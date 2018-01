Isidro: "Somos muchos los mayores que no queremos sentirnos solos, ni caer en una residencia"

Voz 1

00:00

mi nombre siglo hornadas Campos y soy un integrante de hogares con partidos ante todo tengo setenta y un año me encontraba un poco vacío y busque cierto tipo de actividades que me llenaran un poco al nivel de hace usar otras personas vi un un pecho en el cual hablaba de hogares compartidos decidí colaborar allí estuve durante un año colaborando con esta ONG ayudándolo en todo lo posible ahora actualmente estoy ya integrado en hogares compartidos en un piso que disponen en la zona de Nou Moles aquí en Valencia y encontré en esta ONG solucionar mi problema personal de alojamiento y y un sitio donde me sintiese libre hogares compartidos es una organización burka personas de sesenta años o más y que no quieran caer en una residencia y que por otra parte tengan pocos ingresos hice les ofrece pues un acompañamiento hay algo fundamental también que es luchar contra la soledad esa soledad que puede sentir muchas muchas personas de nuestra edad que es uno de los males más tremendos y terribles que hoy asola a nuestra población lúdico el único motos de combatirlo pues es que nos conocemos las personas mayores que seamos una fuerza imparable porque queremos seguir volando