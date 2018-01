Entrevista al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con fe

Voz 2 00:04 bueno hablamos en Hoy por hoy con el presidente de la Comunidad Valenciana con Ximo Puig sobre las revelaciones a lo largo de esta semana en el juicio del caso Gürtel en su rama la rama que afecta a su comunidad le preguntábamos a Ximo Puig sí han podido comprobar

Voz 1727 00:21 los tres años que llevan al frente de la Generalitat evidencias de adjudicaciones que se hubieran hecho a cambio de esos paquetillo sobre serán antes paquetillo es ahora de dinero negro nos decía el presidente todo lo que hemos encontrado lo hemos puesto en manos de la justicia Ximo Puig su partido fue acusación en este caso derivado de la Gürtel que ahora está en juicio que le pareció la confesión tan explícita que ha hecho esta semana Ricardo Costa

Voz 3 00:47 mira a ver si realmente en la Comunidad Valenciana no ha aprendido nada de lo que se ha dicho estos días realmente nosotros ya teníamos bastante interiorizado todo lo que había pasado el conjunto de la sociedad a los medios de comunicación ahora evidentemente la crudeza de las declaraciones pues la verdad es que tan un sentimiento agridulce por una parte porque hubo muchos periodistas muchos políticos muchos empresarios que han oído eh extraordinariamente durante este tiempo la humillación que recibimos a muchas ocasiones de hecho a mi partido le ha costado incluso tener que vender a la serie no realmente ha habido mucho esfuerzo igual no pues ahora al final gracias a a poco a todos a la justicia sobre todo pues se ha visto que finalmente esta democracia contaminada que hemos vivido esa democracia en mal estado con finalmente puede devolver la normalidad a puede volver la esencia a la política

Voz 1727 01:46 pudo escuchar ayer el testimonio en este programa de Vicente Monzón y el ex presidente de los constructores de Castellanos contó que la mordida llegaba cuando se ampliaba el presupuesto hasta el treinta y tres por ciento había oído usted hablar de esto en concreto de lo que Monsó ni nos dijo

Voz 3 02:03 sí por supuesto yo conozco al presidente de los empresarios yo estaba en Castellón en la Diputación en aquel tiempo como portavoz de la oposición y lo viví lo sufrimos y me tiene familia quiero decir que nos iba con con armas ahí tienen ustedes no prevista como Miguel Ángel Campos que los fui yo directamente estábamos no no no iba broma digo muy en serio y que había una hegemonía tan enorme en lo social en lo económico que que bueno pues entendía perfectamente el testimonio de este empresario que decía que que no se atrevió a decir nada porque efectivamente sin decir nada ya se imaginaba las entidades en la machacada por tanto se ha vivido en una democracia bajo mínimos a una democracia una bajísima calidad y que ha afectado al afectado sociológicamente por eso yo ahora estoy encantado de ver cómo se Serra a la sociedad valenciana como en estos momentos hemos pasado del paradigma es el epicentro de la conoció unas políticas más progresistas una sociales crecimiento económico por encima de la media española crecimiento del empleo ya se puede regenerar Clark así pero haciendo desde luego otra tipo de políticas basadas siempre en la honradez Montseny

Voz 1727 03:17 también nos dijo que esto no era solo cosa del PP que también le había visto corrupción en otros partidos a usted le consta

Voz 3 03:24 a mí eso no me consta la verdad es que además ese tiempo era alcalde en ningún momento a sentar ninguna situación de estas características yo no sé si nadie está exento a poder tener algún tipo de situación de estas características Seeley si no tiene principios sólidos pero yo no no lo he vivido en absoluto en ningún otro partido es luego aquí lo que como que es una corrupción sistémica Losada Partido Popular eso no era así a también es cierto que tenían un control casi absoluta su de soltar más importantes claro

Voz 1727 04:03 y de cuánto le ha podido costar a la Comunidad a la corrupción

Voz 3 04:07 bueno hay distintas cifras pero se habla de varios miles de millones pero lo que es evidente es que nos ha costado mucho más nos ha costado la reputación ir recuperarla recogió la repatriación es muy complicado la primera vez que yo fui a Bruselas en la Comisión nos miraban como si fuéramos encuentro en en cuentes que que hubiera sido hubiéramos estafado porque realmente se había mentido con las cifras se había estado no pues incumpliendo la ley permanentemente teníamos quince expedientes abiertos es todo muy importante el intangible de la reputación tiene un coste enorme para una exagerada

Voz 1727 04:49 la Comunidad Valenciana es es además la segunda más endeudada de España por detrás de Cataluña contábamos ayer aquí en este programa como durante el mandato de Camps solo en la construcción de colegios hubo sobrecostes por encima de los mil millones de euros Se puede presidente hacer una vinculación directa entre la corrupción que imperó en la Comunidad lo esquilmados que quedaron determinados servicios públicos

Voz 3 05:12 una parte por supuesto ahora estamos en Palma de financiación autonómica que está vinculado pues a esta insatisfacción pero también desde luego una mala gestión corrupta y también despilfarrador a porque ha habido cosas que ha sido y diles aquí hay una sin el blanco con la intención sinuoso que han costado centenares de millones de que no no tenía ningún programa no por tanto con tiempo de vino y rosas que nos ha traído una enorme son los cuarenta y cinco mil millones de euros una parte están vinculados a la corrupción a espesor y eso no tenemos papá pagar nosotros por eso decimos que una parte de la atención que que nosotros queremos que es la parte para los armas del pasado

Voz 1727 05:56 se podrá recuperar el dinero

Voz 3 05:58 estamos recuperando poco a poco algunos no no creo que eso luego hay una parte que que es evidente caso pagar cobrar pero si se recuperan pero viga la parte de una parte de la trama del caso Blasco ha estamos ahí ahora hay también intentando recuperarlo de la Fórmula uno bueno algunas cosas conoceremos al menos quince expedientes ahí para de recuperación bueno pues va a costar porque es costoso el procedimiento judicial pero es evidente que un objetivo fundamental es la recuperación del dinero sustraído después la asunción de responsables políticos para que al Partido Popular que algunos Noonan asumido y finalmente desde luego lo que queremos es superar esta situación para poder pasar página y continuando con esta con esta nueva etapa que es una etapa ilusionante para Comunidad

Voz 1727 06:52 cree que debe dimitir del último cargo institucional que tiene Francisco Camps su presencia en el Consejo Consultivo

Voz 3 06:58 es que yo creo que estamos siempre muchas veces el Consejo de Política irresponsable ya de carácter jurídico tras las declaraciones de todos los que eran sus amigos eran sus máximos colaboradoras es evidente que no tiene ya ningún tipo de coartada por tanto el señor Camps por decencia si si Le Le tiene la más mínima y estima a las instituciones de la careta debería dejar de hacer a esta tierra y por tanto de política es que incluso aunque no tuvieran ninguna responsabilidad jurídica es que tiene una enorme responsabilidad política y la debe sustanciar lo más rápidamente los cursos por el bien de la Comunitat

Voz 1727 07:42 Ximo Puig usted apoya que el Gobierno central la hablamos ahora de Cataluña que el Gobierno central impune hoy en el Consejo de Ministros presente el recurso a la candidatura de Puigdemont para la presidencia catalana incluso sin el aval del Consejo de Estado

Voz 3 07:58 van a estar bastante de acuerdo con el análisis que hacía la anterior a la persona que ha intervenido Argelia que era amiga ya yo estoy bastante de acuerdo pero es que además hay que hay que saber escuchar a aquellos que sabes más el término jurídico Interviú y que no que que los tirita bastante correctamente a mi parecer algo

Voz 1727 08:21 lo que no podemos estar permanentemente no

Voz 3 08:23 día de la marmota en Cataluña él está con esta situación estamos en el día de la marmota estamos demasiado anclados a planteamientos jurídico que estoy lamentar no puede haber democracia sin seguimiento los incumplimientos de la ley pero por otra parte el falta cualquier iniciativa política para desbloquear esta situación ya lo por parte de los independentistas que lo racional sería poner a alguien que pudiera ser presidente efectivo y que pudiera desde sus sinceras por supuesto que cumpliendo la ley irá avanzando ir recuperando una anormalidad que está haciendo muchísimo daño a la sociedad catalana

Voz 1727 09:02 apoya usted la tesis de Argelia que era el que ha dicho que el Gobierno debería no presentar hoy ese recurso porque no tiene el aval del Consejo de Estado sabe que su partido apoya que se presente incluso sin el aval del Estado

Voz 3 09:15 bueno pues que mi partido tiene este partido tiene toda la legitimidad para defender aquello que piensa que es mejor yo creo que en este caso no que lo que hay que hacer de una vez por todas eso buscar alguna solución alguna salida incierta mente más en este momento aún no se ha producido aún queda tiempo yo creo que sería bueno con los tiempos pero en cualquier caso no quiero contribuir a más confusión y quiero abrir ningún tipo de tensión que pueda servir a quienes no casos poco ha paseado espetó

Voz 1727 09:53 cosa que le pediría a su partido que reconsidere ese apoyo

Voz 3 09:57 no digo me partido supongo que tomará la decisión en función de todos los paramentos que tiene toda la información que tiene que yo no estaban la tengo yo me preocupo copresidente de la unidad nacional pero la situación física Cataluña porque nosotros tengo una relación muy estresado en Catalunya is sabemos que final todo no que pase tienen algún tipo de secta también hay alguno positivo pero yo quiero de verdad que finalmente se encuentra una solución porque desde luego estamos sí que va a generar economías está estabilidad inestabilidad tremenda ir yo creo que para España que negativa