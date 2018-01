Actualidad (26/01) | El guardia de las SS nazis que se enamoró de su prisionera judía

Voz 2 00:00 ha sido un error de qué se le va de la de sí yo lo vi lo que es lo mismo de de a ver

Voz 0313 01:27 hoy tomamos café en La Ventana como todas las tardes con Roberto Sánchez y con Isaías Lafuente buenas tardes compañeros hola jugáis qué tal hoy hemos invitado al director del laboratorio de ideas del Instituto de Salud Global que están Radio Barcelona Rafael Vila San Juan buenas tardes amigo qué tal buenas tardes así es curioso lo de la música porque todas las acciones tienen su su origen su historia su semilla esta que estamos escuchando Leonard Cohen siempre contaba que sale ocurrió o que la empezó a componer cuando alguien le contó que en los campos de exterminio en alguna en concreto los nazis obligaban a los prisioneros cuando se dirigía en las cámaras de gas a escuchar un cuarteto de cuerda al que tenían ahí tocando cerquita bueno en fin para que les me imagino para que les acompañara en los últimos momentos no y a partir de esta historia al enmarcó en compuso esta canción que es bellísima que es preciosa y que nos lleva al terreno de alguna forma pues si si al terreno del amor no recordaba que cada veintisiete de enero mañana celebra el Día de la Memoria del Holocausto y es verdad que pensar en Amor en en momentos en escenarios como como esos parece imposible no pero existió de eso trata el libro amor y horror nazi historias reales en los campos de concentración de Mónica González Álvarez entonces se recogen siete historias reales es decir catorce testimonios siete parejas de relaciones que surgieron que sirvieron hay en los

Voz 3 02:42 Campos de concentración todos los días me sacaban y me amenazaron diciéndome que si no les contaba que había pasado con este soldado de las SS me matarían en ese mismo

Voz 5 02:58 ante yo permanecía de pie e insistía en que nada de ocurrido

Voz 3 03:06 era un muchacho muy joven más linda del mundo de ojos enormes que resaltaba cabeza rapada

Voz 6 03:12 la Dabiz unirán al ver por primera vez la perla en el campo de Auschwitz

Voz 3 03:22 tenía bastante experiencia con los hombres pero con feliz alcance una comprensión sobre el sexo mucho más profunda de lo que nunca había hecho antes hubo una atracción inmediata Ice T Amos escandalosamente comedia sentirme viva como nunca antes lo había hecho

Voz 7 03:38 Billy Bush

Voz 8 03:41 estuvimos separados durante veintiocho meses Paula no sabía si yo había sobrevivido yo no sabía si ella estaba vivo Klaus Stern

Voz 3 03:52 yo estaba muy enamorado de silla mucho a veces lloraba después de la guerra porque ella no estaba conmigo el destino decidió por nosotros pero yo habría hecho lo mismo

Voz 7 04:03 no de nuevo el civil y el equipo

Voz 6 04:07 hay algo que quiero que me prometa cuando todo esto haya terminado nos reuniremos en jure su Meyer corren

Voz 3 04:17 no no está muerto está bien aún tiene lucen los ojos si lo dejamos aquí morirá lo salvará Nancy

Voz 0313 04:35 Mónica González Álvarez buenas tardes hola Carles buenas bienvenida La ventana cómo estás gracias fantásticamente

Voz 1596 04:40 te bien emocionada

Voz 0313 04:41 cada vez que lo he visto lo he visto

Voz 1596 04:44 el vello de punta de verdad arrastra

Voz 0313 04:45 visto estuviste en La Ventana hace un tiempo con con tuvo otro libro con guardianes nazis el lado femenino del mal con todo el trabajo que hiciste entonces imaginabas que te surgiría esta esta vía lateral de las historias de amor que eso podía existir sinceramente yo pensaba que no existía el amor en la concentración

Voz 1596 05:02 era imposible yo no me podía imaginar si es difícil enamorarse a día de hoy en cualquier parte del mundo tomando un café imagínate en un campo de concentración con toda la crueldad que les rodeaban aquel momento el hambre la disentería enfermedad imposible pero a través de una conversación de una gran amiga

Voz 0313 05:17 cómo te llega todo esto porque claro claro

Voz 1596 05:20 la idea me la dio una amiga de amiga Paloma las Guardiolas nazis que quede completamente devastada porque fue un libro tremendo de duro me dijo hace un libro un poco más tranquilo más suave algo de amor incluso yo pobre de algo de amor no me pegaba que yo me dedico a los sucesos entonces si es un poquito casi imposible pero lo dejé en un cajón dije bueno no nunca se sabe ya hace dos años lo saque saque esa idea empecé a investigar dije vamos a ver si realmente hay amor en un campo de concentración y a medida que iba rascando investigando hablando con asociaciones organizaciones supervivientes que entrevistado sus hijos también me ratificaron me confirmaron que era posible no solamente sentir vivir sino enamorarse además es curioso

Voz 0313 06:01 sopa es curioso no es muy llamativo porque uno puede pensar ya fin puestos en esta tesitura de que en las circunstancias más extremas el ser humano tiene sentimientos a los que no puede o no quiere renunciar digamos pues entre entre prisioneros entre personas cautivas pero una relación entre entre una prisionera claro y un carcelero cuéntanos lo de Elena y Franz

Voz 1596 06:20 el le France mira ellas eslovaca judía llega al campo de Auschwitz secuela en un barracón que sea mal Canadá que es el barracón donde llegaba si llegaban todas las pertenencias de los prisioneros sea ese dinero joyas cualquier cosa se organizaban y las distribuían después a Alemania de vuelta es decir los gracias robaban a los prisiones como todos sabemos bueno pues ella no debía de estar en ese barracón no estaba asignada pero se coló cogió el pañuelo de una superviviente que ya había fallecido decidió trabajar allí porque era un barracón donde se vivía mejor es decir les daban de comer Se podían duchar no tenían que repase el pelo bueno buenas condiciones y en un momento determinado aparece France Bush un oficial de las SS de los más temidos de Auschwitz mataba continuamente a judíos odiaba fervorosamente a los judíos era un odio acérrimo el que sentía por los judíos entre el barracón era su cumpleaños y alguien dice Elena canta el cumpleaños feliz ella le habían le habían dicho que iban a llevar a cámara llegas por haberse colado en ese barracón pero sucedió esta situación hoy France escucha el en la canta de comprados feliz

Voz 9 07:23 ahora perdida

Voz 1596 07:24 ante pierde los papeles por ella en el buen sentido de la palabras decir intenta conquistarla pero le no quiere ellas judía el ex nazi ella odia a los nazis por todo lo que están haciendo IS olvida que ella es judía que es lo más alucinante de esta historia comienza el cortejo regala galletas le da pares de botas para que pueda caminar salva la vida de su hermana Rocío inca de la cámara de gas no de sus sobrinos que no logró salvarles es ahí cuando ella cambia su manera de ver a France empieza ella dice yo lo escuchen en un documental de la BBC yo empecé a amar le le ame algo insólito sí sí pero realmente cuesta mucho aceptar cuesta mucho aceptarlo y también es verdad que yo la conclusión que sacó esta historia es que ella no Lía Amor no era amor lo que sentía sino agradecimiento que también es posible se y agradecimiento mutuo que ya sentía hacia su captor por salvarle la vida a ella a su hermana darle mejor vida todo esto sucede en Auschwitz no se tocan no se de esa no es relaciones sexuales todos un amor platónico él escribe cartas de amor y ella se deja conquistar llega al final de la guerra precisamente mañana veintisiete de enero del cuarenta y cinco marcha de la muerte ella tiene que marchar él le da una notita donde le dice estas la dirección de la casa de mis padres en Viena vete haberles que te protejan ella en ese momento aparte de haberle regalado unas botas de cuero para marchar por esos campos sí amén los veinticinco grados que hacían ella se da la vuelta nunca más le quiere volver a ver recuerda las palabras de su padre que decía jamás olvides quiénes les quieres judía se separa por completo nunca quiso saber ella nada de él él la busca durante dos años cuando ya no da con ella rehace su vida en Viena se casa tiene hijos llega el año sesenta y tres momento en el que la presa ni le llevan a juicio como muchos nazis en aquella ganó hasta veinte años ajusticiar les y cuando llega el Tribunal él habla de Elena dice es que yo salvé a una mujer que se llama su hermana Rossini hice esto esto esto y entonces la mujer de Bush escribe una carta manuscrita que yo incluyo en el libro donde le pide por favor Elena ven al Tribunal Elena va como agradecimiento índice Carlas la verdad si él me salvó salvó a mi hermana y me ayudó

Voz 0313 09:33 ella les salvó

Voz 1596 09:34 ella que efectivamente gracias a esa declaración él no pasó tiempo la cárcel es también es verdad que jamás se volvieron a ver hay que si te das cuenta Carlos

Voz 0313 09:44 sí sí que aunque es verdad que el amor no continuo

Voz 1596 09:47 era una historia de agradecimiento al final sí porque da

Voz 0313 09:49 a él se la juega eh si el sala juega protegiéndolo continuamente si le ganan pillar es verdad que hubo un momento que usa un capo era una persona con Cano esto es el caos una figura que me gustara que describe

Voz 1596 10:01 un capo una capo era un prisionero que estaba dentro de un barracón y que era el encargado de vigilar sus compañeros también presos y si alguno se portaba mal portarse mal fíjate lo que es más un cigarrillo meter la mano en el bolsillo comen más mendrugo de pan que es el hubiese caído alguien hacer ese tipo de delitos que cometió entre comillas tenía que dar nota al supervisor nazi ir a cambio el capo tenía una serie de beneficios pero ojo se pensaban realmente que iban a vivir siempre no no sé los cargaban y es que además los capos además cuando les daban ese tipo de beneficios se crecían ese volvían tan tan sangriento como los nazis un poquito emulando lo que ellos veían como diciendo yo sí me porque igual que ellos me vais a respetar entonces creaba una historia muy truculenta bueno pues una capo se dio cuenta de esa historia in se lo dijo a supervisor ir a frase pero a Elena le metieron en un en un barracón de castigo el bloque once un bloque donde además estaban todo el mundo afinado los prisioneros que estaban castigados la Justica durante cinco días unos castigos tremendos salió viva de milagro hasta que al final salió y continuó su trabajo vamos

Voz 0313 11:14 con otra historia es perdona Rafa Bob déjame segundito que vayamos con otra historia porque en en en todo este conjunto de testimonios que ha recogido Monica para su libro hay tres personas que aún muy bien hay tres supervivientes y la historia de Nancy Howard que es una historia larga de años iré años iré años creo que merece la pena que la contemos con detalle e incluso que escuchemos al propio Howard

Voz 10 11:36 pues anda

Voz 9 11:39 para la gente que quedábamos nos dijeron que nos conducía en la lucha por las noticias sabíamos lo que simbolizaba que basal la ducha el Gasca él

Voz 1596 11:53 sí

Voz 9 11:53 te mata allí es el final así que estábamos de pie en la ducha podíamos oír los gritos la gente gritaba gritaba porque sabían que el gas les caería encima así que a causa del miedo la gente chillaba a grito pelado de pronto me fijé que caía agua no gas entonces las mismas personas que gritaban por miedo ahora lo hacían de alegría terminamos la ducha salimos fuera nos dieron uniforme nos dijeron que fuésemos a la estación para asignar no su número

Voz 10 12:41 el cantante andaluz

Voz 9 12:47 había una muchacha sosteniendo una aguja una aguja cualquiera sumergiendo la en tinta pinchando un número ni número fue el a uno nueve uno ocho seis

Voz 11 13:05 Sex on

Voz 1596 13:15 si Asturias brutal suenan mejor eran del mismo pueblo pero no se conoce no se conocían jobar de hecho ayer me escribió un correo electrónico ayer precisamente diciéndole que cómo me encontraba imagínate la casualidad no juego Barinas y no se conocen son del mismo pueblo Polonia cada uno lleva unas vidas paralelas completamente distintas los dos son judíos ciertamente ir los dos me relataban cómo vivieron la separación de los padres no como los nazis se llevaron a los padres a ajusticiar les asesinarle si como a ellos les meten en vagones de tren de vagones de ganado para llevarles a los diferentes campos de concentración primero estuvieron en un gueto de crearon en esa en esa ciudad en ese pueblecito de Polonia como los dos llegan a Auschwitz no se conocían de nada y los dos me cuentan esta cuando me estaba relatando precisamente esto Howard no lo podemos ver pero él estaba llorando Él tenía un pañuelo en la mano y se emocionó precisamente recordando en como él llega a Auschwitz y cómo piensa que realmente esa cámara era de gas y no era agua no es ducha y la alegría que luego sintió y como él tuvo varias veces estuvo a punto varias veces de morir de tifus y demás y como también Nancy sufrió en esos campos de concentración pero llega un momento con el tiempo donde ambos llegan a Bergen Belsen por separado no se conocen pesaba treinta kilos más o menos treinta y dos kilos Howard de repente en verde besen era todo cadáveres eran montañas y montículos de cadáveres zanjas donde lanzaban a la gente ya fallecida tenía él tenía que ayudar a hacer esa labor a los nazis no para quemarlos y para que no venían los aliados y lo vieran pero era estaba tan débil que se cayó se desplomó entre una entre una pila de cadáveres y ahí se quedó dijo voy a esperar a mi creador no morirme bueno pues en paralelamente llega al campo llega Nancy con su tía atómico unas compañeras también llegan de una marcha llegan ya cuando el el Campos lo había sido en liberado entonces llegan a un barracón donde está Alan con unas literas hasta que lleguen más provisiones y demás y ella tiene un hermano y quería ir a buscarle le habían dicho está en Bergen Belsen entonces empezó a caminar por el por el campo intentando encontrarle a alguien que se mueve de repente no como que hay alguien pues eso que que tiembla se acerca vea un muchacho tumbado con los ojos y con un destello de luz todavía debida me contaba ella decía quiero salvarle quiero salvarle ayudarme les decía a sus compañeras sillas no no lo hagas ella imploró por favor vamos a ayudarle porque igual en otra parte mi familia estará en ese lugar y quiero qué tal en ocurra les sacaron de allí le cuidaron durante quince días Le cuidó Nancy durante quince días y hubo un momento que se fue a por un médico porque estaba muy malito este muchacho y cuando se marchó ese muchacho se había fugado se despertó no vio nadie pensó que le habían abandonado entonces a la carretera le llevar unos militares un hospital y ahí quedó la aquí ahí quedó la historia Nancy cuando volvió se enfadó muchísimo dijo que este muchacho les salvó la vida idiomas rehizo su vida se marchó a Estados Unidos de Estados Unidos se fue a Toronto y ahí empezó su nueva su nueva vida personal por otra parte este muchacho era Howard a quien había salvado la vida Nancy Gowan él cuando ya se recompone él sabía cómo se llamaba ella porque en esa medio coma que tenía ahí media inconsciencia le preguntó su nombre y cuando ya se puso bien la buscó habló con comunidades junto judías y demás ir a por azares del destino Él tenía familia en también Estados Unidos y en Canadá él viajó a Toronto se supo de Nancy pidió subdirección y un día cogió un ramo de flores Vañó le acompañó su hermana tocó a la puerta de Nancy le dijo me reconoces

Voz 0313 17:06 cuánto tiempo había pasado dos años dijo

Voz 1596 17:09 eres tú y ahí empezó una historia de amor ella decía Nancy dice hay un término en judío que sí dice va a ser que es estar predestinado a ser almas gemelas no es como si el destino realmente es que hubiera unido y en ese momento hasta día de hoy que llevan sesenta y ocho años que recordar casados

Voz 0313 17:26 Rafa es decir antes verdad no quería lo primero

Voz 1781 17:29 Mónica un ejercicio que como sigas contando lo quizás no seguro que no vamos a leer más libros no pero no SAP así te estás tan apasionada como los no lo estás trasmitiendo a nosotros ahora mismo con lo cual casi te diría por qué no vamos porque nosotros más contando mucho más no pero te quería agradecer alguna asignatura pendiente fíjate yo creo que lo contado alguna vez aquí en en en en en La Ventana no yo no vivido afortunadamente ningún campo de concentración pero sí vivido muchas guerras muchos conflictos cuando me decían bueno y qué es lo que más te sorprende no Chechenia Somalia digo pues mira que la gente se enamore es decir tú piensas que vas a una guerra y que sólo hay tipos que sólo están todo el día pero no hay gente que intenta sobrevivir no dentro de esa deshumanización que significa el el el discurso oficial de quienes combaten es decir lo que intentan es de humanizar salen los sentimientos y eso es volver a ser humanos eso es lo que nos vuelve a recordar que somos personas y que por lo tanto tenemos algo muy diferente en eso que sólo pelea que sólo hay mucha todo estoy la pregunta sería más Mónica en ese sentido sí porque hemos tardado tanto es decir nosotros no es nuestra misión contarlo pero los escritores porque se han tardado estas historias en contar desde las desde desde la época nazi desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy porque no te han llegado porque ha habido otra gente que no lo sabía o porque ellos tenían una cierta vergüenza darlo

Voz 1596 18:43 pues yo creo que también un poco lo último en también es verdad que algunos de los protagonistas contaban y decían no hay que olvidar la historia hay que recordar la hay que recordar que el nazismo lo que fue el Holocausto no ignorar los crímenes yo el tema es de historias de amor jamás lo había escuchado yo tampoco

Voz 0313 19:00 es una sorpresa es una sorpresa completamente es verdad que

Voz 1596 19:03 algunos de los protagonistas tienen autobiografías que hicieron en su casa y demás que me han facilitado a alguno de los datos pero yo creo que nos hemos tenido tanto en el terror en la tragedia en el hambre en la terminal acción de seis millones de personas que nos hemos olvidado de los sentimientos que al final esas personas que estaban como despojos humanos pobrecitos míos en ese campo de concentración intentando levantarse cada mañana para trabajar quince horas en la cantina de rodando piedras levantando lo que fuese necesario para que los nazis no les matase también sentían necesitaban cariño les habían despojado de todo vale de sus ropas de sus cabellos de sus pertenencias les habían deshumanizado poniéndole su número quitándoles el nombre pero esas personas necesitaban Karim

Voz 0313 19:47 pues ya es una cuestión biológica ha llegado casi al límite no quiero decir para para repescar para recuperar ese porque si no nadie las hubiera contado ya que eso es yo creo que ahí está la

Voz 1596 19:58 el quid de la cuestión económica que son las precisas pequeñas

Voz 0827 20:00 el puzzle de la Historia no porque las grandes ya las teníamos la gran masacre del Holocausto después supimos de los esclavos nazis en aquellos campos de consideración después conocimos incluso a través de de la Historia de Schindler pues la historia de hombres buenos dentro de tanta maldad la que nos acabas de contar tú la de los hombres malos dentro de de la maldad que eran los los capos no claro estas son historias pequeñitas en las que los historiadores no suele fijarse y a veces tiene que aportarse una mirada nueva curiosa para intentar completar el puzzle pero desde luego es muy interesante no porque no entiende todo sin historias

Voz 0313 20:35 también como es que nos cuenta la historia es decir si hay orquestas que tengamos tiempo por favor

Voz 1596 20:41 eh mira ellos dos tampoco se conocían él es era porque ya falleció los desfallecieron judío católico judía y perdona Cato uno era católico disculpa polaco católico polaca judía algo que en aquel momento lo impensable que dos personas Moix enamorar siendo de religiones diferentes él está en el en el campo de Auschwitz tres años ya el tercer año llega Shaila está destinada a arreglar los sacos rotos de las de las películas de las patatas y el está destinado en precisamente recogiendo esas patatas les separan una especie de tablón que había en ese en ese en esa zona del granero un tablón donde había un agujero de repente de Sí Se fija que hay una joven al otro lado se fija pues agujerito en esa persona empiezan a hablar que estaba prohibido pésimo empiezan a contarse sus vidas y empieza a surgir el amor hasta el punto surge ese amor que Jersey que hablaba perfectamente alemán en esos tres años un hombre muy inteligente decidió huir de Auschwitz pero huir con su amada le decía Yo quiero que tú salgas de aquí no podemos seguidas aquí en Auschwitz que hizo habló con un compañero que trabajaba la lavandería robaban retales de los uniformes de las SS para hacerse un traje pertinente no con todo el tabaco detalle que hizo oye lejos dijo la mañana tal hora te voy a buscar vestido de ese es oficial no te asusta Esteve hablar en alemán falsificado un documento íbamos a salir cargos hay la noticia pero qué me estás contando lo hizo llegó la sacó llegó a la garita del vigilante con con los nervios en la garganta el vigilante la documentación y el otro en alemán todo el alemán les un poquito las el la gorra levanta un poquito no mucho porque estaba calvo in Le dice que la tiene que trasladar a otro barracón que era una presa de que tenía que no podía estar en Auschwitz y salen por la puerta is escapan por los bosques le para una patrulla las el azar del destino ideal la vida logran también y de alguna manera que que no se den cuenta que son que no se que no es real lo que está pasando Jersey Isabella llegar a la Casa de Jersey la familia hablamos católica llega la madre dice yo no quiero una judía mi casa lleva tela dijo por favor se dio cuenta la madre dejó que se quedase pero si comete el error es desde mi punto de vista de marcharse a luchar a la resistencia porque en ese momento ya el destino hizo su labor que fuese pararlos por qué porque es Águila piensa que que él ha muerto yo creo que también Aguilé dijo ha fallecido hoy demás ella en tren quiere volver a quiere ir a ver a su familia a su pueblo evidentemente no encuentra su familia lo que hace es conocer a un a un joven real en al se acaba enamorándose acaba casándose rehace su vida ayer si llega a esta a esta localidad no la encuentra Illa busca durante dos tres años de su vida y jamás es como si hubiese tragado la tierra el rehace su vida también durante treinta y nueve años no saben el uno del otro hasta que llega un momento donde Shaila tienen noticias de Jersey que está vivo por alguien que le cuenta que había visto un documental hija Shaila llaman por teléfono a esa edad televisión en cuenta quiénes ilegal el teléfono y hablan por primera vez después de treinta y nueve años los ella ya estaba viuda el casado y con hijos y ahí se produce el primer recuento telefónico y luego hay un reencuentro personal en unas escaleras del del aeropuerto maravilloso

Voz 12 24:11 has una

Voz 13 24:18 como un niño

Voz 0313 24:22 merece muchísimo la pena que le echen una ojeada a este libro amor y horror nazi de Mónica González Álvarez diestros que estamos escuchando sería la última historia está la ponemos nosotros estamos que suena es de una cantante polaca se agita Fran judía que anduvo the ghetto en gueto hasta que terminó en un campo de concentración en Polonia pero ya no no renunció nunca cantar no renuncia nunca hay en algún momento en algún espacio cuando nadie miraba paran Mar para confortar para acompañar al resto de cautivos pues cantaba ese documento se recuperó hace un año y pico que venid Joy queremos ponerlo como cierre de esta conversación Mónica ha sido un placer como siempre

Voz 1596 25:00 ver no olvidar una cosa que el amor es el motor al final de la vida ni la política ni el poder y el dinero el amor realmente es lo que mueve el mundo y ahí están las esto estamos totalmente de acuerdo un beso gracias

Voz 12 25:11 no no no