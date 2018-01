La sentencia a Larry Nassar, la noticia de la semana en Estados Unidos

Voz 1375 00:00 seguimos en el larguero para hablar de un asunto que ya hemos venido tratando en alguna ocasión ideal y al que hoy se ha puesto

Voz 1 00:06 lo el el punto final o al menos eso es lo que lo que parece un un juicio que se lea que que ha trascendido de las fronteras de Estados Unidos que ha dado la vuelta al mundo el juicio a la que desgraciadamente ha pasado de ser conocido por ser el médico de montón de deportistas gimnastas de el equipo estadounidense a a ser un auténtico desecho humano que hoy ha sido condenado a pasar el resto de la vida en la cárcel tenemos a Marta del Vado la corresponsal de la Cadena SER en Estados Unidos que ha estado siguiendo el caso muy de cerca y que la tenemos ya por ahí en El Larguero hola Marta qué tal

Voz 1510 00:43 qué tal mano buenas noches buenas noches buenas tardes

Voz 1 00:45 para bueno es un caso que decíamos que ha trascendido lo que es el el deporte lo que es Estados Unidos es un caso absolutamente global que nos ha puesto los pelos de punta a todos y que y que empezaba

Voz 1375 00:57 muy modestamente siento tratado en una página de un periódico muy modesto también y que acabó como tenía que acabar no podía ser de otra manera no

Voz 1510 01:04 sí bueno esta sentencia que hemos conocido hoy pone fin a todo un proceso judicial que tú decías empezó muy modestamente pero que al final empezaron a sumarse testigos víctimas de este médico ha impactado a la sociedad estadounidense te puedes imaginar al oir durante toda una semana los testimonios desgarradores de decenas de deportistas que describían los abusos que han sufrido por parte de su médico han sido casi un centenar de jóvenes ochenta y ocho en concreto las que han contado ante la juez como bajo el pretexto de tener que tratarlos médicamente este doctor

Voz 2 01:39 me ha abusado de ellas bueno e la reina azar va a

Voz 1510 01:43 pasar el resto de su vida en presión como decías la juez le ha condenado a un máximo de ciento setenta y cinco años de cárcel por abusar sexualmente de manera sistemática a las atletas adolescentes en su mayoría durante las últimas dos décadas la juez ha utilizado unas palabras muy duras leerle la sentencia

Voz 3 02:01 no es habitual no es no es habitual escuchar así a una jueces con esa contundencia mirarle a los ojos y decirle que está encantada de de de decirle lo que le ha dicho no es que no ha sido

Voz 1510 02:11 no ha sido nada imparcial a la hora de leer la sentencia a escucharla si te parece

Voz 4 02:15 es un privilegio sentenciarle porque señor usted no merece caminar libre fuera de una prisión nunca más señor les da ciento setenta y cinco años lo que son dos mil cien meses acabo de firmar su sentencia de muerte y entiendo que usted no capta que es un peligro pero sigue siendo un peligro soy una jueza que cree en la vida y en la rehabilitación cuando la rehabilitación es posible pero no encuentro que sea posible con usted

Voz 5 02:41 sí

Voz 1 02:44 es verdad lo que decía Marta no no ha sido imparcial hay me imagino que le ha dicho lo que tantos y tantos familiares y tantos amigos y muchos de nosotros en el fondo te sale de dentro querer es decir no sin entrar en en en detalles escabrosos porque porque los hay y los hay como como nueva haberlos eh acordar lo que hemos venido contando estos días han sido abusos sexuales al menos

Voz 1375 03:07 ciento cincuenta y seis ciento cincuenta y seis menores bueno menores e también mujeres jóvenes pero muchas de ellas menores de edad eh

Voz 1 03:15 dos décadas de abusos sexuales sí

Voz 1375 03:17 dado a entre cuarenta y ciento setenta y cinco años de cárcel que se suman a los setenta que ya cumplen prisión por delitos de pornografía infantil y alguna de las de los testimonios

Voz 6 03:26 que ha habido de todo tipo pero todas han coincidido en decir esto entrecomillado

Voz 1375 03:34 entonces me dijo que me tumbara boca abajo en la camilla y abriera ligeramente las piernas me introdujo sus dedos sin guantes en mis genitales luego me preguntó cómo me sentía Easyjet este tratamiento especial estaba haciéndome sentir mejor sobre mi lesión esto eh Marta ha sido común en todas las chicas mujeres que que han ido declarando no contra la reina asar

Voz 1510 03:54 en todas han sido testimonios tremendos algunas incluso contaban que sus padres estaban en en la sala de al lado mientras estaba ocurriendo esto decías han sido al menos ciento cincuenta y seis jóvenes la juez ha dicho durante todo el proceso que son las que se han atrevido a a dar el paso y a denunciarlo quién sabe las que no se han atrevido o de quiénes han podido abusar fuera de este entorno deportivo porque este hombre también era médico en la Universidad del del estado de Michigan y de hecho lo que comentabas no que que también ha sido condenado por pornografía infantil eh hoy durante la sentencia e Nasar ha querido leer un breve comunicado una especie de de disculpa ante las víctimas vamos a escucharlo

Voz 7 04:32 este escasa con todas vuestras palabras estos días pasados me han impactado mucho

Voz 3 04:38 han llegado hasta la médula lo que yo siento no es nada en comparación con el dolor Trauma hay destrucción emocional que habéis sentido vosotras no hay palabras para describir la profundidad y la amplitud de cuánto lamento lo que ha sucedido yemalí todas vuestras palabras conmigo para el resto de mis días

Voz 1510 04:57 en los últimos días varios si ITER tremendo Varios responsables técnicos del equipo olímpico han renunciado a sus cargos imagínate el terremoto que se ha montado eh aquí en Estados Unidos el director del Comité Olímpico en una carta dirigida a todo el equipo eh olímpico de Estados Unidos se ha disculpado ante todos los atletas ya ha dicho que las revelaciones del caso Nasar eran todavía peores que que sus propios temores

Voz 1 05:20 no han sido una tras otra ciento casi ciento sesenta víctimas desde Kyle Stephens la primera víctima cuando tú

Voz 6 05:26 sí a seis años seis años

Voz 1 05:29 hasta la red conocidísima gimnasta olímpica al pasando por Bono Simon by a las au aquí hay la Maroni Kelly Laurance cuando tenía doce años sufrió aquellos abusos es tremendo es tremendo oí como les decía la jueza estoy encantado encantada no dé en este caso de de de comunicarle la sentencia de cuarenta a ciento setenta y cinco años de cárcel está por ahí Paloma del Río que es como seguro que todos reconocemos la comentarista de Televisión Española experta sobre todo durante tantos y tantos años en comentar pruebas de gimnasia hola Paloma buenas noches

Voz 8 06:04 buenas noches chicos árabes cómo estás en El Larguero que además por ahí con algún moquillo suelto

Voz 1 06:09 pero no con con la gripe de estos días

Voz 8 06:13 bueno no sé

Voz 1 06:14 sin preguntarte evidentemente sabemos lo que piensa es lo que pensamos todos pero que se puede decir Paloma de esta monstruosidad que hemos conocido

Voz 9 06:22 yo me pregunto en varias cosas osea que ha estado haciendo durante la tantos años la responsabilidad que tiene la Universidad de Michigan y la Federación de Gimnasia estadounidense si escala vamos el problema a a la al Comité Olímpico Nacional estadounidense porque las chicas han ido Stephens ir Rachel de del hall Ander lo dijeron les dijeron que bueno que cosas decía que como que estaban un poco para allá luego él mismo fue durísima purísima con su en su testimonio dijo Si tan sólo un adulto no hubiera hecho caso es posible que muchos niños que hubieran pasado por esto luego lo que la sociedad se pregunta es por qué no se pregunta por qué las chicas han hablado antes a ver si esto es una cuestión de jerarquía de autoridad de abuso de poder de este señor que hace esto estas están en inferioridad de condiciones no se pueden defender están desprotegidas no les hacen caso es decir echan como debe

Voz 1 07:23 sí como en ventas no porque

Voz 8 07:26 dice dado que es curioso el padre de Cali

Voz 9 07:28 dicen que es la que empezó con seis años y que eran vecinos de seis a doce años la minas estuvo abusando de la hija y cuando la hija se lo dijo a los padres el les dijo a Kelly ese es culpar a que no era así claro cuando hace un año todo este papelón salia encima de la mesa ICD que es verdad el padre de caer si fuese suicidaba o sea yo yo he puesto a mi hija a los pies de los caballos la cuestión es por qué no les han creído porque no han hecho algo por qué

Voz 1 07:58 porque ha tardado tantos años no porque haya tardado tantos años porque claro lo que lo que ha pasado silenciando todos esos casos claros ciento casi ciento sesenta mujeres y además lo que nos decía Marta siendo también además del médico del equipo de gimnasia de tantas y tantas deportistas siendo médico en un hospital sé lo que habrá pasado lo que habrá hecho este monstruo con tantas y tantas mujeres y muchas de ellas menores de diez de doce de seis años pero como como no me extraña que que que la juez le haya dicho lo que le ha dicho no Paloma

Voz 9 08:24 sí sí sino además el sarcasmo es que a una de las gimnastas que él estaba haciendo este tratamiento vamos a poner entre comillas en la Universidad de Michigan ahora la Universidad de Michigan que está pasando la factura que es que tiene guasa la cosa también osea está pasando la factura por el tratamiento recibido también la la Federación que ya no sabe dónde meterse porque todo el cuadro directivo ha admitido han mandado unas cierto diciendo que protegían y que dejaban a las niñas equivalen ponerse en proteger pero que ya no iban a contar con el rancho de vela Caroline en donde se produjeron muchos de estos abusos y Ali rival lo que dijo vale fenomenal que hagan esto pero hoy a día de hoy cuando ya declara todavía había niñas allí conoces

Voz 1 09:05 a ver si es tremendo y la semana pasada hablábamos con con Gloria viseras en el en el Larguero que ha sido un caso evidentemente no de la misma dimensión que este pero evidentemente los abusos sufridos a Jesús Carballo de algunas gimnastas españolas también nos decía Gloria viseras dos cosas lo primero que se le habían quitado incluso las ganas de ver gimnasia por la tele dos y sobre todo Paloma lo que decía y creo que es donde tenemos que hacer hincapié dos en que esto no vuelva a pasar y que hay que a los padres porque muchas veces las menores igual o los menores no tienen la confianza o tienen miedo hay que denunciarlo hay que decirlo desde el minuto uno desde que había algo raro

Voz 1375 09:43 investigarlo cuando menos claro

Voz 9 09:45 claro aquí el proceso que se ha llevado ha sido puesto en manos del Consejo Superior de Deportes a la policía ya ha sido la policía la que ha dicho chicos hay que actuar porque la policía ya tendrá datos suficientes como para valorar si lo que están diciendo después del cabo de los años porque bastante Trauma tienen estas chicas en su momento como para enseguida hablar hice señaladas bastante Trauma yo creo que deberíamos tener un poquito de empatía hay ponernos en la situación de que te pasa esto y luego qué hace cómo vas como dices si encima encuentra rechazo que hace es donde te protege es protege proteja estas chicas

Voz 8 10:19 pero que son todas menores de edad

Voz 9 10:21 Estados Unidos pues pues no prescribe Ipad

Voz 1 10:24 exacto afortunadamente afortunadamente

Voz 9 10:27 lo aquí bueno pues no no puedes demostrar por es verdad que que tú tienes una experiencia con con una persona Il la persona de al lado tiene otras no tiene por qué ser ni la tuya ni la suya ni mentido a tuyas entidad eso ya pero tú has vivido unas cosas que a lo mejor otras personas han vivido porque tiene que ser mentira porque tienes que que me que mentir sobre todo cuando lo dice personas maduras ahora estas chicas eh yo creo que el apoyo entre todas les ha ayudado a envalentonada si también lo de la los usos en Hollywood les ha ayudado un poco como a

Voz 1 10:57 a venirse eso es

Voz 9 10:59 perder un poco la la duda hay el miedo de hablar hice ven un poquito más arropadas por la sociedad por esta corriente que se ha creado sean vamos lo que tú decías es que empezaron como sesenta setenta y el juicio se ha alargado unos días más porque se han animado más chicas a decir yo también estuve allí a mí también me hizo lo mismo

Voz 1 11:20 ahí estar informado saber lo que pasa tener al alcance de la mano todas las herramientas y una de las herramientas es este micrófono que aquí está también para todo aquel que en una situación parecida similar tiene la posibilidad de ir a la policía de denunciarlo donde se o también a los medios de comunicación más que cuidar de la gripe y te agradezco que que es en El Larguero y que sigas contándonos muchos más años gimnasia pero la parte buena y la parte bonita de ese deporte pero espero que sí

Voz 8 11:44 seguro que sí gracias Paloma un abrazo y un beso Marta y bueno

Voz 1 11:50 supongo que esto tendrá más más repercusiones pero como has dicho con la sentencia pone el punto final a uno de los casos más horribles de la historia del deporte en Estados Unidos

Voz 2 11:59 absolutamente allí y bueno lo que lo que estabais comentándonos que a raíz de todas estas denuncias que están viviendo desde el verano para acá

Voz 1510 12:08 en Estados Unidos en todos los ámbitos no es una cuestión de sólo de gimnasia deporte de mujeres en todos los ámbitos lo estamos viendo las sepuede denuncias a poder anunciar algunas denuncias empiezan primero por los medios pero luego terminar en los tribunales como este hombre como la rima hasta que se va a pasar el resto de su vida en prisión

Voz 1 12:27 pues ahí va a estar bien ahí