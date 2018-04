"En la política no encuentro personajes interesantes de los que contar su vida"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1224 00:08 política ya hablar del amor bueno no les bueno no sé si es difícil el fondo pueden ustedes verla en la tele hablando con políticos de políticos hablando de enmiendas criticando rifirrafe eso pueden leer su novela esto ya es lo que ustedes decía después del amor Premio Fernando Lara de Novela dos mil diecisiete y uno de los grandes per Sellers del año te digo que trabaja enfrente de la decía yo también soy un bestseller soy un gran Mencheta pero no de la misma forma tan Sonsoles Ónega ya es la escritora que hace directos en el telediario se mucha gente que cuando estaba hablando pues igual se dice mira ladrón en serio después del amor es su primera gran historia de amor se trata de una vida apasionante la historia de Carmen Trilla la Greta Garbo de Barcelona que casada y contestó hijos enamoró de un militar también casado se divorció esto es un regalo para cientos de miles de lectores como también lo fue imagino que Baratillo Sonsoles bienvenida es un regalo que la vida te te dan forma de Historia si llega tus manos dices qué hago con esto

Voz 3 01:12 qué hago con esto me quema Dios mío una historia que me cuentan dos señoras que ahora tienen ochenta y siete años que es la historia de su madre me cuentan en realidad lo que recordaban de su madre pero desde el primer momento yo supe que ahí había que ahí había algo o no luego claro me pareció una maldición que todo el marco histórico de esta historia de amor me devolviera a la política pero bueno las cosas a veces vienen así no me volverá a la política esa Catalunya de los años treinta esa Barcelona del año treinta y cuatro todo ese marco que es el de la novela de forma absolutamente casual ya que la casualidad nunca has un desenlace pero en este caso sí lo fue no no había nada de premeditación en esta historia hay en su coincidencia con lo que está pasando ahora con Cataluña no el eterno retorno del de el le la cuestión catalana pero volviendo al al lo que me preguntaba si claro que fue un regalo de estas cosas que que nos esperan que no sabes qué te pueden pasar pero que pasan también son mixtos de sueños perdón por la cursilería pero que cuando piensas que quizás pueden hacer realidad se hacen

Voz 1224 02:15 porque eso va a ser está fenomenal bueno yo creo que lo del motor los sueños y la felicidad debería ser un tema del que hablaremos todo el rato firme lo digo sin ningún tipo yo voy cuando estás en la puerta del Congreso hoy vamos vemos a un grupo de periodistas comenzamos a manotazos habría que pronto oiga usted feliz a ver qué dicen que hemos escuchamos en muchos entornos pero oiga señor presidente por eso esté feliz estaba realizaba o qué sueños tienen cuál es su aspiración

Voz 3 02:43 igual a veces tendríamos que escapar del guión de El cánula cazo de esa inmediatez de preguntar lo último que ha pasado y esperar la reacción inmediata normalmente esperamos que el políticos equivoque no nos vamos a engañar

Voz 1224 02:53 junto avales políticos Sonsoles no sé si eso ha sido ocurriendo que cuando la puerta del Congreso alguien se pone y buscamos una declaración un tiempo en el que el político decía de cuanto lo tienes es decir de quiere de diez para el telediario diez segundos perfecta y clavaba la declaración en diez segundos entiendo que era la única manera en la que tú periodista no ibas a modificar ni una sola de sus palabras eso se sigue dando

Voz 3 03:13 bueno es que han aprendido y hacerlo así es verdad que hubo un tiempo en en de esa transición entre lo el periodismo más largo porque yo aún yo me he criado en el periodismo largo digamos no en la que las piezas de televisión duraban podían durar dos minutos una escuela de CNN Plus ya extinguida por desgracia no pero ahora ellos han aprendido a hacerlo en tuit en quince segundos saben que no va a entrar más que eso ya han domesticado su pensamiento para condensar lo ven en sólo en esos segundos con lo cual es pues muy complicado que digan cosas muy interesantes en tan poco tiempo

Voz 1224 03:46 si no pasa nunca pasa nada nadie dice nada entonces vimos cómo con esa expectativa de haberse alguna vez pasara algo a ver si alguna dice algo a tu protagonista tienen amigos esto es rigurosamente cierto le pilló la crisis argentina el famoso corralito le pilló haciendo un tratamiento de pelo poniendo ese pelo hace ya muchos años pilló las circunstancias históricas te pilla Estepona pues nada así se quedó ensaya el pobre durante muchos años se quedó a medio con medio tratamiento de pelo hecho satén una parte que sí que tapar de decaen no sé si es el mejor ejemplo pero a tu protagonista de un acontecimiento histórico como la Guerra Civil nos olvidamos de los grandes y dramáticos acontecimientos históricos históricos encierran minúsculas pequeñas y en algunos casos banales historias que se llevan por delante todo lo demás el amor que se cruza en su vida hubiera sido de una forma distinta sea Carmen Trilla no no le hubiera una guerra civil

Voz 3 04:42 bueno claro no no está esta es una de las grandes Enrique cuánto va a hacer la pregunta estuve pero bueno me ha tratado lo de pelo Argentina quedo con esto pero sí pero no pero es verdad que es es una de esas grandes historias que estoy segura que que las haya porrones que ocurren en la trastienda de la otra gran historia con mayúsculas no sin duda Carmen Trilla que era una mujer acomodada de la burguesía catalana que lo tenía absolutamente todo que a medida que en fin se maquillaba con lo mejor que venía de Europa tenía todo en casa y sobre todo tenía para comer porque llegó un momento en el que no tuvo ni para comer se cruzó con un nombre en hoy estas cosas que ocurren pues creemos a veces que no ocurren ocurren en un tren en el que ellos dos se cruzar una mirada ya a partir de ahí empieza su gran historia de amor nada hubiera sido de esta manera sin la otra historia con mayúsculas Si no hubiera habido en el año treinta y cuatro una declaración del Estado catalán si no hubiera habido una guerra civil sino tuvieran que haber cruzado la frontera para para irse de España pues probablemente la historia hubiera sido de otra manera no pero fue así la hemos

Voz 4 05:49 pero también es lo fascinante porque es una vida no sea ese sentir Perea retratar esta vida pensado muchas vidas de vez en cuando te encuentras con dice alguien debería escribir

Voz 1224 05:59 desde entonces yo tú crees que la vida sigue producción yo no lo sé es lo de los tiempos pasados anterior pero tu crees que la vida sigue produciendo gente lo suficientemente interesante como para

Voz 3 06:11 lo que sí tenemos no se mágica no pero porque no más que bueno bueno pero es que hay que elegir clara hoy igual la tienes tú crees no lo sé no no conozco su intimidad Pedro Sánchez

Voz 1224 06:28 la biografía de Pedro Sánchez nombre

Voz 3 06:32 pero esa es es que esta novela tiene un personaje

Voz 1224 06:34 era

Voz 3 06:36 bueno no me lo ponga están complicada no me lo pongas tan complicado yo pero luego esconden grandes pasiones que desconocemos no lo sé pero yo creo que la Gran Vía por ejemplo está llena de historias segundo luego te llegan no no te llegan pero yo creo que que los que ejercemos este oficio del periodismo y también de de la literatura

Voz 5 06:58 pero bueno

Voz 3 06:59 estamos siempre esperando esa historia no sólo hay que escucha

Voz 1224 07:03 me has dicho algo que todo pero he dicho algo muy interesante ciudadanos que lo mismo ocultan y yo creo que la gran derrota es que la mayor parte de los prohombres y mujeres grandes no oculta nada es que son así es decir el problema es que esos grandes personajes ocultan vidas alucinantes que estaban escondidas y había que asomarse que es la la que tú te encuentras escribes en después de la mano peligro que nuestra derrota es que que son así que qué tal lo que lo que ves pero Pla mucho más

Voz 3 07:32 de la primera fila no y además es que no es circo escribimos al mundo de la política dando efectivamente no no no encuentro personajes de interesantes lo suficientemente interesantes como para detenernos en sus vidas de verdad lo creo eh

Voz 1224 07:47 pues vamos a otro ámbito el que tú quieras me da igual el deporte elige un ámbito donde crees que se siguen creando ese tipo de personajes como los que están en tu libro

Voz 3 07:54 una es que vamos a ver en este libro para empezar a un momento histórico que hace que la historia dan por sea casi imposible clandestina en sus inicios todo eso que hace muy atractivo el texto no pero en la vida hay fuera bajamos a la Gran Vía en un montón de personajes con historias muy poderosas yo no lo creo de verdad y luego hay una hay una España y una sociedad con historias de superación de emociones de sueños que no que no las contamos no la red tratamos no viva decirnos qué es y probablemente ese porqué no porque nos consume el día a día y esos trescientos cincuenta diputados que no que no están escribiendo el gran relato de nuestro tiempo sin duda alguna no

Voz 1224 08:33 si tú donde exorcizar sus demonios esa utilizas la literatura para tratar de evadir seguramente no lo necesita pero después de todo

Voz 3 08:41 está claro que la necesitan

Voz 1224 08:43 la gente no se da cuenta y hay un acto físico que es heroico diese estar ocho horas de pie en el Congreso de los Diputados esperando a ver si algún merluza le dice algo con perdón pero es un acto físico de una gran parte dura consiste en esperar en esperar a que sabe esperar a ver si dicen a volver a esperar a ver si a ver siendo pero el camino es exorcizar ese esos demonios con la literatura o al revés utilizas el trabajo en el periodismo

Voz 2 09:10 para darte un poquito de El Pardo

Voz 3 09:12 mismo se una gasolina fundamental incluso mi literatura hay mucho de de oficio periodístico en mis libros no sólo en este quizá en este más porque tiene una tarea de documentación e importante yo no conocía el periodo histórico del que iba a hablar no he vivido evidentemente la Barcelona de los treinta sea ha escrito muchísimo sobre la Guerra Civil y yo no quería eh ocupar un espacio que probablemente ni siquiera desde el punto de vista generacional me correspondía hay mucho por esa de oficio periodístico en esto de sentarse a hablar con alguien y buscar realmente el titular literario que también existe no pero luego el folio en blanco para mí es terapéuticos es una tabla de salvación frente a la dictadura de los Veinticinco segundos de la escaleta del informe nativo de Pedro Piqueras que adoro trabajar en el porque me da me me me me colma de digamos la la la la pasión de hablar en directo contar en directo comunicar en directo e intentar que tu abuela de noventa y dos años me abuela me entienda que no se fije sólo en la chaqueta no eso también es un reto de momento pues ese es una dualidad profesional que bueno que me hace muy feliz ambas ambas facetas no pero donde me quito los fantasmas es escribiendo más que haciendo periodismo Sonsoles trabajo aquí

Voz 1224 10:24 hace hace algo motor tampón hace poco tiempo no no demasiado trabajó en un programa que es hablar por hablar de Gemma Nierga y que ha generado grandes grandes fenómenos de la comunicación de este país porque yo creo que es problema que hubo a quién trabaja en el de una sensibilidad especial para detectar en en el tono de voz la verdad o la mentira de quién está al otro lado suprema qué radiografía como ningún otro con una sensibilidad más alucinante quiénes tan Fenty imagino que eso te has sido después de ayuda de algún tipo de de una forma que no puede sospechar te habrá servido de ayuda

Voz 3 10:55 bueno vamos a ver llena en aquel programa era una minúscula becaria que estaban al otro lado y que solamente cojea las llamadas eso me parecía y eso pasa del programa

Voz 1224 11:04 el ente sea ese acto fichado

Voz 3 11:07 a quienes quieren escuchar al otro lado si de hecho en en mi novela anterior citaba que el programa con un momento de intimidad de la protagonista porque me parecía me parecía impresionante no que alguien tuviera esa necesidad de contar lo que le estaba pasando a través de la radio como sigue ocurriendo probablemente también para salvarse de todos sus dramas y traumas así pesares no pero sí ahí está ese ese programa en Mi premia a ver

Voz 1224 11:32 no vi cuando escuchas a alguno se fía en Riviera ellos insulto Nebot no utilizas las mismas estemos está contando una peli

Voz 3 11:40 yo sé que esto lo aprendía a golpe de Cano taza que todos los políticos mienten y me produce una gran desazón y el otro día fíjate al nuevo jefe gabinete de Mariano Rajoy solo le dije a mi me da mucha pena que te vayas desde Parlamento porque nunca has mentido

Voz 1224 11:54 Ayllón

Voz 3 11:55 sí al menos de forma consciente otra cosa es que no pudiera contarte algo y eso me parece también que los políticos tengan subo su lado reservado y que no compartan absolutamente todo ni siquiera una estrategia no deben compartir la yo creo que tiene que haber una parte de reserva en la política y las grandes estrategias de Estado luego nos podemos pregunta hay estrategia de Estado yo opiniones que no pero ese es esa es otra historia no pero

Voz 1224 12:22 de esas que resultó un poco desconoce Amina

Voz 3 12:25 todo descorazonador llegará al Parlamento y descubrir que todos mentían y que y que era muy fácil hacer una agenda porque todo te daban el teléfono venía del mundo de los tribunales de tratar con con el juez Garzón con el juez Del Olmo que no tenía ni televisión con lo cual no sabía ni quién eras ni remota posibilidad de que lo hiciera no con fiscales con gente que hablaba a través de autos de resoluciones de providencias sentencias periodismo que se hacía con el papel en la mano que tú no podías decir van a condenar a quince si iban a condenar Ariel no arrepienten el Parlamento descubrí que el rigor periodístico pues se desfilaba por un hilo muy fino y que en cualquier mientras se podía ir al traste Si si te creías todo lo que te contaban fija pero es final que la política no es parte de su lesión es parte del problema no la mi cuando debería ser parte de la solución pero ahora mismo debería ser en este momento con todo el concepto catalán ser la solución pero indudablemente que están teniendo que el problema político lo tienen que solucionar jueces y entonces pues a mi juicio

Voz 1224 13:22 además entendiendo que las leyes como la energía ni se crea se destruye solamente se transforman Hinault las leyes no están para eso pero que bueno eso que dices saber qué jefe de gabinete de

Voz 3 13:32 bueno si Mariano Rajoy no ha mentido

Voz 1224 13:34 conscientemente al menos admite hablo

Voz 3 13:37 mi opinión personal porque creo que quizá compartida por los colegas que utilizamos las alfombras

Voz 1224 13:42 más a la el cenizo y me esa regla Sonsoles Ónega es autora del libro de el momento después el Premio Fernando Lara dos mil diecisiete está esto cuarta novela quinta

Voz 3 13:57 bueno que ya sabes la mayoría están catalogadas

Voz 1224 14:01 porque eres un autor de culto notará de culto por eso las han catalogado es uno de los grandes éxitos literarios de la temporada sigue siendo periodista a pesar del éxito literario el sueño es no tener si tú pudieras ya vivir de lo que imagino que sí que con este éxito te llegarán oportunidades varias para seguir haciendo cosas pero dejará según el periodismo para dedicarse sólo la literatos

Voz 3 14:26 mira a día de hoy no y además es que estoy segura de que cuando yo estoy escribiendo en casa soy inmensamente feliz y entonces pienso el resto de mi vida quiero ser esto y hacer esto pero como me conozco también se que el periodismo me me da Mi otra mitad de vida mientras pueda seguir haciéndolo ya llegará un día en que mis hijos pues he renuncien

Voz 1224 14:46 a mí entonces pues no tenga que plantea Dame veneno que quiero oreja que entonces les muchísimas gracias a las diez y cuarenta y dos una hora menos en Canarias seguimos