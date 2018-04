Confirmado: Esta semana también ha habido MEMES que no menci onan el ridículo del Real Madrid.

Voz 1 00:00 un un rito

Voz 0453 00:07 en el des Whatsapp Izar será una palabra que que yo académico podría pronunciar el whatsapp a quitar cosas del Oise atesorar despacho piar se ponen música de es bots a piar pues parece no es por nada pero de guasa a Pia parece quitar Piojo muy bueno era el hombre más amplia buenos días a los dos todo bien todo bien me vengo a veces

Voz 1642 00:43 agua pizarras voces Siero porque esto es muy poco agradecido uno llega los bien limpian la casa ya en los cuatro días lo tiene todo otra vez perdido como si no hubiera hecho nada pero es mi trabajo ya así y como tal me lo me lo tomo bueno voy a empezar tocando un género que yo habitualmente aquí no frecuento que es el de justo el de los mes pero no me queda más remedio porque el tras la eliminación del Real Madrid esta semana en Copa del Rey frente al Leganés a mí Whatsapp llegaron un montón de de de mes por ejemplo el de la cabeza de Zidane en el cuerpo de Homer Simpson mientras vigila la central nuclear de Springfield con el lema Zidane de banquillo del Madrid anoche contra el Leganés o esa otra foto en la que aparecen los tres jugadores estrellas del Madrid la BBC pero que ya no se llaman Bale Benzema y Cristiano sino Bye bye

Voz 0453 01:33 ya si el me me sugerido asombroso

Voz 1642 01:39 tiene mucho mucho recorrido ya extrañó esta pues ha comenzado borrado

Voz 0453 01:42 por contra los que vivieron una noche alegre fueron los jugadores del Leganés

Voz 1642 01:45 pues no creas que que creo que no lo que no lo sé porque esta semana esa misma madrugada del miércoles al jueves me llegó a mi grupo de de Whatsapp se lo que vivisteis el último verano este audio de la celebración de los jugadores delega en El Vestuario del Bernabéu

Voz 1642 02:07 bueno ahí lo tenéis que es igual puede ser el lugar de Leganés en la final de eliminar al Madrid o un documental sobre los últimos días de tal mal

Voz 0453 02:15 es buena te diga lo que podemos borrarlo bueno vamos a abonarlo fuera

Voz 1642 02:20 ando de estados de ánimo equinos pasa cómo podemos entender el mundo en el que estamos inmersos en meditan reflexiones sosegadas en fin yo encontrado porque me ha llegado a mí a un audio de Mi de ha de mi grupo de Whatsapp esta reflexión ponderada de un señor que trata de explicar lo que nos pasa yo realmente a ver si

Voz 4 02:37 desde en ocasiones me pregunto

Voz 5 02:43 Borrás que Keystone bueno mi actual es bastante virales mala esto es bastante viral esta semana el hombre loco hombre ciclotímico borrador Huff

Voz 1642 02:53 esto por el contrario creo que sí que os va a gustar hablando de pelotazos virales no hay nada más masivo que este audio de una canción de un partido político mexicano llamado movimiento en en la A

Voz 0453 03:04 la preciosos recordáis la historia

Voz 1642 03:06 un a un niño de la calle que canta una canción que está adscrita a ese partido político es el número uno Spotify y claro tiene ya más de veintisiete millones de visualizaciones en Youtube y era imposible que no llegas a España a mí me he llegado a varios grupos de whatsapp Iniesta es en sí la canción pegadiza que una vez las escuchas se te queda toda la semana

Voz 6 03:40 esto ha llegado el Whatsapp de Albert Rivera

Voz 1642 03:43 sí sí le ha llegado que sería una buena idea

Voz 5 03:46 pues entonces explicaciones si cuidó por si acaso luego Ramos por favor que más costeando

Voz 1642 03:51 bueno Mena ser padre o madre te cambia mucho la vida en muchos sentidos pero sobre todo en unos días en el que entras a formar parte de cientos de miles de quizá cientos de miles de grupos de whatsapp vinculados a alarmar pero ya es de tu hijo nosotros lo explicamos aquí cuando contábamos y de la maticemos hundirlo de guardia real con contenidos de un Whatsapp de padre de colegio y hoy es esta semana me ha llegado un grupo familiar este una reflexión que es larga la podemos ir ir escuchando sobre lo que supone para una madre tener hijos y lo que eso afecta a sus grupos de guasa

Voz 2 04:20 Puerta Scolari están comprando solamente también las mujeres

Voz 7 04:33 desde que Benasque a gimnasia artística arraigado algo así pues y multiplicándose todo el tema de discusión

Voz 2 04:44 es una profesión que mucho

Voz 0453 04:46 no sé si ustedes si están en ese tema comparten seguro que están al mismo con la calle no sé si me atrevería decir que también la sufren que también la sufren si no tienes un ratillo bueno me también te digo todo claro madre pero en cualquier caso para bueno

Voz 1642 05:01 no abandonamos a Argentina porque el miércoles me envió a mi primo que vive en vasito este audio que es la historia de una queja que rompe moldes ahora mismo en este país seguro que muchos de los que no se escuchan alguna vez han alquilado la casa de un particular para pasar unos días de descanso de repente la perspectiva del sol la playa la oportunidad de perder el tiempo una época en la que nada importa en la que todo está bien puede empezar a ir mal si todo empieza a torcerse

Voz 0277 05:25 escucha me Fernando es mi nombre sordina soy la esposa de Fernando que te Samos cincuenta veces que está en tu casa entre Meana el mar azul y me entraron a robar mira realmente tengo la contra al plato porque tuvo unas vacaciones de niebla

Voz 0453 05:38 el escrito de mierda

Voz 0277 05:40 tuve un solo día de Plaça me voy a el sábado aumentaron la luz todos los días este es el primer día que no tengo luz entro a tu casa y me quisieron robar Sosa tuve a cámaras un nunca de Paso esto como dentro una persona está casa entonces si mañana tengo un día de hoy a las nueve y media de la mañana a la Plaza porque imagínate dice ochocientos kilómetros para para acá tuvo un solo día de imputados sol ominoso alusiones porque Sogecable a CAM cerrada y no puedo hacer nada de Cranston Facebook T Cuatro la televisión que portaba el audio que este lugar es una requieren Damien mierda Lozano a gritar ahora también

Voz 0453 06:19 esa puede decir que no lo mismo no cumplía con las expectativas es caso se te escrache Otón que se te puedes imaginar ese mes no duda sobre la plato estrella este no lo vamos ahora indultado se estoy en el Very bailo

Voz 2 06:36 venga venga el último Ravi bueno puede ser

Voz 1642 06:40 en un poco toda argentino pues yo tengo la culpa de que esta semana ha llegado todo de allí estas una conversación entre alguien que pide de las empanadas sí

Voz 0453 06:48 me ha llegado también se votar

Voz 8 06:52 hola sí quita el para hacerte un pedido si me cuido dos empanadas de carne una de verdura y queso una de carne para contarlo porque yo no me lo decís un poquito más ordenado ah bueno bonito va nuevo hace cuatro para donde una buena hecho creo una de carne otra hecho que ojo ahora para para para no pudo entrar así ordena cuanto difícil sí tenemos un diputado me vaya todo listo harta Frale quiera cita de carne que otra de hecho claro una tú no de Neptuno no queda más a entonces una madre Carne Cano ha sido dale Dani Papito porque tengo mucha gente que ampara la nota de carne y otra madre Carmen aventajó viendo bueno él no está la Patum Se me cambia los planes ahora tengo que meta sobre la marcha en el oeste sabe que dictaminó cómo tira porque estar diez horas dale impecable cuatro otros cinco ha hecho que el carné cinco ocho cinco qué te pasa tengo eviten comenta creando

Voz 0453 07:52 esta idea llegó la de El señor que abre una botella de champán de treinta mil libras

Voz 2 07:58 pues persiste se uno

Voz 0453 08:03 sí señor Rodríguez de treinta y cuatro mil cuatrocientos euros si sacáis