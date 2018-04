A estas alturas. nos conformamos con un alto el fuego

eso hay que decirlo así no puedo decir pajaritos es decir que todos los sobres en Valencia pasaron a ser que pitos pero no pasa nada y eso es lo lamentable que no pasa nada decía Alperi que lo bueno de un sistema democrático es que puedes decir qué tal o cual políticos son corruptos sin que pase nada al político tampoco en fin están esto

Voz 4

00:36

no quiero engañar les no ha sido fácil ni sencillo pero no ha sido imposible la semana termina con una buena noticia esa buena noticia es que las hermana termina la semana termina no sé si comparte no estéis la idea pero en este país estamos llegando al punto de que ya no buscamos la justicia la igualdad y un futuro estas alturas nos conformamos con un alto el fuego descansen lo que puedan en su corazón de víveres son los lotes los mejores oyentes que nunca hemos tenido lo que tampoco