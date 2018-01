Somos hidrocálidos... y lo sabes

Voz 1 00:00 la Cadena SER presenta nadie sabe

Voz 5 00:26 dime gracias gracias por este recibimiento vamos a empezar en la SER una nueva edición del nadie sabe nada con programa de improvisación que éstas se está esta es la introducción vamos a veloz

Voz 6 00:39 os veo me quedo mirando te porque de repente añorado tu bigote

Voz 5 00:43 tan celebrado que que hoy es de Diego hay piezas de un problema con el bigote que es que no sólo tuvo todo el mundo tiene un problema con tu bigote no dio no hay gente que le gusta que me he dicho te ves más hombre nombres también nombres picado de estabilidad mental y emocional tanto no puedo pero hay gente que sí gente que no era muy feo tocó el bigote de cuando ya con un poquito de volumen cuando empieza la caída la caída en la entrega del pelo hacia abajo y eso me gusta pero Teresa León bigote muy pobre muy triste muy raro no porque tú me ves cada día cuando lo llevaba un mes y pico parecía un amor no es verdad es verdad es que te vía Messi y pico a mierda Vigotes era siempre una promesa de bigotes a como que El Bigotes estaba por llegar hombre no no no no de verdad te digo que hay un momento en que ya cogió volumen y ahí es cuando me dejó de gustar y un día un día cuando vine aquí a la radio por cierto antes de entrar a aquí mismo en la calle Caspe Barcelona me dice una mujer pero eso ya lo contaste eh aquí aquí lo vuelvo contracción Guardia Civil proceso Guardia Civil eh digo yo que usted también Morte ya

Voz 7 01:53 eso no es oye

Voz 5 01:56 a una cosa tú qué qué es eso que tienes ahí común o no

Voz 8 02:03 para una para una cañita no pajita que en un bar súper chulas a muy bonita es hacer tiene como un volumen lo que ahora toca que poquito más bonita puesto que los noventa y seis como de niños no si es que la acogido niños a entonces como tengo tres llevo una pajita y entonces así

Voz 7 02:22 le a lo pasan mal aprender lo que es la vida ya yo luchar echar algo

Voz 5 02:27 es que me he fijado que nuestro nivel de preparación del programa está llegando a cotas tan bajas como que ahora sólo tenemos bolígrafos Gianni papel

Voz 8 02:35 yo traigo una libreta así dice con su papel

Voz 5 02:38 no no no no quiero sólo tener dos bolígrafos a voy bien y si se me ocurre algo para apuntar no apuntarlo vale

Voz 8 02:44 qué te parece bien me parece muy bien yo yo tengo una un documento sonoro hombre me gustaría compartir con vosotros hombre

Voz 5 02:52 pero haberlo dicho que hubiera podido ser un falso inicio del programa

Voz 8 02:55 no es que no no lo quiero que sea así vale creo que este dentro de programas hacerlo bien regular

Voz 5 03:01 de acuerdo durante las fiestas

Voz 8 03:04 Reyes te acuerdas madre mía de hace una eternidad cuatro meses a lo mejor o cinco igual no tanto eh o tres igual no tanto seis meses pero bueno hace una cantidad tiempo considerable que yo mismo

Voz 5 03:22 Sao como saca a colación esto que los reyes están ya en su casa han colgado la corona se quita la peluca van dos con peluca son calvos

Voz 9 03:32 aquí viven malviven en suelo

Voz 5 03:35 domicilios cada uno en su en su reino

Voz 9 03:37 los Reyes eh para legales para eh

Voz 10 03:41 que lo sepas si pasadas las fiestas de

Voz 8 03:45 de Navidad y Reyes etcétera etcétera los Reyes

Voz 5 03:48 lo ha contado

Voz 8 03:51 es Joaquín Reyes cantando My Mother la rodilla el creador de guantes y me enganché a mis hijos y a los mellizos Tomás y a Paula estaban jugando y cantando una canción que iban inventando e improvisando sobre la marcha totalmente ajenos a aquellos estuviera por allí no sabían que estaba

Voz 10 04:13 Illes acerqué Illes grave yo creo que la canción El mensaje de la canción debe ser compartido con este público indie

Voz 8 04:25 venga a alguna explicación más Holland dejamos caer

Voz 5 04:28 en brazos de la improvisación no yo os pido atentas

Voz 8 04:31 León empieza como suavito empieza a mi hija como suave hubo un primer verso de la canción que no llega a grabarlo que decía los papás eran cuadrados este era el primer verso

Voz 0169 04:43 no y a partir de ahí seguimos escucha

Voz 12 04:53 Juan

Voz 11 04:58 cuál es el cuatro a cero uno es que a lo mejor

Voz 13 05:25 sí

Voz 5 05:37 has analizado un poquito o has intentado explicar la obsesión por lo por los cuadrados eh o no no porque que responde pues me parece

Voz 8 05:46 de una lógica de de uso muy muy interesante es mejor ser cuadrados nos podemos apilar

Voz 7 05:52 ahora es más fácil todos y somos cuadrados sería perdona que tú mujer coger nada no se veía que mi mujer nada

Voz 0169 06:01 que ellos escucharán que tu mujer en un episodio cotidiano te usted abiertos que los tienes cuadrados eh que a veces se quedan con cosas no lo incorporan a imaginar

Voz 8 06:10 me han dicho eso nunca mi mujer porque ya sabe que que no lo son los que son todo lo opuesto a esférico no pero

Voz 6 06:20 no os voy de más bien

Voz 8 06:23 ese como la catenaria de la cosa es ahora estaría todo el rato hablando de la forma de huevo

Voz 7 06:30 a ver si te conozco mucho

Voz 6 06:33 es me había de servicio con la que me iría

Voz 8 06:36 a reposar toda la tarde si te conoce pero me gustaría lanzar apoyar a mis hijos en esta en esta idea va a ser cuadrados cualquier innovación genética o o médica que vaya hacia que seamos cuadrados

Voz 5 06:53 yo no voy a apoyar a muerte perfectamente perfecto ser cuadrados

Voz 8 06:58 drama también de la Cadena SER

Voz 5 07:00 lo que se hace en Alemania por cierto allí son muy un allí son muy cual quiso aquí en cambio somos muy dúctil que nos ha encantado Berto ha refrescado la antena dado

Voz 0169 07:12 es un soplo de vida ya anulado

Voz 5 07:15 incluso marrana serían fíjate hasta qué punto tus hijos son poderosos tranquilo queda mucho pero está claro

Voz 13 07:29 por Dios como puede llegar a el buen fans

Voz 5 07:37 bueno vamos ya con las preguntas si te parece que sale acumula un montón durante las lejanas pasadas fiestas y hombre quieres que la gente quiere que explicaciones

Voz 7 07:50 buena Cristina de Talavera de la Reina quieres cantar más

Voz 4 07:55 perdona perdona no

Voz 5 08:05 sabes que te has a cantar era eso que hacen los cantantes Juan que es como con

Voz 15 08:09 como Juan Carlos si como como un perro

Voz 7 08:12 poco aparcaron

Voz 5 08:14 Vittorio no es claro

Voz 16 08:24 a quién protestar como claro

Voz 5 08:27 claro eso sí

Voz 7 08:30 vertió nunca lo había visto así muy bien eh

Voz 5 08:34 pues nada que es que no he visto una pregunta arrugadas dormirá esta igual se sacó en su momento y se volvió a meter sacar meter mano

Voz 8 08:42 sí

Voz 5 08:44 mi intención está bien que todo claro

Voz 8 08:47 oye analista y cositas Cristina

Voz 5 08:50 Talavera Por qué los bares españoles están tan preocupados en hacernos saber que hay caldo

Voz 0169 09:00 bueno como otras cosas que anuncian no

Voz 5 09:04 hay lo hay caldo que no sabía que era una pulsión bueno repito no tanto como hay paella

Voz 8 09:12 hay caldo o Los jueves paella pero no lo sé chico tampoco bueno El Mundo se divide entre los entre los que toman caldo sopa y los que no no es que no hay no hemos más no es que no hay vías de contacto tú por ejemplo es de sopa de tomar caldo te gusta meter un líquido caliente por tu boca

Voz 0169 09:30 me gusta

Voz 5 09:31 te gusta que es que entre un líquido si lo he entendido sí se caliente salado pues no soy muy de sopa te apetece no soy soy más de sopa fría vez

Voz 0169 09:41 ejemplo tampoco se escapa a mí me vas a escoger siempre una sopa o algo que esté seco

Voz 17 09:47 se co Garay seco

Voz 8 09:50 casi frío yo voy a atender siempre más frío muy Cuadrado no

Voz 7 09:55 pero la

Voz 8 09:56 el sábado día rusa es cuadrada putada los guisantes lado yo intento cada guisante darle forma cuadrada pero claro imagínate lo que puede tardar Joan preparado la vida

Voz 5 10:06 vale vale Mining molde

Voz 8 10:07 para visitantes

Voz 5 10:10 hay un molde para hacer huevos duros cuadrados de ganó sólo tus hijos as eh no no no yo yo no lo venden en las tiendas esa es de hecho minada a mí no me yo no quiero jugar a ser Dios no

Voz 6 10:20 no

Voz 5 10:21 perdona una cosa no está en las tiendas de lo que me vas a escuchar en las tiendas de hecho minadas de las que yo soy muy fan

Voz 8 10:31 ayer

Voz 5 10:32 Tiger Tiger es el máximo exponente es La pell de las Schumi nada no es el el sí

Voz 8 10:38 a las tonterías

Voz 5 10:40 los increíble si mi hija no puede entrar entrenó puede entonces no puede salir una vez Daniel no prohibió la entrada como en los bingos y esta persona no puede entrar en los Tigers del DNI pues pues llegaremos ahí llegaremos ahí porque aquí también hay una otra otra patología que los adictos a las ferreterías hay alguien ahí buah me digáis que no a mí me

Voz 8 11:03 para las ferreterías si soy un adicto a la frente

Voz 5 11:05 yo no voy a verlo muy bien corre corre

Voz 7 11:08 tengo corre antes de que lo deje o mitos todavía les mola

Voz 18 11:21 hola Terra mira mira una canción de Rosendo

Voz 19 11:24 a la perra

Voz 18 11:27 voy a voy a oler Tubert

Voz 0169 11:30 debo decir cuando acabe esto es tontería ya que las ferreterías no ya han evolucionado mucho y yo creo que la adicción bueno buenas tardes como buenas tardes está como te llama Max más me acosté con las paellas

Voz 5 11:42 no depende en las ferreterías

Voz 0169 11:45 a ellas Max si yo qué sé cómo somos los premios pero me me ha recordado a Mas terminología pretéritas a que son ya algo más que ir a comprar el toro

Voz 5 11:54 a ello se sí bueno llevado más que poco por un trabajo de los fui aquí a una bueno es que si os sirve esto bueno eso es el gran cuidado cuidado Servei esta no sí

Voz 0169 12:06 Servei estación tienen absolutamente todo no

Voz 8 12:08 pero es que es como el Shangri La de todo si ahí hay ocho plantas ocho plantas está si lo máximo Mr

Voz 10 12:16 quería en papelería menaje

Voz 7 12:21 me encanta la palabra menaje menaje como hindú no

Voz 5 12:27 sí sí ahí aunque comen vocal del sacan ese ese estudio bueno un trabajo para la para un avión aeronáutica

Voz 7 12:41 ha perdido ahora justo era pretendía comprar una vivienda tenía que hacer un avión de papel

Voz 8 12:48 el estudio lo que estudia estudia en Filosofía I del eso no no no

Voz 5 13:00 se llama cuando la escuela primer curso pretende enología no

Voz 7 13:06 P3 ACP

Voz 5 13:09 lo que pasa pues flipa este que me aquellos que si estamos y fuimos cuatro personas hagamos dos horas en recorrer todo quería una cosa o dos

Voz 7 13:20 Mac máximo una pregunta se fumó un poquito antes de entrar un poquito no salimos como si lo hubiéramos hecho vale vale

Voz 5 13:28 que es que no puede dar crédito a la cantidad de producto que con todos los necesitas ir no lo necesitas a la vez comprarse algo más sí bueno collage así que no necesitábamos pero bueno cola

Voz 7 13:40 para oler la idea ahí ir

Voz 5 13:43 a lo mejor aún toda la fuerza gracias por tu testimonios muchas gracias sí sí yo soy muy yo soy más de papeles

Voz 8 14:05 día la papelería el el

Voz 5 14:09 el olor de la papelería en Barcelona

Voz 0169 14:12 Piera que eso también es un templo eso son Bellas Artes eh

Voz 7 14:16 cuidado eh ah vale pues no iré más no comprar productos de papelería y a lo mejor no hablaban de mí cuando me iba pero habla habla bien

Voz 5 14:25 no salía decían has visto ha entrado aquí a comprar cosas de te que es ella sabe pero es diferente por patético experto o quioscos eh o kiosco no no yo te estoy hablando de papelería barra Bellas Artes a tú no es hablo de papelería bueno no Bellas Artes te lo introducido yo si fuera lo primero que me has introducido me quejaba

Voz 7 14:46 no

Voz 8 14:46 yo te hablo de res más de papel un ejemplo cartulina cartón rotulador no en hostelería hostia esto es muy

Voz 5 14:58 ha construido Austria

Voz 7 15:00 no

Voz 8 15:01 es esta mezcla de de rotulador pincel que se llama Fair pel seamos él no como tiene sí hombre Prce bueno y sabe del XX esto yo conozco mucho su pregúntame lo que quieras vale

Voz 7 15:22 ya te lo preguntado cuéntame algo más

Voz 0169 15:26 los mejores los japoneses se

Voz 5 15:29 tal es la mejor mira mira mira mira aquí llevo un rotulador

Voz 0169 15:32 que me he comprado instó japonés darlo aunque sea una mierda no compro sabes es un semi rígido semirrígida apuntas sabes mi regio

Voz 8 15:44 qué guay Man pel filmes desde Twitter dice por qué las personas un Jasón mal vistas las que tienen dos cejas se les considera de buen ver depende de la ceja o puedes tener

Voz 5 15:55 dos que ocupan

Voz 8 15:58 de cuatro y entonces ya también te miran raro es muy lo de la lo del Unicef como es es complicado las dos únicas personas que han logrado llevar el tener una sola ceja a un terreno de éxito han sido Frida Kahlo Blas este registro es muy diferente ya las de admiro por igual

Voz 5 16:23 son dos grandes referentes artísticos Isabel que fue mi primer personaje televisivo Frida que no es un personaje que llevaba una sola ceja llamaba CGIL con lo cual debutó en televisión en el año noventa y dos con Alfonso Arús eh Heath novata no vaticinaba nada bueno aquello eh así se reían mucho pero pero se veía al equipo como diciendo por qué hace esto este tío y entonces yo salía me quitaba las gafas ya que yo tuvo un impacto muy grande luego vamos a valieron un poquito a territorio no es el personaje que qué hacía simplemente tenía una ceja tenía una sola que no me acuerdo

Voz 8 17:05 mira el arco del personaje si vamos

Voz 5 17:07 es una estoy hablando del programa al ataque hombre Alfonso político que tampoco trabajaba un arco dramático de los personajes tipo La peste sabes si no era Estudio uno no no no no no no no nunca se se pretendía siempre tendió entonces había una personaje que una mujer que hacía Alfonso necesitaba un par tener perdona Alfonso siempre fue interpretado por una mujer no no no no no no no me ves que me fascinaba que Alfonso Rus se siempre hubiera sido alguien interpretado por una mujer no no no no lo sabríamos si al rey Alfonso

Voz 0169 17:43 hacia un Mari Pili o Marín no sé qué que siempre decía aquí en Madrid es que trabajamos muy toda la epidermis de la interpretación

Voz 5 17:52 claro

Voz 9 17:53 ella aquí en Madrid y entonces yo decía el has estuvimos un año

Voz 5 18:00 la gente con el programa llevo ya ya bueno estamos ahí con las Cossiga sabes y luego con el Chikilicuatre pues ya enteraste profunda

Voz 7 18:09 ya es del personaje ya ya le diste un trasfondo

Voz 5 18:12 no hombre solo que los personajes cuatro cinco frases

Voz 8 18:17 yo era un crecimiento está bien

Voz 5 18:20 la ceja única que era muy ingrato por cierto eh me ponía no

Voz 8 18:22 este proceso de de pilas yo yo me quito con con pinzas nueve quitándole a mí me ponen un Chiple ya ya lo he visto un chicle de cera luego te ponen ahí un o como odio eso sí la la chica de maquillaje de Linate que te hubieras qué hacer en todas las piernas vivíamos las señoras posó lo hacen más oye eso lo deciden hacer ya que eso yo siempre me ha parecido tener que ir plantando una tira quitarla no sería mejor sumergir las piernas

Voz 5 18:49 en

Voz 8 18:50 a hirviendo Juan David viendo que lo puede tolerar pero sumergir ponerte una protección en el Gerry no vamos a apelar todos desde la Darnell sino quiere sumergir te todo acepte unos pantalones de cero y luego

Voz 9 19:06 queda un un un pantalón

Voz 8 19:09 de qué puede sacar un molde de pierna peluda Cobo como quitar un causó no no no

Voz 5 19:27 bueno ahí estás de suerte amigos que ha vivido el programa que pasará algo por la tarde que será bueno no no no estoy de suerte porque ahora el feminismo está está enfadada conmigo porque eh celebrado más de perfilarse ya yo creo que

Voz 0169 19:44 el feminismo y los ciclistas que también es eh claro Pilar

Voz 5 19:48 oye digo que es un día importante porque vamos a iniciar un enemigo

Voz 7 19:52 este programa ahora vamos a iniciar la bien si no no

Voz 5 19:59 está bien dime si tú decides que se ha acabado lo que yo quería decir que ahora por tus santos cojones se inicia una cuadrados una sección se programe no está bien que hagas esto no gritar como un energúmeno lo que no es que lo intente arrancar dos veces una cosa y tú sigas como Cole cómo rezando dulces como las mujeres esas mayores de la posguerra que estaba yo voy por la casa Hayden mientras pelaba Navas si además que trabajando como una burraco oye el marido hablaba ya hoy Andreu todo lo sabes quiero coger un libro que sabes que pelar Abbas

Voz 8 20:38 es una de las actividades que más éxito tienen en casa con los niños sí sí sea compramos una vez se nos ocurrió comprar habas sin pelar no entonces tienes que ir abriendo las vainas claro ir extrayendo las habas

Voz 7 20:52 no me digas eso lo digo desde cuándo se puede como con vaina sacó la vallas Abbas hablando de hablando vale entonces los

Voz 8 21:06 con esa dos niños con una bolsa de Abbas apelar oye se lo pasan de miedo hasta el punto que el otro día oye tenemos Abbas Yves tres niños en el año dos mil diecisiete por casa gritando

Voz 20 21:17 no vamos a pelo

Voz 5 21:19 vamos a apelar a Navas de repente como un choque de la posguerra con la ultramoderna te recomiendo que es la calefacción desde eso padece boya abrir las ventanas así que vayan ambiental dos semanas todavía un saco de chinches en casa hubo Rino bueno y ahora sí discúlpame

Voz 8 21:40 interrumpido el el

Voz 5 21:42 el ritmo normal de tu programa llevan nuestra siguiente sesión perfecto y ya está no tienen ninguna anécdota más eso no se saben ya claro es un día muy importante porque vamos a iniciar una sección y a ver no es que no hagamos el programa estas está intentando el mismo censurar

Voz 21 22:04 es que es una sección que es que ya lo veréis

Voz 0169 22:06 ya lo veréis es muy importante a le pongo música la hago como Dios manda

Voz 23 22:19 en la Cadena Ser una nueva sección importante reflejos dorados

Voz 5 22:27 no no quiero que se a ni de qué va la sección pues queda un título no ponen la música a mi música me lleva reflejos has dado un título como Random no no escucha la música

Voz 8 22:38 no

Voz 7 22:39 reflejos dorados con Nieves Herrero no de polvo de vida no no se llama entrevistas breves ver vale pues si quieres hacer un logotipo lo que sea de va lleva el subtítulo porque los grandes personajes pero es que no lo sé muy bien

Voz 5 23:16 porque los grandes personas que definen con pocas palabras muy bien

Voz 4 23:27 la verdad sí amigos

Voz 5 23:29 funciona un equipo heleno Annan los títulos los subtítulos y claro claro pues buenos vamos ya con la con la primera sección de entrevistas breves había nuestro primer invitado de ella que damos la bienvenida y pide también un caluroso aplauso Se trata de Juan Carlos Ortega cómo estás Juan Carlos muy bien vale muchas gracias gracias la semana que viene a Albert Rivera

Voz 4 24:12 una pausa para la publicidad ahora lo veo

Voz 2 24:20 nadie sabe nada con Andreu Buenafuente y Berto Romero la gran apoteosis hasta la ignorancia

Voz 5 24:37 retomamos la semana pasa por la cabeza un instante cantar

Voz 24 24:42 esto todo ocultos no

Voz 19 24:46 doctor

Voz 7 24:51 pero lo descartó en seguida por ridículo

Voz 5 24:55 qué bien que tengas la capacidad de ver cuando algo no va a funcionar bien lo que está mal es el retroceso

Voz 7 25:00 cuenta que no va a volver a hacerlo para volver a dar

Voz 5 25:03 me cuenta aquí desde bucles el del que tengo que salir tranquilo oye quieres que vayamos a México un hombre que me puede apetecer más ahora por el horas de avión concretamente a Querétaro donde Berta Díaz desde

Voz 0169 25:18 a Querétaro nos dice si adivináis el gentilicio de Aguascalientes sin buscarlo

Voz 5 25:24 él nos conoce aquí no ha buscado la vida nada en Google no vamos os invito a un arroz con bogavante

Voz 8 25:31 escaldados

Voz 7 25:33 los de Aguascalientes

Voz 19 25:42 la verdad sí

Voz 5 25:46 robo de Palomino esto no

Voz 25 25:50 además edad

Voz 5 25:52 Itzik Palomino el mítico para pues ya tengo ganas de buscar la gente Elicio de verdad mira levantando la mano de Querétaro te parece sin no hacemos caso que lo dejamos levantó todo e ir hasta que un taxi no ir contra de su expectativa no vamos a ver vamos a verlo

Voz 4 26:12 el con el de pared del veto al final del programa

Voz 5 26:16 podríamos buscar el gentilicio de verdad y compararlo con tu propuesta ser que nuestro compañero ha cuidado esto de de aplaudir a la cuando nos levantamos es la primera vez que te no bueno si los osos muy activa en el circo cuando Juan Carlos Ortega qué tío más pesados que tan bien aquí respuesta sabe la respuesta que hacemos reservamos a este señor para el final pero pero las sabes de verdad

Voz 17 26:47 hombre cuidado

Voz 5 26:50 te vamos a quitar los y sentir si tienes un acento como muy muy bien camuflado no voy a muchos años aquí

Voz 0169 26:57 que estás como por detrás

Voz 8 27:00 me pongo otro mexicano sale inmediatamente pero no sé si hay otro más aquí

Voz 7 27:04 hay algún mexicano hay

Voz 5 27:07 que las aquí que va a haber ha dicho

Voz 7 27:09 cómo te llamas Gerardo bueno qué hacemos con Gerardo gastamos Gerardo o nos reservamos hombre ya que has hecho el camino

Voz 8 27:19 dice ser reservado os seus usado ahora

Voz 26 27:22 yo creo que es interesante saber qué diría Andreu

Voz 5 27:25 esto es es que desde cuándo es interesante saber qué diría es un oyente que el mejor valor alguno específicamente yo yo me

Voz 8 27:33 se reservaría a Gerardo lo deja

Voz 5 27:35 es para el final Gerardo Díaz así ves gente gente en sus casas puede jugar a al gentilicio de de Aguascalientes seguro que lo van a hacer todos en estos momentos venga lo dejamos mira a Isabel Iturralde de Pamplona pregunta cuál es la diferencia entre parcialmente nublado y parcialmente Sole va aquí de Madrid del lado lado por el que los vivas ya Paqui en Madrid dice si me pegan con una pala me pegan un plazo pero si me pegan con un palo me pegan un está de juegos lo acosado como vamos a poner a prueba las parcialmente dolorida en los dos casi plano claro o habrás pagado tu dos impuestos de la renta de cada año Tania desde Portugal por qué la condición Ador tienen menos cantidad que el champú deberían durar lo mismo ya que los uso igual bueno para para nada todo tocas en este tema

Voz 0169 28:34 ibamos vamos a denunciar esto ya de una vez yo me me Labo el pelo con acondicionado

Voz 5 28:41 siempre sí sí a me la juego me salto champú lo veo esto allí chopo eh digo hoy no como como no no no no sí sí sí yo ya eso yo he dicho eso tú no usas el champú directamente a la condicionadas a veces pero un día dije que soy esclavo pero tuvo del mercado no no no no no te diría más si te vas a quedar muerto ese mismo día que estaba yo me extraña que no te has quedado muerto no ese día estaba ya homologo me levanté para cambiar el mundo

Voz 0169 29:16 sabes que no soy del Opus pero quiero decir es que hacía frío no entendía pero continua los del Opus que es como una especie de Martirio que se hacen es

Voz 5 29:25 modificación se pensaba que era para para

Voz 0169 29:27 sí porque se ve que si te duchas con agua fría y cree que hundió superior Dios dice bien

Voz 5 29:32 desde arriba Dios bien bueno bueno pues no porque el termo porque Dios es ecológico entonces sienta de Dios no de mola que gaste electricidad fundamental agua yo sabía que era inalámbrico pero ecológico no es todo lo que quieras vale entonces ese día dije no en agua caliente no esto no nosotros no no no subviertan esta norma pero el champú

Voz 21 29:53 porque eh sabes no vas a creer lo que pasó que que no pasó nada

Voz 5 29:59 está claro que no pasa nada pero como no personada dije pues ahora todo

Voz 8 30:03 cuerpo

Voz 5 30:05 todo el cuerpo te acondicionar

Voz 7 30:08 todo

Voz 5 30:09 de arriba abajo ya que lo tenía digo les voy allí Candela iba a toda buena no es Jaboneros pactos depende no te lava al pero sólo te lo en grasa marrano ven Gasol Quer ponen me vestía como cómo son los lubricantes perdido iba no te nada yo olía bien y me había alabado entonces dónde está la trampa que no se lo digo a los fabricantes de acondicionadores

Voz 10 30:44 pero aquí hay trampa aseguró que usted un champú con acondicionadores no una condicionados no no no no

Voz 0169 30:51 me ponían condiciones eh pues es son distintas

Voz 8 30:54 les hizo espuma

Voz 17 30:56 no mucha

Voz 5 30:59 no te voy a engañar no te voy a engañar cada quién quería es poco yo diría higiene pero es que no te quería fantasía quería salud Izquierdo te da

Voz 9 31:07 no te la da pero yo me limpia

Voz 8 31:10 pero que tú te sientas es muy relativo e te puedes sentir limpio como un panteón bueno

Voz 5 31:16 también te digo que no lo he hecho nunca más pero ese día dije pues adelantaría con este lema no podemos escuchar músicas que yo yo necesito un rato tiene soltarme

Voz 10 31:35 es que no es parte de mí dice que no pero

Voz 9 31:38 mi parte de mi vivir esa experiencia

Voz 5 31:43 no bueno pues ponemos una canción siquiera lástima porque me he puesto champú tradicional entonces nos es la diferencia no pero tú sabes cómo va lo de la acondicionadores llega explica alguien se después del pelo y entonces te puedes ser acondicionados sabes que vas y te lo dejas actuar un aparato se lloroso todo eso se mira el próximo nadie me lo llevaré todo con acondicionadores

Voz 0169 32:05 me tendrás así Vendrell se

Voz 8 32:07 tres

Voz 0169 32:08 y tú lo verás si ves que bueno dilo pero no mientas de acuerdo venga hoy

Voz 4 32:15 por

Voz 7 32:17 qué por qué no lavas la ropa cuatro habitantes sólo igual lo voy a hacer lo voy a hacer

Voz 2 32:25 que nadie sabe nada mucho hablar para no venir a decirle nada Bertolo Andreu son así

Voz 5 33:44 vamos hemos escuchado una canción así como de con cita que pone Berto

Voz 7 33:49 esta canción no le parece adecuada para para programas

Voz 8 33:53 me gusta más el sonido más más raíz más más más más las que escoge para el programa encajan con el tono ya has que escojo yo por lo que sea pues no encajan tanto no encajan no encajan tanto estás más pues más hipster no masa poquito postureo y hipster

Voz 5 34:10 el individuo con el violín cita humano va bien bien no es mala cualquier canción pues definía

Voz 7 34:20 desde entonces Sinama de hacer escarnio pues hacer con cualquier Satisfaction

Voz 5 34:26 yo yo

Voz 27 34:28 sí bueno atisbar Jones

Voz 8 34:33 de las películas tuviese puede hacer Casablanca va si Casablanca un bar igual lo nace llegar a tan enamorado no pueden evitar

Voz 5 34:44 el Quijote ya de esto

Voz 8 34:46 el libros libros lo voy a decir digo yo no sé si era un loco un gordo el día de la Edad Media con sus paranoias

Voz 5 34:55 no te voy a el que esto ya está bueno pues muy bien vamos con más cosas nadie sabe nada en la SER dice Juan público de A Coruña así los malos cristianos van al infierno los malos satánicos van al cielo

Voz 8 35:15 no Pedro Rubio desde Madrid si al preguntar en el mostrador del tanatorio vamos se nos ha girado hacia la muerte no se os habéis dado cuenta si os encontráis bien sabes dónde viene tanatorio no de tan natos el dios de la muerte de Griego luego ya si eso es curioso

Voz 5 35:37 llegado hasta aquí

Voz 8 35:42 sabes que el lenguaje está tiene raíces griegas

Voz 5 35:45 ya lo sé pero no deja de sorprenderme un poquito por qué pues que vayamos a un sitio pensado hace miles de años a mayor gloria Timo lógicamente de un Dios

Voz 0169 35:56 del Olimpo griego

Voz 17 36:05 no

Voz 8 36:08 sí porque estaba es como tu cabeza pensaba

Voz 5 36:11 no sé lo que pensaba pero el chaval no

Voz 8 36:13 pero qué buena a ver por ejemplo cuando algo es erótico también piensas guau ha llegado hasta aquí el Dios del amor me la estoy pelando y es gracias a que los griegos inventaron esto no es que el concepto viene de ellos pero ya

Voz 7 36:33 incluso antes no antes de los griegos no había nada no era todo campo todo Consumer

Voz 0169 36:41 es que me he y de de Summer Summer en su mera está todo claro Summer David Summer Summers David Summers es el último sumario no

Voz 8 36:53 muy bien Pedro Rubio desde Madrid Si al preguntarle mostrado desde el tanatorio ya sabéis todos los griegos que ha llegado hasta nosotros se puede decir de las dos maneras a vuestros muertos un ratico se puede decir de las dos maneras tan natos

Voz 10 37:08 o tantos otros dos

Voz 7 37:12 claro entonces si has muerto de un ataque de todos medica

Voz 8 37:16 pectoral a todos a todos

Voz 5 37:18 es productiva que es cómo aplicar el capitalismo

Voz 8 37:21 a lo vamos a tope hasta hasta la enfermedad de rabia productivo no se pregunta quienes mostrador del tanatorio repito por quinta vez por la Sala del difunto estornudo la empleada me dices salud no habría que sancionarle no porque los empleados del tanatorio no quieren que me muera

Voz 5 37:42 le oye yo me he encontrado ya que entramos en ese tema en en una tesitura muy curiosa inquietante que es estar dando el pésame a la familia equivocado sí ya sé que queréis no sabe si reír o no pero no conocía mucho al al finado

Voz 8 38:01 sí eso sí

Voz 5 38:03 tan fino y Ramón eh bueno en realidad no conocía al finado conocía a su hijo Icon Antonio te llama la atención pero ella vale fin

Voz 7 38:11 dado muerte no sólo lo llevamos con naturalidad no

Voz 5 38:14 entonces yo fui por elijo elijo no estaba claro finados por fin porque se ha acabado y claro no me va a dar cuenta verdades o sea un recién nacido es un iniciado donde está la iniciado no está el bebé se dice en hospitales donde está en el iniciado iniciado se finado iniciado alguien de cincuenta donde está el mediado bueno en serio fui a ver a fui a dar el pésame a mi amigo mi amigo no estaba yo yo detecte que no estaba yo no conocía a nadie de su familia

Voz 8 38:47 tras este que ya se ya ves como no verlo

Voz 5 38:49 no no lo vi pensé bueno pues debe estar por aquí había mucha gente vale entonces entre a una sala y ahí estuve por allí me conocían de la tele yo siento mucho bueno pues hay que aguantar el tirón ya ve esta joder todo el todo el catálogo

Voz 7 39:05 se van los mejores eh

Voz 5 39:08 de qué pero esto no es nada vamos nada lo que hay que hacer es disfrutar la vida mientras estábamos dormidos exacto pero dormido raro con la tapa estaba bajada eh bueno me parece Drácula no no no no no nada entonces eso lo pasó no que me quitas de la narración y entonces era una sala de un tanatorio muy polivalente había muchas salas está jugando a Voley al no pero en las grandes ciudades ya sabes que hay un montón de salas sí sí es un hotel si bien un hotel raro y frío pero es un hotel y entonces se veía nadie ya a los cinco minutos dije allí

Voz 7 39:52 eh eh

Voz 5 39:53 sí porque yo primero me puso la pieza con la habían sacado los polvorones

Voz 7 39:57 todo

Voz 5 39:58 me puse en la puerta con la grupito luego entre cinco minutos tal y cuando vuelvo a salir ya porque no no conocerán la vida de la Familia dijo oiga este no porque vieron al de la tele dicen bien de un famoso te ves estas cosas que hacen ellos no se conocerá alguien conocerán bien yo qué sé nadie se cuestiona en un tanatorio no la gente quién vienes eso no te lo preguntan sabes por no novio por la novia no te lo dice este hombre claro todo el mundo por supuesto que vienes por el muerto está muy cercano entonces salgo al pasillo Hideo para para mi desgracia que el muy lejos en otra de las salas están veo a mi amigo

Voz 16 40:46 tú que te has equivocado que tu padre

Voz 5 40:58 eso sí tenías que ve la elegancia como porque lo más importante en aquel momento era como dejar al primer grupo

Voz 7 41:06 tú no podías hacer vaya lote

Voz 5 41:10 no tenías que guardar una elegancia y una discreción y entonces me fui como me levantaba me daban ya hemos visto era la sala de donde yo salía a la cabeza sí sí

Voz 0169 41:23 es el el finado bueno el bueno

Voz 7 41:28 estaba a veinte metros de muerte que te interesaba TIC claro él no me interesaba todo yo tras una un acto sin sereno tranquilo por el cual me iba desplazando yo no podía salir hombre llevado llevado por la pena no entonces daba daba pequeños paseíto no no no no me temblaba el pulso que alejaba dos metros me quedaba que el me saludaban de otra sala yo les decía no con dos

Voz 5 42:17 cuando yo ya cree que había cruzado un Ecuador razonable entonces ya me fui al INE amigo me pregunto al

Voz 7 42:27 qué hacía allí

Voz 0169 42:30 yo ya no podía crear más dije nada

Voz 7 42:34 como tu padre

Voz 0169 42:39 digo esto no les dije nada es que estoy pues estaba por aquí ese genérico que que saca del

Voz 8 42:46 no lo haces no la verdad no me lo habías contado creo

Voz 5 42:48 está muy buena desde aquel día no he ido nunca Amaya apuntarán porque también me equivoqué en una boda pero se quiere quieres te lo cuento otro día otro día otro día

Voz 10 42:58 yo lo último que ha sido de un tanatorio fui a uno hace poco estaban bastante rebajados

Voz 8 43:05 porque si prisa no haya no pero

Voz 5 43:08 a ver si me hay pena pero no prisa hay muerte

Voz 8 43:11 sin muertes ya hay estas en la esperaba más típico que bueno una enfermedad larga ya estaban como aliviado serán me bueno estaban ya no había una sensación de de mucho dolor y entonces sí que lo había pero aquí también un poco más distendido entonces estaban muy contentos porque el armario que tenían en tanto era muy grande entonces era más pequeño

Voz 5 43:34 las cosas no estaba allí hablando un rato

Voz 8 43:36 mira cuando ya se había vota al tema de la muerte del señor de Padre de Jesús y de repente oyen al mareo es late entonces entramos sultanato dentro muy nadie dijo

Voz 5 43:54 cabe una persona como cabo una persona

Voz 8 43:57 es que también fuera el marido más grande que he visto yo coño cabían diez personas

Voz 7 44:04 ojalá se muera alguien y me inviten a través del vídeo para que lo veas si podías entrar de pie a vende a ver

Voz 5 44:14 sí sí sí ha muy grandes para qué servía para dejar chaquetas de aparcar una moto para dejar chaquetas pero se prevé yendo que que haya un cambio climático muy ves que la gente eh madre mía qué tal vez enormes me gusta eso es porque también es el alivio no estás centrado en un tema alguien saca otro tangencial y la gente de los entierros es un sitio muy chulo para el para la comedia porque es que te lo Pindado

Voz 0169 44:37 dijo la famosa frase este una casa sin buenos armarios no es una buena casa no hay fallamos

Voz 8 44:42 los expertos detrás

Voz 7 44:53 yo tengo te basado no beba al micrófono si no me sale curar no te lo juro que ellos te oigo echando música

Voz 8 45:05 que yo te oigo me vais que estos dos niveles si te escuchamos vais a creer que esto es lo que ahora le mi micrófono abierto vinculada

Voz 7 45:19 no me he ido perfectamente hola ahora si no no me vais a querer ahora se cómo se siente

Voz 5 45:36 Iker Jiménez

Voz 7 45:39 Le pasen cosas y lo yo

Voz 5 45:41 lo de Vicente tú estabas escuchando música bueno me encanta Enrique de Vicente me parece una creación de Jim Henson ya Vicente es ese señor mayor que sale de la peli cristal oscuro ya que va va menguando no está como ya ya ya ya bueno Guillem Cañas desde Tarrasa dice cuál es la mejor manera de demostrar que eres un cretino dando dándole tiempo si te das tiempo en cretinos acaba descubriendo siempre siempre cuenta

Voz 8 46:09 a eso hay que darle tiempo tiempo hay un programa de radio

Voz 5 46:11 también en o de hoteles

Voz 0169 46:14 del exacto exacto oye dice Raúl Sánchez de Twitter si dejas el extractora de la cocina puesto toda la noche

Voz 7 46:21 amanece la casa al vacío

Voz 4 46:24 subir WADA esta eh me encanta minas Road de hablar

Voz 5 46:34 cuidado con eso eso la liposucción no pero a lo mejor tú sales de tu habitación que estaba cerrada al al a la casa al salón donde ha actuado el el destacó de la cocina estás como Schwarzenegger en Desafío total que a veces los ojos cuando cuando está en Marte no pude respirar porque ha hecho Paolo oxígeno lo voy a aprobar hoy voy a probar esto con acondicionadores también me parece bien

Voz 8 47:02 el domingo sola desde Alcantarilla Murcia la Familia Real cuando está en Palacio descansando llevarán un pijama real o una camiseta de alguna media maratón Empresa Familiar propaganda se perdona inicio no lo escuchó domingo sola desde Alcantarilla Murcia sí pero quién quién

Voz 5 47:19 la pregunta la Familia Real ha

Voz 8 47:22 no hace Villarreal mientras se llevan un pijama real a mí lo que más me interesa es el concepto pijamas real en tanto que no es imaginar sí yo creo en pijama con cronistas no sí si te toca dice Iván de Alicante idea de negocio cuna de arena para bebés sin pañales

Voz 7 47:45 como un gato pero esos dos Ivan esto era muy mala persona iba

Voz 8 47:51 los hijos simulaciones y Honey tienes entrañan y tiene sentimientos iba no vuelvas a escribir aquí e ilusionado mala persona madre mía qué tío más más ponerle Arena un gato

Voz 5 48:02 oye te digo a un perro digo a un niño

Voz 8 48:04 bebé tengo una gata sabes te contaba o no

Voz 5 48:06 es preciosa en la conocí el otro día Valverde la concesión de qué te pareció me pareció un encanto gatas y sí muy bien Jauma Carla aquí dije el problema que llama aclara nos llaman carcinoma Carlas si me he equivocado si es que

Voz 8 48:17 yo soy muy simpática muy maja

Voz 5 48:19 eh que ataca por la noche del bueno no pasa nada tiene estás durmiendo Yoyes notas notas notas un arañazo en el pie que has percibido algún comportamiento distinto a un gato a otro gato por el hecho de que elefante un ojo es que no te nunca otro gato que les falta un ojo a la cuenta hay hace el nacimiento eh no

Voz 8 48:42 ahora bien las distancias

Voz 5 48:44 pero la bien era fantástica que pasa por un pone un alambre es más yo creo que los gatos dos ojos es necesario uno no pueden tiras bien suelo que se lo centraran más y lo tuvieran así arriba de la nariz porque

Voz 8 48:59 va pero bueno vamos a dejar solos no no vamos a ir no principio yo no voy a actuar ahí no pero sí sí

Voz 0169 49:05 aquí te lo digo

Voz 5 49:07 la critica no mi

Voz 0169 49:10 sí impide pide lo suyo eh

Voz 7 49:12 ah pero la Gata eh que tenía una alarma tracto no

Voz 6 49:17 no es verdad

Voz 5 49:19 ahora

Voz 0169 49:20 pues mira Iván de Alicante apunta tenso que igual mejora tu inventor estamos llegando al final del programa hoy también desentraña haremos el último misterio bueno misterio incógnita que venía desde México quieres que vaya yo ahora a Méjico

Voz 8 49:33 no

Voz 5 49:34 bueno es el final final pues vamos los dos oye por cierto

Voz 7 49:49 darle imitando mal una forma de hablar

Voz 5 49:52 mira también es una manía con no dejarme hacer acentos de toda la vida te incómoda no no me me he dado cuenta chica que se te escapa hicieron estás entrevistando a un argentino que estoy diciendo bueno pero la obra está bien yo pienso que aún no lo hagas se me pega bueno yo siempre te digo eso pero porque te quiero ya vergüenza

Voz 0169 50:17 porque estas quiero Atica gracias ridículo al que hay que ver ya estamos en México como estás te te incomoda perdona una pregunta personal esta pequeña imitación del mexicano

Voz 28 50:28 bueno es que es un asunto muy específico de un sitio

Voz 5 50:33 bueno bueno

Voz 28 50:34 citan como si fueran andaluces

Voz 0169 50:36 ves muy bien o qué hacemos tan tan tontito de donde hacemos no pueden verse ellos ellos no de Chi personaje de qué zona es eso era mucho como el centro dónde eres ya lo tiene soy una nobleza muy potente bueno cómo se llaman los de Aguas Calientes pincha al final

Voz 5 51:02 cómo cómo se pinche llaman Fincher Wade

Voz 7 51:07 cálidos

Voz 8 51:11 el ídolo cálidos cuando pensaba que que Méjico y su cultura me flipado lo máximo posible llega estoy

Voz 7 51:20 me sueltas y cálido

Voz 0169 51:22 sí sí motivo ya llegaron los cálidos

Voz 5 51:26 llegan los seres como de Harry Potter no el alma también otra manera mejor acabará Gerardo

Voz 8 51:34 muchas gracias

Voz 7 51:35 vas a venir la semana que viene Ojeda Saavedra no Penny piensa algo parecido dos si te parece aquí lo dejamos lo dejamos aquí me gustaría decir

Voz 5 51:54 es que todos somos y cálido sabéis si se me gustaría dedicar este programa los hidrocarburos sí sí sí sí sí sí pudieron una camiseta hoy ídolo cálida

Voz 8 52:03 no

Voz 7 52:04 lo sabes eh

Voz 5 52:06 hasta la semana que viene en la SER gracias amigos

