Marta: "Los paparazzi del Hotel Wellington me confundieron con Sissí Emperatriz"

Voz 1 00:00 Marta desde Las Palmas buenas noches hola

Voz 2 00:03 hola qué tal muy frío sí muy frío hace eso dicho por de mañana pero por la tarde y hacen creer

Voz 1 00:20 soportable no sí

Voz 2 00:23 pues mira pues se quería romper una racha árabe y ahora señora de si entonces resulta que mi marido que era aquí te y tengo mucha mucha rabia en Madrid y entonces se último era imprescindible reservar pues eh monísimo usar encaje y bajera cómo se salvase precios con los patitos estaban volcados con las inculpadas pegado al cuello cortito vamos yo fíjate mucho fue el cual yo tengo un pero KO Vito sado me lo vi peinaron como ahora un poco que se peina tintas puedas viven yo estaba guapísima me encontraba guapísima yo la habitación eh me acompañan a una habla de periodistas fotógrafos de pero no quitarlos sin nada menos se dictaba lo que sí pensé yo cuesta mucho mucho pues como que no me puedo creer

Voz 3 02:03 qué es lo que no no sé yo si talkie nada me viene a rescatar pues personal lo entiendo si él para llevarme ya has comido nada yo creo que quien llama cara pues como se dice aquí como tú más de sí

Voz 2 02:25 encajada avergonzado digo está mal lo mejor estoy dando un espectáculo yo esa cosa que uno piensa total que ha poquito le conté a mi marido así que eso nada cuando vimos la habitación resulta que estaba camareras pues el pasillo tema que pensando que mi que mía

Voz 1 02:55 anda Sensio bueno pero bueno como como hay películas

Voz 2 03:07 aquella famosa película de aquí

Voz 3 03:10 entonces bueno que resulta que se habla pobre en casa y yo somos

Voz 1 03:20 ah sí se parece usted que me hace

Voz 2 03:23 me gustaría esté una foto aunque ya han mandado unos años Terry mal vamos es que yo creo que si no somos iguales

Voz 1 03:35 si todo marchaba pues es usted muy guapa

Voz 2 03:39 pues sí se estabas diciendo la niña es bueno pues si sigo todavía con mirada que es uno

Voz 4 03:55 los no es una un acto de sinceridad si sus te guapa porque no va a decirlo

Voz 2 03:59 pues sí lo son los oye verdad poco será muy muy bueno sí claro y ETA éramos

Voz 1 04:10 y sí sí se

Voz 2 04:13 y todo eso pues igual el cuerpo igual picas idénticas y nada quería contar bueno mi marido no os voy a Villa de la que como que cientos no me pueden pasar a mi y los quería confundir no vale implican vestida yo creo que tándem no voy a veces

Voz 3 04:42 y nada yo estoy lo que quería contarles el acero

Voz 4 04:45 Thaçi sí emperatriz

Voz 3 04:47 sí sí la tenemos a ver si yo sabía que ella estaba

Voz 2 04:50 él pero no se dejaba ver ni nada vamos ya había esa grave se da de lleno

Voz 3 05:00 doctor la arquitectura en fin todo hubiera ella su marido José Mariño

Voz 2 05:09 bueno mi marido es que fue mi me doy allá así que

Voz 1 05:18 pues

Voz 2 05:20 pero no no yo siempre me fío yo quiera yo no tengo que pillas que prefiere me llamo a su ultimo año decía preciosa mi

Voz 1 05:41 mi digo

Voz 2 05:44 mira no esté tomando el pelo ella me lo pasé mal pero sí que me gusto Esquire pedía no es un poco lo un tiro por sí sí me gustó pero bueno ya lo viví los recuerdos que él

Voz 3 06:02 bonita historia pues

Voz 2 06:04 sí sí ya estoy bueno contarla alguna pero no se ha podido porque ha habido mucha gente y eso me lo estaba pasando un poquillo más de ellos que yo a la señora de mi me gusta mucho estar

Voz 1 06:27 tras el largo no sobre todo

Voz 2 06:29 bueno el náutico en esos sitios dice hay algunas sitio si no se usa en la boda Barbal mal mente se va casi cien me dan y que verdad pero yo me lo pasé después ahí me dijo no voy por la Gran Vía por la Gran Vía inglés veía yo ultimamente

Voz 3 06:57 si te digo grupito

Voz 2 07:00 no hace un par rindiendo ahí cerquita de que trabajaba en la calle Embajadores se me iba se da IVE y la GI ahí no sé quién me haré es porque no no he visto pero sí varios chicos Ichi esperando la hora digo yo pues bien te he visto pero no se mete de las chicas de las niñas allí no sé

Voz 1 07:27 pero es que estábamos tomando café seguro

Voz 2 07:30 aquí o esperando si no una en hacer que la muerte en la puerta en las puertas estaban esperando ya me había pasado pero claro no móvil y ahí contarle ni nada mira fisio da como ahora yo hacía muchos años horas y más conmigo día sí porque yo estaba ya cogí por esperar no quedaba otra que lo hizo que fuera con él que con ustedes y aquí estoy

Voz 3 08:04 que un montón de yo voy a beber estoy a Nadal

Voz 4 08:10 no se preocupe lo único si le apetece de verdad enviarnos la foto estamos encantados de recibirla

Voz 2 08:16 pues yo tengo una foto en el despacho de mi marido digo mira cómo no me voy a poner yo porque va a ser la pongo y me me dice con DJ entraba yo aquí

Voz 3 08:34 lo digo Dios mío Boris

Voz 2 08:36 yo estaba enamorado

Voz 1 08:39 esto hasta el final si se saltan sesenta años y todo lo conocí contó sesenta días

Voz 2 08:51 bueno pues para contar otro día una historia de amor Pelli

Voz 4 08:59 de película pues claro es que toda su vida estaba estaba para eso para ser de película aparte

Voz 1 09:04 no si usted arnés para hacerme película negado

Voz 2 09:09 pero si se llevo un buen recuerdo de deje mil cuidado de toda todas las es lo se enfadaba nunca

Voz 3 09:21 hice ahí

Voz 2 09:25 por Dios no entonces no perdona perdona no le gustaba Peter tras caso exista me quedo una media y me dice me dijo el otro día mamá también se buscan la fotos los extractos a medias yo no dejaría Romy que tu padre enamora vi bueno diciendo pues muchas gracias

Voz 1 09:56 Marta un gusto haberla escuchado gracias por llamar

Voz 2 09:59 decía

