguir por ahí van los tiros no es una gestión de de Copa muy mala la decidan Isabel que es el culpable aunque él insiste insistía esta mañana Manu que con los que jugaron ayer el Madrid tenía que haber pasado a semifinales pues mira con esos ha quedado fuera de de las semifinales eh

Voz 6 02:51 Mario Torrejón en Zidane

Voz 1375 02:53 queda claramente señalado e ir todos en la juega la carta de la Champions es evidente que si pierde no va a seguir la temporada que viene Si gana pues evidentemente habrá un debate pero es el que ha quedado principalmente señalado después de lo de ayer en Copa si yo creo que esta Senado a ojos de todos a ojos

Voz 1501 03:09 yo también de jugadores que la de contra Antón Meana que también no entiende muy bien las decisiones que tomó ayer o como encaró más bien la la eliminatoria de Copa digo que sí han estado muy tocado a ojos de todo porque no entienden en el Real Madrid en la directiva tampoco porque qué motivó a Zidane para no tomar la copa como la actual Liga porque el Madrid ya no tienen Liga diecinueve puntos del Barça lo lo corroboran así que no entienden por qué la hace muy importante cuando falta la Liga no se la toma de la manera que tienen que tomar y por lo menos poner a la columna vertebral del equipo sé si seguirá en el Real Madrid que fijas está jugando ya día tras día su su prestigio por esa equivocación como te digo de ayer en Copa entienden que con Bale Modric con Casemiro bueno con alguno de los habituales ayer hubieras hoy ha sido otro otro cantar anoche no hubo bronca presidencial en el en el vestuario nunca la hay baja el presidente del Real Madrid todos los partidos ya no es una excepción pero simplemente les dio la mano le dio un mensaje de ánimo el mensaje que quieren llevar al exterior es de tranquilidad pero el del interiores de responsabilidad eh yo digo Manu que el partido frente al Valencia una final para todo el mundo para todo el Real Madrid para todo el club recuperó una idea que dijo ayer Antonio Romero y es que las cornadas como las de ayer y de muerte a casi todos Si entre ellos también está Zinedine así que ahora todo el mundo se juega no sólo su prestigio sino también su futuro no detectan en el club problemas de relaciones ni de relaciones de El Vestuario con el entrenador ni entre ellos aunque es verdad que que algunos de ellos seguro los ha perdido por el camino por por no ponerles también hablando con Alginet con gente del Vestuario esta mañana ha sido bastante de bastante actividad hay que decir que hoy tampoco han hablado

Voz 0231 04:39 qué creen que ya son demasiadas charlas y que lo que necesita en el despojarle

Voz 1375 04:42 ante no sé si tantas charlas conducen algo ya pero lo peor para el mister puede ser ese run run que no existía y que ya sí que existe en el vestuario del Real Madrid Antón de jugadores que discuten decisiones del míster no si esto arranca desde la

Voz 0231 04:55 la charla famosa previa a la Copa del

Voz 0231 05:02 Sáez es un es un distanciamiento perdón importante pero yo creo que todavía no definitivo de hecho el sentir de algunos jugadores Manu es que esto ya lo han vivido que ahora empiezan las filtraciones desde muchos sitios en contra del entrenador y de parte del grupo y que a ellos no les interesa hablar mucho de esto no van a cambiar la película demasiado porque no encuentran repetimos el problema y ahí no lo pueden solucionar pero ha sido un día después mucho más tranquilo de lo que yo espero

Voz 1375 05:28 por cierto que en esa eh en esa mente de de la zona noble del Real Madrid que está puesta en la Champions evidentemente es la gran carta de salvación y la única que queda esa temporada pero también en planificar el que va a ser el Madrid inmediato está la portería que ayer contábamos sobre lo de De Gea que es el primero que está encima de la mesa de la directiva al madre

Voz 1375 06:33 está por ahí Manuel Jabois a esta hora de la noche hola Jabois muy buena

Voz 1389 06:36 qué tal buenas el problema no es tener dinero el problema es tener un buen fax

Voz 1375 06:42 de qué vale dinero sino llega el del contratación no ahora algo debe tener el dios ese al que le reza Keylor Navas debe ser bueno eh porque porque venció a Casillas venció a la llegada de dejé por dos veces ha vencido a la llegada de Kepa el dios es que tiene arriba

Voz 1389 06:57 Montmeló me lo pido yo y arrodillado en Milán y en la tanda de penaltis para los rezando

Voz 1375 07:01 sí señor oye que sentiste anoche Jabois como madridista en el en el Leganés Real Madrid del Bernabéu

Voz 4 07:07 pues una enorme pena una enorme pena porque

Voz 1389 07:11 piensas en lo excesivo que es este club

Voz 8 07:14 en sus en sus subidas y en sus

Voz 1389 07:17 sus bajadas la reflexión que qué hacía yo después era que este club nunca ha sido de ciclos es decir no ha habido no sé si lo último que se puede recordar con un cierto patrón de juego y una cierta regularidad fue la del buitre la Quinta del Buitre llegaba a semifinales en Champions se ganaba la Liga es decir había una pero desde entonces se alternan temporadas majestuosas si temporadas catastróficas a veces incluso se juntan

Voz 1375 07:43 si el fíjate esta podemos pasar del mejor año uno de los mejores de la historia el Madrid con quién sabe si podría ser peor

Voz 1389 07:49 pero no no hay una forma de de regularizar lo hizo todo cuando tenemos que analizar las las las caídas estas estas estos desastres y el análisis el mismo siempre es decir el problema de actitud el problema de desidia el problema de de que parece que salen desenchufado se prueba de que está ocurriendo dentro y qué está ocurriendo fuera del beso

Voz 1375 08:08 marioneta de eso tiene alguna responsabilidad al míster también no

Voz 1389 08:11 si tiene si tiene si tienen y seis estáis hablando ahora de él yo voy a aportar una una una crítica con todo mi corazón que tú ya sabes que soy unicidad Nixon pero al Madrid le ha costado un mundo marcar goles le ha costado un mundo dará un partido de Liga cuando al Deportivo de la Coruña y el partidazo que lo juegas le gana siete uno mantenga sus tíos en el siguiente partido aunque sea un amistoso crea una dinámica origina una cierta atmósfera de Victoria es decir como si tienes que jugar un amistoso con Kinshasa saca los mismos

Voz 9 08:43 y que expliquen esa victoria Ipiña

Voz 1389 08:45 un poco de carrerilla es decir dame dos o tres victorias para para ir enfocando el tramo final de temporada como como Dios manda no ahí de repente haces tantos cambios dejase a tanta gente fuera vuelve a cambiar otra vez el equipo y el desconcierto es tal que finalmente pues mira te levanta la Copa del Rey

Voz 5 09:00 eh cuando viste que no estaban Cristiano y Bale en la en la convocatoria que pensaste no no que haber sinceramente yo estaba con

Voz 1389 09:07 que se ganó y ganó en Leganés es decir ahora jugamos en el Bernabéu yo estaba con bienes llegan de jugar el partido de Liga que ha jugado yo sinceramente estaba confiado no no me pareció ninguna desgracia claro luego luego estas cosas se realizando otra forma no

Voz 4 09:23 pero pero pero en fin

Voz 1389 09:26 no no pensé en lo que te estoy contando no piense hoy que salgan los mismos y demás pero bueno claro ahora ahora lo decís vosotros estamos a nueve puntos de la Liga no tenemos el reto no tenemos la Champions arado pues claro pues ahora ahora viéndolo con la derrota dices coño porque no sacaron a los que no

Voz 1375 09:42 son los mismos que crees que el efecto Zidane se ha quedado sin efecto

Voz 1389 09:46 el efecto Zidane evidentemente esta temporada pues pues se ha diluido lo que también darán una categoría de entrenadores poder levantarse de estos de estos momentos es decir a puede tener la capacidad de reacción esta capacidad de reacción la hubo cuando cuando se destituyó a Benítez y llegó Zidane tuvo dos malos resultados a principio hubo recuerdo en un empate una derrota contra el Atlético en el Bernabéu pues estaba gestando la enésima disolución del Real Madrid como club tuvo el coraje y tuvo la valentía de arriesgar conciertos conciertos hombres y darle la vuelta ya dar la vuelta eso le está dando la vuelta a la situación originada por otro ahora a ver si es capaz de darle la vuelta a una situación originada por él condicionada porel eso es eso es que ese es un reto un poco diferente porque estabais hablando ahora la la confianza de la plantilla también merma la confianza la plantilla en Benítez era nula tienes todo de cara porque llegas tú que eres nuevo y además Seles Zinedine Zidane el problema es ahora cuando empieza a haber dietas en esa confianza como el arrestado cómo cómo lo recuperas

Voz 1375 10:45 todavía quedan días y tendremos tiempo de hablar pero pero la última tiene que ver con el futuro inmediato besa al equipo ahora mismo capacitada para mirarle de tú a tú a los ojos al PS y en la Champions

Voz 1389 10:55 sí sí que lo veo es que sí que por eso me duelen tanto estas estas derrotas dos m me duelen tanto en fin estos partidos ya dadas las derrotas y nuestros partidos esta forma de jugar si el equipo cuando se enchufa es el mismo si es que es imposible que es imposible que desde agosto hasta aquí se hayan olvidado de jugar al fútbol y se han olvidado de mirar a los ojos a los grandes jugadores y a los grandes clubes claro que creo yo tengo siempre un optimismo en fin es a prueba de bomba evidentemente X que te diga que si salen a jugar como en contra Leganés pues no nos meten seis pero pero yo sé perfectamente que no van a salir a jugar así sólo se perfectamente otra cosa es como sede del partido y las circunstancias que que puedan agravar o que lo puedan poner de cara pero el Madrid tiene toda la categoría del mundo para ganar al Paris Saint Germain absolutamente toda es decir estamos hablando del del bicampeón de Europa del último es decir que no la agradaba hace diez años galardonado hace unos meses y la ganado ganando el cuatro uno la Juventus de Turín son los mismos por lo tanto claro que creo pero en fin que hay que cambiar varias cosas en lo poco que queda hasta el partido eso también está claro y por eso también era importante crear esa dinámica de victorias crear crear esa ola sobre la que subirse llegará el llegar al enfrentamiento plenos de confianza no llegar como vamos a llegar ahora

Voz 1375 12:07 con ese mensaje se quedan los madridistas o a eso se agarran a ese mensaje que lanza Jabois porque es que no hay otra cosa ahora que agarrarse a que la Champions es lo que de verdad les puede hacer despertar de una temporada está siendo tremenda que puede acabar costándole muy muy seriamente algo más que un rapapolvo a Zinedine Zidane Jabois un abrazo fuerte fíjate un abrazo a nosotros hablamos semana que viene Chava Manuel Jabois en el Larguero hablando del protagonista del que vamos a hablar ahora en el debate de los jueves ya están por ahí Antón Meana con Antonio Romero y Jordi Martí con Manolete contigo con el oyente de la serie de El Larguero que lleva ya un rato esperando en el tiempo del debate crees que es el ACA

Voz 10 12:45 dado el la credibilidad a cine

Voz 1375 12:48 Zidane sí o no vamos con el debate

Voz 6 16:18 El Larguero con Manu Carreño

Voz 10 16:52 Dora Antón

Voz 1623 16:53 yo Romero muy buenas dos Manu Carreño qué tal muy buenas señor Antón Meana qué tal esto lo ganamos qué tal buenas noches como señoría cómo está usted muy bien señor Carreño y compañía querido Manuel Esteban Manolete como estaba hombre un placer escucharle

Voz 1375 17:09 pues hala vamos al turrón que están los oyentes deseando votar se le ha acabado crees que se le ha acabado el crédito a Zinedine Zidane sí o no comienza el debate

Voz 0239 17:18 hombre si era de peor si te da por orden es como se por orden alfabético Secret ocho de diez de las últimas exclusivas que practicamente echándome era ya que está en la Cadena Ser en un año te falla en tres bueno pues no se ha acabado el crédito tiene la regañina de el jefe en este caso sería has tú tiene la regañina del público del Santiago Bernabéu pero evidentemente tiene un crédito no ilimitado porque las grandes empresas y el Real Madrid es un gran equipo de fútbol pero también una gran empresa el crédito limitado no existe pero es evidente que sigue teniendo el crédito de una gente que lo adora que lo venera Iker sabe que es el entrenador adecuado para salir adelante en situaciones tan complicadas como la que ahora mismo

Voz 1389 17:59 no

Voz 7 17:59 me parece un poco no estaba activado poco gracioso por parte de los productores de El Larguero elegido a George

Voz 0231 18:06 a ella Manolete para criticar el crédito de alguien me parece que no es lo más apropiado que que esta pareja sea la que señale de crédito de Zinedine Zidane pero yo creo que se levantó de circunstancias más difíciles que sabe cómo dirigir a este grupo posiblemente no sea ahora mismo el entrenador de moda en el planeta pero decir radicalmente que Zidane no tiene crédito es una falta de respeto Antonio

Voz 1372 18:33 yo tengo el buen gusto hace tiempo de no escuchar mucho menos de creerme nada de lo que evite sin el buen gusto de ayer escucharte cuando empezó el larguero a la puerta del Santiago Bernabéu lo que dijo el Santiago Bernabéu sobre quién era el culpable creo que es definitorio campo como para mí

Voz 0231 18:53 lo de fin de Vittorio lo que opinen los Madrid

Voz 1372 18:56 yo creo que punto final

Voz 23 18:58 en mano hemos pasado de la extraña pareja a la pareja marciana en todo el mundo señala Zidane los señala al vestuario los señala la planta noble los señal a todo el mundo señala Ana María Boadella según rigor por favor

Voz 0985 19:14 sí sí nombres te voy a decir que hay un run run de jugadores en el vestuario que Jean

Voz 1389 19:20 pero todo era consciente de esos a sabes perfectamente al tienes lo

Voz 1623 19:23 los de la burra para confirmar que El Vestuario Javi todos los chavales que se han dicho El Larguero que juegan los que mejor tanto no entrenan Chin lo ha dicho Antón Meana entonces cada uno

Voz 0985 19:35 que hay que escucharlo integramente lo acaba de pronto a tu compañero por eso te digo que eres la extraña pareja hay marciana pero quiero continuar mano horario todo el madridismo Manus se pregunta cómo teniendo el Madrid el Barça diecinueve puntos cómo puede ser que con la Liga perdida ya la espera del PSC la Copa era un buen agarre pero todo el mundo se pregunta por qué Zidane no puso toda la carne en el asador por

Voz 1623 20:00 por Zidane reservó Cristiano por qué crisis

Voz 0985 20:03 a Abel porque espera

Voz 1623 20:05 daba auto Klatten Burt como pasó en Lisboa eso eso ya sé que estás apura eh

Voz 0985 20:11 ya ha jugado hasta ahora y tú sabes tu saque a jugar contra el Real Madrid yo le advertí en el Chava que mis consejos de Teddy entraba en crisis no Viñas temía ya te das con debates en las entidades que hay una frase mira el rejón de una situación que es muy buena muy buena cascotes y eso que te estás está tramando es que tengo que ir rápido para no te metas las cornadas de ayer

Voz 9 20:35 se hieren Zidane cabeza herido

Voz 0239 20:38 no mucho mejor la escuchó también me la diferencia entre la exigencia diaria Larguero que es máxima tanto en el Real Madrid como el Fútbol Club Barcelona y la pérdida de todo tipo de criterio entregado saberlo lo sabe diferenciar no sabe diferenciar la exigencia máxima note de escuela de la pérdida de crédito lo sabes de quién te lo a Guardiola

Voz 0985 21:04 que es un cabezón es un cabezón ha querido ir con los suplentes y esto es un error

Voz 0239 21:10 a la cabeza que tiene decidan que ya me gustaría a mí tener la cabeza que tiene de muy también

Voz 1623 21:15 no estamos ya

Voz 0231 21:19 la cuestión pero creo que es importante que es Chase la pregunta de los debates la pregunta que plantea Carreño no es se equivocó Zidane con la alineación contra el Leganés esa es la pregunta a la pregunta es si Zinedine Zidane el campeón de las dos últimas Ligas de Campeones no vale para nada ya no tiene crédito ya no vale ya que echarlo del equipo a patadas aunque tú

Voz 1623 21:45 yo líder Ike dijeron que coja la maleta y que se hará una fiesta

Voz 0239 21:52 perdí déjeme hacer una pregunta una fruta muy directa muy rápida mira fíjate arme Bemba en la última temporada de Guardiola al frente del Fútbol Club Barcelona que fue lamentable Guardiola ha perdido todo el crédito que tenía ante la afición del Barcelona

Voz 0985 22:06 absoluto por si los hechos cometidos hay pregunta que el error las

Voz 0239 22:10 tierra ya venga venga vamos a

Voz 0985 22:12 los oyentes tuviste al atrevimiento de comparar a Guardiola con Zidane Éste fue el atrevimiento

Voz 0239 22:19 muchas camino pregunto si iban en el camino

Voz 0985 22:22 le pregunto a los oyentes que ahora votarán pondrán a la pareja marciana en su sitio pregunta luego me han a muerte no ha sido siguió con Raúl que ha asumido la responsabilidad no es Zidane el que no pone a los jugadores en boca no es Zidane quién asume el paraguas del crédito por lo tanto la confianza concita

Voz 0239 22:40 yo sé que tú te de confianza algo que tengas alguna información que nosotros no tenemos sabe a día de hoy veranos otra película después del Paris Saint Germain es otra película se repito que te rodeas habitualmente con Florentino Pérez pero si tienes una información que ahora mismo nosotros no

Voz 24 22:57 no no puedo trabajar hacia la puedo dar yo creo que el aclaro Romero hoy de Meana hay de Jordi de Manolete

Voz 1623 23:03 la postura de Salvador que estalla por ahí vamos a ver cuáles son las Salvador muy buena

Voz 1375 23:07 las

Voz 25 23:08 hola buenas noches buenas noches hombre de dónde llamas Quetta llamo de Palma de Mallorca buenas

Voz 1623 23:13 el hombre tiene envidia te vienes estáis hoy por no ha llovido ha hecho frío no

Voz 25 23:19 el Cleba vete pero aquí no se quedan ahí de la península

Voz 1375 23:26 que darán adversario Joaquín en Europa

Voz 25 23:29 estamos en abril pues voy a dar bien soy yo tan bello yo yo voy a eso me hecho pero sólo necesito treinta segundos Un porque

Voz 1623 23:36 de hecho lo son treinta segundos hacemos

Voz 25 23:39 treinta segundos antes el tema que he tenido buenos

Voz 1375 23:42 sí sí yo sé muy bien

Voz 25 23:44 mire voy a hacer una denuncia había son muy rápido yo quiero denunciar a la Liga de Fútbol Profesional a la Federación Española de Fútbol ya todos los periodistas deportivos porque yo no lo explica porque sois camping si yo Lampre grave que está ocurriendo y fondo español desde el siglo pasado la actitud del Fútbol Club Barcelona hoy su apoyo ya sea incomunicado por escrito permitiendo la entrada de la pancarta está ya a favor de los Jordis que están acusados por el Tribunal Supremo y cinco el Barcelona que debería ser un el fútbol se ha convertido en el altavoz de los acusado de golpismo Salvador colorista nosotros lo puedes ha estallado soy Salvador un segundito sólo hay programas como La Ventana

Voz 1375 24:35 hoy por hoy he etc etcétera donde puede usted llamar hora25 y opinar sobre política la pregunta es muy directa del debate de los jueves se cree usted que el crédito se le acababa Zinedine Zidane le una denuncia está usted va un juzgado y presentó contra quien quiera pero no te guste el debate es si el crédito

Voz 25 24:55 no sé si es que tú lo perímetro simplemente era era yo o sea ustedes cuando hay racismo hay insultos si hay cosas sólo sectario lo denunciaron yo no quiero denunciar todo lo que está haciendo nada más que era eso siempre me estáis

Voz 1623 25:09 ha quedado claro si ha quedado ahí pues hemos dejado los treinta segundos que usted había pedido a los ha tenido y ahora va al si quiere votar

Voz 25 25:16 quien sí de opinión es simplemente está en Madridejos salí a Danilo afecte a James a Mariano y amoral Pusa fija una serie de jóvenes que no ha cuajado ninguno ni Mayoral ni Llorente y el otro el amor tutores el problema en el Madrid eso sí cuando se alguno que otro no tiene banquillo intoxicado Zidane es un cabeza sean cuales fueran que lo que a nadie creo que era yo ahora es para el día de Reyes de aquí todavía hay tiempo para tener el Real Madrid necesita un delantero centro de cifras

Voz 0231 25:53 pero cuando ha dicho que hay tiempo interpreto que es que le queda creciendo todavía no

Voz 25 25:57 sí sí sí que lo tiene créditos bloques yo creo que el Madrid tenía que por ejemplo a Ricardi alguno que pueda jugar la Copa de Europa porque en Madrid se tiene que yo le voy a decir una cosa en Madrid creo que va a ser campeón de Europa

Voz 0231 26:14 posicione acredita perfecto

Voz 25 26:16 no que va perdido todo yo creo que los jugadores que son muy buenos

Voz 1623 26:21 Salvador por ir ha dicho que ve usted que tiene crédito todavía Zidane

Voz 25 26:27 si hace eso sí hace su fichaje si muy bien pero escuchaba sí

Voz 1623 26:31 por favor hasta luego tanto con claros

Voz 0985 26:35 claro es un condicional condicionados

Voz 0231 26:39 es un sí como una casa lo ha dicho varias veces

Voz 0985 26:41 sí Gemma Coma

Voz 1375 26:44 tiene crédito por lo tanto como no ha hecho los

Voz 0985 26:47 ya lo tiene es un silogismo

Voz 1375 26:49 eh es un voto nulo Antonio muy buenas aquí esta noche es exactamente dónde está usted exactamente

Voz 27 26:59 pues que el método hacia Mali a vamos muy bien

Voz 1375 27:07 cree usted que es el acaba el crédito a a Zidane

Voz 27 27:11 no es que yo te a todas las personas que ha sido no nos cuenta sus juristas que me enciendo y tiene que han velado mi cuarto cinco kilos en dos entradas

Voz 1375 27:25 saque voto para Romero para Antón Meana cree usted que todavía no se le acaba el crédito a Zidane no

Voz 27 27:31 sí sí quiero hacer eso es que siga dando querer hacer es ayudarse ayudantes que sí señor reto ellos gracias está el equipo talante está un digo sí señor

Voz 1623 27:46 gracias Antonio por la llamada votos para Murcia

Voz 1375 27:50 eh para Meana uno cero del primero ha sido nulo Roberto bueno buenas noches tremendo

Voz 28 27:55 buenas noches de donde nos llama desde Asturias

Voz 1375 27:59 patria querida patria querida la cuenca del

Voz 28 28:02 algo humano patria Patria Querida Un rincón

Voz 1623 28:04 muy bonito de Asturias como usted hombre Luigi del domingo

Voz 28 28:10 lo ves buenas noches a todos es buena

Voz 1623 28:12 es hombre

Voz 28 28:13 mire yo voy a una cosa ya romería también se decir

Voz 1375 28:20 claro que sí hombre dígame lo mira

Voz 28 28:22 necesito una cosa es que estamos mintiendo mintiendo totalmente porque el no dividir el Real Madrid Europa no no no no no no no no sigo diciendo doscientos meses seguía diciendo no

Voz 25 28:43 la primera les regalaron las cosas

Voz 28 28:46 a Europa y la segunda con Zidane en la Copa de Europa no las tenían que haber jugado en la final porque la tenía que haber jugado el el Bayern el Bayern de Múnich que los dos goles de Cristiano Ronaldo fueron una vergüenza es una vergüenza que lleva media mentira que me miente alguno para nada

Voz 0239 29:11 no certero certero Si yo lo entiendo

Voz 28 29:15 no sé si yo les entiendo bien

Voz 0239 29:17 has sigue teniendo crédito verdad no no no no

Voz 28 29:20 no no no os voy a decir una cosa saber he Zidane Zidane para mí no tiene crédito pero me gustaría que siguiera teniendo crédito porque el Barcelona seguiría sacamos muchos puntos al al Real Madrid irme y me explico por qué es tan nos entrenador al Real Madrid para el Real Madrid hay muchos más entrenadores colma con más peso que siga

Voz 1375 29:55 muy bien ya claro

Voz 1623 29:57 queda ya su voto Roberto desde Asturias patria querida una voz desde el norte vivimos ganando dos uno el voto Roberto es que sigue teniendo crédito Zidane o que no

Voz 29 30:09 al padrino para usted no que para mí lo que al anochecer

Voz 28 30:14 se demostró estoy con nueve gané

Voz 1623 30:17 correcto mostró todo el Numancia

Voz 28 30:19 pasó pero bueno se lo está demostrando y además jugando Emma jugando mal sacan los partidos

Voz 1623 30:27 ha quedado claro te relamente

Voz 28 30:30 lo que queréis que diga

Voz 1375 30:32 a Roberto no es más vueltas para Jordi para uno uno para Manolete uno uno que vamos a meter una llamada más eso no le queda créditos que a veces os quedáis es muy fácil aparte lo que hago argumenta es decir sí

Voz 1623 30:47 o no es muy fácil Hola Eduardo Bueno pero si hay que hacer un piquete de donde nos llamas te mira

Voz 30 30:54 de los llamó desde Vitoria a la ciudad es que tenemos mucho castigaba con el agua del CIO oí ya sabes lo que muy nos aquí los tenemos

Voz 1623 31:02 a ver si el buen fútbol vaya a la segunda ciudad decía en esta temporada por ahí su hijo

Voz 31 31:10 eh tú estés pero son gente casa como de exacto que lo expira la latín tres Piterman Nereo y el señor de las que estamos Belloso

Voz 26 31:19 sí sí

Voz 1623 31:21 Eduardo crees

Voz 1375 31:22 se le ha acabado el crédito a Zidane sí o no

Voz 31 31:24 mira yo una cantidad de chorradas que vamos eh los entrenadores más en estos equipos no tienen la culpa de lo que hacen sus jugadores

Voz 1623 31:33 buena contienen

Voz 31 31:36 tras en el cual tiene dos plantillas que lo que tienen que derecha ayer los jugadores por visibilidad e inquieta pica hacia sus aficionados eh haber dado el callo sí señor que lo quedarán en lo que gana un jugador de un ahora no lo ganamos ni toda la vida trabajando

Voz 1623 31:53 corren bueno bueno claro

Voz 31 31:57 la perdona hablar de IFA suelas que desearan para sacarse el carné de socio para el Madrid se quede en la estacada por lo tanto el entrenador se puede equivocar tácticamente pero al final los que ganan los partidos son los jugadores se pasándolo andar los entrenadores

Voz 25 32:13 muy bien hay que tenerle un poco

Voz 31 32:15 todo el respeto porque es una persona ejemplar

Voz 1375 32:19 bien explicó ejemplar gracias Eduardo por el botón

Voz 1623 32:22 no se le acaba el crédito a Zidane voto para Romero y para que ha sorprendido un poco en contra nuestra

Voz 0231 32:27 es que no haya preguntado otra vez por si no

Voz 1623 32:29 pero claro y lo decía no lo ha explicado muy sí claro hola buenas noches

Voz 28 32:36 buenas noches de donde ya de Canarias

Voz 1623 32:38 desde Gran Canaria a Gran Canaria hombre allí

Voz 1375 32:40 hace menos cinco casi de la noche y tú crees que es el acaba acredita Zidane José

Voz 28 32:45 bueno a ver yo creo que esto tiene una parece prevé yo acudiría dos a una disciplina en la filología la etimología y la semántica fíjate hemos lo guía es disciplina filológica que estudia el origen de las palabras y la ilusión de su forma y significado yo creo que el Madrid tiene entrenador así era pues actualmente ni Madrid ni jugadores ni letrada no dan entonces se decidan ha pasado a no dan

Voz 24 33:16 sí ha

Voz 1623 33:19 no soy ajustado eh pero nos ha costado yo me quedo a escucharlo otra vez a José Bono a repetir nos pilla ahora justo pocos tripulado pero sí pero tiene crédito no tiene crédito

Voz 28 33:41 el crédito bueno

Voz 29 33:44 no dan su sexto ha quedado claro voto a voto

Voz 1623 33:47 de Jose para Jordi para es a dos antologías hasta dos hasta luego Jose un abrazo a Canarias robado el vacío e gracias a esta prueba el primero Romero

Voz 1375 34:01 el primero recuerdo que dijo si tiene crédito si hace estos fichajes

Voz 0239 34:05 no creo que preguntaste la tercera vez tendría yo tendría que echar mucho la vista tras el debate de los jueves para ver un tan Garzo similar al pero habitualmente se había notado bastante menos mano de verdad

Voz 1375 34:19 a crédito Zidane Si hace una serie de fichaje

Voz 0239 34:21 como Zidane

Voz 1375 34:22 a hablar ahora de siga ficharon no voto nulo o hacer mira de empate a dos lo va a decidir José Manuel que no me donde se llama José Manuel muy buena gran oyente José Manuel

Voz 25 34:33 buenas noches más hombre

Voz 31 34:36 Andosilla Navarra de la Ribera de Navarra señor cómo como el día bien bien bien si engatusar

Voz 1623 34:44 bueno no suelta lo primero y luego ya pero lo tengo lo tengo Lariz sabe si Zidane

Voz 31 34:51 se va de la mano del presidente ha perdido toda la confianza de todo el rigor

Voz 1623 34:59 de ahora es decir que no los tiene

Voz 0231 35:03 José Manuel porque ayer dicho esto porque así tu voto vale si has dicho

Voz 31 35:07 igual que repetir la llamada así por Zidane persona por Zidane entrenador por Zidane con la experiencia de haber sido jugador como protector de sus jugadores y de su plantilla y su plantilla no ha estado a la altura y la plantilla ha sido diseñada por el señor presidente creo que era la estampita que una vez le salvo estar no le va a salvar lo que ha dicho creo que lo tiene muy crudo eh el presidente y la afición así se lo ha hecho saber

Voz 1623 35:41 y usted lo tiene mucho Armijo ha explicado explicado por el voto José Manuel gracias a vosotros gracias hasta luego

Voz 24 35:50 no que a Antonio Herder con otro me da igual pero perder con vena que

Voz 1623 35:57 yo digo una cosa histórico lógico esta extraña pareja yo empezaría mete rotaciones se porque esto van de derrota en derrota hasta la derrota no te ha venido bien esto último voto más es verdad que ha habido una jugada polémica tiene para analizarlo

Voz 1375 36:12 que es la la del primer voto pero es que si nos ceñimos a la ACB el oyente ha dicho si tiene crédito Si hace

Voz 1623 36:18 claro es que el GP que estás como Zidane no demasiado que lo deja un nulo que verá la verdad no galón debate en la vida no lo que vais encadenando diez por favor mete rotaciones tu portería custodiada en el mercado de invierno no hemos encontrado nada carnet tranquilo que Internet en nuestro puesto ninguna el mercado de invierno termina el treinta y uno del miedo vais vosotros

Voz 1375 36:45 Internet sí ha perdido el crédito Zidane setenta y cuatro por ciento

Voz 1623 36:50 Nuestra acaba Un poco más tarde incluso si si está luego Jordi