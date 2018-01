Nerviosos, erráticos, desorientados

Voz 1727

00:00

buenos días el Gobierno se dispone ha recurrido hoy al Tribunal Constitucional la candidatura de Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña lo hace pese a que el Consejo de Estado consideró ayer que no es posible este recurso preventivo que sólo cuando se produzca la investidura se podrá recurrir ese acto jurídico el Consejo es sólo consultivo pero su mensaje es claro irse emite sólo horas después de que el Gobierno anunciada con toda solemnidad ese recurso estamos en una situación inédita insólita nunca antes una parte del Estado había decidido desafiar a la Constitución y mucho menos ligar después las instituciones de una comunidad como la catalana al destino de un político Puigdemont que tras el desafío se fugó para no asumir la responsabilidad de sus actos impensable también que su partido o lo que queda de él y que Esquerra lo hicieran el juego otras huida condenando otra vez al bloqueo a Cataluña tanto los letrados del Parlament como el Consejo de Estado coinciden en que la investidura telemática o por delegación no es posible el desconcierto político en el que estamos es evidente pero el Gobierno central está siendo particularmente torpe y errático en la gestión de los momentos estelares de este penoso proceso lo fue el uno de octubre y vuelve a serlo ahora con el anuncio de un recurso no avalado por el Consejo de Estado pone en un brete al Tribunal Constitucional y le da argumentos al separatismo al que se ha reprochado con razón que no atienda las recomendaciones de los letrados del Parlament o de su propio consejo consultivo y le da alas cuando las propias contradicciones de los independentistas Nos han tenido varios días sin ponerse de acuerdo ni siquiera en la fecha del pleno de investidura como decía ayer nuestra compañera Inma Carretero el proceso está poniendo a prueba todas las costuras del Estado todavía no sabemos hasta dónde llega el roto Pepa Bueno