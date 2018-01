Cristina Gutiérrez: "La victoria fue acabar el Dakar"

Voz 1375 00:00 que hemos hablado durante todos los días de la competición después con el grandísimo Carlos Sáenz que ha llegado como visteis en Barajas como le como él recibió todo el mundo como se emocionó como habló con Luis Moya en el en Carrusel deportivo de hoy con su familia cuando los cruzó Ponseti ahí con Dani Garrido ICOM hablaba esta semana con nosotros en en el Larguero también ya un poco más el reflexionando sobre sobre todo lo que ha ocurrido en este segundo Dakar que ha ganado que ha ganado Carlos pero él me decía Ponseti hay otro nombre propio con el que tenemos que hablar en este en este Larguero está por ahí Ponseti no se da José Antonio Ponseti muy buenas

Voz 1025 01:13 tal como está mano buenas noches pues muy bien

Voz 1375 01:16 eh no sólo de Carlos Sainz vive el lagar no

Voz 1025 01:19 al contrario Carlos Sainz es la punta de los grandes de los grandes pero es que hay muchos muchos y muy buenos el Dakar y hay una una sola muy buena en el Dakar

Voz 1375 01:32 pero pero que muy buena está por aquí casi casi recién llegada hay todavía con horas de sueño porque es verdad que han pasado ya unos días de que termine el Dakar está por aquí Cristina

Voz 1 01:41 tierras en El Larguero o la Cristina hola qué tal tiempo a dormir algo aunque sea un ratito desde que terminó

Voz 2 01:47 algo que lleva tiempo pero sigo viendo espejismos por al ejercito más horas que es lo que veías ahí sí que veía cosas de verdad no es broma eh llegue a alucinar hay único piloto también es que tantas horas sin dormir y tanta tensión ni idea fatiga pues al final

Voz 1375 02:04 la notas le pasa lo que a nosotros pero nosotros es un disco sufrimos alucinaciones si tenemos espejismos

Voz 1025 02:11 madre mía pero que os daban de cenar que veía hay cosa

Voz 2 02:13 por eso no nos daban nada hace de íbamos a entrenar sin dormir mi padre me tiraba por la ventanilla bocadillos sí calle Tita Si bebidas energéticas de todo ya no sabía ni lo que tomaba

Voz 1375 02:26 lo que viniese bienvenido era oye veintiséis años única mujer española que ha participado en el Dakar tu segundo mientras que el coche si te quedaste treinta hay ocho no pésimo octava algo mejor que en dos mil diecisiete que en el puesto cuarenta

Voz 2 02:39 sí pero te digo que los últimos ya digo mira me da igual el puesto quiero terminarlo porque después de tanta paliza que nos hemos pegado con terminarlo jazz vamos

Voz 1375 02:47 esa es la victoria no terminar el Dakar para Messi

Voz 2 02:50 para mí es la victoria más ya tiene la última semana fue muy complicada ya casi no lo enviaba aviesa Ponseti pero qué estaba yendo un poco mal aquí bueno en Palma empalmaba una una etapa con otra ahí y por eso el problema

Voz 1375 03:03 cuándo empezaste a conducir

Voz 2 03:04 va a conducir con cuatro años con cuatro años y si mi padre era un apasionado al motor Hay y la verdad que me lo plasmó oí ya rápidamente motos en coche Si me dejaba conducir y al final a los dieciocho cuando empecé a competir

Voz 1375 03:18 cómo se prepara un nuevo para para Dakar cuando llegó a una prueba de estas si dices me voy a ir allí dos semanas al desierto además de los escritos que mandara como te preparas cómo se prepara uno física y mentalmente nunca te preparas Lily

Voz 2 03:32 es como para hacer un Dakar tan medido por lo menos en mi en mi categoría nivel es un poco aleatorio porque nunca sabes lo que te va a pasar no el Dakar es una carrera de obstáculos y de sorpresas bueno al final te preparas un año entero a nivel físico como una preparación que estés bien físicamente mentalmente tienes que ir que claro pues te pasan cosas como estas que alucina espero eso no pasa nada el Dakar y bueno al final es todo el año de trabajo además compaginan con mi trabajo Easy bueno años dedicado a ello

Voz 1375 04:06 es creo decía Ponseti antes lo decía Cristina buena hora descansar a descansar de rally pero pero es que Gelman que ya Curro o sea que te hubiera trabajado a descansar de de de estar con el coche

Voz 1025 04:15 ya sabes qué pasa que la tendríamos que convencer porque ella súper fácil de convencer no pero Cristina está animada para empezar a correr rallys de tierra en España que ya hecho alguno que otro me decía antes del Dakar delante hay

Voz 1375 04:28 sí sí tengo sí que lo puedo hacer

Voz 1025 04:30 mano de obra por cierto que

Voz 3 04:33 no podíamos

Voz 1025 04:36 podríamos incluso montar un equipo femenino y y montar una historia espectacular que no lo tenemos en nuestro país

Voz 1375 04:42 claro es verdad que ella es una chica González

Voz 1025 04:44 sí que podemos empezar a abrirse camino bueno pues ahí estamos a ver si haberme engañamos a que no queréis engañar a engañaban

Voz 2 04:52 nada que no nos oye nadie

Voz 1375 04:56 Nos cuanto sí que me interesa

Voz 2 04:58 tantea más soy un apasionado motor hay en tierra a la vez que

Voz 1375 05:02 competía en tierra me encanto es que además fíjate en el momento que está viviendo el deporte español durante tantos años pero especialmente el boom de las chicas no en los últimos años

Voz 4 05:09 falta a lo mejor no una abanderada en el mundo el motor no que días pues también además de Dani Sordo de Carlos I de la Fórmula uno con Alonso y con Carlos Sainz júnior te gustaría coger esa bandera de

Voz 2 05:21 hombre sobre todo el Consejo Superior de Deportes la Federación Española de Automovilismo están haciendo un trabajo increíble para atrás de mujer y deporte está haciendo un trabajo increíble y cada vez hay más chicas de hecho está en varios campus que han organizado para chicas y la verdad que ante un tirón impresionante a nivel mediático también la chica están super contentas in os extrañe que haya más chicas dentro

Voz 1375 05:43 qué bien puso pues mira ojalá que salga adelante a esa idea que decía ponche de estaba diciendo Cristina juegue cansada de dormido poco no se queda pero si mañana empezar a través del realidad digas seguro que en serio

Voz 5 05:56 pero incentive con sí la cocina desde allí los dos es la cocina

Voz 1025 06:02 sin dormir otro dar ya me tienen todos los días aquí de Madrid

Voz 1375 06:08 Iker Casillas no es verdad es verdad ahora algo tenéis o algo tiene el rally Dakar y la competición y los coches que Carlos decía lo mismo se bueno ahora tiene que tomar un periodo de reflexión también son cincuenta y cinco años pero si os pique Elbicho de de la competición de del rally

Voz 2 06:24 sí sí yo yo puedo decir que antes de mi primer Dakar yo decía no sé si me quedaran ganas de volver y os puedo jurar que hay un bicho totalmente engancha mucho no estamos un poco locos sí pero el Dakar también tiene algo especial

Voz 1375 06:41 cuál es si la etapa más dura

Voz 2 06:43 más dura ha habido muchas o todas las cuanto más duro en el momento más duro es cuando me llevaba el camión en arrastrada y se quedó atascado a punto de volcar y me dijeron no es que ahora tiene que venía el camión vale que es el último que pasa para arreglar rescatar a todos cara no vamos a llegar al final Hare yo por pesa dije cómo no vamos a llegar empezaron a excavar los pobres para desatascar el camión y en ese momento sí que fue de complicado oí de decir no llegó hasta el pop y me dijo lo siento crisis yo

Voz 1 07:09 has acabado no digo tomo que lo siento que no me rindo no yo no me rindo nada al final llega

Voz 1375 07:14 Carlos ha dicho lo ha dicho Pons verdad varias veces que ha sido el rally más duro de todos los que ha participado con diferencia

Voz 1025 07:20 sí sí que ha sido una salvajada este año que ese se prometía desde el primer minuto que esto iba a ser actriz y que así así que olvidó una cosa bestial este año

Voz 1375 07:29 ha sido durísimo ahora bate ese momento que dices en general ha sido

Voz 2 07:31 bueno para mi ha sido muy duro yo no sabía que para los de arriba también se imaginaros para mí que yo voy detrás de todos los a la cola aguantando chaparrones si por las noches a verdad casi hubo duro pero al ser duro como has visto no al final

Voz 1375 07:47 qué daría por ganar el Dakar

Voz 2 07:50 no sé no me lo he planteado tampoco no se tiene que pasar muchos años yo creo aprender mucho y ir con las mejores los mejores y los mayores medios que puedas pero vamos ya lo haga no una mujer dos mil uno por qué no una mujer puede ganar el Dakar nominado en esta playa que está quedaban otros dio primero

Voz 1375 08:07 fíjate por eso digo no tenemos verdad

Voz 1025 08:10 de máscara abierto la horquilla porque está quedando atrás

Voz 5 08:16 a se ven quedaban treinta eh

Voz 1375 08:21 pues nada Ésta es Cristina Cristina Gutiérrez la nueva promesa realidad también de del motor español que ha terminado su segundo Rally Dakar y que ya está pensando en en el siguiente quieres decirle algo a alguien que tengas ganas de decirle pues mira después de

Voz 2 08:34 me gustaría no sólo me queda agradecer no he a todo el mundo que está detrás mío a los sponsor a todos los que hacen posible que esté compitiendo no porque al final lo gracias a ellos yo hago mi sueño

Voz 1375 08:46 quiénes son ellos si quieres decir alguno bueno en general

Voz 2 08:48 la al Grupo Antolin que grupo de mi tierra hay que me apoya me voy Mitsubishi Griffiths tengo montón detrás a Burgos todo Burgos entero lo tengo detrás a Ponseti tan bien

Voz 6 08:59 a el motor bueno te faltan nada Cristina el año que viene

Voz 1025 09:09 el Pichu tienen Lao bien grande

Voz 2 09:12 oye mira que nada muchas gracias a vosotros también por seguir me por darme la oportunidad de hablar hay nada a todo el mundo que sí

Voz 1375 09:19 gracias por estar aquí que es un orgullo que estés allí dando dando toda la Cañada quedas pues nada sé que ha sido un placer hablar del Dakar fíjate a un acabado el rally hace unos días seguimos hablando del Dakar también eh

Voz 1025 09:30 y sobre todo con con estas promesas porque como muy bien ha apuntado Manu que que las mujeres ya como en el poder en esto también ya toca ya toca porque el motor estaba muy abandonado de mujer

Voz 1375 09:41 actualmente Cristina gracias gracias a vosotros

Voz 7 09:44 ahora lo beso Christa y luego se