La Script Matinal | 'Sin amor', la corrupción del matrimonio (27/01/2018)

muy buenos días bienvenidos a La Script estamos en plena juerga de premios Pepa Blanes cuidadito porque te he visto en las redes sociales no sé si era en la fiesta de los Javi

imposible buenos días María Guerra porque no invitaron aunque sí que hubo fiesta que quede claro me habrás visto trabajando porque por ejemplo ayer estuve con Marisa Paredes la actriz madrileña que de esta edición de los Goya la edición XXXII va a ser galardonada con el Premio de Honor el Goya se le ha resistido ha sido candidata dos veces la primera en mil novecientos ochenta y ocho como actriz secundaria en la comedia de José Sacristán Cara de acelgas después en el año noventa y seis con La flor de mi secreto de Pedro Almodóvar ayer nos hablaba precisamente de su relación con los pronto

Voz 9

03:28

que el guión no todo el mundo dice hito discurso y todo discurso como si fuera el discurso de yo qué sé de del Rey hice Florida no esto es una cosa donde uno recoge un premio trataré de no aburrir trataré de hacerlo rápido y simpático Si puedo pero realmente hay toda una serie de cosas de nervios de no sé qué que están ahí por dentro no y que dices bueno que lo controle no que controle todo esto fundamentalmente