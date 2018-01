Ricardo: "Estoy cansado de la obsesión por el dinero, estoy cogiendo un barco para irme a la aventura"

Voz 1 00:00 al teléfono Ricardo en ruta buenas noches

Voz 2 00:02 hola buenas noches nada pues simplemente era como el pues y me apetecía hablar con vosotros de hecho tras veces el comentar pues pues que el tema de la infección que tiene la gente con el dinero y que causaba de lleno pues un poco el tema de herencia así el egoísmo de la gente no

Voz 3 00:26 a anillas hermanos y demás

Voz 2 00:29 como yo no estoy porque estaba voy a hacer

Voz 4 00:33 por no entrar en esa dinámica de Bobby mismo la falta de respeto a la

Voz 2 00:40 prioridad

Voz 4 00:43 el dinero

Voz 2 00:44 es el clavo por Khalid está tan cutres pasta

Voz 1 00:49 no había nada

Voz 2 00:51 que cuando llega la gerencia es que yo pensaba que en Mi vida no sólo no ocurriría pero me equivoqué no que yo era muy inocente muy pequeño no resulta que me ando por todos lados entonces pues ahora es decir que a Canarias si no hay dirá que no haría hacen en plan aventurero hágame

Voz 1 01:18 cuando tomó esta determinación Ricardo

Voz 2 01:20 pues luego le tomado de un día para otro porque pues por eso mismo no por porque es que yo veo que la gente por el dinero que se pierden la cabeza Hay

Voz 3 01:32 no no me gusta estrenamos era muy que creo que hay mucho

Voz 5 01:39 sabemos lo que puedo

Voz 2 01:41 por Paul la gente usar el que te parece que bajo un que Val hablar que hay dinero que se transforma totalmente

Voz 1 01:50 si Ricardo pero ha ocurrido está ocurriendo en su familia directa con algún tema de alguna herencia si es que

Voz 2 01:59 y a dos hermanos pues quiere pactar por encima tuya en pata no de hecho empatan tal sin por por diversión dudo Matti prefieren tener una casa una tierra o algo antes que que tenéis la relación como hermano entonces yo votaré no comparto me iba a ir a Sudamérica pero bueno en principio como no con unos por Canarias y estoy mira un poco por Internet y demás pues vivo voy a voy a adelantarme para allá a ver qué tal y como han dicho que también gente sin muy tranquila Hay muy al suramericano no pues Cobo no es la primera vez que lo hago por ahí para Argentina Bolivia

Voz 1 02:41 de lo que ha hecho otro tipo de aventuras

Voz 3 02:44 dice que es una cosa que no que no es la primera vez que lado

Voz 1 02:51 Ricardo puede hacerlo familiar laboralmente

Voz 3 02:56 sí lo puede hacer sí

Voz 2 02:58 a ver yo yo me separé hace poco infundido era mi expareja estábamos tratados pero era para es de hecho el veintiocho hicimos juntos sí

Voz 4 03:09 lo que sí son siete

Voz 2 03:11 daño yo yo yo soy ante no soy muy muy cuenta allí muy muy creo que eche dicen viaje camine en bicicleta de dos mil kilómetros solo en el dos mil doce meses la Mérida David sólo osea que todo lo que pueden hacer en esta vida no me lo pisos si no se tiene que te y todo lo que he hecho parece que estaba como como y lado como pero tenía que hacen bien

Voz 3 03:39 eso dejaría todo super

Voz 6 03:42 ya eh nada de canarios que no se lo comen contar

Voz 1 03:48 no no va ni con un trabajo buscado ni con casi nada

Voz 2 03:53 harta de dejado contener a ganar yo creo que se puede conseguir

Voz 1 03:59 le preguntaba Ricardo porque que selló si uno tiene hijos por ejemplo es más complicado

Voz 2 04:05 claro claro exacto yo yo tengo pues que yo no tengo ninguna carga familiar no entonces si tienes una carga a olvidar esto no porque hace

Voz 3 04:14 por supuesto y lo consigue

Voz 2 04:16 ya una parte a esto lo hago porque estoy solo voy en vez de quedarme en sitio comiendo en el tarro oí Amaral me metros prefiero seguir avanzando en mi vida porque es que a Messi más citan desengañado porque trabaja en tanto sí que sirve a la gente tan a disgusto evitan tan desengañada con todo pero yo por lo menos aprendemos de todo lo que veo yo no quiero decidí ella Mena jode si lo hubiera hecho no más que hago insistirle guindilla sale mal pero pero no me quedo por ejemplo cómo lo he visto gente trabajando una fábrica supera los decepcionados por la rutina hay gente que que está como yo ETA no sea ir saben salir de ese bucle

Voz 3 05:00 y yo te yo por lo menos no sé

Voz 2 05:03 tiene la experiencia sin duda no conocer gente nueva sí que es nuevo si indebido tocar este tipo

Voz 1 05:10 decisiones porque además ya lo ha hecho antes

Voz 2 05:12 por supuesto ya ya lo he dicho antes

Voz 1 05:15 él fueron las otras experiencias

Voz 2 05:17 cosas fantásticas de hecho creería haber a Sudamérica pero he preferido porque pues no deja la política que tengo pues prefiero irme a Canarias buscarme buscarme la vida en Canarias ya parte a alejarme ya de tema cambiar de lo que te digo

Voz 4 05:37 pero es que estoy muy

Voz 2 05:40 el último veinte y no como no se engañan a la gente de gobierno hoy todo el mundo pensando hasta la hora para jubilarse a la hora de cuidarte en Irak pues quiero vivir el día a día que es lo que vale

Voz 1 05:57 y cuándo tiene pensado tiene fecha Ricardo otra animada sobre la marcha

Voz 2 06:01 me estoy ahora de Albacete y el primer barco que vea que por qué me dijeron no sea lo acepte a la perdona exprimen el primer barco que a que todo lo que haya cogido más lo que me informó un poco pues que nada días van para allá Gemma

Voz 3 06:17 a parte ya va devuelva ese indolora para ya sí

Voz 2 06:24 sí porque estaba va a fatal yo no quiero entrar en una dinámica pesimista Ny la gente está enferma por el dinero yo creo que la vida tiene escusas más un que el dinero y por ejemplo ahora mismo cuando diciendo es es más bonito es más bonito que el dinero hay de sobra al fin y al cabo el dinero sabios y no de la gente INE tengo hermanos que tienen mucho dinero y parece que no son quienes más son quienes más si el egoísmo y la avaricia no sé

Voz 1 07:03 Ricardo que necesita usted para ser feliz

Voz 3 07:07 no pues si te iba a la buena con todo

Voz 2 07:11 lo que me ha pasado me Chipre satisfecho se me han muerto este año con él era en un año se me fue al otro mundo es la generación y luego el tema familiar conflictivos que que ha habido que que me han dado la espalda bueno pero no me importa si es verdad que lo que no te mata te hace más

Voz 3 07:33 por eso no muchos y eso es cierto

Voz 2 07:36 y lo que sí pues es tener confianza en ti mismo yo creo que voy por la vida y eso es lo que me vale disfruto de la te las cosas básicas de pasear por el campo una buena ayuda ya sea es que de lo de lo más de lo más mínimo

Voz 3 07:54 el partido no tiene

Voz 2 07:57 ya tuve una buena era profesora que fue mi ex pareja a la cual quiero mucho a mí me enseñó a darme cuenta los detalles de la novela de las tonterías claro sí

Voz 1 08:12 estaba trabajando hasta ahora Ricardo

Voz 2 08:14 sí estuve trabajando pero lo que te digo pero tanta tanta tanta cosa inhumana que que crecía permitan de la gente abusan y Icomos yo tengo una oferta de que no tengo cargas familiares y tengo una hipoteca que me esté

Voz 3 08:29 a Brando

Voz 2 08:32 es decir ellos y estoy con no tienen tienes porque a la gente aguantar pues por el tema y abusan de esa también está Titan nunca fan con la gente in con los sentimientos de la gente y yo pues es lo vio tan injusto que los que conmigo no van a jugar claro que sí estéis porque estoy a gusto porque de humanidad tiene que es una cosa que percibo los sentimientos y la humanidad

Voz 7 08:56 ah

Voz 2 08:57 que creo que se ha perdido hay muchos no creo que hay mucho miedo en la sociedad y que nos estamos perdiendo pues en en los sentimientos que nómina Illa gente creo que es es que que suelen fracasara in decepcionada pues yo no yo busco la verdad de la vida en firme

Voz 3 09:14 sí los sentimientos y la humanidad es que es que para mí es muy importantes y adaptarse

Voz 1 09:23 Ricardo pues hay una una oyente que se llama un oyente perdón que se llama Héctor Santana que dice Ricardo Canarias te va a encantar Israel horas a sentarte bien te vas a quedar aquí toda la vida

Voz 2 09:35 ojalá sea así deciden y luego Bossi si ánimo alguna si quiere debería alguien volvió le animo a hacer alguien expone el ánimo con ETA y que también con

Voz 3 09:49 con la persona que te atreverse a venir conmigo

Voz 2 09:54 oye yo ahí lo dejo sí a una chica que le apetezca Figaro ese día Atica hinchó tenemos antinómicos personal creía yo fui yo diría yo sin problema que se atreve a abrir y a la aventura

Voz 6 10:10 yo animo a la que quiera venirse conmigo ubicua cuatro

Voz 1 10:15 pues muchísimas gracias Ricardo gracias por haber llamado una cosa antes de despedirnos ya menos desde Canarias cuando lleve un tiempo ahí ha sentado a ver qué tal va todo

Voz 6 10:27 vale de acuerdo y se KBC All en este momento volado espeta tira de

Voz 1 10:36 pues con lo que se nos cuenta

Voz 2 10:39 ya animó a todo el mundo y que no se ni que que no de caerán con esto de la crisis que que es mentira todo lo que que que hay mañana para todos no seré que a la gente ni lloren