El Larguero: El Barça se mete en semifinales y el análisis de la crisis madridista (25/01/2018)

Voz 2 00:00 pues ya tenemos a los cuatro semifinalistas de la Copa del Rey buenas noches bienvenidos a este Larguero de la Cadena Ser que arranca ahora hasta las

Voz 1375 00:53 en y media como cada noche después de este Carrusel deportivo que recién terminado nos deja al Barça metido en el bombo de mañana a partir de la una del mediodía Valencia Sevilla Leganés If Fútbol Club Barcelona el campeón vigente campeón bueno campeón de las tres últimas Ediciones dos mil quince dos mil dieciséis dos mil diecisiete luchará por revalidar ese título ir por evitarlo allí estarán Valencia Sevilla ilegales repito los cuatro semifinalistas después de que hoy el Barça haya ganado dos cero al Español con goles de Luis Suárez que marcaba muy pronto en el minuto ocho de partido después marcaba Leo Messi con algo de fortuna porque pegaba en alto un jugador del Espanyol y eso despistado a Pau López luego así se llegaba al descanso en la segunda mitad el español ha sido bastante mejor equipo que en la primera parte del Barça dominado de cabo a rabo con un Messi espectacular en plan recital un día más pero no ha podido batir a Siles en Il se queda fuera el equipo de Quique Sánchez Flores está por ahí Lluís Flaquer

Voz 2 01:52 ha narrado el partido desde el Camp Nou y muy buena

Voz 1157 01:56 hola Manu qué tal muy buenas pues ese sufriendo más de lo que sí

Voz 1375 01:59 brava pero al final a semifinales si es Natra

Voz 1157 02:01 edición desde la temporada dos mil nueve dos mil diez que el Barça no falla a la cita de semifinales con la Copa del cuál es el rey del torneo y que pues espera suerte mañana en el sorteo conocer el rival de los cuatro que comentabas que puede tocarle pero un Barça que bueno Nacho el mejor de los partidos pero ha sido capaz de de voltear la eliminatoria por la vía rápida en las dos primeras llegadas prácticamente Luis Suarez primero y Messi después con un poco de fortuna el gol del argentino porque desvió Naldo dos cero a partir de ahí el Barça se dedicó a controlar tuvo oportunidades la segunda mitad para marcar algún gol más no lo consiguió y la verdad es que el Espanyol tampoco tuvo demasiados arrestos para poner en dificultades a a civiles en al final se sufrió porque el marcador abierto pero el Barça cerró la eliminatoria remontando el uno cero de la ida vuelve a estar una temporada más en semifinales a la espera del rival que le pueda tocar mayor

Voz 1375 02:44 a día de de buenas noticias en la clasificación ha estado también Leo Messi en plan estelar con ese gol incluido que creo que es el gol cuatro mil no así en la historia del Barça en Cannes en cántabro el oficial no Craxi

Voz 4 04:42 Reynés on fire Madrid pestaña más son los resultados no son buenos es un club en el que trabaja hace tres años me importa el club así que ser el último que echará más leña al fuego para poner un poco de agua diría que Cristiano es el tipo de jugador que todos quieren pero sólo un entrenador puede tener sólo un club puede tener es Entrenadores Zidane el Real Madrid

Voz 1375 05:05 jugador al que le gustaría tener todos los entrenadores cualquier club cualquier entrenador le gustaría tener a Cristiano pero hoy sólo puede tener el Madrid eh exentrenador que es Zidane ha dicho Mourinho hoy ha habido esta mañana junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol en la Ciudad del Fútbol en Las Rozas y al margen de confirmar una vez más la

Voz 5 05:22 ya la desvinculación total absoluta y definitiva de

Voz 1375 05:26 Ángel María Villar con la Federación que ya deja de ser noticia lo más importante es que esta junta directiva ha sido disuelta como tal y que ahora queda como junta gestora con la presidencia del que estaba siendo el acto el presidente en funciones Juan Luis Larrea que sigue siendo quién está al mando de esta junta gestora la idea de la junta gestora es darle tiempo al Consejo de Estado y al TAD para que decidan de una vez que ya va siendo hora también si hay nuevas elecciones a la presidencia o no la próxima reunión de esa junta gestora está programada para el doce de febrero y además Larrea ha confirmado que está tratando actualmente la renovación de Julen Lopetegui como seleccionador español

Voz 6 06:03 estamos tratando también su negociación hizo renovación sí sabemos algo que espero que sí espero que se espera que la gestora tramita temas ordinarios yo creo que este es un tema ordinario ir en este momento pues deberíamos de ofrecer una renovación al seleccionador

Voz 1375 06:16 eso es lo que ha dicho Larrea deberíamos ofrecer la renovación a Julen Lopetegui confirmado los dos partidos amistosos que ya se sabían uno ya estaba confirmado el Alemania España en Düsseldorf el veintitrés de marzo el España Argentina en el Wanda Metropolitano el veintisiete de marzo España contra la Argentina de Messi en el Metropolitano El veintisiete de marzo esos dos amistosos en Semana Santa que para la Liga que los veremos en Telecinco Mediaset que los contaremos en el Carrusel deportivo y luego dos fechas nuevas el tres de junio ya con todos concentrados en España se jugará el España Suiza Illa en Rusia el nueve de junio el Túnez Doña antes del debut que será contra Portugal en el segundo día del Mundial el día quince el viernes quince debutaron en el Mundial bueno en cuanto antiviolencia para cerrar esta portada Larguero recordamos que e la Comisión Estatal contra la Audiencia ha acordado proponer una sanción muy grave de cien mil euros y prohibición de acceso a recintos deportivos por un periodo de cinco años al presunto autor del apuñalamiento a un joven de veintidós años en las inmediaciones del estadio Wanda Metropolitano que ocurrió el pasado diecisiete de enero antes del Atlético Sevilla de Copa también Antiviolencia ha propuesto sanción grave con multas de ocho mil hasta diez mil euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos durante dos años A23 aficionados ultras del Sevilla del Betis que participaron en una fuerte pelea durante las horas posteriores al Sevilla Betis celebrado el pasado seis de enero en basket partidos correspondientes a la jornada veinte de la Euroliga Unicaja ocho tres Baskonia ocho cinco el Real Madrid que recibía en el al Anadolu Efes ha derrotado sin problemas el Madrid al equipo turco ocho sí

Voz 3 07:49 te seis ocho en tenis ha llegado nada

Voz 1375 07:51 el de Mallorca después de haber abandona progresión al Open de Australia sigue siendo número uno del mundo pase lo que pase y estará unas tres semanas de baja aproximadamente en balonmano día de descanso luego estaremos con Diego González en Croacia antes del partido de mañana seis y cuarto contra Francia la semifinal y la noticia ha sido la incorporación a la concentración de el portero Sterbik ya lo barruntaba anoche dio González cuando hablábamos con el seleccionador Jordi Ribera como medida de precaución ante la posible baja de Gonzalo Pérez de Vargas que se lesionó en la rodilla contra el partido contra Alemania mañana a las seis tras Francia la semifinal Itt como todos los jueves hoy tenemos debate Illa podéis ir llamando al nueve lo dos catorce sesenta sesenta se le ha acabado el crédito a Zinedine Zidane en el Real Madrid sí sí o no enseguida el debate después de estar en el el Camp Nou con todo lo que pasaba en ese Barça español nueve cero dos catorce sesenta sesenta Se les ha acabado el crédito a Zidane en el Real Madrid llama enseguida al debate con Romero con Jordi Martí con Manolete con Mario Torrejón en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta ya ahora un cochazo para irnos al Camp Nou

Voz 11 09:26 pues aquí estamos en el Camp Nou

Voz 2 09:28 dónde estamos esperando que salgan los protagonistas jugadores del Bar

Voz 1375 09:31 esa idea del español está por ahí Sique Rodríguez en sala de prensa no sé si ha comparecido eh o está compareciendo ya Quique Sánchez Flores un gol así que muy buenas o la mano empieza a hablar Quique Sánchez Flores

Voz 1756 09:43 en ese tramo final pero no lo lo permiten las circunstancias por lo tanto hemos hecho lo que debíamos hacer una lectura de menos a más sabiendo que las Barcelona siempre es peligroso esto puede hacer en cualquier momento pero creo que no es nada la muy buena eliminatoria y el partido de ida y hemos competido muy bien este segundo partido lo Arenas hubiera podido irse hubiese ensayado con nosotros el equipo hasta últimamente ha mantenido la ilusión de poder eliminatoria

Voz 12 10:12 hola que Gerard Costafreda Racó ahí han llenará las mes levanté válido por con delanteros en el campo lo que es lo mejor con más delanteros

Voz 1756 10:23 sabíamos que nos quedaríamos con poca llegada entre el tiempo de hecho tuvimos sólo la hay Granell un par de llegadas en el primer tiempo pero sabíamos que nos quedábamos así no tenemos más de cuarenta y cinco minutos poco más no tenemos a Sergio García siendo lesión para mucho más me parecía que tiene el tiempo no iba a ser el padre en la decisión del partido no sería dentro del tiempo pensamos que que poco a poco ir desgastando a otros jugadores y estos chicos podrían llegar al tramo decisivo del partido algunos jugadores ofensivos hemos llegado a tener nuestras situaciones creo que hay que tener en cuenta la envergadura del rival y que no encuentra albergado las rival creo que la eliminatoria es muy digna es Pastal satisfecho de este grupo de jugadores llegamos con el camino adelante

Voz 1375 11:09 parqué Fall a lo la declaraciones de Quique Sánchez Flores en esa rueda de prensa donde enseguida a comparecer el Ernesto Valverde está por ahí Jordi Martí hola Jordi qué tal muy buenas

Voz 0985 11:18 qué tal Maro buenas noches está tome en Marcos López

Voz 1375 11:20 de Zola Marcos que también menos los ella porque también Ramón Besa enseguida incorpora Ramon Besa además de Jordi de Marcos os pregunto por el partido por este Barça es desaparecido enseguida mostró análisis pero está también Iturralde González nuestro árbitro hola y tú qué tal hola muy buenas noches Krueger es el único al que no amonestado esta noche no si debe Melanie Brown Brown derribado porque estaba con la mano calentita ocho María es curioso cómo cómo sigue poniendo el listón este árbitro no no no te hoy de lo que has dicho en Carrusel eh pero pero qué manera de castigar mucho más un día más las protestas que las acciones sólo las faltas horas entradas bruscas no

Voz 13 11:56 si luego es curioso porque el él hasta hasta hace poco eh dejaba mucho hablar la noche a la mañana pues ahora se ha cortado es decir qué es lo peor que le puede decir a un árbitro que no sea previsible un jugador quiere un árbitro previsible que le conoce y que sepa lo que al lo que eleva a dejarlo que no lo va a dejar hoy día Mateo uno es previsibles desconcertante

Voz 1375 12:19 eh no ha influido en el en el resultado al partido pero sí que ha tenido

Voz 2 12:23 no no ha tenido Un en algunas jugadas no ha estado acertado no en Bari

Voz 3 12:27 dos jugadas en varias jugadas yo creo que al final creo que fue Antonio Antonio Romero el que lo dijo una vez en Carrusel Larguero que el personaje se lo ha comido para Michel ha devorado literalmente porque y tú sabe muchísimo más que nosotros de arbitraje son decisiones técnicas intolerables

Voz 1375 12:42 ha habido ha habido perdona Marcos yo creo que yo tengo aquí que que recuerde una roja Sergio García que me parece que la roja y alguna que no sé si te parece que hay penalti uno yo ahí tengo más dudas a Gerard Moreno y luego una segunda amarilla hermoso por agarrón a Messi que es clamoroso eh

Voz 13 12:58 sí sí sí no no es así es es después y luego las es es es que eso está tipificado eso no no lo deja el reglamento a a poder gestionarlo como puede ser una zancadilla o una protesta que hay sí que tú lo puedes gestionar título gestiones depende como vaya el partido pero un agarrón en un ataque preeminente no se puede gestionar está tipificado como amonestación sea la segunda osea la primera

Voz 3 13:20 el penalti arte parecía penalti hay tenía más dudas es fuera es pura verdad es fuera del 11M tampoco Oporto

Voz 1375 13:28 estará nada no llorar

Voz 3 13:30 bueno pero no podemos hacer que que no digo que me llamó la atención protestar vivir

Voz 1375 13:35 Gerar bueno arbitraje de Mateu Lahoz conexas ocho amarillas decía Marcos equivocado en varias pero pero mejor hablar de de del partido van muy buena primera parte muy buena del Barça no

Voz 3 13:48 a mí me ha gustado el Barça especialmente la primera media hora ha hecho lo que tenía que hacer escuchas a Quique como acabamos de escuchar me dices que que no tenía delanteros para más pero al final su plan tan elogiado en la prima en la primera fase de de esta eliminatoria en el partido de ida le ha salido mal

Voz 0985 14:02 porque a la media hora de partido ya estaba fuera

Voz 3 14:05 migratoria yo no he visto tantas ocasiones del del español en la segunda parte con vales para que español diga que es ha estado cerca de Wall en el fondo el Barça Messi un remate al palo que decía un carrusel que era un error de Messi porque estaba solo Ladoire para de Pau López creo que el Barça ha gestionado el partido con más nervios de los de los que tocaban los últimos diez minutos pero ha sido lo que ha querido Messi

Voz 1375 14:27 sí ya está Mateu Lahoz que se querido comer tiempo Tabares

Voz 3 14:29 esta queda eclipsado una vez más por el partidazo de Messi en el para mí en algo que que no se le valora en la presión en el robo El ha generado en los dos goles el primero roba el balón se centra remata suele de cabeza y en el segundo lo roba remata tiene suerte evidentemente porque le da el balón a Arnaldo y desvía a Pau López pero decíamos en Carrusel que eso es también consecuencia de que el español ha defendido prácticamente en la nariz de Pau López cualquier rebote cualquier despiste de te acaba costando muy caro

Voz 1375 14:59 lo que pasa es que yo voy yo creo que Quique sabía que es a uno cero que es un tesoro hoy en día un té un uno cero en una eliminatoria a doble partido es un resultado buenísimo eh yo creo que ellos tenían en mente que hasta el dos cero incluso te dejaba bastante vivo porque con un gol al Barça por eso ha cambiado tanto ahora y probablemente hayan hecho eso tarde no porque la primera parte donde el Barça podido sentenciar todo hoy probablemente podía haber sentenciado incluso ya con algún gol más y sin embargo fíjate hasta el último segundo ha tenido opciones Jordi Ramon el español

Voz 0985 15:27 sí porque al final el uno cero es un resultado muy puñetero en la segunda parte del Barça se ha encontrado con dos a cero parece que lo tienes todo hecho pero no está cerrada a la eliminatoria en un accidente el español que estaba amenazando en la segunda parte pues te juegas te puede jugar una mala trastada pero al final cuando Messi está como está Messi ha vuelto a protagonizar otra noche mágica yo creo que es imposible máxime cuando entre el Barça y el español bastante diferencia a pesar de que se haya podido sufrir en los últimos minutos insisto cuando Messi está este nivel lo hemos visto en la primera parte participando en todos los goles inquieta andó animando a todo el equipo a subirse al carro es muy difícil para cualquier adversario

Voz 0231 16:10 sí

Voz 1375 16:11 qué os ha parecido esa mezcla por los pocos minutos que hemos podido ver de Messi Coutinho

Voz 0985 16:16 ilusionante Manu déjame que lo diga si realmente cuando hemos visto que sobre el once tipo del Barça el primer recambio es Coutinho y los primeros detalles de Coutinho son tan admirables con la sensación ya que empieza a dar a la grada de cuando él tenga el balón en la banda izquierda hay ese runrún de que algo pasará la sensación es que el talento se reconoce en el campo y que de reojo ya Messi Coutinho Coutinho Messi ya parece que se entienden yo quiero ver cómo

Voz 1375 16:44 para eso eh Marcos no se eh vamos son dos jugadores que vamos a decir pero quiero ver cómo cómo cómo acaban entendiéndose no porque Coutinho siempre arranca de la izquierda pero siempre va a la zona natural también de Messi no

Voz 3 16:55 sí pero yo tengo la sensación de que aunque era el debut han sido veinticinco minutos mal contados

Voz 14 17:01 qué

Voz 3 17:02 o de que conectan de que se entiende que la conexión buenos de hecho él él es el que hace el centro en el remate de Suárez que es el posterior remate de Rakitic para Pau

Voz 1510 17:12 yo lo he visto

Voz 3 17:13 la sensación de que llevaba ya tiempo jugando en este océano es aquello que dices un cuerpo extraño que aparece

Voz 1375 17:19 hoy no era minutos fáciles se era minutos

Voz 3 17:22 implicados porque el español entendía que era el momento de la eliminatoria para intentar apretar el Barça y he visto que que que hay una química que una conexión y que obviamente son veinticinco minutos pero Coutinho

Voz 1375 17:33 oye y además el Baça sabido descansar a través de

Voz 3 17:35 Coutinho con la pelota y a través de Messi en esos diez minutos finales del partido

Voz 1157 17:39 el parafraseando a Guardiola que dijo en su día aquello de abrochó entre los cinturones prepara ensayamos a disfrutar parece que estamos ante algo así porque es un jugador que ya se ha hecho grande en el Liverpool que ha sido capaz de llevar el partido y es que hoy se buscaban constantemente Messi

Voz 1375 17:53 el príncipe mesías amistoso según ha salido Gutiña perdona Flaqué aquí hay dos a decirle al primer balón te lo doy yo y el segundo traigo yo a que la banda también esto esto tiene que ir bien no

Voz 1157 18:01 luego hay que ver cómo caen los fichajes en su primer partido en el Camp Nou lleno en momentos difíciles crecía barcos ha sido un Coutinho nada tímido muy participativo que nos atenaza escondido ha pedido el balón se ha atrevido con algún cañito ha buscado ese centro con Luis Suárez son veinte minutos que permiten tomarse la licencia en el Camp Nou de ilusionarse por lo que puede venir

Voz 1375 18:19 C T titular más alejados es que deja alguna más Quique Sánchez Flores acaba de terminar la rueda de prensa no sé qué

Voz 1906 18:26 sí ha terminado y ha dicho que el partido ha sido intenso y que cuando no lo es y nos quejamos por la falta de dureza de del español y que ahora él cree que no ha sido duro del partido sino que ha sido intenso y ha destacado lo difícil que es la eliminatoria tan larga aguantarle hasta el final a un equipo como el Barça y que eso tiene mérito y ha destacado la labor el trabajo de sus jugadores

Voz 2 18:49 seguirá va a comparecer por ayer Ernesto Valverde en la zona

Voz 1375 18:52 amistad están hay Elena habría Alves con

Voz 11 18:54 no en bueno con la felicidad de meternos

Voz 2 18:57 semifinales esperando que salgan los jugadores del Barça hola muy buenas qué tal

Voz 14 19:00 buenas noches lo estarán celebrando en el vestuario los jugadores del Barça ha habido alguno que ha aparecido por aquí ni más ni menos que Coutinho pero sólo para hablar de momento en Barça TV en la televisión oficial del club muchos están en El Vestuario aprovechan para coger sus teléfonos móviles y poner algún mensaje sobre la clasificación para semifinales y también sobre el debut de Coutinho lo ha hecho por ejemplo su amigo Luis Suárez que acaba de poner un tuit donde dice felicitaciones por el debut Filipe Coutinho y espero la próxima vez poder meter el gol gran trabajo equipo es lo que ha dicho Luis Suárez las redes sociales eh

Voz 2 19:36 esta hay Ramon Besa hola Ramón qué tal hola árboles enseguida voy con Elena de Diego también a ver si hablamos con alguno de los jugadores

Voz 1375 19:42 de del Espanyol eh ha visto el el tuit que ha puesto la Liga no lobbies comentado yo vi jugar a Messi tuviste jugará Messi vio jugar a Messi nosotros vimos jugar a Messi vosotros visteis jugar a Messi ellos vino jugará Messi ha nacido un nuevo verbo yo vi jugar a Messi ver jugar a Messi Ramón se lo agosto la Liga

Voz 11 20:01 lo ha puesto la Liga ya en una absoluta a dos

Voz 1375 20:05 ción de de la Liga al al mejor jugador del

Voz 11 20:07 no no suelo han comentado mientras venían hay camino para aquí tanto Marcos como Flaquer

Voz 1785 20:12 que hoy hemos visto la versión de disciplina no posea siempre por lo que nos han contado por lo poco que vi Stefano eran un jugador que a diferencia Maradona que hasta ahora estábamos muy acostumbrados a ver a Messi de Maradona pues que mandaba en el campo y el español no ha tenido en su momento porque ha quedado Messi se ha habido la sensación de que Messi gobernaba el partido que la arroba que estaba en defensa que estaba en ataque que era el único capaz de mantener el pulso ante Mateo Lahoz con las expectativas que había una segunda tarjeta osea balones a Messi y Messi ha gobernado el partido como ha querido veo una versión absoluta de Messi tanto que incluso nadie se ha atrevido a meter un gol ni hacer una jugada que no interviniera Messi creo que eso que es otro lo que tiene que aprender Coutinho que ha estado Hadi ha combinado bien con con Messi pero no debemos olvidar que a Coutinho entre otras cosas en la fichó para que chute desde fuera del área es una de las suertes que no domina al Barça salvo cuando aparece Rakitic por lo tanto diría que hoy el derbi lo ha ganado Messi

Voz 1375 21:12 en Elena de Diego está también en esa zona mixta de del Camp Nou esperando que salgan jugadores de del Espanyol que me imagino hubieran un poco en el en el discurso de Quique no orgullosos de la imagen candado oí de haber tenido opciones hasta el final hola Elena

Voz 0427 21:24 hola sí porque sobre todo cuando vinieron a jugar aquí en Liga a principios de Liga se fueron con un cinco cero a casa hoy la sensación ha sido muy diferente la celebración hoy no hay nada que celebrar pero la ducha debe estar siendo larga porque por aquí de momento no ha aparecido ningún jugador del Espanyol los pedimos pasen cuanto tengamos a alguien

Voz 2 21:40 enseguida estamos Elena comparece Valverde

Voz 1375 21:42 ah sí que sí respondan a primera preguntar

Voz 0588 21:45 flexión sobre el partido el primer tiempo con el dos cero pero claro son resultado que no que ir a buscar el tercero para tener un poco de de tranquilidad porque un gol acababa de la competición

Voz 15 21:57 sí

Voz 0588 21:59 bueno y al final hemos llevado el peso del partido también lo hicimos en la ida

Voz 16 22:04 en el

Voz 0588 22:05 al final una fatalidad pues hizo que perdiéramos el partido no queremos que se repitiera lo que al final hemos jugado bien yo creo que Leo además ha cogió la responsabilidad de asumir el de coger el balón de aguantarlo de pues bueno de hacer que pasara el tiempo incluso pues bueno no hemos podido resolver en las ocasiones que hemos que hemos tenido que bueno el final hay que jugar sobre ese tipo de esa presión y con esa tensión y lo hemos hecho no porque el español ha estado metido en la eliminatoria hasta el último minuto han hecho un buen trabajo defensivo quería no salirse de los Assens siempre sus opciones concierne la ida y aquí en la vuelta pues hasta el final escoja bona nit Ernesto Marta Ramoneda Racó aquí

Voz 17 22:54 al mar daría Cannes valores y saldrá Bud

Voz 12 22:58 le preguntan por el debut de Coutinho le he visto muy cómodos está sorprendido que valore el debut del futbolista brasileño

Voz 0588 23:05 no tiene muchas esperanzas en Coutinho el sentido de que queremos que nos que nos va a venir bien a nuestro juego a los puede ayudar porque tiene desparpajo porque tiene y quiere buenas situaciones de uno contra uno siempre vea el jugador al jugador libre y cuando está cerca del área intuye el peligro si bien para a cualquier disparo o cualquier asistencia entonces pues bueno partido no era no era sencillo no era una situación sencilla o con el con el dos cero porque bueno todo estaba en el aire pero creo que entrado bien bueno vamos a ver si el comienzo estamos contentos está serio Valverde como siempre

Voz 12 23:46 de Se explica bien y se le nota de tiene ganas de poder disfrutar de este futbolista de Coutinho ahora les preguntan si esperaba una eliminatoria tan complicada como la que ha vivido contra España

Voz 0588 23:59 Moro es que la Copa es que es lo que es así al final los equipos la tienen que jugar el concepto es diferente al de la liga Quino tú puedes no te puedes confiar eso de poder resolver una eliminatoria en en un partido bueno lo hicimos con el Celta que el primer impusimos cuatro goles pero sonó no ocurre siempre el Espanyol ha venido aquí hoy bueno hacer partió parecido al de la ida un partido difícil trabajar defensivamente aquí siempre medidos con la posibilidad esa de esa metidos en la eliminatoria poder poder eliminar si los partidos o sea lo que ocurrió ayer y antes ayer pues ya se ve que que es complicado que no es fácil pasar Valencia sufre mucho el éxito fueran partido ayer ese pues también ha hecho nada eliminatoria igual que a los rivales pues lo que sea y cualquiera va a ser complicado pues porque estamos todos a semifinales porque hemos trabajado bien

Voz 12 25:03 aquí Sique Rodríguez en directo para el Larguero de la Cadena Ser el apoyo del público y hoy ha respondido es la segunda mejor entrada de la temporada ochenta mil personas hasta qué punto es importante para el equipo que se note que la gente bien

Voz 0588 25:16 campo y que enchufe para nosotros es fundamental y se veía se palpaba desde el primer minuto de la gente estaba enchufado a la gente nos iba a ayudar a a pasar va era colaborar en en ello para nosotros eso una ayuda

Voz 15 25:35 habla inglés pero que sí que sí

Voz 0588 25:38 así y que siga siendo así nosotros jugamos para ellos para que ellos estén contentos lo hubiéramos que lo hubiéramos que vengan aquí que nos ayuden era el el domingo también contra la ves que también era un partido importante hay que siempre no pero este ambiente a nosotros nos favorece graves María cuando vamos fuera de casa pues bueno pues lo tenemos que sufre encontró porque los rivales también tiene su público les empuja a muchos en el Sevilla Betis bueno hay que jugar con eso y me gustaría que el público venera aquí porque también lo hiciera suya

Voz 1785 26:13 el albergaría Tizón desde que el punto

Voz 12 26:16 no apoye al al Barça en el Camp Nou yo y si lo

Voz 1375 26:18 hecha desde luego muy buen ambiente con muy buena entrada digo que son las explicaciones en directo de Valverde que salgan los jugadores hacemos una parada rapidísima entramos en boxes muy rápido dos minutos cerramos el sanedrín con Jordi con Marcos y con Ramón analizando y con aquí esta victoria del Barça que les mete en las semis con el bombo de mañana Valencia Sevilla ilegales además del Barça

Voz 2 26:44 con el portero español que está por ahí Pau López con Elena hola

Voz 0427 26:48 es hora Manon pues está aquí respondiendo Pau López le preguntan ahora por su vuelta a la titularidad en Liga había jugado Diego López hasta ahora portero la Liga vuelve ahora es el portero de la Copa

Voz 18 27:00 sí a este otros yo los posibles cambios al final ha acabado queda decirles no míster decide dice discrepado otra que esto vaya a seguir entraba en porque el míster pues complicadas yo creo que decía

Voz 0427 27:15 el grupo que lo suyo es trabajar y ponérselo difícil a Quique Sánchez Flores ahora pregunta dar a Pau al portero

Voz 15 27:24 sí sí

Voz 0427 27:27 la A

Voz 18 27:32 Clemencia la Liga le sorprendió la suplencia en Liga no yo estaba allá

Voz 0427 27:39 repite pago el mensaje de que

Voz 1375 27:41 en la nobleza bajar los trabajaron hasta diciendo Pau López que sorprendentemente ha sido titular hoy en ese partido esperando también que aspira pasó Adrià con alguno de los jugadores de del Barça es el gran favorito ahora mismo tal y como está el cartel de la Copa pero cuidado cómo llega a este Valencia este Sevilla el Leganés

Voz 2 28:01 alguna prioridad para para para mañana ese sorteo

Voz 1157 28:06 pues no sé al Leganés Le veo muy sólido

Voz 0985 28:12 mira no sé voy a cometer un pecado me pido Sevilla

Voz 19 28:15 toma eh Marcos

Voz 1375 28:19 da igual

Voz 20 28:19 da igual ahora el Barça es el gran favorito

Voz 12 28:23 mismo pero es dueño del trofeo y esta situación difícil para el Barça que tiene que asumir esa esa presión en esta semifinal eh

Voz 11 28:31 monta la sensación de que pocos contra el Barça como gran favorito pero la Copa ya hemos visto lo que ha pasado no

Voz 1785 28:38 bueno sí yo creo que el Atlético de Madrid ha sido lo único que ha irrumpido en ese diálogo Barça Madrid que llevaban hasta ahora y luego el último campeón no sé si fue el Sevilla en el Camp Nou precisamente en una final contra el Atlético de Madrid sino mal recuerdo no sé si era al dos mil diez o algo así a no sé las expectativas del Sevilla tal como está en la en la Liga pues están depositadas en la Copa hay yo creo que es un rival peligrosísimo el Valencia pasa exactamente lo mismo y luego está la

Voz 1906 29:11 la gracia la la habilidad del Leganés

Voz 1785 29:14 es que además al Barça le costó mucho ganarle en el partido que jugaron órgano no fue un partido muy abierto por tanto ya está todo muy abierto y cualquier rival será difícil lo que pasa es que ahora la para mí la gran diferencia respecto a anteriores eliminatorias es que tú miras al banquillo del Barça tiene recursos hoy mismo claro sale Coutinho no es lo mismo con todos mis respetos que salga pues Deulofeu o que salga Aleix Vidal lo que sea o que digamos que el Barça ha ido mejorando su plantilla

Voz 1375 29:40 ya en este momento tiene más recursos

Voz 1785 29:43 cuando que Coutinho no puede jugar la Champions esa puede ser su competición la Liga más o menos está encargada de aquí el riesgo que tenía para mí la y el sentido que tenía la alineación de Coutinho imagínate que el español marca elimina al Barça con Coutinho

Voz 0985 29:56 el campo no es lo mismo

Voz 1785 29:58 que el Barça se clasifique con Coutinho en el campo por tanto ese factor Coutinho

Voz 1906 30:02 puede ser que al Barça le debe a más alza que

Voz 1785 30:06 que tenga más opciones de ganar la Copa ahora obviamente es el rival

Voz 1375 30:09 debatir es verdad que ha mejorado ha ido mejorando la plantilla es obvio del Barça muy bien gestionada por Valverde y manejando muy bien los tempos de de este tipo de eliminatorias do tanto con el Celta como con el Espanyol es verdad que hizo más rotaciones Marcos si Jordi en el partido de ida pero en el partido de vuelta con artillería pesada

Voz 3 30:26 aquí hace pocos experimentos pero aquí va va sobrero seguro y imagínate sin hacer experimentos el Espanyol ha estado hasta el último suspiro la eliminatoria él descansa en la ida e intenta sentenció a la vuelta teniendo en cuenta siempre que la vuelta en el Camp Nou evidentemente tanto contra el Celta comenta español pero la gestión que está haciendo Valverde el aprovechamiento de los jugadores para mí es fundamental para entender la situación en la que se encuentra el Barça tanto en la Liga como ahora ya semifinalista de la Copa

Voz 0985 30:53 bueno es que tenemos que concluir que al Barça de Valverde sigue creciendo la sensación es que cada día da un paso más que a la velocidad de crucero que ha obtenido cada día se refuerza porque es verdad que Messi claro lo deslumbra todo y arrasa con todo lo que tiene a su alrededor pero hay jugadores que están brillando con una luz propia que no tenían anteriores temporadas como es el caso del sueño Rakitic que hemos destacado en Carrusel primer señor Mollet ha hecho un partidazo en la primera parte es el jugador que más balones ha tocado a tocar ha hecho sesenta y dos pases por lo tanto se le ve cómodo Se le ve con confianza acompaña en las jugadas y ojo cuando Busquets es tapado o asfixiado por los adversarios también aparece el para echar una mano por lo tanto caro Messi es brutal Messi les invita a todos a subirse a su carro pero al margen de Messi

Voz 1375 31:40 jugadores como Rakitic hoy Sergi Roberto

Voz 0985 31:43 podía etcétera etcétera etcétera

Voz 1906 31:45 se ha terminado ya la rueda de prensa de Valverde que que atreven

Voz 1375 31:48 hablando de Zidane no sigue sin echa un capote

Voz 1906 31:51 el entrenador del Real Madrid porque ha dicho que ya sabemos todos cómo funciona el fútbol que cuando ganas eres el mejor y cuando pierdes eres el peor Zidane ha hecho mucho por el Madrid y que tiene todos los respeto

Voz 2 32:05 bueno pues capotazo de Valverde a a Zidane del que por cierto vamos a hablar de un ratito en el debate de los jóvenes recuerdo en el

Voz 1375 32:11 cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta con Jordi Martí con Manolete con Antonio Romero con Antón Meana crees que es el acaba el crédito Zidane enseguida el debate de los jueves sale Víctor Sánchez el jugador del Español Elena eh

Voz 0427 32:26 el capitán que está respondiendo ahora la jugada del penal pues a ver si él estaba desquiciado Mateo

Voz 1756 32:33 yo creo que al final a estos equipos al final el siempre se le permite un poquito más de lo que se les permita a los demás pero creo que yo creo que estuvo bien creo que como te digo jugar bastante a ellos los paró bastante los sentidos con alguna tarjeta que hay otros otros que nos sacan no tenemos nada que que al final que que que decir en de arbitraje creo que como te digo si hemos si no hemos pasado eliminatoria conocido pero es una

Voz 0427 33:00 si le preguntan ahora por la el doble parada

Voz 2 33:05 qué ha hecho Pau López y por la posibilidad que pueda perder este portero todas

Voz 1756 33:08 a treinta junio nuestro como te digo ojalá pueda seguir siendo nuestro ya te digo una cosa que que nosotros podemos decir sólo puedo decir el el club Gerard Piqué

Voz 0427 33:17 si le preguntan ahora para las palabras de Gerard Piqué que se ha referido al español como El Español de Cornellà no como un Espanyol de Barcelona como es oficialmente el nombre de rivalidad sí es una broma de rivalidad sana o algo más

Voz 1756 33:31 Gerard Piqué no bailar

Voz 0427 33:34 Vic le preguntan por el derbi de la semana que viene el derbi del IVA

Voz 11 33:39 en dos semanas año en dos jornadas van las primera parte entero

Voz 1756 33:44 bueno será diferente será diferente porque al final jugaremos tres puntos ellos se jugaran también pues el el seguir arriba él no es no perder la Liga ojalá como te digo puede hacer el resultado verla

Voz 1375 33:57 en dos semanas partido e entre el Espanyol y el Barça en Liga será en Cornellà del que ha dicho Villegas y de eso el español de Cornellá por cierto sigue para ir cerrando eh ha habido algún incidente verdad entre entre aficionados sí porque ahí

Voz 1906 34:11 ya no se venden entradas izada a los aficionados el Barça los del español española los del Barça desde hace tiempo pero como en el club azulgrana funciona la taquilla y tal pues pueden ir comprando entradas aficionados y luego juntarse dentro del del Estado hecho eran unos cien ciento cincuenta se han puesto en la parte alta de Gol Norte justo la zona donde están los grupos de animación del Barça ahí pues se han lanzado algunos objetos y se han intercambiado insultos de la parte de arriba de la grada la de abajo hasta que ha llegado a la policía Mossos d'Esquadra y los han los han reubicado o algunos incluso fuera del campo porque he visto que algunos y que estaban encarceladas pero pero pero no eran todos los que había en un principio

Voz 1375 34:56 pues Jordi Marcos si Ramón la temporada va por el camino que que vamos que muchos ni soñaban cuando empezó en disposición de sigue de poder optar al triplete muy bien en la Liga semifinal está de Copa esperando a ver qué pasa con el Chelsea en Champions con los refuerzos de Paulinho de Coutinho de momento el guión veremos cómo acaba porque esto no es cómo empieza sino como acaba pero el guión no puede estar saliendo mejor a día de hoy

Voz 1785 35:19 pueblos si mantiene esas constantes creo que en la competición española pues es el claro dominador hay que verle en Europa hay que verle yo tengo muchas ganas de verle en un partido contra el Chelsea porque es un equipo muy exigente el Chelsea se va a jugar la Champions de la temporada la Champions veremos yo creo que hay que ser precavidos y no sea no no no me parece justo lo digo así sin que esto significa que no tengamos que ser exigentes desde el punto de vista crítico de la crítica periodística esto del triplete y esas cosas y yo creo que no es el momento hay que verle bien en Stamford Bridge y a partir de allí pues veremos en la Champions cuál puede ser su rol lo que es evidente es que la Liga podrá administrar mucho más sus recursos podrá jugar entre Liga Copa hay sólo podrá plantear a mucho mejor de lo que obviamente se pensaba yo creía que era un equipo que tenía recorrido en la Liga pero me costaba más verle la Copa sobre todo por las alineaciones de Valverde tenía la sensación de que la Copa ahí va elevando pero sin sin mucha exigencia y que la Champions tenía pocas cosas que hacer o como mínimo no era uno de los favoritos ahora pues no sé si es uno de los favoritos pero hay que tenerlo en cuenta

Voz 3 36:31 he visto muy brevemente he visto a Coutinho como lo ha visto todo el mundo veinticinco minutos y pensado Neymar no les estoy comparando pero simplemente pensado que Neymar cuando vea Coutinho jugadas

Voz 19 36:41 sí de Suárez de Busquets Iniesta igual a lo mejor Jordi que si tú me dices en el mes de agosto a finales de agosto que a estas alturas que en el mes de enero el Barça

Voz 0985 36:58 compitiendo por las todas las competiciones y que sus adversarios en la Liga pues hay uno que bueno pues tiene muchas dificultades para seguirle el ritmo en la Copa del Rey los dos adversarios también han quedado fuera y que se ha producido un milagro entre la depresión del mes de agosto y la situación exultante en la que ahora vive el Barcelona pues no me lo hubiera que ha ido en relación con Real Madrid por ejemplo qué le pasó por encima en la Supercopa y entonces este periplo el responsable máximo de este milagro es el señor Valverde eh el señor barbudo Valverde ha hecho de la adversidad un auténtico reto gracias a su sencillez a su humildad su audacia e inteligencia ya cierto ha obrado el milagro y también hay que felicitó a dictar a los que han sido capaces en este caso Bartomeu su junta directiva de renovar Messi que no estaba nada claro hídrico decide cumplir como asignatura pendiente queda darle al entrenador un fondo de armario para que puede llegar a un momento determinante de las competiciones con la gasolina que le faltó la temporada pasada

Voz 1375 37:58 un abrazo chavales Ramón Marcos si Jordi un placer hasta luego hasta luego luego estará Jordi en el debate me pide paso Adriá Albets que comparece por ahí quién Gerard Piqué

Voz 20 38:08 pues sí bueno aquí está Gerard Piqué el primer protagonista del Barça que separa en esta zona mixta para valorar en primer lugar la clasificación otra vez para semifinales de Copa

Voz 18 38:19 bueno pues muy muy contento es muy felices era un partido complicado de asientos con las cosas difíciles y nada creo que hemos hecho una muy buena primera parte la segunda pues era un resultado difícil de gestionar porque que un gol de ellos pues te quedabas fuera creo que como esto viene mostrado compactos no no hemos sufrido y hemos tenido alguna más como el palo de final para poder sentenciar que no ha entrado pero pero contentos por por el pase

Voz 1860 38:48 Gerard aquí en el Barça es Disneylandia en cambio en Madrid parece una peli de terror esto motiva todavía más

Voz 18 38:55 no nos centramos en nuestro normalmente cuando aquí va bien allí iba mal eso pasa siempre que centrarnos en en intentas ir haciendo las cosas bien es verdad que estamos en una posición muy buena de cara a intentar ganar títulos pero nada

Voz 15 39:08 no consiguió nada

Voz 18 39:11 voy a seguir trabajando Gerard

Voz 20 39:13 valoras el arbitraje de Mateu Lahoz porque ha habido momentos en los que os ha desesperado creo no

Voz 18 39:18 no es creo que para los dos equipos no han habido acciones tanto para nosotros creo que hermoso pero el estado expulsado a un par de veces y y al final pues bueno nos podemos a discutir en los árbitros pero

Voz 1860 39:33 no conseguiremos nada Gerar hoy ha debutado Philippe Coutinho en veinticinco minutos no hecho nada malo sino todo lo contrario se ofrecía se asociaba parece que lleva aquí un año

Voz 18 39:44 perfil un estilo muy Barça tener mucho la pelota de de no perder la casi nunca eh un jugador creo que un estilo un estilo parecido a Andrés

Voz 21 39:57 con este sorprendidos un poco por por este cambio tan tan drástico desde el mes de agosto en como estaba el Madrid como estaba y como estaba discursos es como incomodan cómo estáis ahora este cambio en cuatro meses tan tan drástico te te sorprende

Voz 18 40:13 se ha pasado de todo es la Supercopa parecía que estábamos muy mal pero pero yo creo que fueron dos partidos unos cuál es el primero pues a primera parte jugamos bien lo menos Métele un gol nos descoloca ahí la vuelta veníamos ya con el uno tres Si el primer gol rápido Nos desmontó eso pareció que ellos estuvieran mucho mejor que nosotros pero nosotros sin internamente en el Vestuario sabíamos que que no estábamos tan lejos ni mucho menos es que podíamos competir en todas las competiciones y así lo hemos hecho ese dirección

Voz 1860 40:45 arar se ha marchado Mascherano tú te te ofreces como candidato a ser el cuarto capitán

Voz 18 40:51 que en su momento pues sí que me hacía mucha ilusión y ya estaba me dolió no él no serlo ahora pues ya me lo tomo con mucha tranquilidad los hoy pues adelante ayudar en todo oí sino soy tampoco es que que me preocupa

Voz 20 41:08 es una de las palabras de Gerard Piqué en la zona mixta del Camp Nou

Voz 1375 41:12 pues nada aquí próxima cita creo que sí

Voz 2 41:14 el domingo cuatro y cuarto contra la vez nueve menos cuarto nueve menos cuarto entrara a la de esa en el en el campo

Voz 0588 41:20 no

Voz 12 41:20 pues sí me pide paso exnúmero digo Adriano siguen segundos que se ha marchado Gerard Piqué de acaba de aparecer por aquí Jordi Alba pues vamos a nuestro país en directo

Voz 0977 41:30 liguera a mi opinión yo creo que al final pues allí no me reitero no hay lo tapa más hablo por no por aficionados sino porque al final sino están contentos con su equipo lo transmiten pero por prensa así que creo que muchas veces pues el Barcelona está mucho mejor que ellos sí quizá no será da la importancia al Barcelona de la que se merecen pero me reitero no me da igual lo que piense la gente al final m opinión

Voz 12 41:56 así Jordi Alba mano que se reiteran sus palabras cuando el otro día cuando le preguntábamos por la extinción del Madrid dijo que si fuera al revés aquí les matarían daría cuentas

Voz 20 42:06 para Jordi Alba responde el lateral del Barça en cuenta que habían partido de vuelta

Voz 0977 42:15 bueno no sé de los sentimientos que tienen los jugadores españoles está claro que ganar nosotros seguro que fue un niño de moral para ellos brutal pero sí

Voz 2 42:25 es verdad que quedaban partido de vuelta pero tampoco

Voz 0977 42:27 quiero meter Si si está bien hecho no está bien hecho el número que al final pues para ellos como he dicho hace muchos años que no no ganaba ni

Voz 2 42:35 si bien es hablando Jordi Alba como estaba madre

Voz 1375 42:39 compara con el Barça en qué pasaría si fuera al revés está hablando de lo que ha sido el partido habla Coutinho en directo en la tele

Voz 0977 42:44 sí sí de lo intente estar tranquilos claro está un poco ansiosos porque claro Valgrande esas desgracia es es muy grande muy grande entonces partido bueno qué tal con él y con con Luis muy bien con todos Se Audi con los Cármenes momento muy increíble porque siempre fueron luz ahora estoy compartiendo vestuario con Elvis pero para aprende mucho con todos los jugadores si hace venden

Voz 1501 43:18 así un día completo para Philippe Coutinho que encima ha conseguido

Voz 12 43:21 lo que el Barça nuevamente esto en las semifinales

Voz 1501 43:23 de de Copa un pasito más cerca de de la final

Voz 0977 43:26 sí seguramente Un gran día pero como como he dicho antes lo más importante es que el equipo consiguió ganar el partido que ahora lo que nos nosotros quería

Voz 11 43:36 hemos vi pasar de fase qué tal Philippe la última

Voz 12 43:39 el regimiento a la afición