"El gobierno debería ser sensato y esperar: puede que la mesa no acepte la investidura telemática"

Voz 0247

pues efectivamente pero precisamente no ha hablando con colegas porque todo este proceso no está poniendo sobre la mesa problemas que no nos habíamos planteado jamás se podía entender que como es un acto de trámite en un acto final y por tanto no es susceptible de recurso que esto supusiera no cumplir con los requisitos formales que exige la ley orgánica del Tribunal Constitucional que esto diera pie a una inadmisión por parte del del Tribunal Constitucional yo creo que aquí lo más sensato por parte del Gobierno después de que el Consejo de Estado haya dicho claramente no es el momento procesal oportuno esta frase que nos gusta tanto a los juristas es decir no es todavía el momento subrayó el todavía el Gobierno hoy en Consejo de Ministros yo creo que debería no adoptar la decisión de impugnar y esperar al pleno del martes saber qué es lo que finalmente sucede porque todavía faltan muchos días faltan muchas horas y como sabemos nos podemos llevar muchas sorpresas una de ellas que es que eh pues Ramón no comparezca que parece lo más lógico es que finalmente la Mesa no admita la investidura telemática con lo cual se habría Inter se habría interpuesto un recurso preventivo que al final no hubiera resultarían no ser necesario pese que hubiera supuesto la suspensión de eh no de esta ha de esta propuesta por parte del presidente del Parlamento catalán argelina lo que pasa es que el lío jurídico y político con un Puigdemont investido es monumental sí lo que ocurre o intentando ser investido vamos sí pero intentando ser investido lleva siéndolo ya tiempo no y en todo caso insisto estamos en el ámbito de la política y por tanto hay que dejar que la política intente todas las vías posibles ello sigo manteniendo quizá porque soy excesivamente optimista aunque es difícil en estos tiempos que el martes nos podemos llevar una sorpresa positiva y que finalmente la mesa ante primero el informe de los letrados luego la opinión argumentada de muchos juristas decidan finalmente no aceptar esa investidura telemática que sea otro el candidato presentado por eh Jones para Cataluña o por Esquerra es decir que llegan al acuerdo respecto de otro candidato igualmente independentista eh porque aquí no se trata decirnos que no puede ser un independentista sino un candidato que no esté huido de la justicia que se encuentre físicamente en el Parlament que sería la solución política que podría empezara e da a recuperar no aquí sí cierta normalidad institucional porque ahora nos encontramos en una situación de absoluta anomalía institucional en todos los ámbitos